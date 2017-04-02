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10 خطوات سهلة لمنزل نظيف باستمرار

هنادى موسى هنادى موسى
homify غرفة نوم
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تنظيف المنزل من أكثر المهام المجهدة التي نكررها يوميًا  والتي نماطل في تنفيذها كثيرًا ولا مجال للهروب منها بغض النظر عن أين تسكن، لذلك من المهم معرفة حيل سريعة تقلل وقت التنظيف ما يسهل عليك تنفيذ المهمة والمحافظة على نظافة منزلك على مدار اليوم.

إليك 10 حيل بسيطة تسهل عليك نظافة المنزل وتوفر لك المزيد من الوقت وتقلل مجهودك المستنفذ خلال وقت التنظيف.

1- تنظيف أسطح العمل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نستخدم المطابخ بشكل يومي وكي نوفر وقت تنظيفها لابد من مسح أسطح العمل بعد الانتهاء من مهام المطبخ اليومية، ذلك يوفر عليك الوقت ويحافظ على نظافة الأسطح طول الوقت ما يمنع تراكم الأوساخ والجراثيم.

2- غسل الأطباق

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House مطبخ
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

تنظيف أدوات المطبخ بمجرد الانتهاء من الأكل يساعدك أن تحافظ على صحتك ونظافة مطبخك ويجنبك الفوضي واستغراق وقت أطول في التنظيف، وتصبح أدواتك متاحة في اى وقت تحتاجه فلا تشعر بالكسل عندما تريد أن تقوم بإعداد الطعام.

3- طاولات المذاكره

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

بالتأكيد لدينا طاولات عمل سواء للصغار أم الكبار في المنزل، كي تحافظ على نظافة ذلك الركن احرص على تنظيم كل أدواتك حوله خاصة بعد الانتهاء من العمل.

4- ترتيب السرير

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بمجرد الاستيقاظ من النوم؛ احرص على طي الأغطية ووضعها في مكانها لن يستغرق ذلك سوى دقائق ولكن سيوفر لك غرفة جميلة مرتبة.

5- غسيل الملابس

Downtown White on White Apartment, Andrew Mikhael Architect Andrew Mikhael Architect مطبخ White
Andrew Mikhael Architect

Andrew Mikhael Architect
Andrew Mikhael Architect
Andrew Mikhael Architect

لتوفير أوقات الغسيل بسبب تراكم الملابس، احرص على غسلها كل يومين لتقليل الوقت المستغرق في عملية الغسيل.

6- غرفة المعيشة

Luxurious Tropical Home, ANSANA ANSANA غرفة المعيشة
ANSANA

ANSANA
ANSANA
ANSANA

غرفة المعيشة هي أول ما يخطو فيها الزائرين عند استقبالك لهم، فاحرص على تنظيفها على مدار اليوم والمحافظة على نظامها بوضع كل شيء في مكانه الصحيح فتتجنب الفوضى.

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7- الممرات

Балтийская Жемчужина, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

لن يرى الضيوف ممرات المنزل، لكن من المهم البقاء على نظافتها وعدم إلقاء الأحذية و الشنط فيها كي تظل مساحة مرتبة خالية من الفوضى وتسمتع بنظافتها أثناء مرورك المتكرر عليها خلال اليوم.

8- تنظيم الحمام

Modern Scandinavian HDB Apartment, HMG Design Studio HMG Design Studio حمام بلاط
HMG Design Studio

HMG Design Studio
HMG Design Studio
HMG Design Studio

ننتقل إلى الحمام الذي يحتاج إلى تنظيف وعناية دورية كي تتوفر لك بيئة صحية، احرص أيضًا على التخلص من علب الشامبو ومستحضرات التجميل الفارغة والمنتهية الصلاحية بشكل دوري كي تتجنب الازدحام والفوضى فمن المهم إزالة كل ما لا تحتاجه حتى تحصل على حمام منظم.

9- أدوات المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يحتفظ الكثير منا بأدوات قديمة أو مستهلكة، حان وقت التخلص من تلك العادة كي يصبح لديك مطبخ عملي منظم وتوفر لك الكثير من المساحات التخزينية لادواتك الاكثر أهمية بدون زحام فيسهل الحصول على ماتحتاجه في أي وقت.

10- تنظيم الشرفات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

أخيرًا لا نود أن ننسى أهمية تنظيف وترتيب الأماكن المفتوحة مثل الشرفات والتراس بوضع كل عنصر في مكانه ويفضل عدم تحريك الأثاث فيها طالما لديك مساحة حرة فتقلل وقت ترتيبهم، فتصبح مكان جاهز لاستقبال أصدقائك في أي وقت.

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