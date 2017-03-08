غرفة المعيشة من أهم الغرف التى تجعلنا نشعر بكوننا في المنزل بحق، فهي تضم أغلب ذكرياتنا مع العائلة أو الأصدقاء، فيها نستريح بعد يوم عمل طويل ونشاهد التلفاز، وفيها نقضي أيام العطلات الشتوية ونحن نقرأ كتابنا المفضل مع المشروب الدافيء، وفيها نستضيف أصدقائنا لنتبادل أطراف الحديث عن المستقبل أو نستعيد الذكريات ونسترجع الأيام الخوالي.
وكل هذه الأنشطة والمتع لن تتوفر إلا في غرفة المعيشة ذات الديكورات الأنيقة والمريحة مهما كانت مساحتها، واليوم نصب اهتمامنا على غرف المعيشة الصغيرة، لأننا نعلم أنها قد تسبب الإنزعاج للبعض، ولكننا نوعدكم أن أصحاب غرف المعيشة الصغيرة سيجدون تصميمات تروق لهم في موضوعنا الذي يضم 18 غرفة معيشة صغيرة بديكورات تستحق الإعجاب!
لتصميم غرفة معيشة بطريقة ناجحة يمكنك اتباع حيلة رائعة، وهي اختيار أثاث بسيط للغرفة بألوان حيادية، ثم تقوم باعتماد ديكورات مميزة لأحد حوائط الغرفة. كما نرى هنا في هذه الغرفة الصغيرة المتألقة بفضل الديكورات الحجرية المميزة في إحدى الحوائط، مع السقف المميز من ألواح الخشب البنية.
الاختيار المناسب للألوان سيساعدك في التغلب على مشكلة المساحة، فالألوان المبهجة والمناسبة سوف تنشر الحيوية في الغرفة.وفي الصورة نرى غرفة معيشة مفعمة بالطاقة الإيجابية، فقد استعان المصمم بالوسائد الملونة بألوان زاهية لتزيين الأريكة ذات اللون الحيادي.
ويلفت انتباهنا طاولة القهوة المبتكرة،التى جاءت على شكل طاولتين بأحجام مختلفة باللونين الأبيض والفوشيا، وهو ما عزز عصرية الغرفة. واستعان المصمم بحيلة المرايا للشعور باتساع الغرفة، فاعتمد مرايا بألوان وأحجام متنوعة ليحصل على مزايا وظيفية وديكورية في آن واحد.
غرفة معيشة صغيرة تعتمد الأسلوب المينيمالي في الديكور، حيث الأثاث البسيط الخالي من الزخرفة، مع الألوان الحيادية الراقية التى ساعدت في الحصول على غرفة مريحة وأنيقة.
تنوع الخامات في المكان تضفي عمقاً وأبعاداً جمالية فريدة للتصميم، و في الصورة نجد غرفة معيشة مثيرة للاهتمام بالرغم من سيطرة الألوان الحيادية عليها، وذلك بفضل تنوع الخامات في الغرفة. فنلاحظ استخدام الأخشاب البنية للأرضيات، مع سجاد لافت من جلد الحيوانات، والكتان في الأريكة المريحة على شكل حرف ال L، وهو ما كسر الرسمية في المكان ومنع الشعور بالرتابة أو الملل.
غرفة معيشة مريحة الأرضيات الخشبية الدافئة، والأثاث الأبيض الذي يحث على الاسترخاء، مع لوحة ناعمة بألوان الباستيل الهادئة التى تممت مظهر الغرفة الأنيق.
لمن يظنون أن الأناقة تعني كثرة الأثاث، إليهم هذه الغرفة المميزةالتى نرى فيها الاكتفاء بالقليل من الأثاث العملي، حيث أريكة واحدة باللون الرمادي مع وسائد صفراء مبهجة و سجاد من الجلد الأسود الناعم، وأخيراًطاولة قهوة ذات تصميم غير تقليدي، ومع ذلك تبدو الغرفة مريحة ورائعة.
الإضاءة الجيدة للغرفة تساعد في إبراز جمال الديكورات، وتسليط الضوء على التفاصيل والخامات المستخدمة.وفي الصورة تظهر غرفة معيشة متألقة بالأخشاب والنباتات الخضراء المنعشة بفضل الإضاءة الطبيعية من النافذة الزجاجية ذات الستائر البيضاء الشفافة التى سمحت بانتشار الضوء من خلالها.
يعد استخدام الأثاث الوظيفي في غرفة المعيشة فكرة رائعة لتحقيق أقصى استفادة من الفراغ، ومن أمثلة الأثاث الوظيفي:الأريكة التى يمكن تحويلها إلى سرير، والتى استعان بها المصمم في هذه الغرفة الصغيرة العملية.
