16 فكرة لتزيين جدران منزلك بالحجارة

إذا كنت على استعداد لـ التمتع بمزيج لا يصدق في منزلك.. فلديك الغرفة والحجارة.
وفي هذا كتاب الأفكار هذا، قمنا بإعداد عدة طرق لك تشتمل على الحجر والمواد التي تغطي جزءًا كبيرًا من المنطقة التي تشكل غرفتك، فقد يكون الحجر في الأعمدة، أو واحد أو أكثر من الجدران، أو بعض الأثاث، وحتى الاستئناف على أنها مجرد ديكور.
هذا القرار يرجع لك، لذلك دعونا نبدأ مع أمثلة من اختيارنا لمختلف الأذواق لكي يشعر معظمكم بأن هناك من الأمثلة ما يشعره بالجمال وشيء من الحب.
دائما هناك جدار خاص بزخرفة الغرفة، وهذا يعني أن أي موقع يصبح قطعة رئيسية لإعطاء الغرفة نظرة فريدة من نوعها. إذا كان لديك حائط مستقل في منزلك، فالآن هو وقت الحصول على البلاط والحجر السلس على جانب من جوانب الغرفة، فيبدو من السهل جدًا وضعهم على سطح الجدار وتبين أنه نسيج فريد من نوعه.
إذا كنت ترغب في عمل الحجر بمنتصف المنزل، وبشكل أكثر تحديدًا على جدران هذا الهيكل، ولكن لديك فكرة ديكورية تريد تنفيذها وتثبيتها في المنتصف مثل هذه،إذا كان التصميم الخاص بك داخل منطقة مشتركة لأكثر من غرفة، فإن الجدار الحجري قد يكون تقسيم رائع للمكان، ويعيش لفترة أطول.
الآن كل ما نريده هو كشف الأجواء التي يخلقها نسيج الحجر في كل وقت بمنزلك، وهو أسلوب التضمين في الخرسانة أو الأسمنت وجعل الجدران الخاصة بك تتمتع بمظهر رائع وقوة من الحجارة الكبيرة.
الحجارة التي كان يُعتقد أنها تُعطي منظر ريفي جدًا ولا أكثر من ذلك، أصبحت الآن تصميماتها مليئة بالإبداعات في تشكيل الحجر بشكل جيد وبسيطة ومتطور جدًا، وكمثال على ذلك إلقي نظرة على تلك الحجارة التي تغطي الجدار الخلفي من هذا التصميم، وتُعطيه لمسة رائعة جدًا أليس كذلك؟
ليس سيئًا أن يكون هناك حجارة صغيرة في الغرفة الخاصة بك، بحيث تكون قادرة على الاختراق مع الظهور السلس في الجو العام، وحتى أنه من المستحسن أن يحدث ذلك حتى تختفي الرتابة البصرية.
الحجر هو واحد من أكثر المواد مقاومة، ولذلك يدرج في الغرفة الخاصة بك فقط في الفضاء حيثما تريد المزيد من القوة، وعلى سبيل المثال يمكنك استخدامه في منطقة وجود المدفئة الخاصة بك.
الجدران الحجرية هي هذا النوع من الأنسب للشعور بالمقاومة وفصل المناطق الداخلية عن الخارجية كما في هذا النموذج، حيث يمكنها الفصل بين الداخل والخارج بطريقة رائعة وشكلًا مميزًا وبسيط.
الميزة الأكثر رمزية في الحجر سواء في غرفة المعيشة أو أي غرفة أخرى، هو ملمسه الخشن، ويمكن أن نقوم بطلاءه للحد من هذه خشونة.
إذا كنت تريد تسليط الضوء على الغرفة الخاصة بك ليكون أول شيء يراه الزوار عليك اختيار موقعك ثم الجدران الحجرية لإحاطة الغرفة،مع تثبيت الطلاء في الغرفة الخاصة بك لتبدو أكثر تميزًا..ومن ثم تسليط الضوء على ما تريد.
الجمع بين أحجام الأحجار المختلفة طريقة أخرى رائعة لاستدعاء وجودها في الغرفة الخاصة بك، والتصاميم التي توجد فيها الحجارة الكبيرة والصغيرة تبدو رواية عظيمة.
نعم حساب حجم الحجر والعدد والمواد التي يتداخل معها على نطاق الدرجة اللونية ومتوسط الحجم، والشيء الوحيد الذي يختلف فيه عن المواد الأخرى هو أن السطح عادة ما يكون على نحو سلس، ولكن ليس دائمًا. فبمجرد إلقاء نظرة على الحجارة التي تغطى الجدار الخلفي من هذه الغرفة نلاحظ أن المادة تبدو كبيرة.
الآن الوضع معكوس في الجو العام، حيث الجدار من الحجارة ولكن تم وضع الحاجز مصبوب بشكل واضح بالمنتصف، وهو مستطيل الشكل، وهذا هو خيار اّخر جيد لخلق جدران سريعة وسهلة.
في حين جمال شكل الجدران والحداثة في تصميمها وبساطتها، والتي نجحت في ذلك بمظهر أكثر جمالية باستخدام الحصى والحجارة، يجب علينا أن لا ننسى أن جراءة هذا المنظر وأناقته ريفية الأصل، ولكنها وظفت بشكل جيد.
كلما كانت قطعة الحجارة التي اخترتها أكبر، فسوف يكون من السهل تغطية الجزء الذي تريده في الغرفة بسهولة، لا سيما إذا كان واسعًا جدًا، فبالتالي اللجوء للقطع الكبيرة سيصبح الحل.
الحجارة أيضًا واحدة من المواد المفضلة في الهندسة المعمارية، هي واحدة من أفضل العناصر لاستدعاء مجموعة من نغمات التراب، حتى إذا كنت تابعًا مخلصًا لهذه الألوان فأنت الاّن تعرف أين الطريق للحصول عليها.
عندما يكون الغرض من الحجر فقط كما الطلاء، وخاصة غرفة مثل الساحة الكبيرة، فمن الضروري أن تكون الحجارة سريعة وسهلة التركيب، ولا يمكن أن تكون ضخمة وطويلة في الاستخدام. لذلك نقترح عليك شراء قطع رقيقة جدًا وسلسة من قطع الحجارة وسوف تتجنب الكثير من الازعاج.
شقة صغيرة ستبهرك أناقتها لا تفوت مشاهدتها