شقة مساحتها 100 متر مربع علي الطراز المودرن

في هذا المقال نأخذك في جولة سريعة داخل شقة إيطالية مُصصمة بتصميمات فريدة وتعتمد أغلب أجزائها على النمط التبسيطي في انتقاء الأثاث والتفاصيل، بالإضافة إلى غلبة اللون الرمادي وسيطرته عليها بشكل واضح وصريح، لتبدو الشقة هادئة وبسيطة وحيادية، مع لمسة اختلاف في الحمام الصغير بالشقة لاعتماده على اللون الطوبي الجميل في دهاناته، تجول بين الصور لتُشاهد الشقة ربما تُلهمك الفكرة لتصميم منزلك..