7 أفكار لشقة بسيطة وشيك تنعم فيها بالراحة

جولتنا اليوم في شقة كانت كلها مساحة مفتوحة كمستودع أو مصنع بمساحة 55م مربع ولكن بفضل استوديو المعمارية LARA PUJOL والتي قام بتقسيم المساحات بشكل أنيق وسلس للحصول على شقة تجمع بين الطرازين المودرن والريفي بالتفاصيل الطبيعية والملمس الطاغي على الحوائط والأسقف بالإضافة للأثاث التفاصيل الناعمة والبسيطة. فإذا كنت تريد معرفة المزيد عن هذه الشقة فتابعنا..
أكثر ما يميز هذه الشقة هي الحوائط الحجرية والمستخدمة في المساحة الإجتماعية بالإضافة لاستخدامها في الداخل أيضاً. نلاحظ توزيع نافذة وباب على الحائط الجانبي والذي يسمحان بمرور الضوء الطبيعي ويعطيان للغرفة انتعاش واتساع.
تم عمل الأرضية من الخشب يغطيها السجادة الدائرية ذات اللون الأبيض بالإضافة لاختيار الاثاث أيضاً من اللون الأبيض مع الخشب ليعطي فراغ متناعم ومريح.
تم عمل المطبخ على حائط واحد بعمل خزانتين واحدة علوية وأخرى سفلية من خامة الأكريليك، مع استخدام لون رمادي داكن في الحائط الخلفي ليصنع تباين بأناقة وخاصة بوجود الكشافات وتوزيعها أسفل الخزانات.
في هذه الصالة ذات المساحة البسيطة ولتعزيز البساطة والاتساع تم استخدام طاولة مستطيلة صغيرة ووضعها في ظهر الأريكة بالإضافة لوجود كرسيين من الأكريليك.
لم يتم إضافة أية أبواب في هذه الشقة ماعدا الباب الرئيسي بالإضافة لباب الحمام فقط والذي يعطي إتساع واستمرارية في مساحة هذه الشقة. تم عمل خزانات في الممر مقابلاً للحمام بطول الطرقة لتكون مساحة تخزينية رائعة لهذا المنزل.
نلاحظ إنتشار خامة الحجارة في حوائط غرفة النوم بالإضافة للسقف ذو الكمرات الخشبية الظاهرة والمائلة للشكل العتيق للخشب. هذه الخامات الطبيعية تعطي للغرفة ملمس ودفئ وإحساس بالراحة والطمأنينة.
تم إختيار الأثاث ليكون على طراز مينمال وباستخدام أثاث بسيط وبدون أي تكلف أو زخارف، حتى المفروشات فقد تم استخدام ألوان فاتحة وبسيطة لتتماشى مع الجو العام للغرفة.
على الجانب الآخر والمقابل للسرير نلاحظ وجود سطح مكتب ممتد على نفس صف الخزانات المتراصة في الممر لتتيح عمل مساحة خاصة بالعمل أو الاستذكار مع وجود كشاف بسيط موجهه على الحائط بالإضافة للضوء الطبيعي وكما نلاحظ فإن غرفة النوم بها نافذة وباب مماثل لهذه التي في غرفة المعيشة والتي تتيح للضوء الطبيعي بأن يغمر المساحة ويزيد من جمال العناصر الطبيعية.
تم تصميمه ليفصل بين غرفة النوم والمساحة الخارجية، ورغم ضيق مساحتة إلا أنه ذو تصميم رائع، عملي ومريح. الأرضية تم عملها من بلاطات سيراميكية أنيقة بالإضافة لاستخدام نفس البلاطات على حائط الدوش ايضاً، بينما تم استخدام بلاطات بسيطة ذات لون بيج في باقي حوائط الحمام لتتجانس مع باقي العناصر بأناقة.
تم إضافة وحدات تخزينية أسفل الحوض كما فصل الدوش عن باقي أجزاء الحمام بباب زجاجي منزلق.