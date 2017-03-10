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6 مطابخ مذهلة علي شكل حرف L بألوان محايدة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
벽돌의 귀환! 대전 탑립동주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ خشب Grey
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لا شك أن الألوان لها دور كبيرمؤثر في ديكور أي مساحة، لذا هناك فكرة شائعة جدًا ولكنها خاطئة أن الألوان الزاهية هي التي تلفت الانتباه وهذا ليس صحيح، الألوان المتناسقة والجميلة حتى وإن كانت بسيطة أهم شيء كيفية توظيفها، وفي هذا الموضوع سنعرض لك 6 تصاميم مطابخ بألوان محايدة ستجعلك تغير وجهة نظرك عن الألوان المحايدة للأفضل.  

1- الأبيض والرمادي

homify مطبخ MDF White
homify

homify
homify
homify

مطبخ على الطراز الصناعي لأولئك الذين يحبون العملية، المساحة الكبيرة للمطبخ وظفت بشكل مثالي جدًا، لم تستخدم فيه جزيرة للمطبخ لأن المنطقة التي تعلو الخزانات السفلية على الجانب تقوم بعمل جزيرة المطبخ على أكمل وجه.

الخزانات الكثيرة لم تتسع فقط لكل أدوات المطبخ بل لأجهزة المطبخ الكهربائية، لذا لم تستخدم خزانات علوية في المطبخ واستبدلت برف خشبي موازي للخزانات السفلية، وقد يكون هذا السبب الرئيسي الذي جعل الخبراء يبدعون في تصميم الجدران الرمادية . 

2- مطبخ تبسيطي

SEORAE MINIMALIST RESIDENCE, HJL STUDIO HJL STUDIO مطبخ رخام Black
HJL STUDIO

HJL STUDIO
HJL STUDIO
HJL STUDIO

البساطة المُفرطة لديكور هذا المطبخ كانت من الممكن أن تكون سبب في جعله ممل أو تقليدي ولكن اللون الأسود زاد من أناقته وابرز بساطة الديكور. 

3- على الطراز الحديث

벽돌의 귀환! 대전 탑립동주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ خشب Grey
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

مطبخ على الطراز الحديث مفتوح على المساحة التي تضم غرفة المعيشة والطعام، مساحة المطبخ صغيرة إلى حد ما حتى توفر المساحة لغرفتي المعيشة والطعام، لذا كل قطعة فيه مزدوجة الوظيفة ، الخزانات مثلًا تقوم بوظيفة جزيرة المطبخ أيضًا.  

4- الأبيض والذهبي

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım مطبخ
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

مثال آخر للمطابخ التبسيطية يبدو أنه من تركيا، الأبيض الكريمي مع لمسات ذهبية خفيفة تجعلك متحيرإذا كان التصميم تبسيطي أم كلاسيكي ، التصميم ملائم جدًا للمساحات الكبيرة وبه فضاء كبير لذا استغل في إبراز جمال الأرضية بنقوشات ذهبية جميلة . 

5- رمادي وأحمر

Störmer Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Störmer Range

Hehku
Hehku
Hehku

مطبخ بمساحة كبيرة جدًا اعتمد على اللون الرمادي الداكن كلون أساسي له لكنه طُعم باللون الأحمر لمسات بسيطة إلا أنها فارقة جدًا في الديكور، الإضاءة الداخلية لعبت دور كبير هنا خصوصًا في منطقة العمل، الخزانات لم تكن مكان لتخزين أدوات المطبخ فقط بل هي قطعة ديكور جميلة مليئة بالأرفف التي من الممكن أن تضع عليها بعض التحف الفنية، وهنا نجد البار الذي أصبح وكأنه غرفة طعام مدموجة في المطبخ يصلح لأن يتناول عليه أفراد الأسرة وجباتهم الخفيفة . 

6- الأبيض والرمادي الفاتح

천연 나무 벽지와 대리석 욕실 리모델링, 부천 상동 34평 인테리어, 금화 인테리어 금화 인테리어 مطبخ White
금화 인테리어

금화 인테리어
금화 인테리어
금화 인테리어

تصميم المطبخ على طراز البحر الأبيض المتوسط وهو مشهور ببساطته، وهذا واضح جدًا أمامنا ليس فقط في الألوان المستخدمة بل في تصميم الخزانات أيضًا لا تحتوي على أي مقابض أو رسومات أو ألوان زاهية، وهذا لم ينقص في أناقته وجاذبيته شيء. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: كيف تختار جزيرة المطبخ المناسبة ؟

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هل تفضل الألوان المحايدة أم الزاهية في المطابخ؟ ولماذا؟

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