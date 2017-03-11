قبل وبعد: إعادة الحياة إلى شقة صغيرة

لن يكون رد الفعل مبالغ فيه إذا وصفنا تفاصيل هذا الحمام بالرداءة وعدم القدرة على تحمل منظره.

الأدوات الصحية قديمة ورديئة عفا عليها الزمن وحملت الكثير من الاتساخ، والأرضية من السيراميك القديم المتهالك وكذلك الجدران الغير منسقة والتي تبدو رديئة وغير مواكبة للعصر.