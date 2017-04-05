5 أفكار مجنونة لمطابخ اقتصادية وعملية

هل فكرت يومًا في اقتناء مطبخ شفاف، فكرة غير مألوفة علينا يمكن أن تكون أول مرة أن ترى فيها تصميم مثل ذلك، لا يعني أبدًا أنك إذا أردت مطبخ عملي لابد وأن تستعين بتصميم تقليدي، فـهذا مفهوم خاطيء والدليل هذا التصميم الذي نراه في الصورة أمامنا، على الرغم من مساحته المحدودة إلا أنه عصري جدًا وأنيق ويعطي انطباع أن صاحبه ذو درجة عالية من الشفافية والوضوح.