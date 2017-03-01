8 أفكار لشبابيك مختلفة تناسب بيتك

أما الشبابيك المفصليه الرأسيه من الخشب أو الألوميتال بأي عدد من الضلف سواء كانت واحدة أو اثنين أو أكثر من ذلك هي أكثر الأنواع شيوعاً، تتميز بعمليتها وسهولة استخدامها وصيانتها المتاحة وسماحيتها بمرور أكبر قدر من الضوء الطبيعي والتهوية الجيدة من خلالها، تتناسب مع كل الأنماط المتاحة لتصميم منزلك ولكن تختلف الخامة المستخدمة كما ذكرنا في البداية ..