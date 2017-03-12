منزل العائلة بميزانية قليلة

وهنا نرى تصميم المطبخ داخل المنزل الذي بدا حيوياً جداً رغم بساطة تصميمه فنرى هنا الخشب بأناقته المفرطة مع لمسات من اللون الأبيض الحيادي الهادئ والمميز الذي أعطى للمطبخ شعوراً بالبساطة والحيوية، استعان المصمم بالنوافذ الكبيرة ليجعل الأضاءة والهواء الطبيعي يغمر المطبخ بإطلالة من الهواء والحيوية داخل المطبخ بطريقة مميزة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: جمع المطبخ مع غرفة المعيشة: 5 أشياء يجب معرفتها!