قبل وبعد: إعادة الحياة إلى شقة صغيرة

إعادة الحياة مرة أخرى لمنزلك هي فرصة رائعة لتجديد الطاقة في كل شيء من حولك، فإذا كنت تمتلك شقة صغيرة وليس بمقدورك الإنتقال إلى بيت جديد، يمكنك تنسيقها وإعادة ترتيبها وبناء تفاصيل جديدة بمواد حديثة تُغير من شكلها، كما في هذه الشقة الكورية الصغيرة، التي تم تجديد كل ركن فيها والاستعانة بـ أثاث جديد وتغيير الإضاءة والدهانات وحتى الأرضيات المتهالكة، لتبدو جديدة تمامًا لن تصدق كيف أصبحت…
كان المطبخ مُتهالك تمامًا وأثاثه قديم قد عفا عليه الزمن، أصبحت الجدران متسخة والأرضية متهالكة وقديمة، أما الإضاءة فكانت ضعيفة تاركة أماكن مُعتمة بالمطبخ، والسيراميك قديم على الجدران والخزانات تقليدية قديمة تحمل الكثير من الأتربة.
أصبح المطبخ جميل وأنيق بشكل لا مثيل له، فقد ذادت وحدات الإضاءة بشكل ملحوظ مما قضى على عتمة المكان، بالإضافة إلى تنسيق المطبخ بشكل جيد يسمح للأفراد بالتنقل بحرية داخله، وتداخل اللون الأبيض مع الأزرق لطلاء الأثاث، وتقسيم الطاولة بين منطقة للحوض والموقد ومنطقة كبيرة للعمل، مع بار صغير يمنح الفرصة لتناول وجبة الإفطار سريعًا.
كانت متدهورة تمامًا، الأرضيات قديمة والجدران خرسانية متهالكة وحتى الشرفة مهجورة ومتسخة وكأنما مر عليها الكثير من الزمن، والإضاءة سيئة وضعيفة، حتى الأبواب المنزلقة قديمة ومتهالكة.
تحول جذري لغرفة المعيشة وترتيب مناسب تمامًا للمساحة، حيث استخدمت أرضية جميلة من الباركيه وأثاث بسيط على النمط التبسيطي مما أعطى أناقة أكثر للمكان، والجدران والمفروشات باللون البيج الهادىء.. مع الأشكال المختلفة لوحدات الإضاءة التي اعطت إنارة رائعة للمكان، وتلفزيون تحمله طاولة صغيرة بها مجموعة خزانات وأرفف بالمنتصف، لتصبح الغرفة مريحة وجميلة.
غرفة النوم بسيطة وهادئة وأصبحت بعد التحول تتمتع بإضاءة جميلة من خلال وحدات الإضاءة الصفراء المرصعة بالسقف، والتي تُعطي أجواء دافئة للغرفة بالإضافة إلى الألوان المحايدة بالمكان والتي تدعي للهدوء والاسترخاء، واستخدام المرايا الكبيرة لمزيد من الاتساع بالغرفة.
لن يكون رد الفعل مبالغ فيه إذا وصفنا تفاصيل هذا الحمام بالرداءة وعدم القدرة على تحمل منظره.
الأدوات الصحية قديمة ورديئة عفا عليها الزمن وحملت الكثير من الاتساخ، والأرضية من السيراميك القديم المتهالك وكذلك الجدران الغير منسقة والتي تبدو رديئة وغير مواكبة للعصر.
جدران من البلاط الأبيض، وسقف خشبي جميل وأرضية من مربعات البلاط الأسود.. لحمام يسوده أناقة وانتعاش!
تقسيم جديد للحمام، وتجديد كامل للأدوات الصحية، المرحاض والحوض من السيراميك الأبيض، نظيف وناصع البياض، وبانيو أبيض جميل مع دُش معدني للاستحمام، ومراّة على وحدات التخزين لمزيد من الاتساع في الحمام.
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