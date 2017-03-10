تجديد المنزل: لمسات بسيطة بتكلفة قليلة

أهم شيء يميز مهندس ديكور عن آخر هو كيفية تحقيق رغبة العميل في أفضل صورة وبأقل تكلفة، لذلك يلمع اسم في مجال التصميم الداخلي من بين كل مصممي الديكورات الداخلية لأنه حقق أفضل النتائج بأقل تكلفة وحول مساحة غير صالحة للسكن إلى مكان مريح وعملي يرحب بسكن أي فرد مهما كان ذوقه.
وهذا هو موضوعنا اليوم عن منزل تحول جذريًا إلى منزل عملي ومُرحب جدًا بتكلفة لا تذكر، دعونا نعرض لكم عملية تجهيز هذا المنزل للسكن ورحلة كل غرفة من غرفه على حدى مع الصور وبالتفاصيل .
الأرضية المغطاة بطبقة من الأسمنت، الجدران البيضاء الخالية من أي نقوش أو زخارف، كما نرى لا شيء يبشر بأن هذه المساحة ستصبح جذابة للسكن.
البساطة هي أكثر ما يميز هذه المساحة بعد التجديد، الجدران البيضاء لم يتغير بها أي شيء سوى تعليق بعض
التابلوهات عليها، الأرضية هي التي تغيرت بشكل ملموس أصبح يكسوها الباركيه فوق الطبقة الأسمنتية، كما ذكرنا بالسابق أن العملية هي أهم شيء يميز هذا المشروع لذا لم تستخدم قطع أثاث كثيرة، كل قطعة في المساحة لها وظيفتها لم توجد لمجرد إنها عنصر في الديكور فقط .
الجدران البيضاء سمحت بوجود سجادة بنقوش هندسية وكذلك الأريكة أتاحت فرضة لتواجد وسائد ملونة ومنقوشة.
الشرفة حالتها ليست سيئة إلى هذه الدرجة لكن مكانها جعل فكرة تجديدها أمر أساسي لأنها مفتوحة على غرفة المعيشة .
لم تُجرى تغييرات كثيرة في الشرفة سوى الطلاء الأبيض حتى تتناسب مع ألوان غرفة المعيشة وتغيير أثاثها.
هذه هي المساحة التي تفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الضيوف، الجدران باليه والألوان قديمة جدًا والإضاءة كئيبة، يبدو أن هذه المنطقة ستستغرق وقت وجهد حتى تصبح ملائمة.
تم ترميم الجدران وتغيير ألوان الطلاء بالأبيض الكريمي والبني، والإضاءة الجديدة الكلاسيكية جعلت المساحة مشرقة .
بلاط الحمام حالته جيدة ولكن لم يظهر جماله بسبب دمج اللون الأحمر معه جعل المظهر العام له سيء جدًا، بالإضافة إلى الفوضى المنتشرة في المساحة جعلتها أكثر سوءًا.
المشروع قائم على التكلفة القليلة لذا تم الاحتفاظ بالبلاط القديم، خصوصًا أنه لم يكن سيء لهذه الدرجة، أكسسوارات الحمام البيضاء أفضل بكثير من القديمة الحمراء.
حالة المطبخ سيئة جدًا الجدران والأرضية وكل شيء يحتاج إلى تجديد .
اللون الأبيض مستمر معنا في ديكور المطبخ أيضًا، الأرضية الخشبية دافئة وبسيطة، الإضاءة الطبيعية القادمة من النافذة جعلت المطبخ مشرق ومبهج.
كل شيء غير مجهز سوى الجدران البيضاء المشرقة.
تم تجهيز الأرضية بالباركيه وتأثيثها بأثاث بسيط جدًا يتناسب مع الجو العام للمنزل .
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