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منعاً للفوضي: 9 حلول ذكية لترتيب الأحذية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
The Lantern, Fraher and Findlay Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
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بعد يوم طويل وشاق في العمل أول شئ نقوم به للاسترخاء والتمديد على كنبة المعيشة هو خلع أحذيتنا والإلقاء بها جانبًا في أي بقعة من بقاع المنزل المختلفة! والمشكلة في الأمر أن هذا سوف يؤدي إلى تراكم الأحذية بسرعة لن تتخيلها لتكَوُن بذلك كومة كبيرة تحتار في التعامل معها لاحقًا! مع حدوث تغيرات موسمية واختلاف فصول السنة يزداد الأمر صعوبة فبحلول فصل الشتاء على سبيل المثال يتحول مدخل منزلك وحده إلى ساحة معركة حقيقية تعمها الفوضى.

ومن هذا المنطلق وتلاشيًا للفوضى تمامًا بمنزلك نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 9 حيل عملية وذكية يمكنك اتباع إحداها لتتعامل بشكل أمثل مع الأحذية.. دعونا نكتشفها الآن ولا تنسى حفظ أكثرهم إثارة لاعجابك. 

1- الأنسب للأسر الكبيرة!

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten سلالم وأروقة شماعة ملابس
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

بشكل عام وخاصة بالنسبة للأسر الكبيرة عادة ما تحتاج الأحذية مساحة كبيرة لتسعها دون أن تضر بمظهر المنزل ومدخله على وجه التحديد.. لذا لماذا لا تنشئ أرفف خشبية أفقية كالمصممة هنا منها ما هو مقسم لمستطيلات صغيرة كلًا منهم يستوعب زوجًا من الأحذية فيما يمكن للرف السفلي مثلًا أن يصطف فوقه الأحذية ذات الأحجام الكبيرة بشكل جمالي منظم يجعل المدخل محببًا للزائرين وغير فوضويًا. 

2- الألوان وتأثيرها

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier سلالم وأروقة رفوف وأدراج
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

يـمكنك أن تضف لمسة رائعة كهذه إلى مدخل منزلك بتصميم مختلف لتشكل مثالًا مميزًا لخزانات الأحذية ربما بفضل تلك الألوان القوية والجاذبة للعين كالأزرق والأرجواني. لاحظ معنا كيف قسم المصمم الخزانات إلى مربعات صغيرة وذلك لضمان الحفاظ على الأحذية منمقة ومرتبة بداخلها دائمًا.

3- لمزيد من الخصوصية

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign سلالم وأروقة رفوف وأدراج
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

هذا النموذج الفريد مصمم ليضمن خصوصية أغراض كل فرد من المنزل، فخزانة الأحذية كما نرى هنا مقسمة لأربعة أدراج كلًا منها له مفتاح خاص عليه اسم فرد من أفراد العائلة الصغيرة ويحوى أحذيته وأغراضه.

رغم أن خزانة الأحذية قد تشكل إكسسوارًا في حد ذاتها إلا أن خبير التصميم راعى تزيينها وتجميل هذا الركن من المنزل بشكل خاص وذلك بأواني بيضاء صغيرة ومزهريات مختلفة الشكل والحجم منها ما هو فارغ ومنها ما هو بداخله زهور، يعتلي تلك الخزانة والمزهريات مباشرة مجموعة إطارات هادئة المعالم تترك بصمتها المؤثرة في هدوء.

4- في مساحة أسفل الدَرَج.. أليست فكرة ذكية؟!

Storage under stairs Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

غالبًا ما تكون رفوف الأحذية والخزانات في المداخل أو أروقة المنازل بتصميمات متداولة نعتاد رؤيتها بالأسواق ومألوفة لنا، لذا قرر مصمم هذا النموذج الخروج عن المألوف بأسلوب ذكي حيث استغل المساحة السفلية للدرج في أن تكون خزانة مخفية أنيقة وراقية مقسمة لأرفف عملية تستوعب الكثير من الأحذية.. أليست فكرة سديدة عليك تجربتها؟! 

5- خطوط بسيطة متعامدة ومتوازية

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

أحيانًا أبسط الأفكار تكون الأفضل.. هنا في هذه الصورة نعرض نموذجًا عمليًا من الأفكار البسيطة التي يمكنك أن تحذو حذوها وتستعين بها في منزلك وهو عبارة عن خزانة ملابس في الأساس مكونة من عروق متعامدة على بعضها البعض تستخدم في تثبيت المعاطف وغيرها كما تتمتع بعروق أخرى سفلية متوازية يمكن تسكين الأحذية بها وغالبًا تكفي لشخص واحد أو اثنين بحد أقصى.

6- الكثير من الأدراج

Commode basse avec miroir, A-A Dimension SARL A-A Dimension SARL سلالم وأروقة رفوف وأدراج
A-A Dimension SARL

A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL

أما هذا النموذج فهو عبارة عن خزانة خشبية بسيطة عصرية التصميم مقسمة لستة أدراج لا مقابض لها كل درج منها كفيل بأن يستوعب عددًا ليس بقليل من الأحذية ربما ما يعيبها فقط أنها قد تكون في متناول الأطفال ويمكنهم فتحها بسهولة وإخراج محتوياتها.

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7- خزانة رفيعة بمرآة

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

خزانة رفيعة طولية مقسمة لأرفف رأسية يحمل كلًا منها زوجين من الأحذية تتمتع بضلفة براقة بفضل مرآة كبيرة مذهلة تعزز مساحة المدخل.. خلفيتها الحمراء زادتها تألقًا وجعلتها ملفتة كثيرًا للانتباه.

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8- طاولة متحركة أم درج عتيق؟!

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

تصميم فريد وعتيق تحتار في أمره.. هل هو طاولة متحركة بأرجل معدنية مرنة تسحبها معك أينما ذهبت أم أنه درج خشبي عتيق بأقفال نحاسية؟ الحقيقة أنها الاثنين معًا ويمكنها أن تضم الأحذية بداخلها بمنتهى الهدوء. 

9- مكعبات ملونة

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN المنزلمخزن
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

ثلاثة مكعبات ملونة يمكن لكل منها وحده أن يضم الكثير من الأحذية، كما يمكن تخصيص كل واحدة منهم أيضًا لفرد من أفراد العائلة، فمثلًا البيضاء العلوية للأب والوردية للأم والخضراء الأخيرة للطفل.

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