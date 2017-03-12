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7 شقق بتصميمات عصرية ستقف أمامها في ذهول!

منة اسماعيل منة اسماعيل
Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
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محبي الديكور والتصميمات المعمارية انتم على موعد في هذا المقال مع جولة داخل تصميمات 7 منازل مختلفة ومميزة، أتقنها المصمموان وأبدعوا في وضع اللمسات الأنيقة والجذابة في تصميمها وديكوراتها، دعونا نأخذ جولة ونتعرف أكثر على تصميمات تلك المنازل.

1- شقة حديثة بنمط عصري

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

البداية هنا مع تصميم هذة الشقة الحديثة بنمط عصري ولمسات ديناميكية، المدخل صمم بطريقة مميزة فنجد الأرضيات من الباركيه الخشبي والجدران مصممة باللون البيج الحيادي بالأضافة إلى لمسة النباتات التي زينت المدخل بشكل بسيط ومميز.

غرفة معيشة هادئة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

وهنا نظرة على تصميم غرفة المعيشة التي صممت بإسلوب بسيط ومعاصر، فنجد اللون البيج الحيادي مهيمن على الغرفة بالكامل من تصميم جدران, أثاث وأرضيات.

أضاءة مميزة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

أما الأضاءة فتنوعت بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة في غرفة المعيشة، وسبوتات الأضاءة المتناثرة في السقف، في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة كان تصميم غرفة السفرة، التي دمجت مع غرفة المعيشة في منطقة واحدة واستغل الأريكة لتقوم بعمل فصل بين الغرفتين، مع دمج لمسات من اللون الأزرق في لمسات من الأثاث والديكور ، والتي وازنت الحيادية للون البيج.

مطبخ جذاب وبسيط

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores مطبخ
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

وهنا نرى نظرة على تصميم المطبخ الذي صمم ببساطة وجاذبية واضحة من خلال اللون البيج الذي هيمن على المطبخ وتصميمه.

2-منزل ديناميكي حيوي

RISTRUTTURAZIONE DI UN APPARTAMENTO, STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO غرفة السفرة
STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO

STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO
STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO
STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO

وهنا نحن أمام تصميم لمنزل بلمسات ديناميكية وحيوي، فنرى الألوان الحيادية تندمج معاً في تصميم جذاب ومميز، استعان المصمم بالأشكال الهندسية كالدوائر في تصميم المرايات، بالأضافة إلى تلك الجلسة الشفافة التي زادت المدخل أناقة وشفافية.

نظرة على غرفة المعيشة

RISTRUTTURAZIONE DI UN APPARTAMENTO, STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO غرفة المعيشة
STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO

STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO
STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO
STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO

وبتصميم مجوف على شكل دائري في الجدار يمكننا أن نرى نظرة على غرفة المعيشة وغرفة السفرة التي اندمجت معاً في منطقة واحدة كواحدة من أهم اساليب التصميم العصرية للحفاظ على المساحات واستغلالها بطريقة مميزة، اللمسة الخشبية الدافئة مع الألوان الحيادية أعطت للغرفة أطلالة مميزة من الدفئ والجاذبية.

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مطبخ أنيق

RISTRUTTURAZIONE DI UN APPARTAMENTO, STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO مطبخ
STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO

STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO
STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO
STUDIO DOTT. ARCH. GIANLUCA PIGNATARO

وهنا نرى تصميم المطبخ الذي أمتاز بالألوان الدافئة وتفاصيل الديكور المميزة والجذابة.

3- منزل عصري بلمسات بسيطة

Reforma de vivienda en el barrio del Raval de Barcelona, manrique planas arquitectes manrique planas arquitectes حمام
manrique planas arquitectes

manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes

اللون الأبيض يعود ليهيمن من جديد على تصميم منزل عصري بلمسات بسيطة، فنرى اللون الأبيض من بداية مدخل المنزل.

Reforma de vivienda en el barrio del Raval de Barcelona, manrique planas arquitectes manrique planas arquitectes مطبخ
manrique planas arquitectes

manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes

مطبخ بخطوط تصميم بسيطة من أثاث ولمسات ديكور، حتى اختيار الألوان فكان اختيار مميز للون الأبيض البسيط والهادئ، وعلى الرغم من أن المطبخ وغرفة المعيشة مندمجان معاً مع منطقة الطعام، ألا أن اختيار تفاصيل التصميم متناسقة لكل منطقة منهم بشكل ألغى أن يكون هناك احتمالية للشعور بالفوضى أو الأرتباك بالأضافة إلى اللون الأبيض الذي هيمن كما نرى وخلق شعوراً بالمساحات والأرتياح في تصميم المنزل.