إذا كان منزلك يحتوى على غرفة معيشة صغيرة وتفكر في تصميمها، فمن الهام التركيز على الإضاءة الجيدة سواء كانت من مصابيح السقف أو مصابيح أرضية، كما أن الإضاءة الطبيعية من النوافذ الكبيرة شيء ضروري لإبراز جمال الغرفة.
ونجد هنا غرفة معيشة ذات أثاث انسيابي عصري باللون الزيتوني والأسود، مع مصابيح سقف بتصميم غير تقليدي، وشرفة ذات نوافذ زجاجية شفافة لتوفير إضاءة ممزة لإبراز روعة الأثاث.
محبي الجرأة سيجدون ضالتهم في هذه الغرفة على النمط الصناعي الجريء، الذي يتميز بحوائط قوالب الطوب البارزة بلونها الأحمر الأصلي أو بطلاء رقيق من اللون الأبيض.
اختيار الستائر المناسبة من التفاصيل الصغيرة التى يجب الانتباه إليها في غرفة المعيشة، وذلك لأنها تتمم الشكل الجمالي للغرفة وتعزز أناقته. وهناك بعض الأمور التى يجب التركيز عليها عند اختيار الستائر، منها اللون والخامات، وذلك لأنه من المهم تناسق لون وخامة الستائر مع أثاث الغرفة، وأيضاً طول الستائر الذي يعد من أكثر الأمور تأثيراً في مساحة الغرفة، فعلى سبيل المثال عند اختيار ستائر تبدأ من بداية السقف حتى الأرضية، سيبدو ارتفاع السقف أطول مما يوحي باتساع الغرفة ككل.
أسلوب الشابي شيك أو الرث الأنيق يجعل من الغرفة مكان مريح وقريب من القلب، و في الصورة نجد استعانة المصمم بهذا الأسلوب في غرفة المعيشة لتشجع على الاسترخاء والتخلص من الرتابة والرسمية التى نواجهها طوال اليوم.
اهتم المصمم في هذه الغرفة بالتنوع، فنراه قد استخدم خامات متنوعه من مخمل وأخشاب وصوف، وأيضاً أضاف ملمس متنوع للحائط، فهناك أجزاء ملساء ناعمة، وأخرى خشنة ومتعرجة قام بتسليط الضوء عليها من خلال إضاءة تجويف الحائط وهو ما يجعل هذه الغرفة تعلق في ذاكرة الزوار للأبد!
تهيئة الحديقة بصورة جيدة يضمن جلسة ممتعة خلال فصل الربيع والصيف، وذلك عن طريق اختيار أثاث متناسق للحديقة وغرفة المعيشة ليظهروا كأنهم غرفة واحدة عند فتح الباب الذي يفصلهم عن بعضهم البعض.
في غرف المعيشة الصغيرة يكفى وضع ديكور واحد لافت، وذلك لنتجنب التكلف والابتذال الذى قد يحدث عن المبالغة في الديكورات، ونرى هنا المصمم قد حافظ على بساطة الغرفة واعتمد على لوحة عصرية واحدة فقط لبث الحيوية في الغرفة.
يهدف الأسلوب الأوروبي إلى تحقيق الهدف باستخدام الموارد المتاحة وبدون تكبد ميزانية باهظة، وفي هذه الغرفة من تصميم transition-interior-design نجد أريكة مريحة يمكن شرائها من متجر الأثاث المستعمل، وتغطيتها بالقماش الجديد الناعم من الكتان، وإضافة بعض الوسائد متعددة الأشكال لمزيد من الراحة.
طاولات القهوة ذات الأحجام المختلفة، ورفوف الحائط متنوعة الطول، وأيضاً الوسائد الكبيرة والصغيرة في الغرفة، جميعها أمثلة ناجحة على تطبيق الأحجام المختلفة في غرفة المعيشة وهو الأمر الذي يجعل المكان مفعم بالحياة والحركة.
لا تجعل شعورك بصغر مساحة الغرفة يكبح رغبتك في مكان مريح ودافيء، فالإبداع قادر على تحويل أي مساحة مهما كانت مساحتها إلى عمل فني مدهش، واللمسات الشخصية في المكان ومعرفة ما تريد من غرفة المعيشة تحديداً، سيساعدك في الوصول إلى الديكورات المناسبة لغرفتك. لذا لا تتردد أبداً في إضافة الإكسسوارات أو الألوان المفضلة إليك للمكان لأنك بذلك ستحقق راحتك المنشودة من الغرفة وستحصل على تصميم فريد لا يتكرر.