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16 فكرة لتزيين جدران منزلك بالحجارة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
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إذا كنت على استعداد لـ التمتع بمزيج لا يصدق في منزلك.. فلديك الغرفة والحجارة.

وفي هذا كتاب الأفكار هذا، قمنا بإعداد عدة طرق لك تشتمل على الحجر والمواد التي تغطي جزءًا كبيرًا من المنطقة التي تشكل غرفتك، فقد يكون الحجر في الأعمدة، أو واحد أو أكثر من الجدران، أو بعض الأثاث، وحتى الاستئناف على أنها مجرد ديكور. 

هذا القرار يرجع لك، لذلك دعونا نبدأ مع أمثلة من اختيارنا لمختلف الأذواق لكي يشعر معظمكم بأن هناك من الأمثلة ما يشعره بالجمال وشيء من الحب.

1. على الجدار المسؤول عن تجميل الغرفة

ESCALERA CON PIEDRA, HHRG ARQUITECTOS HHRG ARQUITECTOS راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
HHRG ARQUITECTOS

HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS

دائما هناك جدار خاص بزخرفة الغرفة، وهذا يعني أن أي موقع يصبح قطعة رئيسية لإعطاء الغرفة نظرة فريدة من نوعها. إذا كان لديك حائط مستقل في منزلك، فالآن هو وقت الحصول على البلاط والحجر السلس على جانب من جوانب الغرفة، فيبدو من السهل جدًا وضعهم على سطح الجدار وتبين أنه نسيج فريد من نوعه.

2. الحجر في جدار منتصف المنزل

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

إذا كنت ترغب في عمل الحجر بمنتصف المنزل، وبشكل أكثر تحديدًا على جدران هذا الهيكل، ولكن لديك فكرة ديكورية تريد تنفيذها وتثبيتها في المنتصف مثل هذه،إذا كان التصميم الخاص بك داخل منطقة مشتركة لأكثر من غرفة، فإن الجدار الحجري قد يكون تقسيم رائع للمكان، ويعيش لفترة أطول.

3. الحجر في كل مكان

Casa Cham, La Desarrolladora La Desarrolladora غرفة السفرة حجر Grey
La Desarrolladora

La Desarrolladora
La Desarrolladora
La Desarrolladora

الآن كل ما نريده هو كشف الأجواء التي يخلقها نسيج الحجر في كل وقت بمنزلك، وهو أسلوب التضمين في الخرسانة أو الأسمنت وجعل الجدران الخاصة بك تتمتع بمظهر رائع وقوة من الحجارة الكبيرة.

4. الحجارة تواكب المعاصرة

COLINAS DEL VALLE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشة
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

الحجارة التي كان يُعتقد أنها تُعطي منظر ريفي جدًا ولا أكثر من ذلك، أصبحت الآن تصميماتها مليئة بالإبداعات في تشكيل الحجر بشكل جيد وبسيطة ومتطور جدًا، وكمثال على ذلك إلقي نظرة على تلك الحجارة التي تغطي الجدار الخلفي من هذا التصميم، وتُعطيه لمسة رائعة جدًا أليس كذلك؟

5. كسر التوازن البصري قليلًا

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة أسمنت Grey
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ليس سيئًا أن يكون هناك حجارة صغيرة في الغرفة الخاصة بك، بحيث تكون قادرة على الاختراق مع الظهور السلس في الجو العام، وحتى أنه من المستحسن أن يحدث ذلك حتى تختفي الرتابة البصرية.

6. استخدام الحجر لأنه مقاوم جدًا

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos غرفة المعيشة
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

الحجر هو واحد من أكثر المواد مقاومة، ولذلك يدرج في الغرفة الخاصة بك فقط في الفضاء حيثما تريد المزيد من القوة، وعلى سبيل المثال يمكنك استخدامه في منطقة وجود المدفئة الخاصة بك.

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7. الجدران التي تفصل بين المناطق الداخلية والخارجية

Casa Horizonte, VMArquitectura VMArquitectura غرفة المعيشة أسمنت
VMArquitectura

VMArquitectura
VMArquitectura
VMArquitectura

الجدران الحجرية هي هذا النوع من الأنسب للشعور بالمقاومة وفصل المناطق الداخلية عن الخارجية كما في هذا النموذج، حيث يمكنها الفصل بين الداخل والخارج بطريقة رائعة وشكلًا مميزًا وبسيط.

