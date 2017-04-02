10 خطوات سهلة لمنزل نظيف باستمرار

تنظيف المنزل من أكثر المهام المجهدة التي نكررها يوميًا والتي نماطل في تنفيذها كثيرًا ولا مجال للهروب منها بغض النظر عن أين تسكن، لذلك من المهم معرفة حيل سريعة تقلل وقت التنظيف ما يسهل عليك تنفيذ المهمة والمحافظة على نظافة منزلك على مدار اليوم.
إليك 10 حيل بسيطة تسهل عليك نظافة المنزل وتوفر لك المزيد من الوقت وتقلل مجهودك المستنفذ خلال وقت التنظيف.
نستخدم المطابخ بشكل يومي وكي نوفر وقت تنظيفها لابد من مسح أسطح العمل بعد الانتهاء من مهام المطبخ اليومية، ذلك يوفر عليك الوقت ويحافظ على نظافة الأسطح طول الوقت ما يمنع تراكم الأوساخ والجراثيم.
تنظيف أدوات المطبخ بمجرد الانتهاء من الأكل يساعدك أن تحافظ على صحتك ونظافة مطبخك ويجنبك الفوضي واستغراق وقت أطول في التنظيف، وتصبح أدواتك متاحة في اى وقت تحتاجه فلا تشعر بالكسل عندما تريد أن تقوم بإعداد الطعام.
بالتأكيد لدينا طاولات عمل سواء للصغار أم الكبار في المنزل، كي تحافظ على نظافة ذلك الركن احرص على تنظيم كل أدواتك حوله خاصة بعد الانتهاء من العمل.
بمجرد الاستيقاظ من النوم؛ احرص على طي الأغطية ووضعها في مكانها لن يستغرق ذلك سوى دقائق ولكن سيوفر لك غرفة جميلة مرتبة.
لتوفير أوقات الغسيل بسبب تراكم الملابس، احرص على غسلها كل يومين لتقليل الوقت المستغرق في عملية الغسيل.
غرفة المعيشة هي أول ما يخطو فيها الزائرين عند استقبالك لهم، فاحرص على تنظيفها على مدار اليوم والمحافظة على نظامها بوضع كل شيء في مكانه الصحيح فتتجنب الفوضى.
لن يرى الضيوف ممرات المنزل، لكن من المهم البقاء على نظافتها وعدم إلقاء الأحذية و الشنط فيها كي تظل مساحة مرتبة خالية من الفوضى وتسمتع بنظافتها أثناء مرورك المتكرر عليها خلال اليوم.
ننتقل إلى الحمام الذي يحتاج إلى تنظيف وعناية دورية كي تتوفر لك بيئة صحية، احرص أيضًا على التخلص من علب الشامبو ومستحضرات التجميل الفارغة والمنتهية الصلاحية بشكل دوري كي تتجنب الازدحام والفوضى فمن المهم إزالة كل ما لا تحتاجه حتى تحصل على حمام منظم.
يحتفظ الكثير منا بأدوات قديمة أو مستهلكة، حان وقت التخلص من تلك العادة كي يصبح لديك مطبخ عملي منظم وتوفر لك الكثير من المساحات التخزينية لادواتك الاكثر أهمية بدون زحام فيسهل الحصول على ماتحتاجه في أي وقت.
أخيرًا لا نود أن ننسى أهمية تنظيف وترتيب الأماكن المفتوحة مثل الشرفات والتراس بوضع كل عنصر في مكانه ويفضل عدم تحريك الأثاث فيها طالما لديك مساحة حرة فتقلل وقت ترتيبهم، فتصبح مكان جاهز لاستقبال أصدقائك في أي وقت.