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7 أفكار لشقة بسيطة وشيك تنعم فيها بالراحة

Marwa Hasan Marwa Hasan
PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم في شقة كانت كلها مساحة مفتوحة كمستودع أو مصنع بمساحة 55م مربع ولكن بفضل استوديو المعمارية LARA PUJOL والتي قام بتقسيم المساحات بشكل أنيق وسلس للحصول على شقة تجمع بين الطرازين المودرن والريفي بالتفاصيل الطبيعية والملمس الطاغي على الحوائط والأسقف بالإضافة للأثاث التفاصيل الناعمة والبسيطة. فإذا كنت تريد معرفة المزيد عن هذه الشقة فتابعنا..

1- غرفة المعيشة ذات الشخصية

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة المعيشة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

أكثر ما يميز هذه الشقة هي الحوائط الحجرية والمستخدمة في المساحة الإجتماعية بالإضافة لاستخدامها في الداخل أيضاً. نلاحظ توزيع نافذة وباب على الحائط الجانبي والذي يسمحان بمرور الضوء الطبيعي ويعطيان للغرفة انتعاش واتساع. 

تم عمل الأرضية من الخشب يغطيها السجادة الدائرية ذات اللون الأبيض بالإضافة لاختيار الاثاث أيضاً من اللون الأبيض مع الخشب ليعطي فراغ متناعم ومريح.

2- المطبخ من خامة الأكريليك

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة المعيشة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

تم عمل المطبخ على حائط واحد  بعمل خزانتين واحدة علوية وأخرى سفلية من خامة الأكريليك، مع استخدام لون رمادي داكن في الحائط الخلفي ليصنع تباين بأناقة وخاصة بوجود الكشافات وتوزيعها أسفل الخزانات.

3- ​سفرة بسيطة

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة السفرة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

في هذه الصالة ذات المساحة البسيطة ولتعزيز البساطة والاتساع تم استخدام طاولة مستطيلة صغيرة ووضعها في ظهر الأريكة بالإضافة لوجود كرسيين من الأكريليك.

4- ممر بين الداخل والخارج

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة الملابس
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

لم يتم إضافة أية أبواب في هذه الشقة ماعدا الباب الرئيسي بالإضافة لباب الحمام فقط والذي يعطي إتساع واستمرارية في مساحة هذه الشقة. تم عمل خزانات في الممر مقابلاً للحمام بطول الطرقة لتكون مساحة تخزينية رائعة لهذا المنزل.

5- ​غرفة النوم على الطراز المينمال

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

نلاحظ إنتشار خامة الحجارة في حوائط غرفة النوم بالإضافة للسقف ذو الكمرات الخشبية الظاهرة والمائلة للشكل العتيق للخشب. هذه الخامات الطبيعية تعطي للغرفة ملمس ودفئ وإحساس بالراحة والطمأنينة.

تم إختيار الأثاث ليكون على طراز مينمال وباستخدام أثاث بسيط وبدون أي تكلف أو زخارف، حتى المفروشات فقد تم استخدام ألوان فاتحة وبسيطة لتتماشى مع الجو العام للغرفة.

6- ركن المكتب

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño مكتب عمل أو دراسة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

على الجانب الآخر والمقابل للسرير نلاحظ وجود سطح مكتب ممتد على نفس صف الخزانات المتراصة في الممر لتتيح عمل مساحة خاصة بالعمل أو الاستذكار مع وجود كشاف بسيط  موجهه على الحائط بالإضافة للضوء الطبيعي وكما نلاحظ فإن غرفة النوم بها نافذة وباب مماثل لهذه التي في غرفة المعيشة والتي تتيح للضوء الطبيعي بأن يغمر المساحة ويزيد من جمال العناصر الطبيعية.

7- الحمام أنيق

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño حمام
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

تم تصميمه ليفصل بين غرفة النوم والمساحة الخارجية، ورغم ضيق مساحتة إلا أنه ذو تصميم رائع، عملي ومريح. الأرضية تم عملها من بلاطات سيراميكية أنيقة بالإضافة لاستخدام نفس البلاطات على حائط الدوش ايضاً، بينما تم استخدام بلاطات بسيطة ذات لون بيج في باقي حوائط الحمام لتتجانس مع باقي العناصر بأناقة.

تم إضافة وحدات تخزينية أسفل الحوض كما فصل الدوش عن باقي أجزاء الحمام بباب زجاجي منزلق.

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