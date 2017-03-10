تجديد المنزل: لمسات بسيطة بتكلفة قليلة

أهم شيء يميز مهندس ديكور عن آخر هو كيفية تحقيق رغبة العميل في أفضل صورة وبأقل تكلفة، لذلك يلمع اسم في مجال التصميم الداخلي من بين كل مصممي الديكورات الداخلية لأنه حقق أفضل النتائج بأقل تكلفة وحول مساحة غير صالحة للسكن إلى مكان مريح وعملي يرحب بسكن أي فرد مهما كان ذوقه.

وهذا هو موضوعنا اليوم عن منزل تحول جذريًا إلى منزل عملي ومُرحب جدًا بتكلفة لا تذكر، دعونا نعرض لكم عملية تجهيز هذا المنزل للسكن ورحلة كل غرفة من غرفه على حدى مع الصور وبالتفاصيل .