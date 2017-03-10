7 أفكار لشقة بسيطة وشيك تنعم فيها بالراحة

أكثر ما يميز هذه الشقة هي الحوائط الحجرية والمستخدمة في المساحة الإجتماعية بالإضافة لاستخدامها في الداخل أيضاً. نلاحظ توزيع نافذة وباب على الحائط الجانبي والذي يسمحان بمرور الضوء الطبيعي ويعطيان للغرفة انتعاش واتساع.

تم عمل الأرضية من الخشب يغطيها السجادة الدائرية ذات اللون الأبيض بالإضافة لاختيار الاثاث أيضاً من اللون الأبيض مع الخشب ليعطي فراغ متناعم ومريح.