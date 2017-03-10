6 مطابخ مذهلة علي شكل حرف L بألوان محايدة

مطبخ على الطراز الصناعي لأولئك الذين يحبون العملية، المساحة الكبيرة للمطبخ وظفت بشكل مثالي جدًا، لم تستخدم فيه جزيرة للمطبخ لأن المنطقة التي تعلو الخزانات السفلية على الجانب تقوم بعمل جزيرة المطبخ على أكمل وجه.

الخزانات الكثيرة لم تتسع فقط لكل أدوات المطبخ بل لأجهزة المطبخ الكهربائية، لذا لم تستخدم خزانات علوية في المطبخ واستبدلت برف خشبي موازي للخزانات السفلية، وقد يكون هذا السبب الرئيسي الذي جعل الخبراء يبدعون في تصميم الجدران الرمادية .