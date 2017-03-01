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8 أفكار لشبابيك مختلفة تناسب بيتك

آية منير آية منير
Colmeallie, Glen Esk, Brechin, Angus, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
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تعد الشبابيك جزء رئيسي من واجهة المنزل من الخارج، وأحد عناصره الديكورية من الداخل، فاختيارك للشباك يحدد الكثير من أناقة التصميم، فهو نافذتك على العالم الخارجي ووسيلة الإضاءة الطبيعية، لذلك عليك التدقيق في الاختيار والتخطيط الجيد له والتعرف على أنواعه مختلفة لتضيف لمنزلك ما يلبي احتياجاتك وذوقك الخاص، ولأن هوميفاي دائما تسعى لتقديم أفضل ما توصل إليه خبراء الديكور، نقدم لك اليوم 10 أفكار لشبابيك مختلفة تناسب بيتك..

1. نافذة على العالم..

Residence Zeederberg, AOJ | Architecture & Interiors AOJ | Architecture & Interiors شبابيك
AOJ | Architecture &amp; Interiors

AOJ | Architecture & Interiors
AOJ | Architecture &amp; Interiors
AOJ | Architecture & Interiors

في هذا المشهد سترى ما تحدثنا عليه من قبل وهو أن الشباك يعمل كنافذة على العالم، وسيلة التواصل المثالية مع الطبيعة الخلابة المحيطة، ويمكنك اختيار أحد الشبابيك في الفراغ مثبت ولا يمكن فتحه فقط لتتمتع بالمنظر الخارجي وبأشعة الشمس والتهوية تقوم بها بقية العناصرالمؤهلة لذلك..

2. مفصلي أفقي ..

homify شبابيك و أبوابشبابيك Black
homify

homify
homify
homify

الشبابيك المفصليه الأفقيه احد أهم أنواع النوافذ والتى تتكون من ضفة واحده أحيانا أو أكثر ، وتثبيتها يكون أفقيا بدلا من رأسيا في الشبابيك التقليدية، وتكون عادة صغيره  ليسهل علينا فتحها و تستخدم أحيانا في الجزء العلوي من النوافذ الثابته، أو بمفردها في الأماكن التى تتطلب خصوصية كالحمامات والمطابخ..

3. شباك تقليدي جدا..

Super lifting, Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ شبابيك و أبوابشبابيك خشب Grey
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

أما الشبابيك المفصليه الرأسيه من الخشب أو الألوميتال بأي عدد من الضلف سواء كانت واحدة أو اثنين أو أكثر من ذلك هي أكثر الأنواع شيوعاً، تتميز بعمليتها وسهولة استخدامها وصيانتها المتاحة وسماحيتها بمرور أكبر قدر من الضوء الطبيعي والتهوية الجيدة من خلالها، تتناسب مع كل الأنماط المتاحة لتصميم منزلك ولكن تختلف الخامة المستخدمة كما ذكرنا في البداية ..

4. اثنين في واحد..

Fenêtre GLOSSY ROUGE, PROFERM Multitechniques PROFERM Multitechniques شبابيك و أبوابشبابيك
PROFERM Multitechniques

PROFERM Multitechniques
PROFERM Multitechniques
PROFERM Multitechniques

أمامنا تصميم مبتكر جمع بين طريقتين للتثبيت، حيث نرى ضلفة مفصلية أفقية تفتح للداخل والأخرى مثبته رأسيا، هذا التصميم يناسب المساحات الصغيرة أو الشبابيك ذات الموقع الصعب تنفيذه، فوق الموقد مثلا أو الحوض..

5. حلول مبتكرة..

Claygate Rear Dormer Loft Conversion, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Claygate Rear Dormer Loft Conversion

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

هذا التصميم حاول أن يضاف للشبابيك المفصلية الرأسية عصرية حديثة لتخرج عن نمطيتها، حيث جاء التصميم عصري بلون أسود أنيق من المعدن ، وعلى جانبيه نافذتين ثابتتين على شكل مستطيل ، اختار المصمم هذا النموذج لمراعاة صغر المساحة والتغلب عليها بفكره بسيطه وهو أن يتم فتحه للخارج ..

6. شيش داخلي..

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify شبابيك و أبوابستائر
homify

Cafe Style Shutters for Bay Windows

homify
homify
homify

إن كنت من عشاق الإضاءه الطبيعيه ، ولكن دائما ما تقع في مشكلة التنظيف الدائم بسبب تراكم الأتربة نتيجة فتح الشباك باستمرار أو التعرض لأشعة الشمس القوية في الصيف، فإليك هذا الحل المميز، حيث أضاف المصمم ثلاث شبابيك بتصميم كلاسيكي منقسمين لجزئين، العلوي منهم عبارة عن زجاجي بهيكل خشبي والآخر عبارة عن شيش داخلي يسمح بمرور أشعة الشمس والضوء الطبيعي دون الحاجة لفتح الشباك والتقليل من تأثيره في فصل الصيف..

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7. زجاج بالكامل..

VIVIENDA, ABAD Y COTONER, S.L. ABAD Y COTONER, S.L. شبابيك
ABAD Y COTONER, S.L.

ABAD Y COTONER, S.L.
ABAD Y COTONER, S.L.
ABAD Y COTONER, S.L.

إن كنت تمتلك حديقة خاصة بمنزلك، فعليك الاستفادة منها بشكل مميز وناجح، حيث قام هنا المصمم مثلا بتحويل جدار بالكامل إلى نافذة مثبتة غير قابلة للفتح مع الاستعانة بزجاج معالج ضد الكسر..

8. شباك منزلق..

Colmeallie, Glen Esk, Brechin, Angus, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
Roundhouse Architecture Ltd

Colmeallie, Glen Esk, Brechin, Angus

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

شباك ذو ضلف منزلقة إضافة رائعة وعملية لمنزلك، وينقسم إلى عدة أنواع أحدهم يتم سحبه أفقيا والأخر رأسيا، فاختار ما يناسب منزلك، وأيضا توافره بألوان وخامات مختلفة لتلبي احتياجاتك وذوقك الخاص..

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