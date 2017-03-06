شقة كلاسيكية ولكنها تشبه القصور

لا شك في أن التوزيع الجيد للإضاءة يجعل من كل ركن في المنزل لوحة متكاملة، فالإضاءة الناجحة تبرز التفاصيل الجميلة وتجذب انتباهك لها، وتجعل من التصميم فراغ مريح للعين، وهذا ما تم في تصميم هذا المنزل من خلال التوزيع الجيد للأضاءة من سبوتات السقف، الأبليكات وتلك النجفة الأنيقة.