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12 طريقة مختلفة لوضع التلفاز في غرفة المعيشة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
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مساحة التلفاز هي أكثر المساحات المستخدمة للراحة والاسترخاء وخاصة بعد يوم شاق. نستخدم أيضاً مساحة التلفاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وتتجمع الأسرة سوياً لتشاهد البرامج المختلفة. فيمثل موقع وطريقة وضع التلفاز أهمية بالغة حيث أنه نقطة بصرية تتمحور حولها أثاث غرفة المعيشة كما أنها تشارك في إرساء روح وطراز الغرفة.

في مقال اليوم أتينا لكم بـ 12 طريقة ابداعية وعملية مختلفة لوضع التلفاز ستبهر ضيوفك.

​1.حائط مناسب

Proyecto Almendros, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

أهم خطوة في إختيار موقع التلفاز هو باختيار حائط مناسب في المساحة، أن يكون الحائط غير مقابل للنافذة، وأن يكون التلفاز على إرتفاع مناسب للرؤية، وذو مسافة مناسبة عن مساحة الجلوس.

2.تباين

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO per una giovane coppia in città, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti غرفة المعيشة Grey
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

في هذا المثال تم طلاء الخلفية بلون رمادي داكن مع عمل وحدة الميديا بلون أبيض لامع مع توفير مساحة خاصة بالتلفاز.

3.حائط عملي

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة المعيشة
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

في هذا المثال تم استغلال الحائط بالكامل بشكل فريد من نوعه، فقد تم عمل أرفف مدمحة بعرض الحائط لوضع الكتب والمقتنيات، أما في النصف السفلي فقد تم استغلال المساحة لوحدة الميديا والتي تشمل على رف لوضع التلفاز بالإضافة لخزانة لتخزين الأجهزة وغيره.

4.معلق على خلفية خشبية

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA غرفة المعيشة طوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

في هذا المثال تم تحديد مساحة التلفاز أولاً قبل تعليقه وتم تكسية المنطقة الخاصة به بالخشب مع عمل أرفف تحته تشارك في تنظيم الأجهزة المختلفة.

​5.على القاطوع

Квартира стилиста., Tutto design Tutto design غرفة المعيشة
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

في المساحات الكبيرة يجب الحرص على عمل مقسمات وفواصل بين الغرف فإنها لا تفصل الغرف فحسب ولكنها توفر مكان إرتكاز للتلفاز والعناصر المختلفة أيضاً.

6.على حائط حجري مدمج به أرفف

Roman House Penthouse, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers غرفة المعيشة
The Manser Practice Architects + Designers

Roman House Penthouse

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

في هذا المثال تم تكسية الحائط بالحجارة ليكون بؤرة بصرية للغرفة وهذا ما يحققه أيضاً وضع التلفاز، فقد تم عمل مساحة مدمجة على هذا الحائط لتفسح المجال لوجود التلفاز مع وجود بعض الأرفف الملحقة به.

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7.على حائط متعدد الاستخدامات

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

مثال آخر لمساحة مفتوحة تم تقسيمها بقواطيع واستخدامها في أكثر من وظيفة.

8.على بار المطبخ

台中米蘭, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة المعيشة
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

نظراً لضيق المساحة ومع الإتجاة العملي للتصميم تم استغلال بار المطبخ ليكون متعدد الإستخدامات، فعلى جهة يحتوي على خزانة للمطبخ وعلى الجهة الأخرى فهو حامل للتلفاز.

9.بساطة

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يمكنك ببساطة تعليق التلفاز على حائط فارغ فوق وحدة الميديا أو وحدة التخزين للحصول على عملية مع أناقة مصدرها البساطة المتناهية.

10.مع الاستمتاع بالمشهد الخلاب

Casa Varatojo , Atelier Data Lda Atelier Data Lda غرفة المعيشة
Atelier Data Lda

Casa Varatojo

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

في هذا المثال تم وضع التلفاز على حامل أرضي بحيث يكون خلفيته منظر طبيعي خلاب. ففي هذه الغرفة لن نستمتع بمشاهدة التلفاز فحسب، بل سنمتع أعيننا بالخضرة والطبيعية المبهرة.

​11.كلاسيك

Дизайн кабинета в классическом стиле в квартире в ЖК "Ливанский дом", г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مكتب عمل أو دراسة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

هذا التصميم الذي تم عمله من الجبس ليناسب الطراز الكلاسيكي الغالب على هذه الغرفة. فقد تم عمل إطار حول المساحة المحددة للتلفاز مع تقسيمها بشكل متميز  وفي المنتصف وجد التلفاز بيتاً له.

​12.انتقائي

Casa Oeiras , Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة المعيشة
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

يمكنك استغلال واعادة استخدام أي عناصر قديمة قد تكون في بيتك لتكون وحدات ميديا أو طاولات للتلفاز، ففي هذا المثال تم استغلال صناديق وحقائب قديمة.

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