شقة مساحتها 100 متر مربع علي الطراز المودرن

في هذا المقال نأخذك في جولة سريعة داخل شقة إيطالية مُصصمة بتصميمات فريدة وتعتمد أغلب أجزائها على النمط التبسيطي في انتقاء الأثاث والتفاصيل، بالإضافة إلى غلبة اللون الرمادي وسيطرته عليها بشكل واضح وصريح، لتبدو الشقة هادئة وبسيطة وحيادية، مع لمسة اختلاف في الحمام الصغير بالشقة لاعتماده على اللون الطوبي الجميل في دهاناته، تجول بين الصور لتُشاهد الشقة ربما تُلهمك الفكرة لتصميم منزلك..
مدخل أنيق ناص البياض بطلاء جدرانه والباب باللون الأبيض الناصع، مع طاولة كلاسكية أنيقة لتزيين المدخل، وجدار زجاجي أنيق للمسة اختلاف رائعة بالمدخل.
يفرض اللون الرمادي سطوته على تفاصيل الغرفة، والتي تعتمد على النمط التبسيطي في تنسيقها، أريكة واحدة من القماش الرمادي اللون، بدرجتيه الفاتحة والغامقة، وبنفس الألوان تم عمل منطقة طعام بسيطة مكونة من منضدة خشبية بسطح مطلي باللون الرمادي وكرسيين بمقاعد وظهر قماشي رمادي، مع باقة صغيرة من الزهور، وتعلوها وحدات الإضاءة الكريستالية الجميلة.
أرضية من الرخام الرمادي، حيادية وأنيقة في الغرفة.. تتناسب مع النمط المستخدم وألوان الطلاء البيضاء للدهان، والتي تُعطي إشراقة للغرفة ووضوح، إلى جانب بيوت النور الجميلة، والتي صُممت من الجبس في السقف لرسمه بطريقة رائعة وعمل بيوت النور الرائعة.
مكتبة رائعة على الجدار وأرفف متناسقة، فأسفل التلفزيون توجد طاولة جميلة باللون الرمادي والأبيض، وفوقه أرفف عملية للتخزين باللون الأبيض والفيراني الجميل، مع طلاء الجدار الجانبي لهم باللون الفيراني أيضًا.
الجدران الرئيسية للغرفة تأخذ زاوية مستديرة جميلة وتُعطي إطلالة ساطعة بطلائها باللون الأبيض الجميل، مع لمسة الزهور الأنيقة.
تقسيم رائع للشقة وممرات نصف دائرية رائعة لإطلالة لا مثيل لها، لتبدو مختلفة تمامًا عن أنماط الشقق الأخرى.
أناقة المطبخ تكمن في ترتيبه البسيط ونظافته وتنسيق كل شيء فيه، ووفرة وحدات التخزين فيه، فلديه العديد من الأدراج فالجزء السفلي، والكثير من الدواليب بالأعلى لتجنب لفوضى والإزدحام.
إضاءة رائعة بالسقف تُنير جميع أجزاء المطبخ ببيوت النور الجميلة، وتنوع الأثاث بين اللون الأبيض والرمادي لبساطة وحيادية رائعة، وقد سمح التقسيم الجيد بوجود منضدة طعام صغيرة في جانب المطبخ.
حوضين من المعدن الفضي وصنبور جميل وموقد ومنطقة للعمل، مع تزيين الجدار بوحدات السيراميك الجميلة للمسة لامعة وأنيقة.
وجود شرفة في المطبخ يمنح أصحاب الشقة جلسة إفطار رائعة مع أشعة الشمس ويسمح أيضًا بالتهوية الجيدة للمطبخ وهذا أمرًا لابد منه.
حمام كبير ولكنه بسيط في ألوانه وتصميمه، بالرغم من أن المساحة لا تبدو كبيرة، إلا إنه منظم بطريقة جيدة وألوانه الحيادية تتغلب على صغر مساحته، حيث استخدم أدوات صحية باللون الأبيض في الجانب الأيسر من الحمام، مع علاقة للمناشف والملابس، وجدار من سيراميك الفسيفساء الأنيق.
حوضين للغسيل من السيراميك الأبيض على طاولة رخامية رمادية وأسفلهم وحدات التخزين البسيطة بدون مقابض تمامًا، واستخدام مراّة مستطيلة لمزيد من الاتساع، على جدار يحمل ألوان السيراميك المختلفة من أبيض وسماوي فاتح لإشراقة أكثر بالحمام.
نافذة للتهوية وضع أسفلها بانيو من السيراميك، أبيض من الداخل ومرصع بقطع السيراميك الصغيرة
الفسيفساء من الخارج، مع صنبور الدش اليدوي المعدني، ولمسات الزهور الجميلة.
يأخذ الحمام شكلًا ملتويًا، مع تكملة الجدران بالخرسانة المطلية باللون الأبيض، وباب أبيض بسيط.
الحمام الثاني يبدو بحجم أصغر، لكنه أنيق أيضًا بلونه الطوبي الجميل.. حيث استخدام ادوات صحية بيضاء، مرحاض من السيراميك الأبيض، وكذلك حوض سيراميكي أبيض.
بيوت النور لصناعة إضاءة جميلة وخافتة في الحمام، فيبدو أكثر رومانسية وبساطة، وأرضية من الرخام الرمادي كبقية أجزاء الشقة.
طاولة بيضاء بيضاء بدرجين بدون مقابض كوحدات تخزين بسيطة، وتعلوها قطع المرايا الجميلة مختلفة الأحجام على الحائط المرصع بقطع السيراميك الطوبي.
الفسيفساء تتألف في منطقة الدُش الجميلة، والتي تم فصلها عن الحمام بباب زجاجي بسيط، واستخدام السيراميك الصغير الطوبي للجدران، ودُش معدني بسيط معلق على الحائط.
غرفة النوم في هذه الشقة تعتمد على البساطة في اختيار كامل التفاصيل وحتى الألوان، الأرضية رخامية رمادية والجدران خرسانية بيضاء.
بيوت النور هي الأجمل لإضاءة هادئة ورائعة بالغرفة وسقف مُزين وجميل، مع النافذة الموجودة بالواجهة لتهوية الغرفة بطريقة مناسبة.
السرير مُزدوج بمفروشات منقوشة ومُبهجة، ويوجد طاولتين على جانبي السرير، مع طاولة كبيرة في الواجعة تحمل مجموعة ادراج تخزينية مناسبة للأغراض.
مزيج رائع من اللون الرمادي والأحمر لغرفة أطفال مُهجة ومرحة، فالأحمر مرح وقوي وأنيق وجريء، وقد تداخل مع الرمادي بشكل جميل في الأثاث، إلى جانب الأرضية الرخامية والجدران الخرسانية وشرفة جميلة مُطلة على الخارج.
العديد من الأرفف التخزينية والأدراج لتجنب الفوضى في غرفة الأطفال، بحيث يمكنهم تخزين جميع أغراضهم بسهولة فيها دون تركها بالخارج.
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