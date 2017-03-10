10 مساحات مفتوحة تأخذ العقل

انتشرت المساحات المفتوحة في عدد من الشقق مؤخراً فهو حل عملي ورائع، يعطي للفراغات إتساع وانتعاش، لكن قد يؤرق البعض عند التأثيث، فالمساحات المفتوحة لا يحدها أية حدود والذي يشكل تحدي في كيفة ترتيب الأثاث حولها بشكل مريح أو مرحب.
جئنا لكم اليوم ب 10 مشروعات للمساحات المفتوحة فتعالوا نقتبس منها معاً بعض الأفكار والإلهامات.
البساطة دائماً ما تربح ففي هذا المثال فإن المساحة المفتوحة يطغى عليها اللون الأبيض مع مزجه بالخشب في وجود الإضاءة الطبيعية ليكون فراغ أنيق ومريح.
هذا الفراغ يأخذ تصميمه أقصى درجات الإنفتاح حيث تأخذ المساحة المتوسطة إرتفاع دورين مع استخدام الزجاج في الدور العلوي لتعزيزالاستمرارية، وما يزيد الفراغ عمقاً هي فتحات السماوي المنتشرة عالياً في كل الإتجاهات لتغمر المساحة الداخلية بالضوء.
لا تخشى اللمسات اللونية الجريئة وخاصة عند استخدام باليتة لونية بسيطه مثل الباليتة المستخدمة في الطراز الاسكندينافي من خشب في الأرضية وأثاث يجمع بين اللونين الأبيض والأسود فإن اللمسات اللونية باللون الأزرق ستعطي للغرف شخصية وتميز.
اختيار اللونين الأبيض والأسود هو إختيار كلاسيكي ويعبر عن الأناقة والفخامة ويعطي توازن رائع بين كل العناصر. ولكن ما يكمل المشهد الأنيق هو الإضاءة المناسبة وتوزيع الأثاث بشكل مناسب، عملي ومرحب.
يعطي الخشب الغالب عى هذا التصميم مع الإضاءة الدافئة لمسة مميزة وحاضنة لكل العناصر في هذا الفراغ المفتوح، وخاصة مع استخدام أثاث فاتح اللون ذو خطوط بسيطة.
من المطبخ ذو الطاولة الصغيرة إلى مساحة المعيشة فقد تم تقسيم الفراغ المفتوح بشكل عملي باستخدام المقسمات المتعددة الاستعمالات. في هذا الفراغ تم استخدام الحجارة لتشطيب الحوائط والذي صنع جو رائع من التباين في الخامات والألوان.
هذه المساحة يغلب عليها الكمرات الخشبية فتعمل كعنصر جمالي بالإضافة لكونة وظيفي وأيضاً عملي حيث أنه شارك في تحديد كل مساحة على حدة.
بكل تأكيد فإن هذه المساحة المفتوحة تحمل سحر وأناقة غير عادية. من أول الحائط الحجري الخشن بلونة البيج إلى الأثاث الرمادى الداكن والأرضية الخشبية الناعمة، ولا يمكننا إغفال الكراسي من خامة الأكرليك، فكلها عناصر متناغمة ومتجانسة بشكل رائع.
تم توزيع الأثاث في هذه المساحة بشكل متجانس ومتناغم بالإضافة لكونه راقي. ما يعطيه الرقي هو الأرضية الخشبية والتي تعمل كخلفية للأثاث ذو الألوان المختلفة والتصميم المينمال، بداية من تصميم المطبخ المنظم، للسفرة الأنيقة وأخيراً غرفة المعيشة المتوازنة.
في هذه المساحة تم استغلال السقف العالي لعمل دور ميزانين بالإضافة لتخصيص جزء من المساحة بارتفاع عالي أيضاً لتعزيز الإحساس بالمساحة مع تشطيب هذا الحائط المستمر بالطوب الأحمر المكشوف ليكون بطل هذه المساحة حقاً.