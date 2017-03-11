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8 نصائح تهمك لتصميم غرفة أطفال مثالية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify غرفة الاطفال مزيج خشب وبلاستيك Multicolored
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غرفة طفلك هي مملكته الصغيرة، التي يقضي بها أغلب أوقاته، لـ اللعب والنوم والمذاكرة.. لذلك يجب أن الاعتناء باختيار تفاصيلها وكل شيء فيها، الألوان والترتيب والتهوية وحتى اختيار الأثاث.. وأشياء أخرى كثيرة يجب أن لا ينساها الاّباء أثناء تصميم غرفة نوم أطفالهم، ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال 8 نصائح تهمك لتصميم غرفة أطفال مثالية..

1. توافر العديد من وحدات التخزين

Vuelta al cole, Muebles Soliño Muebles Soliño غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات خشب Turquoise
Muebles Soliño

Muebles Soliño
Muebles Soliño
Muebles Soliño

بالتأكيد تحتاج غرفة طفلك إلى العديد من وحدات التخزين، لحمل جميع أغراضهم فضلًا عن انتشار الفوضى في الغرفة، فوجود وحدات تخزين مختلفة يسمح بتجنب الفوضى وترك الملابس والكتب والأغراض متناثرة في جميع مناطق الغرفة، وهذا التصميم مثال واضح على أهمية وجود الأرفف والخزانات بغرفة طفلك، حيث تم تصميمه بشكل جيد واستغلال منطقة فوق السرير لعمل أرفف مفتوحة ووضع الكتب فيها، بجانب مجموعة أدراج مغلقة في قلب السرير لاستغلال منطقة السرير بشكل جيد، مع دولاب بسيط بجانبهم للملابس والأغراض.

2. اختيار الألوان بعناية

homify غرفة الأطفالأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

الألوان هي الروح والحيوية الحقيقة في أي مكان، فكما إنك لن تتخيل حياتك بدون ألوان، فإن تأثيرها أكبر وأعمق على طفلك بكثير.. فإختيارك السليم للألوان قد يُعطي لطفلك طاقة وحيوية ونشاط.. بالإضافة إلى ذلك عليك انتقاء الألوان المُحببة أكثر لطفلك.. ومراعاة تناسقها مع بعضها بشكل جميل، وهذه الغرفة استخدمت اللون الموف والبرتقالي في تصميم متناسق ورائع وخلقت أجواء جميلة ومرحة بالغرفة.

3. مراعاة التصميم إذا كانت الغرفة لأكثر من طفل

DORMITORIO JUVENIL, Muebles Soliño Muebles Soliño غرفة الأطفالأسرة نوم Orange
Muebles Soliño

Muebles Soliño
Muebles Soliño
Muebles Soliño

إذا كنت تُصمم الغرفة لأكثر من طفل فيمكنك تجنب الشكل التقليدي للغرفة بوضع الأسرة جانبًا إلى جنب والتي يمكنها أن تلتهم الكثير من مساحة الغرفة، إذ إنه بإمكانك وضعها بجانب بعضها بشكل ملائم كما في هذا التصميم الذي وضع الأول في بالعرض، والثاني بالطول إلى جانبه، ووجود مساحة بالغرفة للحركة او حتى لسرير ثالث.. فاستغلال المساحات بشكل جيد والتصميمات العملية تصنع لك غرفة مميزة تسع أطفالك.

3. التهوية الجيدة لغرفة طفلك

homify غرفة الاطفال خشب Beige
homify

homify
homify
homify

بالتأكيد الغرفة المغلقة مليئة بالتلوث والجراثيم التي تؤذي طفلك وصحته، وتحتاج غرفة طفلك إلى التهوية الجيدة والمستمرة لتجديد الهواء ودخول أشعة الشمس فيها، ووجود نافذة كبيرة في غرفة الطفل يمكنها ان تسمح بذلك، فلا تختار الغرفة المغلقة لطفلك في الشقة، بل اختار له الغرفة التي تستطع أن تمر الشمس بداخلها وتُنقي جوها.

4. وجود ركن مكتبي صغير

homify غرفة الاطفال مزيج خشب وبلاستيك Wood effect
homify

homify
homify
homify

وجود ركن مكتبي صغير في غرفة الأطفال أمر لابد منه، لتوفير ركن للاستذكار ووضع الكتب وجهاز الكمبيوتر، ويمكنك تصميمه في إحدى زوايا الغرفة أو أسفل النافذة لجلسة مكتبية في الهواء، أو حتى تعليق الرف على الحائط ووضع كرسي أمامه في أضيق الحدود إذا كانت الغرفة بالفعل صغيرة.

5. التنظيم والترتيب المثالي للغرفة

Весенний ветер, rudakova.ru rudakova.ru غرفة الاطفال ألواح خشب مضغوط Turquoise
rudakova.ru

rudakova.ru
rudakova.ru
rudakova.ru

ترتيب غرفة طفلك والاهتمام بنظافتها وتنظيمها يرسح بداخله حب النظافة والتنسيق المستمر لكامل أدواته، كما يجب ان تكون منظمة لتسمح له بالحركة بداخلها، فوجود فوضى وكراكيب وتراكم قطع الأثاث الغير مُستخدمة قد يكون سبيل إلى الفوضى وعدم راحة طفلك بغرفته، بحيث يجب انتقاء قطع الأثاث المناسبة لحجم الغرفة وترتيبها بطريقة جيدة تسمح لطفلك بالاسترخاء داخلها.

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6. خلق أجواء مُبهجة

ДИЗАЙН КВАРТИРЫ В ЖК «ДОЛИНА СЕТУНЬ», Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» غرفة الاطفال Blue
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

صناعة أجواء من المرح في غرفة طفلك لها طابع نفسي مميز عليه، وتجعله بحالة أفضل، ويمكنك الحصول على ذلك عن طريق الرسوم الجميلة على الجدران او استخدام ورق الحائط كما هو في ذلك التصميم، والذي خلق اجواء مميزة بالسقف يمكنها أن تسرق طفلك إلى عالم اّخر مليء بالمرح والخيال.

7. تصميم ركن لـ اللعب لسعادة أطفالك

Минимализм по-корейски, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова غرفة الاطفال
Дизайнер Светлана Юркова

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

إذا كان أطفالك في سن صغير فوجود ركن للألعاب أمرًا هامًا لإخراج طاقتهم فيه، فكل الأطفال تُحب اللعب ولديها الكثير من الطاقة التي تحتاج إلى تفريغها، ووجود ركن كهذا أمرًا هامًا لراحة وسعادة أطفالك، مع تدعيمه ببعض من الرفوف والأدراج لحمل اللعب والأغراض عن الانتهاء لكي لا تعم الفوضى وعدم الترتيب.

8. الاهتمام بإضاءة الغرفة

Obra Blanco Encalada - Diseño Habitación Infantil, Bhavana Bhavana غرفة الاطفال
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

إضاءة الغرفة بطريقة مناسبة أمرًا هامًا لطفلك، فالإضاءة الخافتة جدًا قد تؤثر على عينيه، بالإضافة إلى ذلك فإن الإضاءة الجيدة توفر له مزايا عديدة كوضوح كل شيء بالغرفة وإمكانية الحصول على كل الأغراض بسهولة، او المذاكرة والقراءة.. بأي حال من الأحوال لا يجب أن تكون غرفة طفلك معتمة وقليلة الضوء لكي لا يشعر بالكاّبة داخلها.

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