الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تجديد المنزل: لمسات بسيطة بتكلفة قليلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
Loading admin actions …

أهم شيء يميز مهندس ديكور عن آخر هو كيفية تحقيق رغبة العميل في أفضل صورة وبأقل تكلفة، لذلك يلمع اسم في مجال التصميم الداخلي من بين كل مصممي الديكورات الداخلية لأنه حقق أفضل النتائج بأقل تكلفة وحول مساحة غير صالحة للسكن إلى مكان مريح وعملي يرحب بسكن أي فرد مهما كان ذوقه. 

وهذا هو موضوعنا اليوم عن منزل تحول جذريًا إلى منزل عملي ومُرحب جدًا بتكلفة لا تذكر، دعونا نعرض لكم عملية تجهيز هذا المنزل للسكن ورحلة كل غرفة من غرفه على حدى مع الصور وبالتفاصيل . 

قبل: غرفة المعيشة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الأرضية المغطاة بطبقة من الأسمنت، الجدران البيضاء الخالية من أي نقوش أو زخارف، كما نرى لا شيء يبشر بأن هذه المساحة ستصبح جذابة للسكن. 

بعد: غرفة المعيشة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

البساطة هي أكثر ما يميز هذه المساحة بعد التجديد، الجدران البيضاء لم يتغير بها أي شيء سوى تعليق بعض التابلوهات عليها، الأرضية هي التي تغيرت بشكل ملموس أصبح يكسوها الباركيه فوق الطبقة الأسمنتية، كما ذكرنا بالسابق أن العملية هي أهم شيء يميز هذا المشروع لذا لم تستخدم قطع أثاث كثيرة، كل قطعة في المساحة لها وظيفتها لم توجد لمجرد إنها عنصر في الديكور فقط .  

غرفة المعيشة كاملة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الجدران البيضاء سمحت بوجود سجادة بنقوش هندسية وكذلك الأريكة أتاحت فرضة لتواجد وسائد ملونة ومنقوشة. 

قبل: الشرفة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

الشرفة حالتها ليست سيئة إلى هذه الدرجة لكن مكانها جعل فكرة تجديدها أمر أساسي لأنها مفتوحة على غرفة المعيشة .

بعد: الشرفة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

لم تُجرى تغييرات كثيرة في الشرفة سوى الطلاء الأبيض حتى تتناسب مع ألوان غرفة المعيشة وتغيير أثاثها. 

قبل : المساحة الفاصلة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

هذه هي المساحة التي تفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الضيوف، الجدران باليه والألوان قديمة جدًا والإضاءة كئيبة، يبدو أن هذه المنطقة ستستغرق وقت وجهد حتى تصبح ملائمة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

بعد: المساحة الفاصلة

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تم ترميم الجدران وتغيير ألوان الطلاء بالأبيض الكريمي والبني، والإضاءة الجديدة الكلاسيكية جعلت المساحة مشرقة .  

قبل : الحمام

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بلاط الحمام حالته جيدة ولكن لم يظهر جماله بسبب دمج اللون الأحمر معه جعل المظهر العام له سيء جدًا، بالإضافة إلى الفوضى المنتشرة في المساحة جعلتها أكثر سوءًا.

بعد: الحمام

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

المشروع قائم على التكلفة القليلة لذا تم الاحتفاظ بالبلاط القديم، خصوصًا أنه لم يكن سيء لهذه الدرجة، أكسسوارات الحمام البيضاء أفضل بكثير من القديمة الحمراء. 

قبل: المطبخ

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

حالة المطبخ سيئة جدًا الجدران والأرضية وكل شيء يحتاج إلى تجديد .

بعد: المطبخ

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

اللون الأبيض مستمر معنا في ديكور المطبخ أيضًا، الأرضية الخشبية دافئة وبسيطة، الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة جعلت المطبخ مشرق ومبهج. 

قبل: غرفة النوم

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

كل شيء غير مجهز سوى الجدران البيضاء المشرقة. 

بعد: غرفة النوم

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تم تجهيز الأرضية بالباركيه وتأثيثها بأثاث بسيط جدًا يتناسب مع الجو العام للمنزل . 

قبل : غرفة الضيوف

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد : غرفة الضيوف

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

مكتب بسيط

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: منزل من الحاويات بتكلفة قليلة

ديكور البيت: 5 أفكار لاستخدام الورود في الديكور
هل أعجبتك نتائج التجديد؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً