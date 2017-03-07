جدران للديكور: 10 أفكار للفصل بين الغرف

أحيانا نلجأ إلى فصل الفراغات المفتوحة في منازلنا بإضافة جدران مختلفة التصميم، غالبا نحتاج إلى التخطيط جيدا لإضافة أو إزالة أي من جدران المنزل، حتى تصبح خطوة متميزة تضيف للمنزل لمسة جمالية، حيث تختلف المواد التى تتكون منها هذه الفواصل، سواء كانت طوب أو زجاج أو جيبسوم بورد وتختلف أيضا من حيث التشطيبات النهائية لها، هوميفاي اليوم جمعت لك 10 أفكار رائعة وملهمة لتصميم جدران فاصلة في منزلك..