18 فكرة لتزين شرفة منزلك الصغيرة باستخدام النباتات

الكثير منا قد يهمل أهمية وجود شرفة في المنزل وقد يعتبرها مكاناً للتخزين، ولكن الشرفات هي في الأساس للتنفيس عن أنفسنا فهي تعتبر مكان رائع للراحة وللإستمتاع بالهواء الطلق وأشعة الشمس المنعشة داخل حدود البيت. فلا يوجد أجمل من استغلال كل مساحات منزلك بشكل عملي وجميل وجعله يظهر بأبهى صوره، لاسيما الشرفة، من أجل أن تكون ملجأ لك ومكان يمكنك أن تستخدمه للراحة والاسترخاء، تجمعات الأصدقاء وحفلات الشواء.

هل لديك شرفة صغيرة؟ لا يوجد ما يمنع من الحصول على حديقة صغيرة في شرفة منزلك حتى في أضيق الحدود وهذا ما سنراه سوياً في هذه الأمثلة والتي توضح لكم كيفية تحوبل شرفات منازلكم إلى حدائق صغيرة باستخدام النباتات الخضراء واللمسات الطبيعية المميزة.