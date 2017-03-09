منعاً للفوضي: 9 حلول ذكية لترتيب الأحذية

بعد يوم طويل وشاق في العمل أول شئ نقوم به للاسترخاء والتمديد على كنبة المعيشة هو خلع أحذيتنا والإلقاء بها جانبًا في أي بقعة من بقاع المنزل المختلفة! والمشكلة في الأمر أن هذا سوف يؤدي إلى تراكم الأحذية بسرعة لن تتخيلها لتكَوُن بذلك كومة كبيرة تحتار في التعامل معها لاحقًا! مع حدوث تغيرات موسمية واختلاف فصول السنة يزداد الأمر صعوبة فبحلول فصل الشتاء على سبيل المثال يتحول مدخل منزلك وحده إلى ساحة معركة حقيقية تعمها الفوضى.

ومن هذا المنطلق وتلاشيًا للفوضى تمامًا بمنزلك نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 9 حيل عملية وذكية يمكنك اتباع إحداها لتتعامل بشكل أمثل مع الأحذية.. دعونا نكتشفها الآن ولا تنسى حفظ أكثرهم إثارة لاعجابك.