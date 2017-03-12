7 شقق بتصميمات عصرية ستقف أمامها في ذهول!

أما الأضاءة فتنوعت بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة في غرفة المعيشة، وسبوتات الأضاءة المتناثرة في السقف، في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة كان تصميم غرفة السفرة، التي دمجت مع غرفة المعيشة في منطقة واحدة واستغل الأريكة لتقوم بعمل فصل بين الغرفتين، مع دمج لمسات من اللون الأزرق في لمسات من الأثاث والديكور ، والتي وازنت الحيادية للون البيج.