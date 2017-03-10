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10 مساحات مفتوحة تأخذ العقل

Marwa Hasan Marwa Hasan
s tto, MAY COMPANY & ARCHITECTS MAY COMPANY & ARCHITECTS غرفة المعيشة
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انتشرت المساحات المفتوحة في عدد من الشقق مؤخراً فهو حل عملي ورائع، يعطي للفراغات إتساع وانتعاش، لكن قد يؤرق البعض عند التأثيث، فالمساحات المفتوحة لا يحدها أية حدود والذي يشكل تحدي في كيفة ترتيب الأثاث حولها بشكل مريح أو مرحب.

جئنا لكم اليوم ب 10 مشروعات للمساحات المفتوحة فتعالوا نقتبس منها معاً بعض الأفكار والإلهامات.

​1.بساطة

Ristrutturazione appartamento Bologna, Castel Maggiore, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

البساطة دائماً ما تربح ففي هذا المثال فإن المساحة المفتوحة يطغى عليها اللون الأبيض مع مزجه بالخشب في وجود الإضاءة الطبيعية ليكون فراغ أنيق ومريح.

​2.منتهى الإنفتاح

Progetto, studio mamo studio mamo غرفة المعيشة
studio mamo

Progetto

studio mamo
studio mamo
studio mamo

هذا الفراغ يأخذ تصميمه أقصى درجات الإنفتاح حيث تأخذ المساحة المتوسطة إرتفاع دورين مع استخدام الزجاج في الدور العلوي لتعزيزالاستمرارية، وما يزيد الفراغ عمقاً هي فتحات السماوي المنتشرة عالياً في كل الإتجاهات لتغمر المساحة الداخلية بالضوء.

3.لمسات لونية

Lazurowe mieszkanie, COCO Pracownia projektowania wnętrz COCO Pracownia projektowania wnętrz مطبخ
COCO Pracownia projektowania wnętrz

COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz

لا تخشى اللمسات اللونية الجريئة وخاصة عند استخدام باليتة لونية بسيطه مثل الباليتة المستخدمة في الطراز الاسكندينافي من خشب في الأرضية وأثاث يجمع بين اللونين الأبيض والأسود فإن اللمسات اللونية باللون الأزرق ستعطي للغرف شخصية وتميز.

4.أناقة وفخامة

Квартира- студия 72 м/кв, metrixdesign metrixdesign غرفة المعيشة
metrixdesign

metrixdesign
metrixdesign
metrixdesign

اختيار اللونين الأبيض والأسود هو إختيار كلاسيكي ويعبر عن الأناقة والفخامة ويعطي توازن رائع بين كل العناصر. ولكن ما يكمل المشهد الأنيق هو الإضاءة المناسبة وتوزيع الأثاث بشكل مناسب، عملي ومرحب.

5.الخشب

s tto, MAY COMPANY & ARCHITECTS MAY COMPANY & ARCHITECTS غرفة المعيشة
MAY COMPANY &amp; ARCHITECTS

s tto

MAY COMPANY & ARCHITECTS
MAY COMPANY &amp; ARCHITECTS
MAY COMPANY & ARCHITECTS

يعطي الخشب الغالب عى هذا التصميم مع الإضاءة الدافئة لمسة مميزة وحاضنة لكل العناصر في هذا الفراغ المفتوح، وخاصة مع استخدام أثاث فاتح اللون ذو خطوط بسيطة.

​6.الملمس

White Light, Francesca Ignani Interiors Francesca Ignani Interiors غرفة المعيشة
Francesca Ignani Interiors

Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors
Francesca Ignani Interiors

من المطبخ ذو الطاولة الصغيرة إلى مساحة المعيشة فقد تم تقسيم الفراغ المفتوح بشكل عملي باستخدام المقسمات المتعددة الاستعمالات. في هذا الفراغ تم استخدام الحجارة لتشطيب الحوائط والذي صنع جو رائع من التباين في الخامات والألوان.

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​7.الكمرات الخشبية

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

هذه المساحة يغلب عليها الكمرات الخشبية فتعمل كعنصر جمالي بالإضافة لكونة وظيفي وأيضاً عملي حيث أنه شارك في تحديد كل مساحة على حدة.

​8.سحر طبيعي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بكل تأكيد فإن هذه المساحة المفتوحة تحمل سحر وأناقة غير عادية. من أول الحائط الحجري الخشن بلونة البيج إلى الأثاث الرمادى الداكن والأرضية الخشبية الناعمة، ولا يمكننا إغفال الكراسي من خامة الأكرليك، فكلها عناصر متناغمة ومتجانسة بشكل رائع.

​9.مساحة راقية

Loft2, Basch Arquitectos Basch Arquitectos غرفة السفرة خشب Purple/Violet
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

تم توزيع الأثاث في هذه المساحة بشكل متجانس ومتناغم بالإضافة لكونه راقي. ما يعطيه الرقي هو الأرضية الخشبية والتي  تعمل كخلفية للأثاث ذو الألوان المختلفة والتصميم المينمال، بداية من تصميم المطبخ المنظم، للسفرة الأنيقة وأخيراً غرفة المعيشة المتوازنة.

​10.شقة بدور ميزانين

LOFT_09 - Ex Opificio della Tabaccaia dei Conti Guinigi da Lucca , Studio ARTIFEX Studio ARTIFEX غرفة المعيشة
Studio ARTIFEX

Studio ARTIFEX
Studio ARTIFEX
Studio ARTIFEX

في هذه المساحة تم استغلال السقف العالي لعمل دور ميزانين بالإضافة لتخصيص جزء من المساحة بارتفاع عالي أيضاً لتعزيز الإحساس بالمساحة مع تشطيب هذا الحائط المستمر بالطوب الأحمر المكشوف ليكون بطل هذه المساحة حقاً.

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