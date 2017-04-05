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9 تصميمات لغرف النوم بإضاءة مذهلة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
black and white bedroom, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة نوم
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الإضاءة الصحيحة لجدران غرفة النوم لها القدرة على خلق الأجواء المناسبة للاسترخاء التي تساعد على النوم، ويعد المصباح الغلاف الجوي للغرفة وبالتالي يهدأ البيئة، ولديك الكثير من الأسباب لتثبيت المصابيح الجميلة في غرفة النوم الخاصة بك. لذلك نقدم لك 9 صور بها تصميمات مختلفة لغرفة النوم ووحدات الإضاءة الجانبية فيها.

1. صغيرة وأنيقة

Marvellous, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

إذا كان الحصول على غرفة نوم بسيطة هي فكرتك الأساسية، فإن وجود وحدة إضاءة جانبية صغيرة – أباجورة – بجانب السرير هي الحل الأفضل، حيث يمكنك استخدامها بسهولة كبيرة وإضائتها في أي وقت أثناء جلوسك على السرير.

2. الإضاءة الساطعة

Residential, S2A studio S2A studio غرفة نوم
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

لغرف النوم التي يتم بناء في المناطق مغلقة وبعيدة عن الضوء، وتكون أكثر قتامة عن غيرها، فإن وجود مصابيح التظليل الساطعة هو أفضل خيار لإضاءة الغرفة وأناقتها.

3. سرير مُحاط بمصابيخ مختلفة

black and white bedroom, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة نوم
KARU AN ARTIST

KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST

تتوفر مجموعة كبيرة من تصاميم الأباجورة الحديثة، بختلاف أشكالها وأحجامها، على سبيل المثال هذا السرير يستخدم بشكل جميل مصابيح عاكسة للضوء ليلًا، ولمبات أخرى بالسقف معلقة لتُكمل الديكور.

4. النمط المعاصر

3d görsel hazırlama, EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ غرفة نوم خشب Grey
EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ

EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ
EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ
EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ

غرفة معاضرة تستخدم وحدات إضاءة على نمط المعاصرة، حيث بيوت النور التي تلتف حول السرير وفي السقف وبالجدران الجانبية للغرفة لتأخذ جولة صغيرة مطابقة لبقية الديكور وتضفي لمسة ساحرة على المكان.

5. المصابيح المعلقة

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

العديد من الناس لم تكن مع فكرة تركيب ووضع مصابيح الإضاءة على جانبي السرير، لأنها تكون عرضة للسقوط..إلا أن شراء مصابيح ذات مظلات لينة وأباجورة في تصاميم واضحة قد تُعطي شكلًا رائع للغرفة.

6. أسلوب المصباح البسيط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة بأجواء ريفية مع ضوء لمبة صغيرة واحدة في إحدى الزوايا بشكل جيد، تبدو وكأنها تعكس ضوء طبيعي، وكأنها مخصصة لهذا البيت.

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7. مصابيح غائمة

VILLA AT THIRUVANMALAI, De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects غرفة نوم أبلكاش Beige
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

إذا كان يبدو أن فكرة استخدام اثنين من المصابيح أمرًا مبالغًا فيه، فيمكنك استخدام مظللات المصابيخ المعلقة المتعددة والأباجورة لغرفة النوم الخاصة بك. فلا تخجل من تجريب الحجم والارتفاع للتثبيت.

8. مصابيح مصنوعة من النسيج والخشب

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates غرفة نوم
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

جعل المصابيح مصنوعة من الخشب والنسيج يبدو خيار غير مكلف، كما إنه مرغوب فيه لغرف النوم الحديثة، ويمكنك استخدام زوج مطابق من الثريا على جانبي السرير لتبدو الغرفة أجمل.

9. أضواء بسيطة

Проект квартиры в городе-парке «Переделкино Ближнее», Дизайн Мира Дизайн Мира غرفة نوم
Дизайн Мира

Дизайн Мира
Дизайн Мира
Дизайн Мира

أفكار ديي لأضواء خيالية بسيطة ناتجة من سلاسل من لمبات صغيرة مغطاه بالبوليثين الملون أو ورق شبه شفاف. لتجربة سحر الألوان وغروب الشمس أسفله في منطقة السرير.

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