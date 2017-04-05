9 تصميمات لغرف النوم بإضاءة مذهلة

إذا كان الحصول على غرفة نوم بسيطة هي فكرتك الأساسية، فإن وجود وحدة إضاءة جانبية صغيرة – أباجورة – بجانب السرير هي الحل الأفضل، حيث يمكنك استخدامها بسهولة كبيرة وإضائتها في أي وقت أثناء جلوسك على السرير.