6 نصائح عملية لحمام جميل ووظيفي

الزجاج والمرآة من اللمسات التي تضيف شفافية على أي تصميم ويفضل الأستعانة بها في حمامك وستعطيك لمسات مختلفة ومميزة وتصميم لحمام ملئ بالشفافية، بجانب انها اختيار مميز جداً للمساخات الصغيرة ومن الخدع التي يفضل الاستعانة بها في الديكور لتساعدك على عكس مزيد من المساحات، وهنا كما نرى استعان المصمم بمرآة كبيرة في الحمام مع لمسة من الزجاج في الجدار الذى زينه المصمم بلمسة من النباتات والزهور بداخله.