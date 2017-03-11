8 نصائح تهمك لتصميم غرفة أطفال مثالية

إضاءة الغرفة بطريقة مناسبة أمرًا هامًا لطفلك، فالإضاءة الخافتة جدًا قد تؤثر على عينيه، بالإضافة إلى ذلك فإن الإضاءة الجيدة توفر له مزايا عديدة كوضوح كل شيء بالغرفة وإمكانية الحصول على كل الأغراض بسهولة، او المذاكرة والقراءة.. بأي حال من الأحوال لا يجب أن تكون غرفة طفلك معتمة وقليلة الضوء لكي لا يشعر بالكاّبة داخلها.

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