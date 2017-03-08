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18 غرفة معيشة صغيرة بديكورات تستحق الإعجاب!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة من أهم الغرف التى تجعلنا نشعر بكوننا في المنزل بحق، فهي تضم أغلب ذكرياتنا مع العائلة أو الأصدقاء، فيها نستريح بعد يوم عمل طويل ونشاهد التلفاز، وفيها نقضي أيام العطلات الشتوية ونحن نقرأ كتابنا المفضل مع المشروب الدافيء، وفيها نستضيف أصدقائنا لنتبادل أطراف الحديث عن المستقبل أو نستعيد الذكريات ونسترجع  الأيام الخوالي.

وكل هذه الأنشطة والمتع لن تتوفر إلا في غرفة المعيشة ذات الديكورات الأنيقة والمريحة مهما كانت مساحتها، واليوم نصب اهتمامنا على غرف المعيشة الصغيرة، لأننا نعلم أنها قد تسبب الإنزعاج للبعض، ولكننا نوعدكم أن أصحاب غرف المعيشة الصغيرة سيجدون تصميمات تروق لهم في موضوعنا الذي يضم 18 غرفة معيشة صغيرة بديكورات تستحق الإعجاب!

1- ديكور حجري

Residencia MR , Interiorisarte Interiorisarte غرفة المعيشة
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

لتصميم غرفة معيشة بطريقة ناجحة يمكنك اتباع حيلة رائعة، وهي اختيار أثاث بسيط للغرفة بألوان حيادية، ثم تقوم باعتماد ديكورات مميزة لأحد حوائط الغرفة. كما نرى هنا في هذه الغرفة الصغيرة المتألقة بفضل الديكورات الحجرية المميزة في إحدى الحوائط، مع السقف المميز من ألواح الخشب البنية.

2- الألوان الملهمة

Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

الاختيار المناسب للألوان سيساعدك في التغلب على مشكلة المساحة، فالألوان  المبهجة والمناسبة سوف تنشر الحيوية في الغرفة.وفي الصورة نرى غرفة معيشة مفعمة بالطاقة الإيجابية، فقد استعان المصمم بالوسائد الملونة بألوان زاهية لتزيين الأريكة ذات اللون الحيادي.

ويلفت انتباهنا طاولة القهوة المبتكرة،التى جاءت على شكل طاولتين بأحجام مختلفة باللونين الأبيض والفوشيا، وهو ما عزز عصرية الغرفة. واستعان المصمم بحيلة المرايا للشعور باتساع الغرفة، فاعتمد مرايا بألوان وأحجام متنوعة ليحصل على مزايا وظيفية وديكورية في آن واحد.

3- بسيطة وأنيقة

Obra Altolaguirre - Diseño Integral depto. 3 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

غرفة معيشة صغيرة تعتمد الأسلوب المينيمالي في الديكور، حيث الأثاث البسيط الخالي من الزخرفة، مع الألوان الحيادية الراقية التى ساعدت في الحصول على غرفة مريحة وأنيقة.

4- خامات متنوعة

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design غرفة المعيشة
Dmd Design

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

تنوع الخامات في المكان تضفي عمقاً وأبعاداً جمالية فريدة للتصميم، و في الصورة نجد غرفة معيشة مثيرة للاهتمام بالرغم من سيطرة الألوان الحيادية عليها، وذلك بفضل تنوع الخامات في الغرفة. فنلاحظ استخدام الأخشاب البنية للأرضيات، مع سجاد لافت من جلد الحيوانات، والكتان في الأريكة المريحة على شكل حرف ال L، وهو ما كسر الرسمية في المكان ومنع الشعور بالرتابة أو الملل.

5- الأبيض الحالم

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

غرفة معيشة مريحة الأرضيات الخشبية الدافئة، والأثاث الأبيض الذي يحث على الاسترخاء، مع لوحة ناعمة بألوان الباستيل الهادئة التى تممت مظهر الغرفة الأنيق.

6- القليل يكفي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لمن يظنون أن الأناقة تعني كثرة الأثاث، إليهم هذه الغرفة المميزةالتى نرى فيها الاكتفاء بالقليل من الأثاث العملي، حيث أريكة واحدة باللون الرمادي مع وسائد صفراء مبهجة و سجاد من الجلد الأسود الناعم، وأخيراًطاولة قهوة ذات تصميم غير تقليدي، ومع ذلك تبدو الغرفة مريحة ورائعة.

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7- أجواء مسالمة

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

الإضاءة الجيدة للغرفة تساعد في إبراز جمال الديكورات، وتسليط الضوء على التفاصيل والخامات المستخدمة.وفي الصورة تظهر غرفة معيشة متألقة بالأخشاب والنباتات الخضراء المنعشة بفضل الإضاءة الطبيعية من النافذة الزجاجية ذات الستائر البيضاء الشفافة التى سمحت بانتشار الضوء من خلالها.

8- عملية وصغيرة

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

يعد استخدام الأثاث الوظيفي في غرفة المعيشة فكرة رائعة لتحقيق أقصى استفادة من الفراغ، ومن أمثلة الأثاث الوظيفي:الأريكة التى يمكن تحويلها إلى سرير، والتى استعان بها المصمم في هذه الغرفة الصغيرة العملية.

