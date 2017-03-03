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9 أشياء عليك القيام بها قبل الذهاب إلى الفراش!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina المنزلديكورات واكسسوارات
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قبل أن تُفَكِر في الذهاب إلى الفراش والخلود إلى النوم.. هناك عدة أشياء عليك أن تحرص على القيام بها قبل هذه الخطوة حتى يسير يومك التالي بشكل مريح ومنتظم.. إليك هنا 9 نصائح سحرية إن اتبعتها ستضمن الحفاظ على منزلك نظيفًا طوال الوقت وتضمن فوزك بأسرة صحية منظمة تسير وفق لطقوس يومية مقدسة.. دعونا نكتشف تلك النصائح الآن!  

1- مطبخ نظيف = بيت مُرتَب طوال الوقت!

Ericeira - Um apartamento na vila , Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling وحدات مطبخ خشب Grey
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling

Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling

بعد الانتهاء من إعداد الطعام ومرحلة تناوله أيضًا وقبل أن تخلد إلى النوم احرص على تنظيف سطح المطبخ بالكامل ومسحه جيدًا بإحدى المنظفات ذات الرائحة الطيبة وخصوصًا ذلك اللوح الزجاجي المنتمي للموقد وما يتراكم عليه من بقايا طعام وزيوت ودهون ثم اتجه بعد ذلك إلى الحوض وقم بغسل ما به من صحون أو ضعها بالجهاز المخصص لذلك إن وُجِد.

ضع بقية الطعام الذي أعددته على مدار اليوم سواء للإفطار أو الغداء أو العشاء بالثلاجة لتضمن الحفاظ على صلاحيته لليوم التالي ولتحافظ في الوقت ذاته على مظهر المطبخ مرتبًا غير فوضويًا، وأخيرًا، أعِد أدوات الطهي كلٍ منها إلى موضعه الصحيح، ثم اطفئ الأضواء واخلد إلى النوم وأنت مطمئن!

2- القي نظرة سريعة على المعيشة

S. BENTO, Arkstudio Arkstudio غرفة المعيشة
Arkstudio

Arkstudio
Arkstudio
Arkstudio

غالبًا ما تكون غرفة المعيشة هي الغرفة الأولى من المنزل التي نراها بعد الخروج من منطقة النوم.. لذا رؤيتها نظيفة ومرتبة في بداية يومك أمر مهم، ومن هذا المنطلق لا تدعها عامرة بالفوضى واحرص قبل نهاية يومك من إلقاء نظرة سريعة عليها والقيام ببعض الأعمال المنزلية البسيطة كإزالة أي فتات على الأريكة مثلًا، وترتيب الوسائد عليها بشكل جمالي يزينها ويجمل هيئتها، ومسح طاولة القهوة الخاصة بها وإعادة المشروبات وبقايا المأكولات إلى المطبخ.

3- لا تترك بقايا الطعام على السفرة

킨포크 스타일 Kitchen , ACACIA ACACIA مطبخأواني المطبخ
ACACIA

ACACIA
ACACIA
ACACIA

لا تترك أية أواني أو بقايا الطعام مُتناثرة بغرفة السفرة أو على مائدة المطبخ في نهاية يومك وقبل الذهاب إلى غرفة النوم خصوصًا وإن كان لديك أطفال وذلك لأنهم ببساطة يمكنهم العبث ببقايا الطعام وإثارة الفوضى أكثر فيتسببوا في اتساخ المفرش والأرضية بسقوط الطعام عليها.

4- تأكد من أن ألعاب الأطفال بمكانها الصحيح

homify غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

قبل أن تذهب إلى الفراش وتخلد إلى النوم، عليك التأكد من أن غرفة الأطفال مرتبة خصوصًا أرضيتها بحيث تكون خالية من أية ألعاب أو أغراض صغيرة من تلك التي يعتاد الأطفال امتلاكها وتكون متناثرة هنا وهناك مما يعرقل من يمر بالغرفة.. إن كان السرير يحظى بسحارة، سيكون ذلك رائعًا ليستوعب تلك الأغراض في هدوء.

5- لا تنم قبل أن ترتب أغراض مكتبك

Arbeitszimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH مكتب عمل أو دراسة
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

لا تدع مكتبك يعاني من حالة فوضى قبل الخلود إلى النوم؛ لأن ذلك لن يساعدك على إنجاز بقية مهامك باليوم التالي بسهولة، بل احرص على ترتيب أغراضك بعد الانتهاء من العمل ويفضل أن تُعِد قائمة بأهم الأعمال التي عليك استكمالها في بداية يومك التالي حتى تبدأ من حيث انتهيت ولا تهدر الكثير من الوقت في البحث عن أدواتك.

مظهر مكتبك المُرَتب من شأنه تحفيزك على العمل والإبداع، أما إطلالته الفوضوية بالتأكيد ستتسبب لك بالإحباط.

6- إعداد ملابسك لليوم التالي

LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina المنزلديكورات واكسسوارات
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

حتى لا تُهدِر وقتك في الصباح الباكر وأنت تبحث عن ملابس مناسبة ونظيفة للذهاب إلى العمل، احرص على إعداد ملابسك وكيها مساء كل يوم لتكون في اليوم التالي جاهزة فقط للاستخدام وبالتالي تضمن الحصول على أروع إطلالة.

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7- لا تترك الملابس المتسخة متناثرة هنا وهناك

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London حماممخازن
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

لا تترك الملابس المتسخة الخاصة بك وبأفراد أسرتك تشيع الفوضى بالمنزل وتنتشر في جميع أنحاءه، بل سـتـكون فكرة جيدة جمع الغسيل جميعه قبل الذهاب إلى الفراش ووضعه بالسبت المخصص له حتى تقوم بغسله في اليوم التالي.

8- لا تنسى إعداد قائمة بمتطلبات اليوم التالي

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

قم بإعداد قائمة بمتطلبات واحتياجات المنزل لليوم التالي وضعها في مكان مرئي بمنزلك كالمدخل مثلًا أو بالمطبخ ولاسيما بالمعيشة.. المهم هو أن تفرغ ما بذهنك من أفكار متعلقة باليوم التالي لأن ذلك من شأنه مساعدتك على الاسترخاء والخلود للنوم سريعًا.

9- ضع كل شئ في مكانه

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

احرص على وضع ملابسك، وأحذيتك وغيرها من الأغراض في خزانة ملابسك قبل الذهاب إلى الفراش، حتى إكسسواراتك عليك أن تضعها في مكانها الصحيح.

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