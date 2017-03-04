10 أفكار لجدران من الحجارة لديكور ذو شخصية

إذا أردت تجديد ديكورات غرف منزلك فالكثير منا قد يلجأ للأفكار التقليدية من دهانات، ورق حائط أوألوان. ولكن هناك بديل رائع وهو تكسية الجدران باستخدام الحجارة والذي يعد فكرة رائعة ومبهرة في شكلها النهائي والذي يعطي للغرف لمسة طبيعية وستايل مختلف.

جئنا لكم ب 10 أفكار لاستخدام الحجارة على جدران غرف المنزل المختلفة لنلهمكم لكيفية استخدام الحجارة حول المنزل.