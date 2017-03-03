9 أشياء عليك القيام بها قبل الذهاب إلى الفراش!

قبل أن تُفَكِر في الذهاب إلى الفراش والخلود إلى النوم.. هناك عدة أشياء عليك أن تحرص على القيام بها قبل هذه الخطوة حتى يسير يومك التالي بشكل مريح ومنتظم.. إليك هنا 9 نصائح سحرية إن اتبعتها ستضمن الحفاظ على منزلك نظيفًا طوال الوقت وتضمن فوزك بأسرة صحية منظمة تسير وفق لطقوس يومية مقدسة.. دعونا نكتشف تلك النصائح الآن!
بعد الانتهاء من إعداد الطعام ومرحلة تناوله أيضًا وقبل أن تخلد إلى النوم احرص على تنظيف سطح المطبخ بالكامل ومسحه جيدًا بإحدى المنظفات ذات الرائحة الطيبة وخصوصًا ذلك اللوح الزجاجي المنتمي للموقد وما يتراكم عليه من بقايا طعام وزيوت ودهون ثم اتجه بعد ذلك إلى الحوض وقم بغسل ما به من صحون أو ضعها بالجهاز المخصص لذلك إن وُجِد.
ضع بقية الطعام الذي أعددته على مدار اليوم سواء للإفطار أو الغداء أو العشاء بالثلاجة لتضمن الحفاظ على صلاحيته لليوم التالي ولتحافظ في الوقت ذاته على مظهر المطبخ مرتبًا غير فوضويًا، وأخيرًا، أعِد أدوات الطهي كلٍ منها إلى موضعه الصحيح، ثم اطفئ الأضواء واخلد إلى النوم وأنت مطمئن!
غالبًا ما تكون غرفة المعيشة هي الغرفة الأولى من المنزل التي نراها بعد الخروج من منطقة النوم.. لذا رؤيتها نظيفة ومرتبة في بداية يومك أمر مهم، ومن هذا المنطلق لا تدعها عامرة بالفوضى واحرص قبل نهاية يومك من إلقاء نظرة سريعة عليها والقيام ببعض الأعمال المنزلية البسيطة كإزالة أي فتات على الأريكة مثلًا، وترتيب الوسائد عليها بشكل جمالي يزينها ويجمل هيئتها، ومسح طاولة القهوة الخاصة بها وإعادة المشروبات وبقايا المأكولات إلى المطبخ.
لا تترك أية أواني أو بقايا الطعام مُتناثرة بغرفة السفرة أو على مائدة المطبخ في نهاية يومك وقبل الذهاب إلى غرفة النوم خصوصًا وإن كان لديك أطفال وذلك لأنهم ببساطة يمكنهم العبث ببقايا الطعام وإثارة الفوضى أكثر فيتسببوا في اتساخ المفرش والأرضية بسقوط الطعام عليها.
قبل أن تذهب إلى الفراش وتخلد إلى النوم، عليك التأكد من أن غرفة الأطفال مرتبة خصوصًا أرضيتها بحيث تكون خالية من أية ألعاب أو أغراض صغيرة من تلك التي يعتاد الأطفال امتلاكها وتكون متناثرة هنا وهناك مما يعرقل من يمر بالغرفة.. إن كان السرير يحظى بسحارة، سيكون ذلك رائعًا ليستوعب تلك الأغراض في هدوء.
لا تدع مكتبك يعاني من حالة فوضى قبل الخلود إلى النوم؛ لأن ذلك لن يساعدك على إنجاز بقية مهامك باليوم التالي بسهولة، بل احرص على ترتيب أغراضك بعد الانتهاء من العمل ويفضل أن تُعِد قائمة بأهم الأعمال التي عليك استكمالها في بداية يومك التالي حتى تبدأ من حيث انتهيت ولا تهدر الكثير من الوقت في البحث عن أدواتك.
مظهر مكتبك المُرَتب من شأنه تحفيزك على العمل والإبداع، أما إطلالته الفوضوية بالتأكيد ستتسبب لك بالإحباط.
حتى لا تُهدِر وقتك في الصباح الباكر وأنت تبحث عن ملابس مناسبة ونظيفة للذهاب إلى العمل، احرص على إعداد ملابسك وكيها مساء كل يوم لتكون في اليوم التالي جاهزة فقط للاستخدام وبالتالي تضمن الحصول على أروع إطلالة.
لا تترك الملابس المتسخة الخاصة بك وبأفراد أسرتك تشيع الفوضى بالمنزل وتنتشر في جميع أنحاءه، بل سـتـكون فكرة جيدة جمع الغسيل جميعه قبل الذهاب إلى الفراش ووضعه بالسبت المخصص له حتى تقوم بغسله في اليوم التالي.
قم بإعداد قائمة بمتطلبات واحتياجات المنزل لليوم التالي وضعها في مكان مرئي بمنزلك كالمدخل مثلًا أو بالمطبخ ولاسيما بالمعيشة.. المهم هو أن تفرغ ما بذهنك من أفكار متعلقة باليوم التالي لأن ذلك من شأنه مساعدتك على الاسترخاء والخلود للنوم سريعًا.
احرص على وضع ملابسك، وأحذيتك وغيرها من الأغراض في خزانة ملابسك قبل الذهاب إلى الفراش، حتى إكسسواراتك عليك أن تضعها في مكانها الصحيح.
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