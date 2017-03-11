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شقة مساحتها 100 متر مربع علي الطراز المودرن

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
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في هذا المقال نأخذك في جولة سريعة داخل شقة إيطالية مُصصمة بتصميمات فريدة وتعتمد أغلب أجزائها على النمط التبسيطي في انتقاء الأثاث والتفاصيل، بالإضافة إلى غلبة اللون الرمادي وسيطرته عليها بشكل واضح وصريح، لتبدو الشقة هادئة وبسيطة وحيادية، مع لمسة اختلاف في الحمام الصغير بالشقة لاعتماده على اللون الطوبي الجميل في دهاناته، تجول بين الصور لتُشاهد الشقة ربما تُلهمك الفكرة لتصميم منزلك..

المدخل

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

مدخل أنيق ناص البياض بطلاء جدرانه والباب باللون الأبيض الناصع، مع طاولة كلاسكية أنيقة لتزيين المدخل، وجدار زجاجي أنيق للمسة اختلاف رائعة بالمدخل.

غرفة المعيشة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

يفرض اللون الرمادي سطوته على تفاصيل الغرفة، والتي تعتمد على النمط التبسيطي في تنسيقها، أريكة واحدة من القماش الرمادي اللون، بدرجتيه الفاتحة والغامقة، وبنفس الألوان تم عمل منطقة طعام بسيطة مكونة من منضدة خشبية بسطح مطلي باللون الرمادي وكرسيين بمقاعد وظهر قماشي رمادي، مع باقة صغيرة من الزهور، وتعلوها وحدات الإضاءة الكريستالية الجميلة.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أرضية من الرخام الرمادي، حيادية وأنيقة في الغرفة.. تتناسب مع النمط المستخدم وألوان الطلاء البيضاء للدهان، والتي تُعطي إشراقة للغرفة ووضوح، إلى جانب بيوت النور الجميلة، والتي صُممت من الجبس في السقف لرسمه بطريقة رائعة وعمل بيوت النور الرائعة.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

مكتبة رائعة على الجدار وأرفف متناسقة، فأسفل التلفزيون توجد طاولة جميلة باللون الرمادي والأبيض، وفوقه أرفف عملية للتخزين باللون الأبيض والفيراني الجميل، مع طلاء الجدار الجانبي لهم باللون الفيراني أيضًا.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الجدران الرئيسية للغرفة تأخذ زاوية مستديرة جميلة وتُعطي إطلالة ساطعة بطلائها باللون الأبيض الجميل، مع لمسة الزهور الأنيقة.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تقسيم رائع للشقة وممرات نصف دائرية رائعة لإطلالة لا مثيل لها، لتبدو مختلفة تمامًا عن أنماط الشقق الأخرى.

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المطبخ..

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

أناقة المطبخ تكمن في ترتيبه البسيط ونظافته وتنسيق كل شيء فيه، ووفرة وحدات التخزين فيه، فلديه العديد من الأدراج فالجزء السفلي، والكثير من الدواليب بالأعلى لتجنب لفوضى والإزدحام.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

إضاءة رائعة بالسقف تُنير جميع أجزاء المطبخ ببيوت النور الجميلة، وتنوع الأثاث بين اللون الأبيض والرمادي لبساطة وحيادية رائعة، وقد سمح التقسيم الجيد بوجود منضدة طعام صغيرة في جانب المطبخ.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

حوضين من المعدن الفضي وصنبور جميل وموقد ومنطقة للعمل، مع تزيين الجدار بوحدات السيراميك الجميلة للمسة لامعة وأنيقة.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

وجود شرفة في المطبخ يمنح أصحاب الشقة جلسة إفطار رائعة مع أشعة الشمس ويسمح أيضًا بالتهوية الجيدة للمطبخ وهذا أمرًا لابد منه.

الحمام الأول

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

حمام كبير ولكنه بسيط في ألوانه وتصميمه، بالرغم من أن المساحة لا تبدو كبيرة، إلا إنه منظم بطريقة جيدة وألوانه الحيادية تتغلب على صغر مساحته، حيث استخدم أدوات صحية باللون الأبيض في الجانب الأيسر من الحمام، مع علاقة للمناشف والملابس، وجدار من سيراميك الفسيفساء الأنيق.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

حوضين للغسيل من السيراميك الأبيض على طاولة رخامية رمادية وأسفلهم وحدات التخزين البسيطة بدون مقابض تمامًا، واستخدام مراّة مستطيلة لمزيد من الاتساع، على جدار يحمل ألوان السيراميك المختلفة من أبيض وسماوي فاتح لإشراقة أكثر بالحمام.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نافذة للتهوية وضع أسفلها بانيو من السيراميك، أبيض من الداخل ومرصع بقطع السيراميك الصغيرة الفسيفساء من الخارج، مع صنبور الدش اليدوي المعدني، ولمسات الزهور الجميلة.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

يأخذ الحمام شكلًا ملتويًا، مع تكملة الجدران بالخرسانة المطلية باللون الأبيض، وباب أبيض بسيط.

الحمام الثاني

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الحمام الثاني يبدو بحجم أصغر، لكنه أنيق أيضًا بلونه الطوبي الجميل.. حيث استخدام ادوات صحية بيضاء، مرحاض من السيراميك الأبيض، وكذلك حوض سيراميكي أبيض.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

بيوت النور لصناعة إضاءة جميلة وخافتة في الحمام، فيبدو أكثر رومانسية وبساطة، وأرضية من الرخام الرمادي كبقية أجزاء الشقة.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

طاولة بيضاء بيضاء بدرجين بدون مقابض كوحدات تخزين بسيطة، وتعلوها قطع المرايا الجميلة مختلفة الأحجام على الحائط المرصع بقطع السيراميك الطوبي.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الفسيفساء تتألف في منطقة الدُش الجميلة، والتي تم فصلها عن الحمام بباب زجاجي بسيط، واستخدام السيراميك الصغير الطوبي للجدران، ودُش معدني بسيط معلق على الحائط.

غرفة النوم

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

غرفة النوم في هذه الشقة تعتمد على البساطة في اختيار كامل التفاصيل وحتى الألوان، الأرضية رخامية رمادية والجدران خرسانية بيضاء.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

بيوت النور هي الأجمل لإضاءة هادئة ورائعة بالغرفة وسقف مُزين وجميل، مع النافذة الموجودة بالواجهة لتهوية الغرفة بطريقة مناسبة.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

السرير مُزدوج بمفروشات منقوشة ومُبهجة، ويوجد طاولتين على جانبي السرير، مع طاولة كبيرة في الواجعة تحمل مجموعة ادراج تخزينية مناسبة للأغراض.

غرفة الأطفال

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة الاطفال
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

مزيج رائع من اللون الرمادي والأحمر لغرفة أطفال مُهجة ومرحة، فالأحمر مرح وقوي وأنيق وجريء، وقد تداخل مع الرمادي بشكل جميل في الأثاث، إلى جانب الأرضية الرخامية والجدران الخرسانية وشرفة جميلة مُطلة على الخارج.

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة الاطفال
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

العديد من الأرفف التخزينية والأدراج لتجنب الفوضى في غرفة الأطفال، بحيث يمكنهم تخزين جميع أغراضهم بسهولة فيها دون تركها بالخارج.

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