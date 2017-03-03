13 فكرة لأبواب خشبية غير تقليدية

الأبواب هي واجهة كل غرفة وأهمية اختيار تصميمها هي من أهمية اختيار ديكور وأثاث باقي المنزل حيث أنها تحدث فرقًا مذهلًا في التصميم. إذا كنت تريد أبوابًا غير تقليدية يتذكرها زائريك وتحصل على قطع فريدة من نوعها تزيد من أناقة منزلك، فهذا المقال لك!
إضافة إطار عميق لجانبي الباب هي فكرة تزيد من فخامة التصميم وتجعله يبدو أنيقًا للغاية ويثير فضولك لمعرفة ما وراءه لما يضيفه ذلك الإطار من أهمية ووقار، يمكنك استخدام هذه الفكرة إذا كان سُمك الحائط بين الغرفتين عريض فتجعل الباب في نهايته وتقوم بتصميم الإطار من الداخل.
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الخشب الفاتح خاصة بجانب أثاث داكن يضفي تباينًا ودفئًا على التصميم. اجعله خيرًا مطروحًا عند اختيار ألوان الأبواب واحرج عن التقليدية!
الخشب القاتم تقليدي ولكن بإضافة خط معدني في منتصفه أصبح شكلع مختلف تمامًا وأكثر عصرية!
في الصور القادمة نقدم لكم بعض الأبواب البيضاء لمحبي الجمال!
الأبواب البيضاء هي من أشهر الألوان المستخدمة في الأبواب الداخلية في مصر ولكن لمَ لا تفكر في الخروج عن التقليدي من خلال تصميمات مختلفة للحفر على خشب الباب؟
لكسر حدة اللون الأبيض في الأبواب يمكنك اختيار رسومات بخطوط سوداء رقيقة تغير من شكل الباب وتزيد من أناقته.
هذا الباب يبدو نحيفًا وطويلًا أكثر من حقيقته قليلًا بسبب الحفر المستطيل على واجهته.
في الصور القادمة نقدم لكم مجموعة من الأبواب الكلاسيكية الرائعة!
من خصائص التصميمات الكلاسيكية استخدام الذهبي في الديكور والأكسسوارات والتفاصيل. هذا الباب ذا اللون الخشبي المحمر زاد جماله النقش الذهبي الذي يمكنك استبداله باسم عائلتك مثلًا! والأكسسوارات المختلفة على الباب ما بين المفصلات والمقبض.
الأبواب ذات اللون العاجي تناسب الحوائط المطلية بألوان أرضية ومحايدة كالبني والبيج. في الصورة القادمة تقرّب التفاصيل لتروا الفن في الحفر على الخشب.
هذه صورة أقرب للحفر الموجود في الباب في الصورة السابقة. جمال حقيقي ودقة في إتقان التفاصيل!
هل فكرت يومًا أن تختار اللون الكحلي اللامع لباب منزلك؟ ربما يغير هذا التصميم من وجهة نظرك في استخدام هذا اللون الذي يزيد من جماله الأشكال المحفورة على الخشب والأكسسوارات الفضية، وتلك التفصيلة الصغيرة لمفتاح الباب.
في الصور القادمة نقدم لكم مجموعة من الأبواب الجرّارة الفريدة من نوعها!
الرسم على الزجاج قد يعتبهر البعض موضة قديمة ولكن مع اختيار دقيق للألوان وملاءمته مع الأبواب المناسبة سينتج تصميم رائع كهذا!
باب آخر بإطار عميق بسبب سماكة الحائط الفاصل بين الغرفتين. هذا النوع من الأبواب متداخلًا ويستخدم عادة لتوفير المساحة أو إذا كان الجانب الآخر ليس به مكانًا كافيًا لفتح الباب الجرار. كما أن هذا التداخل يجعله يبدو أكثر أناقة.
هذا الباب الجرّار بلا مقبض فركّز المصمم على إظهار جمال الخشب وألوانه المتباينة بين الفاتح والداكن، واستخدم أيضًا فكرة الإطار العميق التي تضفي فخامة على التصميم.
الأبواب المطوية تجعل الباب يشغل مساحة صغيرة جدًا عندما يكون مفتوحًا، كما أنها تعطيك الفرصة لفتح المساحتين على بعضهما تمامًا بدون ملاحظة وجود فاصل بينهما.
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