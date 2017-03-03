14 تصميم يجب أن تراه قبل تجديد مطبخك

لأن المطابخ مهما اختلفت مساحتها كبيرة أو صغيرة أو حتى متوسطة باتت في وقتنا هذا تصمم بقلب المنزل وجزءًا أساسيًا من إطلالته التي تظهر للزائرين والضيوف من العائلة أو الأصدقاء وكذلك الجيران، أصبح من الضروري أن نوليها اهتمام خاص عند تصميمنا إياها لأنها لم تعد أقل أهمية عن بقية الغرف بل بالعكس قد تزيد!
ومن هذا المنطلق نعرض لكم اليوم 14 تصميم فريد وحديث أنتجه خبراء هوميفاي المحترفين يجب أن تراهم قبل أن تجدد مطبخك أو قبل تشطيب منزلك الجديد.. دعونا نشاهد روعة هذه التصميمات معًا عن قرب ولا تنسى حفظ أكثرهم إثارة لاعجابك.. لنبدأ الآن!
مطبخ عصري التصميم يتكون من عدد جيد من الوحدات التخزينية العلوية والسفلية التي تستوعب بدورها كم كافي من أغراض المطبخ وأدوات الطهي. اللون الأبيض يسيطر على الوحدات التخزينية الخالية تمامًا من المقابض ورغم ذلك فهي مرنة وسهلة الفتح، يخترق اللون الأبيض بعض اللمسات الخشبية التي تغلف الأرفف المفتوحة.
يتمتع المطبخ بلمسة كلاسيكية ربما هي تقليدية في نظر البعض، إلا أنها تزيده سحرًا وجمالًا تتمثل في الموازييك الذي يفصل الوحدات العلوية منه عن السفلية بنقوش متداخلة بألوان عدة.. وهي لمسة ننصحك باتباعها في المطابخ والحمامات على حد سواء لما لها من قدرة على تمييز مظهرهم.
مطبخ مينيمالي/تبسيطي التصميم الهدوء يعم أرجاءه المختلفة رغم مساحته الكبيرة إلا أنه لا يعتمد على عدد كبير من الوحدات التخزينية، فيكتفي فقط بالوحدات السفلية والتي هي أقرب لتصميم الأدراج ولكنها أيضًا خالية من المقابض كنظيرتها في النموذج 1.
استخدام اللون البرتقالي بلونه الزاهي في وحدات المطبخ التخزينية على نطاق واسع ساهم في إكسابه مزيد من الدفء والإشراقة، إن كنت من الفريق الغير مفضل لهذا اللون تحديدًا يمكنك ببساطة الاستعاضة عنه بالأخضر أو الأحمر وربما الأصفر.. فهذه الألوان بدرجاتها اللونية الزاهية تستطيع أن تضفي لمسة سحرية على مطبخك وتصميمه الداخلي سيحسدك عليها زائريك!
إشراك الخشب بتصميم المطبخ الداخلي أمر يزيد مطبخك حيوية ودفئًا، دعونا نراقب معًا هنا كيف تألق الخشب هنا في تغليف الوحدات التخزينية لدرجة أنه وصل للسقف فتشكل في هيئة أعمدة رفيعة زينته بشكل متوازي. كان للإضاءة هنا بمصادرها المختلفة دور كبير في إطلالة المطبخ المميزة بالتحالف مع الخشب، لذا لا تستهين بها فهي في غاية الأهمية.
مطبخ عصري نستشعر فيه روح النمط الصناعي بخطوطه الحادة والمستقيمة واللون الرمادي ذو الطابع الرسمي. تصميم المطبخ بسيط وراقي يميزه مائدة الجزيرة التي تتوسطه تمامًا وتضم بداخلها الموقد الرقمي وتشكل بجانبها الآخر مائدة سفرة عبارة عن رف خشبي بلون بني داكن يصطف أمامه الكراسي.
الاستعانة بلون جديد في مطبخك حتى وإن كان في واحدة فقط من وحداته التخزينية وبعض كراسيه يمكنه أن يشكل الفارق بمظهره ويجعله خارجًا عن المألوف، كذلك عنصر الإضاءة هو أيضًا يمكنه أن يحول إطلالة أي مطبخ لما هو أروع خصوصًا إن تفنن المصمم في استخدامها كما فعل هنا.
