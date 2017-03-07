جدران للديكور: 10 أفكار للفصل بين الغرف

أحيانا نلجأ إلى فصل الفراغات المفتوحة في منازلنا بإضافة جدران مختلفة التصميم، غالبا نحتاج إلى التخطيط جيدا لإضافة أو إزالة أي من جدران المنزل، حتى تصبح خطوة متميزة تضيف للمنزل لمسة جمالية، حيث تختلف المواد التى تتكون منها هذه الفواصل، سواء كانت طوب أو زجاج أو جيبسوم بورد وتختلف أيضا من حيث التشطيبات النهائية لها، هوميفاي اليوم جمعت لك 10 أفكار رائعة وملهمة لتصميم جدران فاصلة في منزلك..
قد يكون الفاصل عبارة عن عمود ذو قطاع كبير أو حائط صغير، هذا لا يتعارض مع اهتمامنا الكبير بتصميمه، فقد يصبح إضافة حقيقية لمنزلك، كما فعل هنا المصمم حيث أضاف لمسة من الحجر الطبيعي ذو الألوان الجريئة واستخدمه كحائط للتلفاز مع أرفف أنيقة ومكتبة عملية..
إن كنت تعاني من ضيق مساحة منزلك، وتحتاج إلى إضافة فاصل عملي أو حتى تمتلك جدار قائم بالفعل، فالحل هو تصميمه على هيئة حائط غير مكتمل أو بار أنيق ، يحمل طابع ريفي مثلا كما في هذا التصميم..
إن كان الجدار ذو ارتفاع كامل أو قطاع عريض، يمنع من توزيع الإضاءة بشكل جيد، قم بإضافة وحدات إضاءة خاصة بالجدار نفسه ليعكسها لتحافظ على إضاءة الفراغ سليمة وصحية ..
يمكنك تصميم الجدار بشكل منفصل وقائم بذاته بتصميم مبتكر ومريح، محاط بإطار من الحجر الطبيعي ووحدات الإضاءة تزينه وتعكس جماله وتفاصيله..
يمكنك إضافة وظيفة هامة للجدار حتى يصبح مع كونه قطعة ديكورية وشكل جمالي، له دور ووظيفة فعالة، فمثلا هنا المصمم اختار تحويله إلى مدفأة مميزة واستغله لإخفاء المدخنة بداخله، فكرة ذكية وعملية وإضافت لمسة رائعة للمنزل..
تمتلك فراغ كبير مفتوح، مكون من ثلاث غرف مثلا مشتركين كغرفة معيشة وطعام وصالون أو المدخل الرئيسي، وتبحث عن جزء من الخصوصية لأحدهم، الفواصل تقوم بهذا الدور فعلا، وتمنح المنزل لمسة تنظيمية رائعة، وتصل شعور للمستخدمين بأنها فراغات منفصلة بالفعل..
من هذا المنطلق قد يساعدك الجدران الفاصلة على تصميم مساحات خاصة لعائلتك لتمضية أوقات سعيدة ودافئة في أجواء حميمية..
من الممكن أيضا خلق فراغات جديدة بداخل منزلك كانت غير موجودة من قبل، كغرفة للضيوف أو غرفة مكتب، كل هذا يصبح قمة في السهولة مع وجود جدران فاصلة..
يمكنك القيام بعمل فتحات بداخل الجدار بشكل عشوائي أو منظم، تستخدم كأرفف عملية لقطع ديكورية مميزة، أو حتى نافذة على الفراغ الآخر، حتى لا تشعر بالانعزال التام..
يختلف التصميم من منزل لآخر، حسب المساحة المتاحة، والغرض من الجدار أو الفاصل ككل، يمكنك التحكم في الأبعاد للتصميم نفسه والمواد التشطيبية المستخدمة والإضاءة كل هذا مع قليل من الوقت والمجهود يساعدك في إضافة لمسة جمالية لمنزلك..
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