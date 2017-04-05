9 تصميمات لغرف النوم بإضاءة مذهلة

الإضاءة الصحيحة لجدران غرفة النوم لها القدرة على خلق الأجواء المناسبة للاسترخاء التي تساعد على النوم، ويعد المصباح الغلاف الجوي للغرفة وبالتالي يهدأ البيئة، ولديك الكثير من الأسباب لتثبيت المصابيح الجميلة في غرفة النوم الخاصة بك. لذلك نقدم لك 9 صور بها تصميمات مختلفة لغرفة النوم ووحدات الإضاءة الجانبية فيها.
إذا كان الحصول على غرفة نوم بسيطة هي فكرتك الأساسية، فإن وجود وحدة إضاءة جانبية صغيرة – أباجورة – بجانب السرير هي الحل الأفضل، حيث يمكنك استخدامها بسهولة كبيرة وإضائتها في أي وقت أثناء جلوسك على السرير.
لغرف النوم التي يتم بناء في المناطق مغلقة وبعيدة عن الضوء، وتكون أكثر قتامة عن غيرها، فإن وجود مصابيح التظليل الساطعة هو أفضل خيار لإضاءة الغرفة وأناقتها.
تتوفر مجموعة كبيرة من تصاميم الأباجورة الحديثة، بختلاف أشكالها وأحجامها، على سبيل المثال هذا السرير يستخدم بشكل جميل مصابيح عاكسة للضوء ليلًا، ولمبات أخرى بالسقف معلقة لتُكمل الديكور.
غرفة معاضرة تستخدم وحدات إضاءة على نمط المعاصرة، حيث بيوت النور التي تلتف حول السرير وفي السقف وبالجدران الجانبية للغرفة لتأخذ جولة صغيرة مطابقة لبقية الديكور وتضفي لمسة ساحرة على المكان.
العديد من الناس لم تكن مع فكرة تركيب ووضع مصابيح الإضاءة على جانبي السرير، لأنها تكون عرضة للسقوط..إلا أن شراء مصابيح ذات مظلات لينة وأباجورة في تصاميم واضحة قد تُعطي شكلًا رائع للغرفة.
غرفة بأجواء ريفية مع ضوء لمبة صغيرة واحدة في إحدى الزوايا بشكل جيد، تبدو وكأنها تعكس ضوء طبيعي، وكأنها مخصصة لهذا البيت.
إذا كان يبدو أن فكرة استخدام اثنين من المصابيح أمرًا مبالغًا فيه، فيمكنك استخدام مظللات المصابيخ المعلقة المتعددة والأباجورة لغرفة النوم الخاصة بك. فلا تخجل من تجريب الحجم والارتفاع للتثبيت.
جعل المصابيح مصنوعة من الخشب والنسيج يبدو خيار غير مكلف، كما إنه مرغوب فيه لغرف النوم الحديثة، ويمكنك استخدام زوج مطابق من الثريا على جانبي السرير لتبدو الغرفة أجمل.
أفكار ديي لأضواء خيالية بسيطة ناتجة من سلاسل من لمبات صغيرة مغطاه بالبوليثين الملون أو ورق شبه شفاف. لتجربة سحر الألوان وغروب الشمس أسفله في منطقة السرير.
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