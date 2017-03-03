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14 تصميم يجب أن تراه قبل تجديد مطبخك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa JA, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura مطبخ
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لأن المطابخ مهما اختلفت مساحتها كبيرة أو صغيرة أو حتى متوسطة باتت في وقتنا هذا تصمم بقلب المنزل وجزءًا أساسيًا من إطلالته التي تظهر للزائرين والضيوف من العائلة أو الأصدقاء وكذلك الجيران، أصبح من الضروري أن نوليها اهتمام خاص عند تصميمنا إياها لأنها لم تعد أقل أهمية عن بقية الغرف بل بالعكس قد تزيد!

ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 14 تصميم فريد وحديث أنتجه خبراء هوميفاي المحترفين يجب أن تراهم قبل أن تجدد مطبخك أو قبل تشطيب منزلك الجديد.. دعونا نشاهد روعة هذه التصميمات معًا عن قرب ولا تنسى حفظ أكثرهم إثارة لاعجابك..  لنبدأ الآن!

1- عصري ولكن بلمسة تقليدية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ عصري التصميم يتكون من عدد جيد من الوحدات التخزينية العلوية والسفلية التي تستوعب بدورها كم كافي من أغراض المطبخ وأدوات الطهي. اللون الأبيض يسيطر على الوحدات التخزينية الخالية تمامًا من المقابض ورغم ذلك فهي مرنة وسهلة الفتح، يخترق اللون الأبيض بعض اللمسات الخشبية التي تغلف الأرفف المفتوحة.

يتمتع المطبخ بلمسة كلاسيكية ربما هي تقليدية في نظر البعض، إلا أنها تزيده سحرًا وجمالًا تتمثل في الموازييك الذي يفصل الوحدات العلوية منه عن السفلية بنقوش متداخلة بألوان عدة.. وهي لمسة ننصحك باتباعها في المطابخ والحمامات على حد سواء لما لها من قدرة على تمييز مظهرهم.  

2- مطبخ مينيمالي لم ترى مثله من قبل

Casa JA, FPA - filipe pina arquitectura FPA - filipe pina arquitectura مطبخ
FPA – filipe pina arquitectura

FPA - filipe pina arquitectura
FPA – filipe pina arquitectura
FPA - filipe pina arquitectura

مطبخ مينيمالي/تبسيطي التصميم الهدوء يعم أرجاءه المختلفة رغم مساحته الكبيرة إلا أنه لا يعتمد على عدد كبير من الوحدات التخزينية، فيكتفي فقط بالوحدات السفلية والتي هي أقرب لتصميم الأدراج ولكنها أيضًا خالية من المقابض كنظيرتها في النموذج 1.

3- البرتقالي وتأثيره السحري

Laranja mecânica, FABRI FABRI مطبخ Orange
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

استخدام اللون البرتقالي بلونه الزاهي في وحدات المطبخ التخزينية على نطاق واسع ساهم في إكسابه مزيد من الدفء والإشراقة، إن كنت من الفريق الغير مفضل لهذا اللون تحديدًا يمكنك ببساطة الاستعاضة عنه بالأخضر أو الأحمر وربما الأصفر.. فهذه الألوان بدرجاتها اللونية الزاهية تستطيع أن تضفي لمسة سحرية على مطبخك وتصميمه الداخلي سيحسدك عليها زائريك!

4- إشراك الخشب أمر لابد منه!

Luxo e Imponência | Fotografia de Arquitectura, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo مطبخ
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

إشراك الخشب بتصميم المطبخ الداخلي أمر يزيد مطبخك حيوية ودفئًا، دعونا نراقب معًا هنا كيف تألق الخشب هنا في تغليف الوحدات التخزينية لدرجة أنه وصل للسقف فتشكل في هيئة أعمدة رفيعة زينته بشكل متوازي. كان للإضاءة هنا بمصادرها المختلفة دور كبير في إطلالة المطبخ المميزة بالتحالف مع الخشب، لذا لا تستهين بها فهي في غاية الأهمية.

5- بسيط وراقي

Renovação moradia em Birre | Cascais, shfa shfa مطبخ
shfa

shfa
shfa
shfa

مطبخ عصري نستشعر فيه روح النمط الصناعي بخطوطه الحادة والمستقيمة واللون الرمادي ذو الطابع الرسمي. تصميم المطبخ بسيط وراقي يميزه مائدة الجزيرة التي تتوسطه تمامًا وتضم بداخلها الموقد الرقمي وتشكل بجانبها الآخر مائدة سفرة عبارة عن رف خشبي بلون بني داكن يصطف أمامه الكراسي.

6- لون جديد وإضاءة مميزة

Kitchen homify مطبخ MDF White
homify

Kitchen

homify
homify
homify

الاستعانة بلون جديد في مطبخك حتى وإن كان في واحدة فقط من وحداته التخزينية وبعض كراسيه يمكنه أن يشكل الفارق بمظهره ويجعله خارجًا عن المألوف، كذلك عنصر الإضاءة هو أيضًا يمكنه أن يحول إطلالة أي مطبخ لما هو أروع خصوصًا إن تفنن المصمم في استخدامها كما فعل هنا.

