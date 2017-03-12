6 نصائح عملية لحمام جميل ووظيفي

الحمام من أهم الغرف داخل المنزل وعلى الرغم من ذلك الا انه لا يحظى بالأهتمام الكافي بتفاصيل تصميمه وديكوراته، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 6 نصائح عملية للحصول على حمام جميل ووظيفى من خلال لمسات من الديكور العملية والمميزة.
الخشب من التفاصيل التي تضيف لأى تصميم لمسات من الدفئ والحميمية، ويمكنك الاستعانة به في تصميم حمامك وسيعطيك لمسة من الدفئ بشكل واضح وملحوظ، ولكن عند الاستعانة بالخشب في تصميم الحمام يفضل توخي الحذر عند اختيار نوعية الخشب بأن تكون معالجة حتى لا تتأثر بالرطوبة والمياة داخل، وهنا استعان المصمم بالخشب مع لمسات من الديكور والرخام بطريقة رائعة جداً أضافت للحمام دفئ وحميمية واضحة في تصميمه.
الزجاج والمرآة من اللمسات التي تضيف شفافية على أي تصميم ويفضل الأستعانة بها في حمامك وستعطيك لمسات مختلفة ومميزة وتصميم لحمام ملئ بالشفافية، بجانب انها اختيار مميز جداً للمساخات الصغيرة ومن الخدع التي يفضل الاستعانة بها في الديكور لتساعدك على عكس مزيد من المساحات، وهنا كما نرى استعان المصمم بمرآة كبيرة في الحمام مع لمسة من الزجاج في الجدار الذى زينه المصمم بلمسة من النباتات والزهور بداخله.
وهنا أضاف المصمم لمسة رومانسية على تصميم الحمام من خلال تلك الستارة التي أعطت لمنطقة الأستحمام لمسة من الخصوصية والرومانسية أيضاً بطريقة مميزة وجذابة مع لمسات الديكور البسيطة والجذابة من خلال تلك الأرفف الزجاجية التي استعان بها المصمم لتخزيين الأغراض ووضع الديكورات بداخلها.
الأرفف من اللمسات العملية المميزة التي يجب أن تستعين بها في حمامك، فوجود لمسة الأرفف في ديكور الحمام يسمح لك بوجود مساحات مناسبة لتخزين الأغراض ووضع الديكورات، وهنا استعان المصمم بالأرفف الخشبية لتخزين الأغراض والمناشف بشكل أعطى للحمام لمسة من النظام والأناقة.
الحوض من اساسيات الحمام وتصميمه لذلك اختيار تصميم مميز للحوض يضفي على حمامك أطلالة مميزة ومختلفة، واذا كانت مساحة الحمام لديك صغيرة يمكنك الاستعانة بحوض صغير ذو لمسات زخرفية لتعطي الحمام لمسة من الجمال والأناقة.
اذا كانت مساحة الحمام لديك مناسبة يمكنك اضافة خزانة بسيطة صغيرة تستعين بها في حمامك لتخزيين أغراضك، فهنا نرى المصمم قام بعمل خزانة بسيطة عند منطقة الحوض بطريقة أضافت بساطة وجاذبية على تصميم الحمام.
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