9- تصميم مبهر

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. غرفة المعيشة
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

إذا كان منزلك يحتوى على غرفة معيشة صغيرة وتفكر في تصميمها، فمن الهام التركيز على الإضاءة الجيدة سواء كانت من مصابيح السقف أو مصابيح أرضية، كما أن الإضاءة الطبيعية من النوافذ الكبيرة شيء ضروري لإبراز جمال الغرفة.

ونجد هنا غرفة معيشة ذات أثاث انسيابي عصري باللون الزيتوني والأسود، مع مصابيح سقف بتصميم غير تقليدي، وشرفة ذات نوافذ زجاجية شفافة لتوفير إضاءة ممزة لإبراز روعة الأثاث.

10- ديكورات جريئة

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

محبي الجرأة سيجدون ضالتهم في هذه الغرفة على النمط الصناعي الجريء، الذي يتميز بحوائط قوالب الطوب البارزة بلونها الأحمر الأصلي أو بطلاء رقيق من اللون الأبيض.

11- الستائر المناسبة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار الستائر المناسبة من التفاصيل الصغيرة التى يجب الانتباه إليها في غرفة المعيشة، وذلك لأنها تتمم الشكل الجمالي للغرفة وتعزز أناقته. وهناك بعض الأمور التى يجب التركيز عليها عند اختيار الستائر، منها اللون والخامات، وذلك لأنه من المهم تناسق لون وخامة الستائر مع أثاث الغرفة، وأيضاً طول الستائر الذي يعد من أكثر الأمور تأثيراً في مساحة الغرفة، فعلى سبيل المثال عند اختيار ستائر تبدأ من بداية السقف حتى الأرضية، سيبدو ارتفاع السقف أطول مما يوحي باتساع الغرفة ككل.

12- أسلوب الشابي شيك

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

أسلوب الشابي شيك أو الرث الأنيق يجعل من الغرفة مكان مريح وقريب من القلب، و في الصورة نجد استعانة المصمم بهذا الأسلوب في غرفة المعيشة لتشجع على الاسترخاء والتخلص من الرتابة والرسمية التى نواجهها طوال اليوم.

13- ملمس مختلف للحائط

Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık غرفة المعيشة
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

اهتم المصمم في هذه الغرفة بالتنوع، فنراه قد استخدم خامات متنوعه من مخمل وأخشاب وصوف، وأيضاً أضاف ملمس متنوع للحائط، فهناك أجزاء ملساء ناعمة، وأخرى خشنة ومتعرجة قام بتسليط الضوء عليها من خلال إضاءة تجويف الحائط وهو ما يجعل هذه الغرفة تعلق في ذاكرة الزوار للأبد!

14- متصلة بالحديقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تهيئة الحديقة بصورة جيدة يضمن جلسة ممتعة خلال فصل الربيع والصيف، وذلك عن طريق اختيار أثاث متناسق للحديقة وغرفة المعيشة ليظهروا كأنهم غرفة واحدة عند فتح الباب الذي يفصلهم عن بعضهم البعض.

15- قطع مميزة

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten غرفة المعيشة
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

في غرف المعيشة الصغيرة يكفى وضع ديكور واحد لافت، وذلك لنتجنب التكلف والابتذال الذى قد يحدث عن المبالغة في الديكورات، ونرى هنا المصمم قد حافظ على بساطة الغرفة واعتمد على لوحة عصرية واحدة فقط لبث الحيوية في الغرفة.

16- أسلوب أوروبي

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

يهدف الأسلوب الأوروبي إلى تحقيق الهدف باستخدام الموارد المتاحة وبدون تكبد ميزانية باهظة، وفي هذه الغرفة من تصميم transition-interior-design نجد أريكة مريحة يمكن شرائها من متجر الأثاث المستعمل، وتغطيتها بالقماش الجديد الناعم من الكتان، وإضافة بعض الوسائد متعددة الأشكال لمزيد من الراحة.

17- أحجام مختلفة

Piso modernista en Barcelona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

طاولات القهوة ذات الأحجام المختلفة، ورفوف الحائط متنوعة الطول، وأيضاً الوسائد الكبيرة والصغيرة في الغرفة، جميعها أمثلة ناجحة على تطبيق الأحجام المختلفة في غرفة المعيشة وهو الأمر الذي يجعل المكان مفعم بالحياة والحركة.

18- أضف لمساتك

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS غرفة المعيشة
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

لا تجعل شعورك بصغر مساحة الغرفة يكبح رغبتك في مكان مريح ودافيء، فالإبداع قادر على تحويل أي مساحة مهما كانت مساحتها إلى عمل فني مدهش، واللمسات الشخصية في المكان ومعرفة ما تريد من غرفة المعيشة تحديداً، سيساعدك في الوصول إلى الديكورات المناسبة لغرفتك. لذا لا تتردد أبداً في إضافة الإكسسوارات أو الألوان المفضلة إليك للمكان لأنك بذلك ستحقق راحتك المنشودة من الغرفة وستحصل على تصميم فريد لا يتكرر.

شقة صغيرة سيطرت عليها الألوان المبهجة

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