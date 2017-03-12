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6 نصائح عملية لحمام جميل ووظيفي

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify حمام
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الحمام من أهم الغرف داخل المنزل وعلى الرغم من ذلك الا انه لا يحظى بالأهتمام الكافي بتفاصيل تصميمه وديكوراته، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 6 نصائح عملية للحصول على حمام جميل ووظيفى من خلال لمسات من الديكور العملية والمميزة.

1- الخشب للمسة مليئة بالدفئ

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

الخشب من التفاصيل التي تضيف لأى تصميم لمسات من الدفئ والحميمية، ويمكنك الاستعانة به في تصميم حمامك وسيعطيك لمسة من الدفئ بشكل واضح وملحوظ، ولكن عند الاستعانة بالخشب في تصميم الحمام يفضل توخي الحذر عند اختيار نوعية الخشب بأن تكون معالجة حتى لا تتأثر بالرطوبة والمياة داخل، وهنا استعان المصمم بالخشب مع لمسات من الديكور والرخام بطريقة رائعة جداً أضافت للحمام دفئ وحميمية واضحة في تصميمه.

2- الزجاج للمسة من الشفافية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الزجاج والمرآة من اللمسات التي تضيف شفافية على أي تصميم ويفضل الأستعانة بها في حمامك وستعطيك لمسات مختلفة ومميزة وتصميم لحمام ملئ بالشفافية، بجانب انها اختيار مميز جداً للمساخات الصغيرة ومن الخدع التي يفضل الاستعانة بها في الديكور لتساعدك على عكس مزيد من المساحات، وهنا كما نرى استعان المصمم بمرآة كبيرة في الحمام مع لمسة من الزجاج في الجدار الذى زينه المصمم بلمسة من النباتات والزهور بداخله.

3- لمسة رومانسية

DECORACIÓN de INTERIORES. Casa Vintage, La Florinda La Florinda حمامديكورات
La Florinda

La Florinda
La Florinda
La Florinda

وهنا أضاف المصمم لمسة رومانسية على تصميم الحمام من خلال تلك الستارة التي أعطت لمنطقة الأستحمام لمسة من الخصوصية والرومانسية أيضاً بطريقة مميزة وجذابة مع لمسات الديكور البسيطة والجذابة من خلال تلك الأرفف الزجاجية التي استعان بها المصمم لتخزيين الأغراض ووضع الديكورات بداخلها.

4- الأرفف للمسة عملية

Urban Chic per Karol, Vegni Design Vegni Design حمامرفوف
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

الأرفف من اللمسات العملية المميزة التي يجب أن تستعين بها في حمامك، فوجود لمسة الأرفف في ديكور الحمام يسمح لك بوجود مساحات مناسبة لتخزين الأغراض ووضع الديكورات، وهنا استعان المصمم بالأرفف الخشبية لتخزين الأغراض والمناشف بشكل أعطى للحمام لمسة من النظام والأناقة.

5-حوض مميز

Remodelación Vivienda Baño, info8385 info8385 حماممغاسل
info8385

info8385
info8385
info8385

الحوض من اساسيات الحمام وتصميمه لذلك اختيار تصميم مميز للحوض يضفي على حمامك أطلالة مميزة ومختلفة، واذا كانت مساحة الحمام لديك صغيرة يمكنك الاستعانة بحوض صغير ذو لمسات زخرفية لتعطي الحمام لمسة من الجمال والأناقة.

6-خزانة صغيرة

Baños, Opiusly Opiusly حماممخازن
Opiusly

Opiusly
Opiusly
Opiusly

اذا كانت مساحة الحمام لديك مناسبة يمكنك اضافة خزانة بسيطة صغيرة تستعين بها في حمامك لتخزيين أغراضك، فهنا نرى المصمم قام بعمل خزانة بسيطة عند منطقة الحوض بطريقة أضافت بساطة وجاذبية على تصميم الحمام.

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