Reforma de vivienda en el barrio del Raval de Barcelona, manrique planas arquitectes manrique planas arquitectes غرفة السفرة
manrique planas arquitectes

manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes

وهنا غرفة المعيشة التي اندمجت مع منطقة الطعام والمطبخ  بشكل مميز وأكثر من رائع لتحصل في الأخر على لوحة فنية منسقة بالأضافة إلى وجود تلك المكتبة  المدمجة مع التي استعان بها المصمم لتخزيين الكتب بشكل أعطى انسيابية في تصميم تلك المنطقة بشكل مميز.

4- منزل بلمسات ريفية

Piso Calle Princesa en Barcelona, 4+1 arquitectes 4+1 arquitectes غرفة المعيشة
4+1 arquitectes

4+1 arquitectes
4+1 arquitectes
4+1 arquitectes

وهنا نحن أمام منزل بلمسات ريفية في مدينة برشلونة الأسبانية، أضاف المصمم في تصميمه لمسة الخشب في تفاصيل الأثاث، الأرضيات وحتى تصميم السقف وبعض النوافذ داخل المنزل، اللمسة التي خلقت دفئ وبساطة في تصميم المنزل.

Piso Calle Princesa en Barcelona, 4+1 arquitectes 4+1 arquitectes مطبخ
4+1 arquitectes

4+1 arquitectes
4+1 arquitectes
4+1 arquitectes

وهنا تصميم المطبخ البسيط المميو باناقة وجاذبية من ألوان حيادية ولمسة الخشب الجذابة، بالأضافة إلى تلك اللمسة الجدارية من رسومات الخريف المزهرة التي أضافت أطلالة منعشة ومميزة على تصميم المطبخ.

Piso Calle Princesa en Barcelona, 4+1 arquitectes 4+1 arquitectes غرفة الملابس
4+1 arquitectes

4+1 arquitectes
4+1 arquitectes
4+1 arquitectes

وهنا استعان المصمم بتلك المساحة لتخزين الغسالة الأوتوماتيكية وتلك الخزانات الصغيرة لتخزين الأغراض بداخلها.

5- شقة بخطوط حديثة

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

وهنا تصميم لشقة بخطوط حديثة في مدينة فيتشنزا بإيطاليا.

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect غرفة المعيشة
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

اللمسات الخشبية مع اللون البيج الحيادي بالأضافة إلى لمسة النباتات والأضاءة التي لعبت دوراً في أبراز لمسات من الحيوية والدفئ على تصميم المنزل.

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect مطبخ
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

وهنا نرى تصميم المطبخ الذي صمم بجاذبية وبساطة شديدة، المطبخ مصمم بالكامل من اللون الأبيض الجذاب مع لمسات الأضاءة التي أضاءت تفاصيل الأناقة والبساطة في تصميم المطبخ.

6- منزل على النمط الصناعي

Suite a Trastevere, Archifacturing Archifacturing منازل
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

وفي مدينة روما كان هذا التصميم لشقة مميزة على النمط الصناعي، الشقة مساحتها 38 متر مربع مصممة على نظام استديو، عبارة عن مساحة واحدة ومقسمة إلى غرفة معيشة، مطبخ ومنطقة نوم، فهنا كما نرى يظهر تصميم بسيط للمطبخ.

Suite a Trastevere, Archifacturing Archifacturing منازل
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

وهنا غرفة المعيشة عبارة عن أريكة بيضاء جذاية استخدمها المصمم أيضاُ لفصل غرفة النوم بطريقة ذكية .

Suite a Trastevere, Archifacturing Archifacturing منازل
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

وهنا نجد منطقة النوم، اللمسات الخشبية التي استعان بها المصمم أضافت للمنزل لمسات من الدفئ والجمال.

7- منزل تقليدي عصري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وختاماً مغ تصميم هذا المنزل المميز بتصميمه العصري الحداثي رغم اللمسات التقليدية التي اندمجن في تصميمه، الخشب كان هو السمة السائدة في التصميم من خلال تصميم الجدران والأرضيات بالأضافة إلى تلك اللمسات العصرية في اختيار الأثاث وتفاصيل الديكور.

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

غرفة السقرة والمطبخ مع غرفة المعيشة اندمجا معاُ في منطقة واحدة كما نرى، كواحدة من الأتجاهات العصرية في التصميم الحديث.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وهنا غرفة النوم التي امتازت بخطوط بسيطة وأنيقة في التصميم كما نرى.

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