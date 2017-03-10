10 مساحات مفتوحة تأخذ العقل

انتشرت المساحات المفتوحة في عدد من الشقق مؤخراً فهو حل عملي ورائع، يعطي للفراغات إتساع وانتعاش، لكن قد يؤرق البعض عند التأثيث، فالمساحات المفتوحة لا يحدها أية حدود والذي يشكل تحدي في كيفة ترتيب الأثاث حولها بشكل مريح أو مرحب.

جئنا لكم اليوم ب 10 مشروعات للمساحات المفتوحة فتعالوا نقتبس منها معاً بعض الأفكار والإلهامات.