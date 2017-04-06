16 فكرة لتزيين جدران منزلك بالحجارة

إذا كنت على استعداد لـ التمتع بمزيج لا يصدق في منزلك.. فلديك الغرفة والحجارة.

وفي هذا كتاب الأفكار هذا، قمنا بإعداد عدة طرق لك تشتمل على الحجر والمواد التي تغطي جزءًا كبيرًا من المنطقة التي تشكل غرفتك، فقد يكون الحجر في الأعمدة، أو واحد أو أكثر من الجدران، أو بعض الأثاث، وحتى الاستئناف على أنها مجرد ديكور.

هذا القرار يرجع لك، لذلك دعونا نبدأ مع أمثلة من اختيارنا لمختلف الأذواق لكي يشعر معظمكم بأن هناك من الأمثلة ما يشعره بالجمال وشيء من الحب.