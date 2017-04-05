5 أفكار مجنونة لمطابخ اقتصادية وعملية

أهم ميزة تميز الطراز الصناعي عن باقي الأنماط أنه عملي فلن تجد قطع للديكور فقط كل قطعة لها وظيفة محددة ستقدمها في المساحة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية الإتجاه يسير نحو التدبير لذا فالنمط الصناعي هو الأنسب في هذه الظروف، فإذا كنت تفكر في تجهيز شقتك ننصحك بهذا الطراز، وفي هذا الموضوع سنتناول بالتحديد غرفة المطبخ، جمعنا لك في هذا الموضوع 5 أفكار مختلفة لمطابخ على الطراز الصناعي مبهرة جدًا وفي نفس الوقت عملية واقتصادية، دعنا نعرض لك الصور مع التفاصيل.
هل فكرت يومًا في اقتناء مطبخ شفاف، فكرة غير مألوفة علينا يمكن أن تكون أول مرة أن ترى فيها تصميم مثل ذلك، لا يعني أبدًا أنك إذا أردت مطبخ عملي لابد وأن تستعين بتصميم تقليدي، فـهذا مفهوم خاطيء والدليل هذا التصميم الذي نراه في الصورة أمامنا، على الرغم من مساحته المحدودة إلا أنه عصري جدًا وأنيق ويعطي انطباع أن صاحبه ذو درجة عالية من الشفافية والوضوح.
الحجر المكشوف كثيرًا ما يستخدم في الطراز الريفي كلمسة طبيعية إلا انه موجود معنا في هذا التصميم الصناعي بشكل متناغم مع الأرضية الخشبية، لا نرى تواجد للخزانات الكبيرة هنا حلت محلها الأرفف البسيطة والطاولة التي توجد بجانب الموقد، بالإضافة إلى تعليق بعض أدوات المطبخ على الحائط، فكرة اقتصادية جدًا وفرت علينا الكثير ولم تنقص من قيمة المطبخ شيء.
هل سمعت مصطلح البوهيمية من قبل؟، إذا لم تسمع عنه فأنه ببساطة فعل أي شيء يحلو لك طالما ترتاح بفعله، وهذا ما نراه أمامنا في هذا التصميم المطبخ لم يحتوي على خزانات تقليدية ولا على أرفف عادية بل استعان الخبراء بفكرة جديدة علينا وهي الصناديق المعلقة، من الممكن أن نتصادف بهذه الفكرة في غرفة معيشة لكن أمر غير معتاد أن نجدها في المطبخ.
للوهلة الأولى قد تظن أنها غرفة سفرة إلا أنه مطبخ بطاولة طعام تتسع لست أفراد، فإذا كنت تريد توفير نفقات تخصيص غرفة سفرة عليك بالاعتماد على هذا التصميم.
تصميم غير مألوف أيضًا على الرغم من بساطته كل شيء من اللون الفضي اللامع حتى الخزانات من مادة الاستالستيل المقاومة للصدأ، وهي فكرة عملية جدًا لأن هذه المادة تتحمل درجات الحرارة العالية وغير قابلة للصدأ أو الكسر، الجدار الزاهي أبرز براعة التصميم .
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