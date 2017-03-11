16 فكرة لتزيين الجدران بالفتحات

في العمارة الكلاسيكية، المنافذ المصممة في الجدار، عادة ما تتوج بقوس نصف دائري، وعادة ما يستخدم هذا الحيز لعرض التماثيل والمنحوتات، أو الصور الدينية. هذا المفهوم، أصبح يترجم بطريقة حديثة، مع أغراض ديكورية أساسية، لإضافة بعض السحر القديم إلى المنازل. في بعض الأحيان قد تكون المنافذ معاصرة للغاية مع طابع وظيفي، لاستيعاب الأرفف والتخزين.

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