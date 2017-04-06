25 حديقة للمداخل والممرات ستقع في حبها

إدخال حديقة خضراء وطبيعة تقدم الحضور والجمال والحياة لأي مساحة في منزلك، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. عند المداخل والممرات وليست هناك استثناءات، فالردهة الخارجية لا تقل أهمية عن باقي الفناء أو المساحات الداخلية. ولدينا أفكار جيدة لتزيين الحديقة وجعلها جميلة!

ففي كتاب الأفكار هذا، نحن في طريقنا لتبادل الأفكار الرائعة من الحدائق الصغيرة والرائعة للحصول على مصدر إلهام لوضع واحدة منهم في الممر الخاص بك أو في المدخل.