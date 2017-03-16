استغنى عن السفرة واخترمن هذه البدائل الخمسة

نسعى دائمًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إلى الحد من التكلفة، ومساحة الشقق والمنازل مؤخرًا تتجه نحو التقلص، هل تتذكر منزل جدنك؟، قارن مساحته بمساحة منزلك ستفهم ما نقصده، في بعض الأحيان الشقق الحديثة في مصر الخاصة بالشباب القادمين على الزواج سواء كانوا مستأجرين أو ملاك تقف أمامهم عقبة ضيق المساحة وفي هذه الحالة نفاضل بين أشياء في منزلنا لنضحي بها وفي هذه الأيام يمكن أن تفاضل ما بين غرفتين كاملتين على سبيل المثال غرفة الأطفال والسفرة.
وفي هذا الموضوع نحن نحسم لك هذا التردد في الاختيار بين الغرفة التي سيضحى بها ونقول لك استغنى عن غرفة السفرة ونحن نقدم لك البدائل، دعنا نقدم لك تفاصيل أكثر مع الصور التي صممها الخبراء .
إذا كانت لديك مساحة مفتوحة بدلًا من تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لتضم غرفة سفرة، غرفة معيشة، ومطبخ مفتوح يمكنك تقسيمها إلى جزئين فقط غرفة معيشة ومطبخ فقط، حتمًا ستشعر بالرحابة حتى وإن كانت محدودة فطريقة تقسيمها ستشعرك بفرق.
طريقة التقسيم هذه ستتيح لك فكرة الحصول على مطبخ مفتوح كبير وبه يمكنك الاستعانة ببار طويل ممتد مثل الذي نراه أمامنا في الصورة، فكرة بسيطة وعملية جدًا ويمكنها أن تستوعب أربع أفراد أو أضافة كرسيين على الأطراف لتستوعب ست أفراد.
غرفة سفرة كاملة في مطبخك لن تحتاج أي شيء بعدها، طاولة كبيرة وممتدة يمكنها أن تستوعب كل ضيوفك ليتناولوا عليها وجبة العشاء أو الغداء، الكراسي عملية وبسيطة ولا تشغل مساحة كبيرة.
كراسي بسيطة تلتف حول بار على شكل حرف L فكرة عملية لاستغلال المساحات وخلق طاولة سفرة في مطبخك وتوفير النفقات الخاصة بإقامة غرفة سفرة مستقلة .
طاولة طعام بجانب النافذة فكرة بسيطة جدًا وعملية لتناول الوجبات عليها، المطبخ واسع إلا أنه لم تشغل مساحته بقطع أثاث كبيرة، التصميم هاديء ودافيء بألوانه الملائمة للخشب المستخدم فيه .
جزيرة المطبخ يمكن أن نمدّها لتصبح مزدوجة الوظيفة لتصبح طاولة طعام أيضًا يمكن تناول كافة الوجبات عليها وليست الوجبات الخفيفة فقط، كراسي مريحة وبسيطة لضمان جلسات ممتعة ومريحة أثناء تناول الطعام مع الأصدقاء أو العائلة .
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