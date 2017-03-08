غرفة المعيشة من أهم الغرف التى تجعلنا نشعر بكوننا في المنزل بحق، فهي تضم أغلب ذكرياتنا مع العائلة أو الأصدقاء، فيها نستريح بعد يوم عمل طويل ونشاهد التلفاز، وفيها نقضي أيام العطلات الشتوية ونحن نقرأ كتابنا المفضل مع المشروب الدافيء، وفيها نستضيف أصدقائنا لنتبادل أطراف الحديث عن المستقبل أو نستعيد الذكريات ونسترجع الأيام الخوالي.

وكل هذه الأنشطة والمتع لن تتوفر إلا في غرفة المعيشة ذات الديكورات الأنيقة والمريحة مهما كانت مساحتها، واليوم نصب اهتمامنا على غرف المعيشة الصغيرة، لأننا نعلم أنها قد تسبب الإنزعاج للبعض، ولكننا نوعدكم أن أصحاب غرف المعيشة الصغيرة سيجدون تصميمات تروق لهم في موضوعنا الذي يضم 18 غرفة معيشة صغيرة بديكورات تستحق الإعجاب!