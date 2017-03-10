14 فكرة مدهشة لتزيين جدران غرفتك

من وقت لآخريصبح التجديد أمر ضروري حتى نكسر الروتين المعتاد لشكل المساحة، بالنسبة لنا الغرفة هي المساحة التي يمكن أن نغير فيها ونضع لمسات حميمية في ديكورها، مع مراعاة أن تكون هذه اللمسات دافئة ومُرحبة، وهنا في هذا الموضوع ستجد 14 فكرة جيدة لأولئك الذين يريدون أن تتحلى غرفتهم.
الجدران هي مساحة العمل الرئيسية لهذه الأفكار البسيطة، حتى وأن كانت مساحتها صغيرة، مما لا شك فيه أنها ستعطي تحولًا كبيرًا للغرفة، ولذلك ندعوكم لمتابعة هذا الموضوع بعناية سنعطي لك كل فكرة بتفاصيلها,
من أسهل الأفكار في تزيين الجدار هي لصق الصور عليها، بالإضافة إلى أنها فكرة سهلة فهي يمكن أن تجدد غرفتك أول بأول بتغيير نوعية محتويات الصور من أشخاص إلى مناظر طبيعة أو حيوانات، ويمكن أيضًا أن تكون هذه الصور من تصويرك تحم ذكريات جميلة لك.
طلاء الجدران بألوان مختلفة يجعلها تبدو أكثر إبداعًا، واختيار هذه الألوان يعتمد على تكوين الغرفة، إذا كانت الفكرة، على سبيل المثال، هي مغادرة القاعة الكبيرة فالألوان الخفيفة مثالية في هذه الحالة، أما إذا كان القصد منها خلق نوع من التغيير فيفضل استخدام الألوان الزاهية .
عرضنا الكثير من أشكال ورق الحائط في موضوعات مختلقة، من حيث الألوان، الآثار، التصاميم، وغيرها من الاختيارات الجيدة يمكن الاختيار فيما بينها لتشعر بأن غرفتك مثيرة للاهتمام.
الطوب الأحمر له ميزة أنه يجعل المساحة أكثر دفء وترحيب، تأثير الأجواء الريفية مثالي جدًا لأولئك الذين يفضلون الزخارف البسيطة التي تضاف إلى العناصر الصغيرة الحديثة.
المرايا الكبيرة من الإكسسوارات مثالية جدًا للمساحات الصغيرة، لأنها تعطي عمق وتوزع الإضاءة على نحو أفضل في كل ركن من أركان الغرفة، وبالإضافة إلى ذلك فأنها تعطي لمسة أناقة للديكور.
عندما تجدد غرفتك فأنت تعيد استكشافها من أول وجديد، استخدام الملصقات في ديكور غرفتك سيفعل ذلك بسهولة، ويمكنك الاختيار من ضمن الشخصيات، المناظر الطبيعية، والموضوعات المجردة.
من أهم مميزات ملصقات الفينيل أنها سهلة التنظيف و مقاومة الرطوبة لذا فهي من أهم البدائل لتزيين الجدران وينصحك خبراء هوميفاي بتجربتها .
ألوان الباستيل اختيار ممتاز لتحقيق الهدوء والاسترخاء، وهو اختيار غير مألوف في غرف الأطفال.
اللوحات والتحف الفنية أمر شائع جدًا في تزيين غرفة المعيشة، ومع ذلك لا ينبغي تقييد هذه الفكرة في تزيين جدران غرفة واحدة، بالتأكيد الاعتماد على هذه الفكرة في تزيين غرفتك سيكون أكثر إثارة للاهتمام .
استخدام العناصر الطبيعية مثل الخشب أو الحجر في تزيين جدران غرفتك تعطي لمسة ريفية لها ستبدو مذهلة .
الخرسانة تعطي لمسة عصرية لديكور الغرفة، ويمكن أن تعبر عن شخصية المقيم فيها، مع لمسة من الطلاء الأسود أو الأبيض أو الملون سيبدو الجدار جذاب جدًا.
استخدام الأباجورات وتركيز ضوئها على الجدران فكرة جميلة وتعطي ديكور رائع للجدران.
الألوان النابضة تجعل أي مساحة تستخدم فيها جذابة جدًا، مع تطعيمها بألوان مناسبة أو ملصقات سيصبح الجدار رائع.
استخدام مجموعة من حاويات النباتات على الجدار اختيار غير مألوف لتزيين الحائط بإنشاء حديقة عمودية .
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