الرخام الأسود بفخامته كفيل دائمًا بأن يزيد أي بقعة يستخدم بها سحرًا وبريقًا وهو ما نجح في إحداثه هنا بالمطبخ عندما غلف أسطحه باحترافية. اختيار أحجار ملساء باللون الرمادي لتكسي الجدران مع انتقاء أجهزة كهربية فضية لتخترق وحدات المطبخ التخزينية كلاهما تسبب في حالة تناغم تعم المطبخ.
أبرز ما يُلفِت انتباهنا بتصميم هذا المطبخ هو ذلك الجدار الرئيسي المكون من عدد هائل من الوحدات التخزينية المتراصة بجانب بعضها البعض وتحدث شكل جمالي غير مألوف على عكس التصميمات التي نعتاد رؤيتها.. وكذلك تلك النافذة الزجاجية العريضة التي تحتل جهة اليمين منه هي أيضًا تضفي عليه حس غامض!
مطبخ أنيق حديث التصميم يتمتع بمساحة فضاء عملية تسمح لمستخدميه بالتحرك بمرونة داخله يفصله عن المجال الحيوي للمنزل أي غرفتي المعيشة والطعام والمدخل أيضًا نصف جدار خشبي بنفس لون الوحدات التخزينية مفرغ بشكل عصري مذهل يتناسق بشدة مع المطبخ.
الأرضية المقسمة ما بين مساحة ملونة باللون الأبيض وأخرى مكسية بالخشب تتعدى الجدار المفرغ المذكور سلفًا هي إضافة حقيقية لتصميم المطبخ تشعرنا بأنه مقام على مستويين. على الرغم من روعة التصميم ولونه إلا أنه غير قابل للتطبيق بالمطابخ ذات المساحات الصغيرة لأن اللون سيضر بمساحة المطبخ وبإطلالته العامة.
على الرغم من تصميم المطبخ الحداثي بشكل واضح كما نرى في الصورة إلا أنه يتمتع ببعض اللمسات الريفية، على رأسها نغمات الخشب التي تحيط بالجزء السفلي من الوحدات التخزينية المصممة على شكل حرف L، وكذلك الأرضية المزركشة من البلاط بنفس ألوان الوحدات والتي تساعد في تحقيق التناغم، وأخيرًا، الأسبتة بخامة الخوص التي تعتلي الوحدات العلوية.
الألوان المحايدة ما بين الأبيض والبيج والرمادي وكذلك التفاصيل الصغيرة التي تم اختيارها بعناية لتزيين هذا الفضاء الواسع من أصيص أخضر وإكسسوارات ووحدات إضاءة عصرية جعلت المطبخ رائعًا في نهاية المطاف.
يطل علينا اللون الرمادي هنا في ثوبٍ جديد حيث يظهر أولًا في هيئة خطوط مائلة تزين سقف المطبخ وتكسر حدة هدوء الأبيض المستخدم بكافة الوحدات، ثم يفاجئنا بالظهور ثانية بالطرف الأيمن من المطبخ بديل للموازييك ليغلف جزءًا من الجدار بنقوش ورسوم متداخلة مع اللون الأبيض.
كان لابد على المصمم أن يلجأ للون زاهي ومختلف ليكون لون الوحدات التخزينية بدلًا من الأبيض بعدما قرر الاستعانة به في الجدران. اختيار الأزرق بهذه الدرجة اللونية تحديدًا كان موفقًا خصوصًا بعدما استخدمه في تصميم أسماك تزين الجدار المتعامد مع الوحدات والذي جعل المطبخ يبدو كبحيرة أسماك صغيرة ومذهلة!
جزيرة المطبخ متألقة هنا بفضل لمسات الحجر الأملس بلونه الأسود الداكن والذي تخترقه نقاط بيضاء صغيرة تجعله يبدو كالسماء بعد منتصف الليل تزينها نجوم صغيرة يصعب حصرها!
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