9 أشياء عليك القيام بها قبل الذهاب إلى الفراش!

بعد الانتهاء من إعداد الطعام ومرحلة تناوله أيضًا وقبل أن تخلد إلى النوم احرص على تنظيف سطح المطبخ بالكامل ومسحه جيدًا بإحدى المنظفات ذات الرائحة الطيبة وخصوصًا ذلك اللوح الزجاجي المنتمي للموقد وما يتراكم عليه من بقايا طعام وزيوت ودهون ثم اتجه بعد ذلك إلى الحوض وقم بغسل ما به من صحون أو ضعها بالجهاز المخصص لذلك إن وُجِد.

ضع بقية الطعام الذي أعددته على مدار اليوم سواء للإفطار أو الغداء أو العشاء بالثلاجة لتضمن الحفاظ على صلاحيته لليوم التالي ولتحافظ في الوقت ذاته على مظهر المطبخ مرتبًا غير فوضويًا، وأخيرًا، أعِد أدوات الطهي كلٍ منها إلى موضعه الصحيح، ثم اطفئ الأضواء واخلد إلى النوم وأنت مطمئن!