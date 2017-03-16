استغنى عن السفرة واخترمن هذه البدائل الخمسة

نسعى دائمًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إلى الحد من التكلفة، ومساحة الشقق والمنازل مؤخرًا تتجه نحو التقلص، هل تتذكر منزل جدنك؟، قارن مساحته بمساحة منزلك ستفهم ما نقصده، في بعض الأحيان الشقق الحديثة في مصر الخاصة بالشباب القادمين على الزواج سواء كانوا مستأجرين أو ملاك تقف أمامهم عقبة ضيق المساحة وفي هذه الحالة نفاضل بين أشياء في منزلنا لنضحي بها وفي هذه الأيام يمكن أن تفاضل ما بين غرفتين كاملتين على سبيل المثال غرفة الأطفال والسفرة.

وفي هذا الموضوع نحن نحسم لك هذا التردد في الاختيار بين الغرفة التي سيضحى بها ونقول لك استغنى عن غرفة السفرة ونحن نقدم لك البدائل، دعنا نقدم لك تفاصيل أكثر مع الصور التي صممها الخبراء .