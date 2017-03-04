10 أفكار لجدران من الحجارة لديكور ذو شخصية

إذا أردت تجديد ديكورات غرف منزلك فالكثير منا قد يلجأ للأفكار التقليدية من دهانات، ورق حائط أوألوان. ولكن هناك بديل رائع وهو تكسية الجدران باستخدام الحجارة والذي يعد فكرة رائعة ومبهرة في شكلها النهائي والذي يعطي للغرف لمسة طبيعية وستايل مختلف.
جئنا لكم ب 10 أفكار لاستخدام الحجارة على جدران غرف المنزل المختلفة لنلهمكم لكيفية استخدام الحجارة حول المنزل.
إذا كان لديك غرفة معيشة مملة في ألوانها وشكلها يمكنك إضافة جدار حجري لها والذي سيضيف لمسة ساحرة وشخصية لها ولكن إحرص على إضافة باليتة ألوان مكملة لألوان الحجارة. فهنا تم إضافة ألوان باردة في الوسائد لتتماشى مع الألوان الترابية الدافئة الغالبة على الغرفة في الحجارة والأثاث.
لايوجد مثل الجدران الحجرية في أناقتها، والسر يكمن في الملمس الطبيعي لهذه الخامة المبهرة والتي تناسب كل الطرز والألوان إذا تم استخدامها بشكل صحيح.
إذا كان لديك مساحة فناء أو شرفة يمكنك خلق حديقة طبيعية في حدود منزلك، ومن أفضل الخامات المستخدمة هي الحجارة، والتي تتماشى مع الحديقة الداخلية بلونها الأخضر. الحصول على هذه الحديقة الداخلية سيعطيك الفرصة لتتمتع به من خلال باب زجاجي أنيق لفراغ يبعث على الراحة والاسترخاء.
تم عمل مدفئة مودرن في هذا المثال بطول الحائط مع تكسية الحائط العلوي بحجارة صغيرة، والتي أعطت شكل مودرن وبسيط للبؤرة البصرية وأضاف لها شخصية وأناقة.
هناك العديد من الإختيارات إذا أردت الحصول على جدار من الحجارة، فالبلاطات تأتي بألوان وأحجام وطرق تركيب متعددة. قم باختيار الأفضل لمنزلك ولطرازك مع إختيار مكان مناسب وخاص في المنزل ليظهر جمال وأناقة هذا الحائط.
يمكنك أيضاً استخدام الحجارة في غرفة النوم لتعطي الغرفة نمطاً مميزاً يشبه الكهوف ولكن باسلوب بسيط وأنيق، فهنا تم توحيد باليتة الألوان باللون البيج لأناقة متناهية.
باستخدام الحجارة في الحمام تعطيه لمسة أنيقة ومدهشة وخاصة مع استخدامه مع الخشب والحجارة الطبيعية الأخرى.
تم استغلال مساحة ما تحت السلم في هذا المثال لعمل مطبخ مع وجود بار لتناول الإفطار والوجبات السريعة للعائلة والضيوف. فتم تكسيته بالحجارة مع وجود سطح العمل الخشبي فكان مزيجاً أنيقاً ومدهشاً.
قم باختيار فقط جزء مميز وخاص في منزلك لتكسيتة بالحجارة حيث أن الكثير منه سيؤدي إلى نتيجة عكسية. بينما مزجة مع الألوان، الإضاءة والخامات الأخرى سيضيف جواً خاصاً وشخصية على الغرف.
تم تقسيم هذا الحائط لجزء من الحجارة وجزء آخر كحديقة خضراء رأسية، فهو مزيج رائع ومتماشى بشكل منسجم وخاصة مع وجود الكاشافات المسلطة عليه.