شقة كلاسيكية ولكنها تشبه القصور

اذا كنت من محبي النمط الكلاسيكي، نحن اليوم في جولة مع هوميفاى داخل تصميم منزل مفعم بالكلاسيكية والتفاصيل الثرية، بدايةً من الألوان، الديكورات وحتى أختيار تفاصيل الأثاث بمجرد روؤيتك للمنزل سيغلب عليك الشعور انك بداخل قصر فخم ذو تصميم ملكي يستحق الإعجاب فقد تم تطبيق لكل مبادئ الطراز الكلاسيكي، دعونا ناخذ جولة لنتعر أكثر على تصميم المنزل عن القرب.
البداية هنا مع تصميم المدخل الذي بدى تصميمه كالقصور بلمسات مميزة، هيمن اللون البيج الحيادي على تصميم المدخل بالكامل مع لمسات من الخشب الدافئة التي اضافت على المدخل لمسات من الدفئ والترحيب، فنرى هنا الأرضيات من السيراميك البيج ذو النقاط السوداء التي أعطت مزيد من الجاذبية واندمجت مع اللون الجدران وتفاصيل الديكور التي زينت المدخل وأعطته مزيد من الأناقة والرقي.
شيفونيرة بسيطة بتصميم جذاب أضافها المصمم عند مدخل المنزل أضافت للمدخل لمسة من الرقى والأناقة خاصةً مع وجود لمسات الأضاءة والديكور حولها بشكل مميز، في الجهة المقابلة للمدخل كانت غرفة المعيشة التي سنتعرف على تصميمها عن قرب.
تصميم غرفة المعيشة داخل هذا المنزل كان مميز جداً بتصميم كلاسيكي دافئ، فنجد الأرضيات من الباركيه الخشبي الأنيق الذي أضاف دفئ وحميمية على تصميم الغرفة مع وجود ورق جدران ذو نقوشات وزخارف جذابة ومميزة باللون الأخضر الباستيل التي اندمجت مع الوان الغرفة الهادئة.
لا شك في أن التوزيع الجيد للإضاءة يجعل من كل ركن في المنزل لوحة متكاملة، فالإضاءة الناجحة تبرز التفاصيل الجميلة وتجذب انتباهك لها، وتجعل من التصميم فراغ مريح للعين، وهذا ما تم في تصميم هذا المنزل من خلال التوزيع الجيد للأضاءة من سبوتات السقف، الأبليكات وتلك النجفة الأنيقة.
اهتم الممصمم بوجود جلسة مريحة أمام التليفزيون لتستمتع بقضاء لحظات من الترفية والمرح، استعان المصمم بتلك الأريكة في الجهة المقابلة للتليفزيون، مع وجود تلك المكتبة الصغيرة باللون الأبيض الحيادي التي استعان بها لتخزين الاغراض ووضع تفاصيل الديكور المميزة.
واثناء مرورنا داخل غرف المنزل المختلفة وجدنا تلك غرفة المكتب تلك ذات التصميم المميز والألوان الحيادية الهادئة من أرضيات وجدران التي هيمن عليها اللون البيج وورق الجدران ذو الزخارف الكلاسيكية المميز، ايتعان المصمم بمكتبة صغيرة ذات أدراج لوضع الاوراق وتخزينها وأيضاً أضافة تفاصيل من الديكور لتزين الغرفة. أعلى المكتبة قام المصمم بوضع هذا التليفزيزن في الجهة المقابلة لتلك الأريكة الخشبية المميزة التي زينت بتلك الستارة الجذابة في الأعلى.
جاءت تفاصيل الأضاءة متنوعة ومميزة في تصميم تلك الغرفة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة والتي أضافت حيوية ودفئ على تصميم الغرفة بالكامل مع لمسات الأضاءة القامة من تلك النجفة وسبوتات الأضاءة.
وأسفل تلك النافذة أضاف المصمم هذا المكتب الصغيرة في موضع استراتيجي جداً حتى تغمرك الأضاءة والهواء الطبيعي اثناء العمل.
اللافت للأنتباه في تصميم تلك الغرفة هى تفاصيل الديكور الجذابة التي استعان بها المصمم سواء بلمسات التابلوهات الصغيرة التي تناثرت على الجدار او سواء من خلال تلك التفاصيل التي وضعها فوق المكتبة الصغيرة.
جاء تصميم غرفة النوم داخل المنزل مفعم باللمسات الكلاسيكية المميزة فنجد تفاصيل الديكور واختيار ورق الجدران ذو الزخارف المذهبة والستائر بلونها الذهبي الكلاسيكي التي أضافت كلاسيكية وفخامة على تصميم الغرفة.
وللحصول على لحظات ترفيه خصص المصمم الجهة المقابلة للسرير وقام بوضع تليفزيون للسماح بقضاء لحظات من الراحة اثناء مشاهدة التليفزيون.
لعبت الألوان الحيادية دوراً كبيراً في تصميم تلك الغرفة، فنرى اندماج اللون الذهبي، البني والأبيض معاً بشكل خلق تفاصيل من الكلاسيكية والجمال بطريقة مميزة جداً في تصميم الغرفة.
حرص المصمم أن تكون الأضاءة في الغرفة متنوعة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة والأضاءة القادمة من تلك النجفة والأبليكات المتناثرة على السقف.
جاء المطبخ بلمسات ملكية لافتة للأنظار بطريقة مميزة فقد غلبت الألوان الحيادية على تصميمه فترى اللون البيج مهيمن بالكامل مع لمسات من الموازييك الأسود التي أعطت تفاصيل من الأناقة والفخامة على تصميم المطبخ رغم بساطته الواضحة.
هنا نرى تصميم الغرفة السفرة التي أخذت الإتجاه العصري في التصميم واندمجت مع تصميم المطبخ بشكل جذاب وبسيط، فقط طاولة دائرية تحاوطها بعض الكراسي البسيطةـ واستعان المصمم بالرسم على الجدار لخلق تفاصيل مميزة جداً في تصميم المطبخ.
لم يخلو تصميم الحمام أيضاً من اللمسات اليسيطة والجمالية مثل باقي المنزل كما نرى.
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