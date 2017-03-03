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13 فكرة لأبواب خشبية غير تقليدية

ريم عوض ريم عوض
EFFIGES COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
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الأبواب هي واجهة كل غرفة وأهمية اختيار تصميمها هي من أهمية اختيار ديكور وأثاث باقي المنزل حيث أنها تحدث فرقًا مذهلًا في التصميم. إذا كنت تريد أبوابًا غير تقليدية يتذكرها زائريك وتحصل على قطع فريدة من نوعها تزيد من أناقة منزلك، فهذا المقال لك!

إطار عميق

Двери из дуба в классическом интерьере, Lesomodul Lesomodul صالة ألعاب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

إضافة إطار عميق لجانبي الباب هي فكرة تزيد من فخامة التصميم  وتجعله يبدو أنيقًا للغاية ويثير فضولك لمعرفة ما وراءه لما يضيفه ذلك الإطار من أهمية ووقار، يمكنك استخدام هذه الفكرة إذا كان سُمك الحائط بين الغرفتين عريض فتجعل الباب في نهايته وتقوم بتصميم الإطار من الداخل.

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الخشب الفاتح

EFFIGES COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
GD DORIGO

GD DORIGO
GD DORIGO
GD DORIGO

الخشب الفاتح خاصة بجانب أثاث داكن يضفي تباينًا ودفئًا على التصميم. اجعله خيرًا مطروحًا عند اختيار ألوان الأبواب واحرج عن التقليدية!

خشب قاتم

DEGO COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
GD DORIGO

GD DORIGO
GD DORIGO
GD DORIGO

الخشب القاتم تقليدي ولكن بإضافة خط معدني في منتصفه أصبح شكلع مختلف تمامًا وأكثر عصرية!

في الصور القادمة نقدم لكم بعض الأبواب البيضاء لمحبي الجمال!

تصميم إنسيابي

DECOR COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
GD DORIGO

GD DORIGO
GD DORIGO
GD DORIGO

الأبواب البيضاء هي من أشهر الألوان المستخدمة في الأبواب الداخلية في مصر ولكن لمَ لا تفكر في الخروج عن التقليدي من خلال تصميمات مختلفة للحفر على خشب الباب؟ 

رسم متباين

ZEN COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
GD DORIGO

GD DORIGO
GD DORIGO
GD DORIGO

لكسر حدة اللون الأبيض في الأبواب يمكنك اختيار رسومات بخطوط سوداء رقيقة تغير من شكل الباب وتزيد من أناقته.

باب نحيف وطويل

Двери межкомнатные элитные в светлых тонах, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

هذا الباب يبدو نحيفًا وطويلًا أكثر من حقيقته قليلًا بسبب الحفر المستطيل على واجهته.

في الصور القادمة نقدم لكم مجموعة من الأبواب الكلاسيكية الرائعة!

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باب كلاسيكي

Двери из натурального ясеня, Lesomodul Lesomodul شبابيك
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

من خصائص التصميمات الكلاسيكية استخدام الذهبي في الديكور والأكسسوارات والتفاصيل. هذا الباب ذا اللون الخشبي المحمر زاد جماله النقش الذهبي الذي يمكنك استبداله باسم عائلتك مثلًا! والأكسسوارات المختلفة على الباب ما بين المفصلات والمقبض.

باب عاجي

EFFIGES COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
GD DORIGO

GD DORIGO
GD DORIGO
GD DORIGO

الأبواب ذات اللون العاجي تناسب الحوائط المطلية بألوان أرضية ومحايدة كالبني والبيج. في الصورة القادمة تقرّب التفاصيل لتروا الفن في الحفر على الخشب.

صورة أقرب

EFFIGES COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
GD DORIGO

GD DORIGO
GD DORIGO
GD DORIGO

هذه صورة أقرب للحفر الموجود في الباب في الصورة السابقة. جمال حقيقي ودقة في إتقان التفاصيل!

فخامة الكحلي

Двери эксклюзив – есть чем удивить, Lesomodul Lesomodul شبابيك
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

هل فكرت يومًا أن تختار اللون الكحلي اللامع لباب منزلك؟ ربما يغير هذا التصميم من وجهة نظرك في استخدام هذا اللون الذي يزيد من جماله الأشكال المحفورة على الخشب والأكسسوارات الفضية، وتلك التفصيلة الصغيرة لمفتاح الباب. 

في الصور القادمة نقدم لكم مجموعة من الأبواب الجرّارة الفريدة من نوعها!

باب جرّار

Раздвижные двери с витражами, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

الرسم على الزجاج قد يعتبهر البعض موضة قديمة ولكن مع اختيار دقيق للألوان وملاءمته مع الأبواب المناسبة سينتج تصميم رائع كهذا!

باب جرّار متداخل

Раздвижные двери Москва, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابشبابيك
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

باب آخر بإطار عميق بسبب سماكة الحائط الفاصل بين الغرفتين. هذا النوع من الأبواب متداخلًا ويستخدم عادة لتوفير المساحة أو إذا كان الجانب الآخر ليس به مكانًا كافيًا لفتح الباب الجرار. كما أن هذا التداخل يجعله يبدو أكثر أناقة.

بلا مقبض

FritsJurgens taatsdeuren, FritsJurgens BV FritsJurgens BV مساحات تجارية مطاعم
FritsJurgens BV

FritsJurgens BV
FritsJurgens BV
FritsJurgens BV

هذا الباب الجرّار بلا مقبض فركّز المصمم على إظهار جمال الخشب وألوانه المتباينة بين الفاتح والداكن، واستخدم أيضًا فكرة الإطار العميق التي تضفي فخامة على التصميم.

باب أكورديون (مطوي)

Двери из массива дерева и дверь-книжка, Lesomodul Lesomodul شبابيك و أبوابأبواب
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

الأبواب المطوية تجعل الباب يشغل مساحة صغيرة جدًا عندما يكون مفتوحًا، كما أنها تعطيك الفرصة لفتح المساحتين على بعضهما تمامًا بدون ملاحظة وجود فاصل بينهما. 

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