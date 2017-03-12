منزل العائلة بميزانية قليلة

اذا كنت تبحث عن منزل للعائلة ملئ بالدفئ والبساطة وبميزانية قليلة إليك ما تبحث عنه من خلال هذا المقال، فنحن اليوم في هوميفاي سنأخذكم في جولة داخل منزل للعائلة بتصميم بسيط ومميز وبميزانية قليلة.
البداية مع الواجهة الخارجية للمنزل التي صممت ببساطة وجاذبية فنرى اللون الرمادي الحيادي مهيمن على تصميم واجهة بالكامل مع لمسات من اللون الأبيض التي اندمجت مع الطبيعة التي حاوطت المنزل بالكامل، قام المصمم بأضافة تلك النوافذ الصغيرة في سقف المنزل التي سمحت بمرور الأضاءة الطبيعية والهواء إلى داخل المنزل واندماج المنزل وتصميمه الداخلي مع الطبيعة الخارجية، اكتمل تصميم الواجهة الخارجية بوجود هذا المرآب المميز.
اهتم المصمم في تصميمه لهذا المنزل بتوافر عناصر الطبيعة حول المنزل وتواجدها بشكل خلق جمال أضافي لتصميم الواجهة وأضاف لمسة من الحيوية والترحيب عند رؤية المنزل، خاصةً مع وجود تلك الجلسة البسيطة وسط الطبيعة للحصول على لحظات من الراحة وسط الطبيعة، قام المصمم بعمل خطوات من الأسمنت كممشى وسط الطبيعة بطريقة مميزة جداً.
هنا نرى خطة المنزل على ورق التصميم التي توضح تفاصيل تصميم المنزل من الداخل فنرى هنا تصميم كلاً من غرفة المعيشة، غرفة السفرة، المطبخ، غرفة النوم وغرفة الاطفال مع كل التفاصيل والأسباب التي تجعل المنزل مثالي للحياة، بالأضافة إلى تصميم الحديقة والمرآب الذي يسع لوقوف السيارات بداخله.
وهنا نرى نظرة على تصميم ممرات المنزل على ورق التصميم التي عملت على ربط الغرف ببعضها البعض، ونرى هنا تصميم غرفة المعيشة عن قرب على ورق التصميم الذي اوضح مساحة غرفة المعيشة الواسعة حتى تضمن لحظات من الدفئ والحميمية مع العائلة
اعتمد المصمم على تصميم هذا المنزل على الاستعانة بجلسات خاصة وسط الطبيعة في تصميم الفناء الخارجي للمنزل، اندماج اكثر من عنصر في تصميم الواجهة كالخشب والطوب الحجري ولمسات من الطبيعة التي حاوطت تصميم المنزل.
وهنا نرى تصميم المطبخ داخل المنزل الذي بدا حيوياً جداً رغم بساطة تصميمه فنرى هنا الخشب بأناقته المفرطة مع لمسات من اللون الأبيض الحيادي الهادئ والمميز الذي أعطى للمطبخ شعوراً بالبساطة والحيوية، استعان المصمم بالنوافذ الكبيرة ليجعل الأضاءة والهواء الطبيعي يغمر المطبخ بإطلالة من الهواء والحيوية داخل المطبخ بطريقة مميزة.
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