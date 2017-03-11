غرفة طفلك هي مملكته الصغيرة، التي يقضي بها أغلب أوقاته، لـ اللعب والنوم والمذاكرة.. لذلك يجب أن الاعتناء باختيار تفاصيلها وكل شيء فيها، الألوان والترتيب والتهوية وحتى اختيار الأثاث.. وأشياء أخرى كثيرة يجب أن لا ينساها الاّباء أثناء تصميم غرفة نوم أطفالهم، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 8 نصائح تهمك لتصميم غرفة أطفال مثالية..
بالتأكيد تحتاج غرفة طفلك إلى العديد من وحدات التخزين، لحمل جميع أغراضهم فضلًا عن انتشار الفوضى في الغرفة، فوجود وحدات تخزين مختلفة يسمح بتجنب الفوضى وترك الملابس والكتب والأغراض متناثرة في جميع مناطق الغرفة، وهذا التصميم مثال واضح على أهمية وجود الأرفف والخزانات بغرفة طفلك، حيث تم تصميمه بشكل جيد واستغلال منطقة فوق السرير لعمل أرفف مفتوحة ووضع الكتب فيها، بجانب مجموعة أدراج مغلقة في قلب السرير لاستغلال منطقة السرير بشكل جيد، مع دولاب بسيط بجانبهم للملابس والأغراض.
الألوان هي الروح والحيوية الحقيقة في أي مكان، فكما إنك لن تتخيل حياتك بدون ألوان، فإن تأثيرها أكبر وأعمق على طفلك بكثير.. فإختيارك السليم للألوان قد يُعطي لطفلك طاقة وحيوية ونشاط.. بالإضافة إلى ذلك عليك انتقاء الألوان المُحببة أكثر لطفلك.. ومراعاة تناسقها مع بعضها بشكل جميل، وهذه الغرفة استخدمت اللون الموف والبرتقالي في تصميم متناسق ورائع وخلقت أجواء جميلة ومرحة بالغرفة.
إذا كنت تُصمم الغرفة لأكثر من طفل فيمكنك تجنب الشكل التقليدي للغرفة بوضع الأسرة جانبًا إلى جنب والتي يمكنها أن تلتهم الكثير من مساحة الغرفة، إذ إنه بإمكانك وضعها بجانب بعضها بشكل ملائم كما في هذا التصميم الذي وضع الأول في بالعرض، والثاني بالطول إلى جانبه، ووجود مساحة بالغرفة للحركة او حتى لسرير ثالث.. فاستغلال المساحات بشكل جيد والتصميمات العملية تصنع لك غرفة مميزة تسع أطفالك.
بالتأكيد الغرفة المغلقة مليئة بالتلوث والجراثيم التي تؤذي طفلك وصحته، وتحتاج غرفة طفلك إلى التهوية الجيدة والمستمرة لتجديد الهواء ودخول أشعة الشمس فيها، ووجود نافذة كبيرة في غرفة الطفل يمكنها ان تسمح بذلك، فلا تختار الغرفة المغلقة لطفلك في الشقة، بل اختار له الغرفة التي تستطع أن تمر الشمس بداخلها وتُنقي جوها.
وجود ركن مكتبي صغير في غرفة الأطفال أمر لابد منه، لتوفير ركن للاستذكار ووضع الكتب وجهاز الكمبيوتر، ويمكنك تصميمه في إحدى زوايا الغرفة أو أسفل النافذة لجلسة مكتبية في الهواء، أو حتى تعليق الرف على الحائط ووضع كرسي أمامه في أضيق الحدود إذا كانت الغرفة بالفعل صغيرة.
ترتيب غرفة طفلك والاهتمام بنظافتها وتنظيمها يرسح بداخله حب النظافة والتنسيق المستمر لكامل أدواته، كما يجب ان تكون منظمة لتسمح له بالحركة بداخلها، فوجود فوضى وكراكيب وتراكم قطع الأثاث الغير مُستخدمة قد يكون سبيل إلى الفوضى وعدم راحة طفلك بغرفته، بحيث يجب انتقاء قطع الأثاث المناسبة لحجم الغرفة وترتيبها بطريقة جيدة تسمح لطفلك بالاسترخاء داخلها.
صناعة أجواء من المرح في غرفة طفلك لها طابع نفسي مميز عليه، وتجعله بحالة أفضل، ويمكنك الحصول على ذلك عن طريق الرسوم الجميلة على الجدران او استخدام ورق الحائط كما هو في ذلك التصميم، والذي خلق اجواء مميزة بالسقف يمكنها أن تسرق طفلك إلى عالم اّخر مليء بالمرح والخيال.
إذا كان أطفالك في سن صغير فوجود ركن للألعاب أمرًا هامًا لإخراج طاقتهم فيه، فكل الأطفال تُحب اللعب ولديها الكثير من الطاقة التي تحتاج إلى تفريغها، ووجود ركن كهذا أمرًا هامًا لراحة وسعادة أطفالك، مع تدعيمه ببعض من الرفوف والأدراج لحمل اللعب والأغراض عن الانتهاء لكي لا تعم الفوضى وعدم الترتيب.
إضاءة الغرفة بطريقة مناسبة أمرًا هامًا لطفلك، فالإضاءة الخافتة جدًا قد تؤثر على عينيه، بالإضافة إلى ذلك فإن الإضاءة الجيدة توفر له مزايا عديدة كوضوح كل شيء بالغرفة وإمكانية الحصول على كل الأغراض بسهولة، او المذاكرة والقراءة.. بأي حال من الأحوال لا يجب أن تكون غرفة طفلك معتمة وقليلة الضوء لكي لا يشعر بالكاّبة داخلها.
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