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18 فكرة لتزين شرفة منزلك الصغيرة باستخدام النباتات

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify بلكونة أو شرفة Black
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الكثير منا قد يهمل أهمية وجود شرفة في المنزل وقد يعتبرها مكاناً للتخزين، ولكن الشرفات هي في الأساس للتنفيس عن أنفسنا فهي تعتبر مكان رائع للراحة وللإستمتاع بالهواء الطلق وأشعة الشمس المنعشة داخل حدود البيت. فلا يوجد أجمل من استغلال كل مساحات منزلك  بشكل عملي وجميل وجعله يظهر بأبهى صوره، لاسيما الشرفة، من أجل أن تكون ملجأ لك ومكان يمكنك أن تستخدمه للراحة والاسترخاء، تجمعات الأصدقاء وحفلات الشواء.

هل لديك شرفة صغيرة؟ لا يوجد ما يمنع من الحصول على حديقة صغيرة في شرفة منزلك حتى في أضيق الحدود وهذا ما سنراه سوياً في هذه الأمثلة والتي توضح لكم كيفية تحوبل شرفات منازلكم إلى حدائق صغيرة باستخدام النباتات الخضراء واللمسات الطبيعية المميزة.

1.ما أجمل الزهور كوسيلة لتجميل شرفتك. يمكنك تجميع عدد من أصص الزهور الصغيرة وتعليقها لتحول شرفتك لأخرى أنيقة وجذابة

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

2.يمكنك اقتطاع جزء من الأرضية لتكون مساحة مغطاه بالنجيلة مع استغلالها لتكون ركنأً أخضراً متكاملاً في الشرفة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

3.يمكنك استخدام مساحة السور لتعليق الأصص مع زراعة زهور بألوان مختلفة لتزين شرفتك من الخارج لاسيما من الداخل

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

4.قم باختيار أصص صغيرة وتوزيعها على الطاولات والأرفف تجنباً لإهدار مساحة الجلوس

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

5.خاصة في وجود الأسوار العالية والتي تتيح استغلالها بشكل رائع ومنظم

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

6.في هذا المثال تم توزيع الأصص في أركان الشرفة بحيث لا تأخذ الكثير من المساحة التي يمكن استخدامها في التأثيث

Bergo Unique tiles balcony floor Ecotile Flooring بلكونة أو شرفة
Ecotile Flooring

Bergo Unique tiles balcony floor

Ecotile Flooring
Ecotile Flooring
Ecotile Flooring

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7.إذا لم يكن لديك خبرة في الزراعة فقم باختيار نباتات سهلة العناية بها مثل الصبار، وقم دائماً باستشارة المتخصصين في كيفية العناية بحديقتك الصغيرة

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

8.قم باستغلال الأواني القديمة لزراعة الأعشاب التي تستخدمها يومياً في اعداد الطعام مثل البقدونس، الروزماري والنعناع وغيرها

GRPL [Grapple], TAPEgear TAPEgear بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
TAPEgear

GRPL [Grapple]

TAPEgear
TAPEgear
TAPEgear

9.يمكنك استغلال الحوائط بعمل لوح رأسي لتعليق الأصص مماثل لهذا المثال

Yellow, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura بلكونة أو شرفة
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

10.النباتات هي خلفية رائعة للأثاث في شرفة منزلك

homify بلكونات وشرفاتأثاث خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

11.مهما كان شكل أثاث الشرفة وحجمه فإن الفرصة متاحة لوضع النباتات الخضراء والتي تضيف حيوية للشرفة

homify بلكونة أو شرفة Black
homify

homify
homify
homify

12.في هذه الشرفة تم اقتطاع جزء منها وتغطيته بالحصى ليكون مكان مثالي لوضع الأصص والعناية بها بعيداً عن أرضية الشرفة الأساسية

ÁTICO EN PÉREZ GALDÓS (VALENCIA), Juanjo Álvarez Juanjo Álvarez بلكونة أو شرفة
Juanjo Álvarez

Juanjo Álvarez
Juanjo Álvarez
Juanjo Álvarez

13.يمكنك أيضاً غمر الشرفة بالمزروعات من كل اتجاه لتقتطع جزء من الطبيعة في داخل منزلك

Apartment, monica khanna designs monica khanna designs بلكونات وشرفاتأثاث
monica khanna designs

Apartment

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

14.في هذا المثال تم وضع الأصص على كراسي ملونة والذي يضيف أناقة إضافية لهذه الشرفة البسيطة

Hogar, EnKaja EnKaja بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

15.هذا الأثاث الخشبي مناسب لهذه الشرفة الصغيرة كما يعطيها لمسة ناعمة وخاصة مع وجود أصص الزرع المتراوحة في الحجم فتكون النتيجة شرفة في غاية الأناقة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

16.يمكنك عمل أصص صغيرة ذات أشكال مميزة من الخرسانة بنفسك لديكور مينمال

Decoración del Hogar, Sílice - almacén de diseño - Sílice - almacén de diseño - بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Sílice – almacén de diseño –

Sílice - almacén de diseño -
Sílice – almacén de diseño –
Sílice - almacén de diseño -

17.تم تخصيص جزء من السور للنباتات المتسلقة مع عمل أصص مدمجة في أرضية الشرفة

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

18.في هذا المثال تم استغلال كل المساحات الرأسية لوضع الأصص فتم تعليقها من السقف، وضعها على أرفف رأسية بالإضافة لوجود حوامل لها بشكل أنيق ومنظم

Дизайн зимнего сада, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. بيت زجاجي
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
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