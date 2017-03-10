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14 فكرة مدهشة لتزيين جدران غرفتك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة نوم
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من وقت لآخريصبح التجديد أمر ضروري حتى نكسر الروتين المعتاد لشكل المساحة، بالنسبة لنا الغرفة هي المساحة التي يمكن أن نغير فيها ونضع لمسات حميمية في ديكورها، مع مراعاة أن تكون هذه اللمسات دافئة ومُرحبة، وهنا في هذا الموضوع ستجد 14 فكرة جيدة لأولئك الذين يريدون أن تتحلى غرفتهم. 

الجدران هي مساحة العمل الرئيسية لهذه الأفكار البسيطة، حتى وأن كانت مساحتها صغيرة، مما لا شك فيه أنها ستعطي تحولًا كبيرًا للغرفة، ولذلك ندعوكم لمتابعة هذا الموضوع بعناية سنعطي لك كل فكرة بتفاصيلها,   

1- الصور

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

من أسهل الأفكار في تزيين الجدار هي لصق الصور عليها، بالإضافة إلى أنها فكرة سهلة فهي يمكن أن تجدد غرفتك أول بأول بتغيير نوعية محتويات الصور من أشخاص إلى مناظر طبيعة أو حيوانات، ويمكن أيضًا أن تكون هذه الصور من تصويرك تحم ذكريات جميلة لك. 

2- دمج اللون

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

طلاء الجدران بألوان مختلفة يجعلها تبدو أكثر إبداعًا، واختيار هذه الألوان يعتمد على تكوين الغرفة، إذا كانت الفكرة، على سبيل المثال، هي مغادرة القاعة الكبيرة فالألوان الخفيفة مثالية في هذه الحالة، أما إذا كان القصد منها خلق نوع من التغيير فيفضل استخدام الألوان الزاهية .  

3- الخلفيات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عرضنا الكثير من أشكال ورق الحائط في موضوعات مختلقة، من حيث الألوان، الآثار، التصاميم، وغيرها من الاختيارات الجيدة يمكن الاختيار فيما بينها لتشعر بأن غرفتك مثيرة للاهتمام. 

4- الطوب الأحمر

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

الطوب الأحمر له ميزة أنه يجعل المساحة أكثر دفء وترحيب، تأثير الأجواء الريفية مثالي جدًا لأولئك الذين يفضلون الزخارف البسيطة التي تضاف إلى العناصر الصغيرة الحديثة. 

5- مرآة ذات إطار

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

المرايا الكبيرة من الإكسسوارات مثالية جدًا للمساحات الصغيرة، لأنها تعطي عمق وتوزع الإضاءة على نحو أفضل في كل ركن من أركان الغرفة، وبالإضافة إلى ذلك فأنها تعطي لمسة أناقة للديكور. 

6- جداول الموضوع

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

عندما تجدد غرفتك فأنت تعيد استكشافها من أول وجديد، استخدام الملصقات في ديكور غرفتك سيفعل ذلك بسهولة، ويمكنك الاختيار من ضمن الشخصيات، المناظر الطبيعية، والموضوعات المجردة.

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7- ملصقات الفينيل

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

من أهم مميزات ملصقات الفينيل أنها سهلة التنظيف و مقاومة الرطوبة لذا فهي من أهم البدائل لتزيين الجدران وينصحك خبراء هوميفاي بتجربتها . 

8- ألوان الباستيل

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

ألوان الباستيل اختيار ممتاز لتحقيق الهدوء والاسترخاء، وهو اختيار غير مألوف في غرف الأطفال.

9- المصنفات الفنية

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

اللوحات والتحف الفنية أمر شائع جدًا في تزيين غرفة المعيشة، ومع ذلك لا ينبغي تقييد هذه الفكرة في تزيين جدران غرفة واحدة، بالتأكيد الاعتماد على هذه الفكرة في تزيين غرفتك سيكون أكثر إثارة للاهتمام .

10 – لمسة ريفية

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

استخدام العناصر الطبيعية مثل الخشب أو الحجر في تزيين جدران غرفتك تعطي لمسة ريفية لها ستبدو مذهلة .

11- الخرسانة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة نوم أسمنت Grey
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

الخرسانة تعطي لمسة عصرية لديكور الغرفة، ويمكن أن تعبر عن شخصية المقيم فيها، مع لمسة من الطلاء الأسود أو الأبيض أو الملون سيبدو الجدار جذاب جدًا.

12- الإضاءة

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

استخدام الأباجورات وتركيز ضوئها على الجدران فكرة جميلة وتعطي ديكور رائع للجدران.

13- استخدام الألوان الزاهية

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos جدران وأرضياتديكورات الجدران
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

الألوان النابضة تجعل أي مساحة تستخدم فيها جذابة جدًا، مع تطعيمها بألوان مناسبة أو ملصقات سيصبح الجدار رائع.

14- حديقة عمودية

Design végétal, Adventive Adventive تصميم مساحات داخلية
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

استخدام مجموعة من حاويات النباتات على الجدار اختيار غير مألوف لتزيين الحائط بإنشاء حديقة عمودية .

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 أفكار ملهمة للجدران الفاصلة بين المساحات

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