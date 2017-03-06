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شقة كلاسيكية ولكنها تشبه القصور

منة اسماعيل منة اسماعيل
Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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اذا كنت من محبي النمط الكلاسيكي، نحن اليوم في جولة مع هوميفاى داخل تصميم منزل مفعم بالكلاسيكية والتفاصيل الثرية، بدايةً من الألوان، الديكورات وحتى أختيار تفاصيل الأثاث بمجرد روؤيتك للمنزل سيغلب عليك الشعور انك بداخل قصر فخم ذو تصميم ملكي يستحق الإعجاب فقد تم تطبيق لكل مبادئ الطراز الكلاسيكي، دعونا ناخذ جولة لنتعر أكثر على تصميم المنزل عن القرب.

مدخل كالقصور

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

البداية هنا مع تصميم المدخل الذي بدى تصميمه كالقصور بلمسات مميزة، هيمن اللون البيج الحيادي على تصميم المدخل بالكامل مع لمسات من الخشب الدافئة التي اضافت على المدخل لمسات من الدفئ والترحيب، فنرى هنا الأرضيات من السيراميك البيج ذو النقاط السوداء التي أعطت مزيد من الجاذبية واندمجت مع اللون الجدران وتفاصيل الديكور التي زينت المدخل وأعطته مزيد من الأناقة والرقي.

مدخل الغرفة المعيشة

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

شيفونيرة بسيطة بتصميم جذاب أضافها المصمم عند مدخل المنزل أضافت للمدخل لمسة من الرقى والأناقة خاصةً مع وجود لمسات الأضاءة والديكور حولها بشكل مميز، في الجهة المقابلة للمدخل كانت غرفة المعيشة التي سنتعرف على تصميمها عن قرب.

غرفة المعيشة دافئة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم غرفة المعيشة داخل هذا المنزل كان مميز جداً بتصميم كلاسيكي دافئ، فنجد الأرضيات من الباركيه الخشبي الأنيق الذي أضاف دفئ وحميمية على تصميم الغرفة مع وجود ورق جدران ذو نقوشات وزخارف جذابة ومميزة باللون الأخضر الباستيل التي اندمجت مع الوان الغرفة الهادئة.

أضاءة مميزة

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة المعيشة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

لا شك في أن التوزيع الجيد للإضاءة يجعل من كل ركن في المنزل لوحة متكاملة، فالإضاءة الناجحة تبرز التفاصيل الجميلة وتجذب انتباهك لها، وتجعل من التصميم فراغ مريح للعين، وهذا ما تم في تصميم هذا المنزل من خلال التوزيع الجيد للأضاءة من سبوتات السقف، الأبليكات وتلك النجفة الأنيقة.

مشاهدة تليفزيون مريحة

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة المعيشة
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

اهتم الممصمم بوجود جلسة مريحة أمام التليفزيون لتستمتع بقضاء لحظات من الترفية والمرح، استعان المصمم بتلك الأريكة في الجهة المقابلة للتليفزيون، مع وجود تلك المكتبة الصغيرة باللون الأبيض الحيادي التي استعان بها  لتخزين الاغراض ووضع تفاصيل الديكور المميزة.

غرفة للعمل

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الاطفال
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

واثناء مرورنا داخل غرف المنزل المختلفة وجدنا تلك غرفة المكتب تلك ذات التصميم المميز والألوان الحيادية الهادئة من أرضيات وجدران التي هيمن عليها اللون البيج وورق الجدران ذو الزخارف الكلاسيكية المميز، ايتعان المصمم بمكتبة صغيرة ذات أدراج لوضع الاوراق وتخزينها وأيضاً أضافة تفاصيل من الديكور لتزين الغرفة. أعلى المكتبة قام المصمم بوضع هذا التليفزيزن في الجهة المقابلة لتلك الأريكة الخشبية المميزة التي زينت بتلك الستارة الجذابة في الأعلى.

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تنوع في تفاصيل الأضاءة

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الاطفال
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

جاءت تفاصيل الأضاءة متنوعة ومميزة في تصميم تلك الغرفة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة والتي أضافت حيوية ودفئ على تصميم الغرفة بالكامل مع لمسات الأضاءة القامة من تلك النجفة وسبوتات الأضاءة.

مكتب بسيط

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الاطفال
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

وأسفل تلك النافذة أضاف المصمم هذا المكتب الصغيرة في موضع استراتيجي جداً حتى تغمرك الأضاءة والهواء الطبيعي اثناء العمل.

تفاصيل مميزة

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة الاطفال
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

اللافت للأنتباه في تصميم تلك الغرفة هى تفاصيل الديكور الجذابة التي استعان بها المصمم سواء بلمسات التابلوهات الصغيرة التي تناثرت على الجدار او سواء من خلال تلك التفاصيل التي وضعها فوق المكتبة الصغيرة.

غرفة نوم رئيسية ملكية

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة نوم
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

جاء تصميم غرفة النوم داخل المنزل مفعم باللمسات الكلاسيكية المميزة فنجد تفاصيل الديكور واختيار ورق الجدران ذو الزخارف المذهبة والستائر بلونها الذهبي الكلاسيكي التي أضافت كلاسيكية وفخامة على تصميم الغرفة.

لحظات ترفية

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة نوم
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

وللحصول على لحظات ترفيه خصص المصمم الجهة المقابلة للسرير وقام بوضع تليفزيون للسماح بقضاء لحظات من الراحة اثناء مشاهدة التليفزيون.

ألوان حيادية جذابة

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة نوم
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

لعبت الألوان الحيادية دوراً كبيراً في تصميم تلك الغرفة، فنرى اندماج اللون الذهبي، البني والأبيض معاً بشكل خلق تفاصيل من الكلاسيكية والجمال بطريقة مميزة جداً في تصميم الغرفة. 

أضاءة رائعة

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой غرفة نوم
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

حرص المصمم أن تكون الأضاءة في الغرفة متنوعة بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة والأضاءة القادمة من تلك النجفة والأبليكات المتناثرة على السقف.

مطبخ ملكي لافت للأنظار

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

جاء المطبخ بلمسات ملكية لافتة للأنظار بطريقة مميزة فقد غلبت الألوان الحيادية على تصميمه فترى اللون البيج مهيمن بالكامل مع لمسات من الموازييك الأسود التي أعطت تفاصيل من الأناقة والفخامة على تصميم المطبخ رغم بساطته الواضحة.

غرفة السفرة جذابة

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой مطبخ
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

هنا نرى تصميم الغرفة السفرة التي أخذت الإتجاه العصري في التصميم واندمجت مع تصميم المطبخ بشكل جذاب وبسيط، فقط طاولة دائرية تحاوطها بعض الكراسي البسيطةـ واستعان المصمم بالرسم على الجدار لخلق تفاصيل مميزة جداً في تصميم المطبخ.

حمام بسيط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لم يخلو تصميم الحمام أيضاً من اللمسات اليسيطة والجمالية مثل باقي المنزل كما نرى.

نظرة على تصميم الممرات داخل المنزل

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Разбавим будни итальянской классикой , Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

homify منازل
homify

homify
homify
homify

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