8. السماح بالتعبير عن الملمس

Residencia en el Lago, Arq. Rodrigo Culebro Sánchez Arq. Rodrigo Culebro Sánchez غرفة المعيشة
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez
Arq. Rodrigo Culebro Sánchez

الميزة الأكثر رمزية في الحجر سواء في غرفة المعيشة أو أي غرفة أخرى، هو ملمسه الخشن، ويمكن أن نقوم بطلاءه للحد من هذه خشونة.

9. إحاطة جدران الغرفة بالحجارة

Casa Paseo del Vergel, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román غرفة المعيشة
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

إذا كنت تريد تسليط الضوء على الغرفة الخاصة بك ليكون أول شيء يراه الزوار عليك اختيار موقعك ثم الجدران الحجرية لإحاطة الغرفة،مع تثبيت الطلاء في الغرفة الخاصة بك لتبدو أكثر تميزًا..ومن ثم تسليط الضوء على ما تريد.

10. الأحجام المختلفة من الحجارة في الغرفة

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الجمع بين أحجام الأحجار المختلفة طريقة أخرى رائعة لاستدعاء وجودها في الغرفة الخاصة بك، والتصاميم التي توجد فيها الحجارة الكبيرة والصغيرة تبدو رواية عظيمة.

11. حساب حجم الحجر

Residência LP, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura غرفة المعيشة
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

نعم حساب حجم الحجر والعدد والمواد التي يتداخل معها على نطاق الدرجة اللونية ومتوسط الحجم، والشيء الوحيد الذي يختلف فيه عن المواد الأخرى هو أن السطح عادة ما يكون على نحو سلس، ولكن ليس دائمًا. فبمجرد إلقاء نظرة على الحجارة التي تغطى الجدار الخلفي من هذه الغرفة نلاحظ أن المادة تبدو كبيرة.

12. جدار الحجر الآن بأشكال مختلفة

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

الآن الوضع معكوس في الجو العام، حيث الجدار من الحجارة ولكن تم وضع الحاجز مصبوب بشكل واضح بالمنتصف، وهو مستطيل الشكل، وهذا هو خيار اّخر جيد لخلق جدران سريعة وسهلة.

13. لا تنس الأصل الريفي

Memo Rojas, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة المعيشة
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

في حين جمال شكل الجدران والحداثة في تصميمها وبساطتها، والتي نجحت في ذلك بمظهر أكثر جمالية باستخدام الحصى والحجارة، يجب علينا أن لا ننسى أن جراءة هذا المنظر وأناقته ريفية الأصل، ولكنها وظفت بشكل جيد.

14. دعنا نأخذ القطع الكبيرة!

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS غرفة المعيشة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

كلما كانت قطعة الحجارة التي اخترتها أكبر، فسوف يكون من السهل تغطية الجزء الذي تريده في الغرفة بسهولة، لا سيما إذا كان واسعًا جدًا، فبالتالي اللجوء للقطع الكبيرة سيصبح الحل.

15. اللون التقليدي في كامل تألقه

Town Houses Zibatá, Tectónico Tectónico غرفة المعيشة
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

الحجارة أيضًا واحدة من المواد المفضلة في الهندسة المعمارية، هي واحدة من أفضل العناصر لاستدعاء مجموعة من نغمات التراب، حتى إذا كنت تابعًا مخلصًا لهذه الألوان فأنت الاّن تعرف أين الطريق للحصول عليها.

16. القطع الرقيقة حليف جيد

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez غرفة المعيشة
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

عندما يكون الغرض من الحجر فقط كما الطلاء، وخاصة غرفة مثل الساحة الكبيرة، فمن الضروري أن تكون الحجارة سريعة وسهلة التركيب، ولا يمكن أن تكون ضخمة وطويلة في الاستخدام. لذلك نقترح عليك شراء قطع رقيقة جدًا وسلسة من قطع الحجارة وسوف تتجنب الكثير من الازعاج.

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