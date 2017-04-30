12 طريقة مختلفة لوضع التلفاز في غرفة المعيشة

مساحة التلفاز هي أكثر المساحات المستخدمة للراحة والاسترخاء وخاصة بعد يوم شاق. نستخدم أيضاً مساحة التلفاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وتتجمع الأسرة سوياً لتشاهد البرامج المختلفة. فيمثل موقع وطريقة وضع التلفاز أهمية بالغة حيث أنه نقطة بصرية تتمحور حولها أثاث غرفة المعيشة كما أنها تشارك في إرساء روح وطراز الغرفة.
في مقال اليوم أتينا لكم بـ 12 طريقة ابداعية وعملية مختلفة لوضع التلفاز ستبهر ضيوفك.
أهم خطوة في إختيار موقع التلفاز هو باختيار حائط مناسب في المساحة، أن يكون الحائط غير مقابل للنافذة، وأن يكون التلفاز على إرتفاع مناسب للرؤية، وذو مسافة مناسبة عن مساحة الجلوس.
في هذا المثال تم طلاء الخلفية بلون رمادي داكن مع عمل وحدة الميديا بلون أبيض لامع مع توفير مساحة خاصة بالتلفاز.
في هذا المثال تم استغلال الحائط بالكامل بشكل فريد من نوعه، فقد تم عمل أرفف مدمحة بعرض الحائط لوضع الكتب والمقتنيات، أما في النصف السفلي فقد تم استغلال المساحة لوحدة الميديا والتي تشمل على رف لوضع التلفاز بالإضافة لخزانة لتخزين الأجهزة وغيره.
في هذا المثال تم تحديد مساحة التلفاز أولاً قبل تعليقه وتم تكسية المنطقة الخاصة به بالخشب مع عمل أرفف تحته تشارك في تنظيم الأجهزة المختلفة.
في المساحات الكبيرة يجب الحرص على عمل مقسمات وفواصل بين الغرف فإنها لا تفصل الغرف فحسب ولكنها توفر مكان إرتكاز للتلفاز والعناصر المختلفة أيضاً.
في هذا المثال تم تكسية الحائط بالحجارة ليكون بؤرة بصرية للغرفة وهذا ما يحققه أيضاً وضع التلفاز، فقد تم عمل مساحة مدمجة على هذا الحائط لتفسح المجال لوجود التلفاز مع وجود بعض الأرفف الملحقة به.
مثال آخر لمساحة مفتوحة تم تقسيمها بقواطيع واستخدامها في أكثر من وظيفة.
نظراً لضيق المساحة ومع الإتجاة العملي للتصميم تم استغلال بار المطبخ ليكون متعدد الإستخدامات، فعلى جهة يحتوي على خزانة للمطبخ وعلى الجهة الأخرى فهو حامل للتلفاز.
يمكنك ببساطة تعليق التلفاز على حائط فارغ فوق وحدة الميديا أو وحدة التخزين للحصول على عملية مع أناقة مصدرها البساطة المتناهية.
في هذا المثال تم وضع التلفاز على حامل أرضي بحيث يكون خلفيته منظر طبيعي خلاب. ففي هذه الغرفة لن نستمتع بمشاهدة التلفاز فحسب، بل سنمتع أعيننا بالخضرة والطبيعية المبهرة.
هذا التصميم الذي تم عمله من الجبس ليناسب الطراز الكلاسيكي الغالب على هذه الغرفة. فقد تم عمل إطار حول المساحة المحددة للتلفاز مع تقسيمها بشكل متميز وفي المنتصف وجد التلفاز بيتاً له.
يمكنك استغلال واعادة استخدام أي عناصر قديمة قد تكون في بيتك لتكون وحدات ميديا أو طاولات للتلفاز، ففي هذا المثال تم استغلال صناديق وحقائب قديمة.