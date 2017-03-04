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10 أفكار لجدران من الحجارة لديكور ذو شخصية

Marwa Hasan Marwa Hasan
ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
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إذا أردت تجديد ديكورات غرف منزلك فالكثير منا قد يلجأ للأفكار التقليدية من دهانات، ورق حائط أوألوان. ولكن هناك بديل رائع وهو تكسية الجدران باستخدام الحجارة والذي يعد فكرة رائعة ومبهرة في شكلها النهائي والذي يعطي للغرف لمسة طبيعية وستايل مختلف.

جئنا لكم ب 10 أفكار لاستخدام الحجارة على جدران غرف المنزل المختلفة لنلهمكم لكيفية استخدام الحجارة حول المنزل.

1.غرفة المعيشة

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

إذا كان لديك غرفة معيشة مملة في ألوانها وشكلها يمكنك إضافة جدار حجري لها والذي سيضيف لمسة ساحرة وشخصية لها ولكن إحرص على إضافة باليتة ألوان مكملة لألوان الحجارة. فهنا تم إضافة ألوان باردة في الوسائد لتتماشى مع الألوان الترابية الدافئة الغالبة على الغرفة في الحجارة والأثاث.

2.أركان حجرية

White Light, Francesca Ignani Interiors Francesca Ignani Interiors مطبخ
Francesca Ignani Interiors

Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors

لايوجد مثل الجدران الحجرية في أناقتها، والسر يكمن في الملمس الطبيعي لهذه الخامة المبهرة والتي تناسب كل الطرز والألوان إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

3.الفناء

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

إذا كان لديك  مساحة فناء أو شرفة يمكنك خلق حديقة طبيعية في حدود منزلك، ومن أفضل الخامات المستخدمة هي الحجارة، والتي تتماشى مع الحديقة الداخلية بلونها الأخضر. الحصول على هذه الحديقة الداخلية سيعطيك الفرصة لتتمتع به من خلال باب زجاجي أنيق  لفراغ يبعث على الراحة والاسترخاء.

4.بؤرة بصرية

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة الملابس
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

تم عمل مدفئة مودرن في هذا المثال  بطول الحائط مع تكسية الحائط العلوي بحجارة صغيرة، والتي أعطت شكل مودرن وبسيط للبؤرة البصرية وأضاف لها شخصية وأناقة.

5.على حائط السلم

Casa O-M, Jeost Arquitectura Jeost Arquitectura جدران
Jeost Arquitectura

Jeost Arquitectura
Jeost Arquitectura
Jeost Arquitectura

هناك العديد من الإختيارات إذا أردت الحصول على جدار من الحجارة، فالبلاطات تأتي بألوان وأحجام وطرق تركيب متعددة. قم باختيار الأفضل لمنزلك ولطرازك مع إختيار مكان مناسب وخاص في المنزل ليظهر جمال وأناقة هذا الحائط.

6.في غرفة النوم

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

يمكنك أيضاً استخدام الحجارة في غرفة النوم لتعطي الغرفة نمطاً مميزاً يشبه الكهوف ولكن باسلوب بسيط وأنيق، فهنا تم توحيد باليتة الألوان باللون البيج لأناقة متناهية.

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7.في الحمام

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

باستخدام الحجارة في الحمام تعطيه لمسة أنيقة ومدهشة وخاصة مع استخدامه مع الخشب والحجارة الطبيعية الأخرى.

8.على البار

decoração despojada, acolhedora de linhas retas, karen feldman arquitetos associados karen feldman arquitetos associados الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Wood effect
karen feldman arquitetos associados

karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados

تم استغلال مساحة ما تحت السلم في هذا المثال لعمل مطبخ مع وجود بار لتناول الإفطار والوجبات السريعة للعائلة والضيوف. فتم تكسيته بالحجارة مع وجود سطح العمل الخشبي فكان مزيجاً أنيقاً ومدهشاً.

9.بألوان ترابية

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO غرفة المعيشة
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

قم باختيار فقط جزء مميز وخاص في منزلك لتكسيتة بالحجارة حيث أن الكثير منه سيؤدي إلى نتيجة عكسية. بينما مزجة مع الألوان، الإضاءة والخامات الأخرى سيضيف جواً خاصاً وشخصية على الغرف.

10.مع الحائط الأخضر

CasaCor | 2011 | Arqtº Ricardo Rossi, Folha Paisagismo Folha Paisagismo حديقة
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

تم تقسيم هذا الحائط لجزء من الحجارة وجزء آخر كحديقة خضراء رأسية، فهو مزيج رائع ومتماشى بشكل منسجم وخاصة مع وجود الكاشافات المسلطة عليه.

شقة صغيرة مساحتها 40م مربع ستقع في حبها
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