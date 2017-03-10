6 مطابخ مذهلة علي شكل حرف L بألوان محايدة

لا شك أن الألوان لها دور كبيرمؤثر في ديكور أي مساحة، لذا هناك فكرة شائعة جدًا ولكنها خاطئة أن الألوان الزاهية هي التي تلفت الانتباه وهذا ليس صحيح، الألوان المتناسقة والجميلة حتى وإن كانت بسيطة أهم شيء كيفية توظيفها، وفي هذا الموضوع سنعرض لك 6 تصاميم مطابخ بألوان محايدة ستجعلك تغير وجهة نظرك عن الألوان المحايدة للأفضل.
مطبخ على الطراز الصناعي لأولئك الذين يحبون العملية، المساحة الكبيرة للمطبخ وظفت بشكل مثالي جدًا، لم تستخدم فيه جزيرة للمطبخ لأن المنطقة التي تعلو الخزانات السفلية على الجانب تقوم بعمل جزيرة المطبخ على أكمل وجه.
الخزانات الكثيرة لم تتسع فقط لكل أدوات المطبخ بل لأجهزة المطبخ الكهربائية، لذا لم تستخدم خزانات علوية في المطبخ واستبدلت برف خشبي موازي للخزانات السفلية، وقد يكون هذا السبب الرئيسي الذي جعل الخبراء يبدعون في تصميم الجدران الرمادية .
البساطة المُفرطة لديكور هذا المطبخ كانت من الممكن أن تكون سبب في جعله ممل أو تقليدي ولكن اللون الأسود زاد من أناقته وابرز بساطة الديكور.
مطبخ على الطراز الحديث مفتوح على المساحة التي تضم غرفة المعيشة والطعام، مساحة المطبخ صغيرة إلى حد ما حتى توفر المساحة لغرفتي المعيشة والطعام، لذا كل قطعة فيه مزدوجة الوظيفة ، الخزانات مثلًا تقوم بوظيفة جزيرة المطبخ أيضًا.
مثال آخر للمطابخ التبسيطية يبدو أنه من تركيا، الأبيض الكريمي مع لمسات ذهبية خفيفة تجعلك متحيرإذا كان التصميم تبسيطي أم كلاسيكي ، التصميم ملائم جدًا للمساحات الكبيرة وبه فضاء كبير لذا استغل في إبراز جمال الأرضية بنقوشات ذهبية جميلة .
مطبخ بمساحة كبيرة جدًا اعتمد على اللون الرمادي الداكن كلون أساسي له لكنه طُعم باللون الأحمر لمسات بسيطة إلا أنها فارقة جدًا في الديكور، الإضاءة الداخلية لعبت دور كبير هنا خصوصًا في منطقة العمل، الخزانات لم تكن مكان لتخزين أدوات المطبخ فقط بل هي قطعة ديكور جميلة مليئة بالأرفف التي من الممكن أن تضع عليها بعض التحف الفنية، وهنا نجد البار الذي أصبح وكأنه غرفة طعام مدموجة في المطبخ يصلح لأن يتناول عليه أفراد الأسرة وجباتهم الخفيفة .
تصميم المطبخ على طراز البحر الأبيض المتوسط وهو مشهور ببساطته، وهذا واضح جدًا أمامنا ليس فقط في الألوان المستخدمة بل في تصميم الخزانات أيضًا لا تحتوي على أي مقابض أو رسومات أو ألوان زاهية، وهذا لم ينقص في أناقته وجاذبيته شيء.
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