12 طريقة مختلفة لوضع التلفاز في غرفة المعيشة

مساحة التلفاز هي أكثر المساحات المستخدمة للراحة والاسترخاء وخاصة بعد يوم شاق. نستخدم أيضاً مساحة التلفاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وتتجمع الأسرة سوياً لتشاهد البرامج المختلفة. فيمثل موقع وطريقة وضع التلفاز أهمية بالغة حيث أنه نقطة بصرية تتمحور حولها أثاث غرفة المعيشة كما أنها تشارك في إرساء روح وطراز الغرفة.

في مقال اليوم أتينا لكم بـ 12 طريقة ابداعية وعملية مختلفة لوضع التلفاز ستبهر ضيوفك.