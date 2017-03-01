8 أفكار لشبابيك مختلفة تناسب بيتك

تعد الشبابيك جزء رئيسي من واجهة المنزل من الخارج، وأحد عناصره الديكورية من الداخل، فاختيارك للشباك يحدد الكثير من أناقة التصميم، فهو نافذتك على العالم الخارجي ووسيلة الإضاءة الطبيعية، لذلك عليك التدقيق في الاختيار والتخطيط الجيد له والتعرف على أنواعه مختلفة لتضيف لمنزلك ما يلبي احتياجاتك وذوقك الخاص، ولأن هوميفاي دائما تسعى لتقديم أفضل ما توصل إليه خبراء الديكور، نقدم لك اليوم 10 أفكار لشبابيك مختلفة تناسب بيتك..
في هذا المشهد سترى ما تحدثنا عليه من قبل وهو أن الشباك يعمل كنافذة على العالم، وسيلة التواصل المثالية مع الطبيعة الخلابة المحيطة، ويمكنك اختيار أحد الشبابيك في الفراغ مثبت ولا يمكن فتحه فقط لتتمتع بالمنظر الخارجي وبأشعة الشمس والتهوية تقوم بها بقية العناصرالمؤهلة لذلك..
الشبابيك المفصليه الأفقيه احد أهم أنواع النوافذ والتى تتكون من ضفة واحده أحيانا أو أكثر ، وتثبيتها يكون أفقيا بدلا من رأسيا في الشبابيك التقليدية، وتكون عادة صغيره ليسهل علينا فتحها و تستخدم أحيانا في الجزء العلوي من النوافذ الثابته، أو بمفردها في الأماكن التى تتطلب خصوصية كالحمامات والمطابخ..
أما الشبابيك المفصليه الرأسيه من الخشب أو الألوميتال بأي عدد من الضلف سواء كانت واحدة أو اثنين أو أكثر من ذلك هي أكثر الأنواع شيوعاً، تتميز بعمليتها وسهولة استخدامها وصيانتها المتاحة وسماحيتها بمرور أكبر قدر من الضوء الطبيعي والتهوية الجيدة من خلالها، تتناسب مع كل الأنماط المتاحة لتصميم منزلك ولكن تختلف الخامة المستخدمة كما ذكرنا في البداية ..
أمامنا تصميم مبتكر جمع بين طريقتين للتثبيت، حيث نرى ضلفة مفصلية أفقية تفتح للداخل والأخرى مثبته رأسيا، هذا التصميم يناسب المساحات الصغيرة أو الشبابيك ذات الموقع الصعب تنفيذه، فوق الموقد مثلا أو الحوض..
هذا التصميم حاول أن يضاف للشبابيك المفصلية الرأسية عصرية حديثة لتخرج عن نمطيتها، حيث جاء التصميم عصري بلون أسود أنيق من المعدن ، وعلى جانبيه نافذتين ثابتتين على شكل مستطيل ، اختار المصمم هذا النموذج لمراعاة صغر المساحة والتغلب عليها بفكره بسيطه وهو أن يتم فتحه للخارج ..
إن كنت من عشاق الإضاءه الطبيعيه ، ولكن دائما ما تقع في مشكلة التنظيف الدائم بسبب تراكم الأتربة نتيجة فتح الشباك باستمرار أو التعرض لأشعة الشمس القوية في الصيف، فإليك هذا الحل المميز، حيث أضاف المصمم ثلاث شبابيك بتصميم كلاسيكي منقسمين لجزئين، العلوي منهم عبارة عن زجاجي بهيكل خشبي والآخر عبارة عن شيش داخلي يسمح بمرور أشعة الشمس والضوء الطبيعي دون الحاجة لفتح الشباك والتقليل من تأثيره في فصل الصيف..
إن كنت تمتلك حديقة خاصة بمنزلك، فعليك الاستفادة منها بشكل مميز وناجح، حيث قام هنا المصمم مثلا بتحويل جدار بالكامل إلى نافذة مثبتة غير قابلة للفتح مع الاستعانة بزجاج معالج ضد الكسر..
شباك ذو ضلف منزلقة إضافة رائعة وعملية لمنزلك، وينقسم إلى عدة أنواع أحدهم يتم سحبه أفقيا والأخر رأسيا، فاختار ما يناسب منزلك، وأيضا توافره بألوان وخامات مختلفة لتلبي احتياجاتك وذوقك الخاص..
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