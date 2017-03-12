7 شقق بتصميمات عصرية ستقف أمامها في ذهول!

محبي الديكور والتصميمات المعمارية انتم على موعد في هذا المقال مع جولة داخل تصميمات 7 منازل مختلفة ومميزة، أتقنها المصمموان وأبدعوا في وضع اللمسات الأنيقة والجذابة في تصميمها وديكوراتها، دعونا نأخذ جولة ونتعرف أكثر على تصميمات تلك المنازل.
البداية هنا مع تصميم هذة الشقة الحديثة بنمط عصري ولمسات ديناميكية، المدخل صمم بطريقة مميزة فنجد الأرضيات من الباركيه الخشبي والجدران مصممة باللون البيج الحيادي بالأضافة إلى لمسة النباتات التي زينت المدخل بشكل بسيط ومميز.
وهنا نظرة على تصميم غرفة المعيشة التي صممت بإسلوب بسيط ومعاصر، فنجد اللون البيج الحيادي مهيمن على الغرفة بالكامل من تصميم جدران, أثاث وأرضيات.
أما الأضاءة فتنوعت بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة في غرفة المعيشة، وسبوتات الأضاءة المتناثرة في السقف، في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة كان تصميم غرفة السفرة، التي دمجت مع غرفة المعيشة في منطقة واحدة واستغل الأريكة لتقوم بعمل فصل بين الغرفتين، مع دمج لمسات من اللون الأزرق في لمسات من الأثاث والديكور ، والتي وازنت الحيادية للون البيج.
وهنا نرى نظرة على تصميم المطبخ الذي صمم ببساطة وجاذبية واضحة من خلال اللون البيج الذي هيمن على المطبخ وتصميمه.
وهنا نحن أمام تصميم لمنزل بلمسات ديناميكية وحيوي، فنرى الألوان الحيادية تندمج معاً في تصميم جذاب ومميز، استعان المصمم بالأشكال الهندسية كالدوائر في تصميم المرايات، بالأضافة إلى تلك الجلسة الشفافة التي زادت المدخل أناقة وشفافية.
وبتصميم مجوف على شكل دائري في الجدار يمكننا أن نرى نظرة على غرفة المعيشة وغرفة السفرة التي اندمجت معاً في منطقة واحدة كواحدة من أهم اساليب التصميم العصرية للحفاظ على المساحات واستغلالها بطريقة مميزة، اللمسة الخشبية الدافئة مع الألوان الحيادية أعطت للغرفة أطلالة مميزة من الدفئ والجاذبية.
وهنا نرى تصميم المطبخ الذي أمتاز بالألوان الدافئة وتفاصيل الديكور المميزة والجذابة.
اللون الأبيض يعود ليهيمن من جديد على تصميم منزل عصري بلمسات بسيطة، فنرى اللون الأبيض من بداية مدخل المنزل.
مطبخ بخطوط تصميم بسيطة من أثاث ولمسات ديكور، حتى اختيار الألوان فكان اختيار مميز للون الأبيض البسيط والهادئ، وعلى الرغم من أن المطبخ وغرفة المعيشة مندمجان معاً مع منطقة الطعام، ألا أن اختيار تفاصيل التصميم متناسقة لكل منطقة منهم بشكل ألغى أن يكون هناك احتمالية للشعور بالفوضى أو الأرتباك بالأضافة إلى اللون الأبيض الذي هيمن كما نرى وخلق شعوراً بالمساحات والأرتياح في تصميم المنزل.
وهنا غرفة المعيشة التي اندمجت مع منطقة الطعام والمطبخ بشكل مميز وأكثر من رائع لتحصل في الأخر على لوحة فنية منسقة بالأضافة إلى وجود تلك المكتبة المدمجة مع التي استعان بها المصمم لتخزيين الكتب بشكل أعطى انسيابية في تصميم تلك المنطقة بشكل مميز.
وهنا نحن أمام منزل بلمسات ريفية في مدينة برشلونة الأسبانية، أضاف المصمم في تصميمه لمسة الخشب في تفاصيل الأثاث، الأرضيات وحتى تصميم السقف وبعض النوافذ داخل المنزل، اللمسة التي خلقت دفئ وبساطة في تصميم المنزل.
وهنا تصميم المطبخ البسيط المميو باناقة وجاذبية من ألوان حيادية ولمسة الخشب الجذابة، بالأضافة إلى تلك اللمسة الجدارية من رسومات الخريف المزهرة التي أضافت أطلالة منعشة ومميزة على تصميم المطبخ.
وهنا استعان المصمم بتلك المساحة لتخزين الغسالة الأوتوماتيكية وتلك الخزانات الصغيرة لتخزين الأغراض بداخلها.
وهنا تصميم لشقة بخطوط حديثة في مدينة فيتشنزا بإيطاليا.
اللمسات الخشبية مع اللون البيج الحيادي بالأضافة إلى لمسة النباتات والأضاءة التي لعبت دوراً في أبراز لمسات من الحيوية والدفئ على تصميم المنزل.
وهنا نرى تصميم المطبخ الذي صمم بجاذبية وبساطة شديدة، المطبخ مصمم بالكامل من اللون الأبيض الجذاب مع لمسات الأضاءة التي أضاءت تفاصيل الأناقة والبساطة في تصميم المطبخ.
وفي مدينة روما كان هذا التصميم لشقة مميزة على النمط الصناعي، الشقة مساحتها 38 متر مربع مصممة على نظام استديو، عبارة عن مساحة واحدة ومقسمة إلى غرفة معيشة، مطبخ ومنطقة نوم، فهنا كما نرى يظهر تصميم بسيط للمطبخ.
وهنا غرفة المعيشة عبارة عن أريكة بيضاء جذاية استخدمها المصمم أيضاُ لفصل غرفة النوم بطريقة ذكية .
وهنا نجد منطقة النوم، اللمسات الخشبية التي استعان بها المصمم أضافت للمنزل لمسات من الدفئ والجمال.
وختاماً مغ تصميم هذا المنزل المميز بتصميمه العصري الحداثي رغم اللمسات التقليدية التي اندمجن في تصميمه، الخشب كان هو السمة السائدة في التصميم من خلال تصميم الجدران والأرضيات بالأضافة إلى تلك اللمسات العصرية في اختيار الأثاث وتفاصيل الديكور.
غرفة السقرة والمطبخ مع غرفة المعيشة اندمجا معاُ في منطقة واحدة كما نرى، كواحدة من الأتجاهات العصرية في التصميم الحديث.
وهنا غرفة النوم التي امتازت بخطوط بسيطة وأنيقة في التصميم كما نرى.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: تزيين غرفة نومك – 11 فكرة إبداعية