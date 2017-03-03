13 فكرة لأبواب خشبية غير تقليدية

إضافة إطار عميق لجانبي الباب هي فكرة تزيد من فخامة التصميم وتجعله يبدو أنيقًا للغاية ويثير فضولك لمعرفة ما وراءه لما يضيفه ذلك الإطار من أهمية ووقار، يمكنك استخدام هذه الفكرة إذا كان سُمك الحائط بين الغرفتين عريض فتجعل الباب في نهايته وتقوم بتصميم الإطار من الداخل.

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