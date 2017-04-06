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25 حديقة للمداخل والممرات ستقع في حبها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
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إدخال حديقة خضراء وطبيعة تقدم الحضور والجمال والحياة لأي مساحة في منزلك، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. عند المداخل والممرات وليست هناك استثناءات، فالردهة الخارجية لا تقل أهمية عن باقي الفناء أو المساحات الداخلية. ولدينا أفكار جيدة لتزيين الحديقة وجعلها جميلة!

ففي كتاب الأفكار هذا، نحن في طريقنا لتبادل الأفكار الرائعة من الحدائق الصغيرة والرائعة للحصول على مصدر إلهام لوضع واحدة منهم في الممر الخاص بك أو في المدخل.

1. في المدخل: الحجارة والزرع الأخضر للديكور

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

2. مزيج من العناصر في مساحة صغيرة: الأصص، نافورة مياه، والشجيرات، والطين والحجر

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

3. تحديد المنطقة باستخدام مواد مختلفة.. والأشكال العضوية لطيفة في الأفق

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

4. القليل من العناصر ولكنها لافتة للأنظار

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

5. دائرة خضراء صغيرة لخلق بيئة طبيعية ونقية سواء عند مدخل البيت أو في الردهة.. فهي مناسبة في كل مكان!

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

6. الاستفادة من المساحة بأقصى الحدود!.. الحجارة بيضاء وطريق من الألواح الخشبية مؤدية إلى نافورة مياه

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

ونقدم لك أيضًا 13 فكرة لتصميم النافورة فى حديقة منزلك إذا كنت ترغب في المزيد عليك مشاهدتها

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PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

7. حديقة جميلة في مدخل البيت

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

8. لا حاجة لغرس الشجيرات مباشرة في أرض طينية، تحتاج فقط إلى بضع أصص يمكنها أن تجعل المدخل مساحة كاملة من الطبيعة

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

9. حديقة للاستمتاع فقط هذا كل شيء!

JARDIM VERTICAL, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo تصميم مساحات داخلية
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

10. حديقة عمودية تزيين المدخل ما رأيك؟

JARDIM VERTICAL, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حدائقنباتات و زهور
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

11. حديقة بسيطة من الإلهام عن الردهة الرئيسية

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

زاوية أفضل وأقرب للحديقة

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

12. نقية ولكن بسيطة ليكن من السهل الحفاظ عليها

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

13. صغيرة وملونة

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

14. حديثة وأنيقة ومثالية لتزيين جدار المدخل من الخارج ومرافق البيت

Espacio Bambú, Espacios que Inspiran Espacios que Inspiran حديقة بوص/ بامبو
Espacios que Inspiran

Espacios que Inspiran
Espacios que Inspiran
Espacios que Inspiran

15. المياه والحجر

ROOF GARDEN MARTÍNEZ, Arqca Arqca حديقة
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

16. فكرة عظيمة: خط أخضر لتزيين الممر

玄関前 アプローチ, 作庭処 植徳 作庭処 植徳 حديقة
作庭処　植徳

作庭処　植徳
作庭処　植徳
作庭処　植徳

17. غرس الزرع في الطين

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS حديقة
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

18. تزيين بهو المدخل وفي نفس الوقت الحديقة مدعومة مع جدار حجري والتصميم الحديث للسياج

CASA CR-180, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

19. الخيزران: البساطة الكلية والجمال!

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS حديقة بوص/ بامبو
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

20. خليط من النباتات الخضراء والزهور

Plaza Maria , Arquitectos I + A Arquitectos I + A حديقة
Arquitectos I + A

Arquitectos I + A
Arquitectos I + A
Arquitectos I + A

21. إضافة الألوان مع أصص الزرع والزهور

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حديقة
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

22. فكرة مثالية للممرات الضيقة

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

23. مذهلة!

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حديقة
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

24 الصبار مع الإضاءة في البستان الخرساني

Eclairage terrasse, Architecture Nature & Lumière Architecture Nature & Lumière حديقة
Architecture Nature &amp; Lumière

Architecture Nature & Lumière
Architecture Nature &amp; Lumière
Architecture Nature & Lumière

25.ملونة بأكملها.. وحديثة تمامًا!

Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design حديقة
Gardenplan Design

Small Contemporary Courtyard

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design
16 فكرة لتزيين جدران منزلك بالحجارة
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