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7- عن الرخام وبريقه

Casa modular, ClickHouse ClickHouse مطبخ
ClickHouse

Casa modular

ClickHouse
ClickHouse
ClickHouse

الرخام الأسود بفخامته كفيل دائمًا بأن يزيد أي بقعة يستخدم بها سحرًا وبريقًا وهو ما نجح في إحداثه هنا بالمطبخ عندما غلف أسطحه باحترافية. اختيار أحجار ملساء باللون الرمادي لتكسي الجدران مع انتقاء أجهزة كهربية فضية لتخترق وحدات المطبخ التخزينية كلاهما تسبب في حالة تناغم تعم المطبخ.

8- جدار من الوحدات التخزينية ونافذة سوداء!

Casa da Venda, Miguel Zarcos Palma Miguel Zarcos Palma مطبخ
Miguel Zarcos Palma

Miguel Zarcos Palma
Miguel Zarcos Palma
Miguel Zarcos Palma

أبرز ما يُلفِت انتباهنا بتصميم هذا المطبخ هو ذلك الجدار الرئيسي المكون من عدد هائل من الوحدات التخزينية المتراصة بجانب بعضها البعض وتحدث شكل جمالي غير مألوف على عكس التصميمات التي نعتاد رؤيتها.. وكذلك تلك النافذة الزجاجية العريضة التي تحتل جهة اليمين منه هي أيضًا تضفي عليه حس غامض!

9- أناقة الخشب الداكن

Empreendimento LUZIA VILLAS | Edifício Multifamiliar, Valdemar Coutinho Arquitectos Valdemar Coutinho Arquitectos مطبخ
Valdemar Coutinho Arquitectos

Valdemar Coutinho Arquitectos
Valdemar Coutinho Arquitectos
Valdemar Coutinho Arquitectos

مطبخ أنيق حديث التصميم يتمتع بمساحة فضاء عملية تسمح لمستخدميه بالتحرك بمرونة داخله يفصله عن المجال الحيوي للمنزل أي غرفتي المعيشة والطعام والمدخل أيضًا نصف جدار خشبي بنفس لون الوحدات التخزينية مفرغ بشكل عصري مذهل يتناسق بشدة مع المطبخ.

الأرضية المقسمة ما بين مساحة ملونة باللون الأبيض وأخرى مكسية بالخشب تتعدى الجدار المفرغ المذكور سلفًا هي إضافة حقيقية لتصميم المطبخ تشعرنا بأنه مقام على مستويين. على الرغم من روعة التصميم ولونه إلا أنه غير قابل للتطبيق بالمطابخ ذات المساحات الصغيرة لأن اللون سيضر بمساحة المطبخ وبإطلالته العامة.

10- التقليدية الجديدة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على الرغم من تصميم المطبخ الحداثي بشكل واضح كما نرى في الصورة إلا أنه يتمتع ببعض اللمسات الريفية، على رأسها نغمات الخشب التي تحيط بالجزء السفلي من الوحدات التخزينية المصممة على شكل حرف L، وكذلك الأرضية المزركشة من البلاط بنفس ألوان الوحدات والتي تساعد في تحقيق التناغم، وأخيرًا، الأسبتة بخامة الخوص التي تعتلي الوحدات العلوية. 

11- ألوان متداخلة وتصميم رائع

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design مطبخ
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الألوان المحايدة ما بين الأبيض والبيج والرمادي وكذلك التفاصيل الصغيرة التي تم اختيارها بعناية لتزيين هذا الفضاء الواسع من أصيص أخضر وإكسسوارات ووحدات إضاءة عصرية جعلت المطبخ رائعًا في نهاية المطاف.

12- الرمادي بشكل جديد!

Casa familiar, Margarida Bugarim Interiores Margarida Bugarim Interiores مطبخ
Margarida Bugarim Interiores

Margarida Bugarim Interiores
Margarida Bugarim Interiores
Margarida Bugarim Interiores

يطل علينا اللون الرمادي هنا في ثوبٍ جديد حيث يظهر أولًا في هيئة خطوط مائلة تزين سقف المطبخ وتكسر حدة هدوء الأبيض المستخدم بكافة الوحدات، ثم يفاجئنا بالظهور ثانية بالطرف الأيمن من المطبخ بديل للموازييك ليغلف جزءًا من الجدار بنقوش ورسوم متداخلة مع اللون الأبيض.

13- بحيرة سمك

Kitchen studioarte مطبخ kitchen,container
studioarte

Kitchen

studioarte
studioarte
studioarte

كان لابد على المصمم أن يلجأ للون زاهي ومختلف ليكون لون الوحدات التخزينية بدلًا من الأبيض بعدما قرر الاستعانة به في الجدران. اختيار الأزرق بهذه الدرجة اللونية تحديدًا كان موفقًا خصوصًا بعدما استخدمه في تصميم أسماك تزين الجدار المتعامد مع الوحدات والذي جعل المطبخ يبدو كبحيرة أسماك صغيرة ومذهلة!

14- جزيرة من الحجر الأملس

Cozinha em termolaminado com ilha, Ansidecor Ansidecor مطبخ خشب معالج Multicolored
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

جزيرة المطبخ متألقة هنا بفضل لمسات الحجر الأملس بلونه الأسود الداكن والذي تخترقه نقاط بيضاء صغيرة تجعله يبدو كالسماء بعد منتصف الليل تزينها نجوم صغيرة يصعب حصرها!

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