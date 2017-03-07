الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

جدران للديكور: 10 أفكار للفصل بين الغرف

آية منير آية منير
TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
Loading admin actions …

أحيانا نلجأ إلى فصل الفراغات المفتوحة في منازلنا بإضافة جدران مختلفة التصميم، غالبا نحتاج إلى التخطيط جيدا لإضافة أو إزالة أي من جدران المنزل، حتى تصبح خطوة متميزة تضيف للمنزل لمسة جمالية، حيث تختلف المواد التى تتكون منها هذه الفواصل، سواء كانت طوب أو زجاج أو جيبسوم بورد وتختلف أيضا من حيث التشطيبات النهائية لها، هوميفاي اليوم جمعت لك 10 أفكار رائعة وملهمة لتصميم جدران فاصلة في منزلك..

1. فاصل صغير..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قد يكون الفاصل عبارة عن عمود ذو قطاع كبير أو حائط صغير، هذا لا يتعارض مع اهتمامنا الكبير بتصميمه، فقد يصبح إضافة حقيقية لمنزلك، كما فعل هنا المصمم حيث أضاف لمسة من الحجر الطبيعي ذو الألوان الجريئة واستخدمه كحائط للتلفاز مع أرفف أنيقة ومكتبة عملية..

2. المساحات الصغيرة..

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

إن كنت تعاني من ضيق مساحة منزلك، وتحتاج إلى إضافة فاصل عملي أو حتى تمتلك جدار قائم بالفعل، فالحل هو تصميمه على هيئة حائط غير مكتمل أو بار أنيق ، يحمل طابع ريفي مثلا كما في هذا التصميم..

3. سحر الإضاءة..

Vistas del Sol, 2M Arquitectura 2M Arquitectura جدران
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

إن كان الجدار ذو ارتفاع كامل أو قطاع عريض، يمنع من توزيع الإضاءة بشكل جيد، قم بإضافة وحدات إضاءة خاصة بالجدار نفسه ليعكسها لتحافظ على إضاءة الفراغ سليمة وصحية ..

4. ديكور خاص..

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

يمكنك تصميم الجدار بشكل منفصل وقائم بذاته بتصميم مبتكر ومريح، محاط بإطار من الحجر الطبيعي ووحدات الإضاءة تزينه وتعكس جماله وتفاصيله..

5. وظيفة هامة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضافة وظيفة هامة للجدار حتى يصبح مع كونه قطعة ديكورية وشكل جمالي، له دور ووظيفة فعالة، فمثلا هنا المصمم اختار تحويله إلى مدفأة مميزة واستغله لإخفاء المدخنة بداخله، فكرة ذكية وعملية وإضافت لمسة رائعة للمنزل..

6. فاصل حقيقي..

House V Serrano Monjaraz Arquitectos غرفة المعيشة
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

تمتلك فراغ كبير مفتوح، مكون من ثلاث غرف مثلا مشتركين كغرفة معيشة وطعام وصالون أو المدخل الرئيسي، وتبحث عن جزء من الخصوصية لأحدهم، الفواصل تقوم بهذا الدور فعلا، وتمنح المنزل لمسة تنظيمية رائعة، وتصل شعور للمستخدمين بأنها فراغات منفصلة بالفعل..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. مساحة خاصة..

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من هذا المنطلق قد يساعدك الجدران الفاصلة على تصميم مساحات خاصة لعائلتك لتمضية أوقات سعيدة ودافئة في أجواء حميمية..

8. خلق فراغات جديدة..

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica غرفة المعيشة
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

من الممكن أيضا خلق فراغات جديدة بداخل منزلك كانت غير موجودة من قبل، كغرفة للضيوف أو غرفة مكتب، كل هذا يصبح قمة في السهولة مع وجود جدران فاصلة..

9. تصميم مختلف..

[Casa SD], Wowa Wowa غرفة المعيشة
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

يمكنك القيام بعمل فتحات بداخل الجدار بشكل عشوائي أو منظم، تستخدم كأرفف عملية لقطع ديكورية مميزة، أو حتى نافذة على الفراغ الآخر، حتى لا تشعر بالانعزال التام..

10. تخطيط جيد..

House Sauces ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة المعيشة
ARCO Arquitectura Contemporánea

House Sauces

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

يختلف التصميم من منزل لآخر، حسب المساحة المتاحة، والغرض من الجدار أو الفاصل ككل، يمكنك التحكم في الأبعاد للتصميم نفسه والمواد التشطيبية المستخدمة والإضاءة كل هذا مع قليل من الوقت والمجهود يساعدك في إضافة لمسة جمالية لمنزلك..

اقرأ أيضا.. 13 حمام بتصميم مميز كالفنادق

اضف 14 لمسة ديكورية لمنزلك كأنك محترف

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً