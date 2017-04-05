12 تصميم للأرضيات الرخام تناسب الذوق العربي

أرضيات الرخام من أكثر الأرضيات المفضلة للعائلات في مختلف أنحاء العالم، لما لها من مميزات كثيرة مثل البساطة وسهولة التنظيف، فـعند التفكير في اختيار أرضية المنزل فالأرضية الرخامية من أوائل الخيارات التي ستخطر على بالنا.
الألوان الزاهية، خيارات التكلفة المختلفة، والأنماط المتعددة، تجعلها ملائمة جدًا للمنازل الهندية، لقدرتها على الصمود أمام كل التغيرات المناخية، إذا كنت تخطط إلى الاعتماد على أرضية من الرخام لمنزلك فـهذا الموضوع سيساعدك جدًا في اختيار الأرضية المناسبة لك، لأانه سيقدم لك تصاميم مختلفة للأرضيات الرخامية .
إذا كنت تعتقد أن الظلال الخفيفة للأرضية تحتاج إلى صيانة دائمة أو تلميع أذًا أنت تحتاج إلى تصميم للأرضية رصين كالذي نراه في الصورة .
لا شيء أرقى وأجمل من اللون الأبيض في الأرضيات الرخامية للغرفة، الغرفة تبدو عظيمة، أصلية، وقادمة مباشرة من الجنة .
الأرضية الرخامية والحجرية لا تشوبها شائبة بخيارات لا نهائية لتدرج وقوام للتصميمات لاستخدامها في المساحات الواسعة المفتوحة ذات السقوف العالية .
أفضل شيء في الأرضيات الرخامية أنه يمكن توظيفها وفقًا لرغبتك، فـيجب أن تتعاقد مع فريق من الخبراء الممتازين لكي تصل إلى تصميم فريد للأرضية كالذي نراه في هذه الصورة .
السراميك من أشهر أنواع الأرضيات لكن عمره قصير لذا فهو يعتبر استثمار غير مربح في أرضية منزلك، لذا يمكن أن تعتمد على تصميم يجمع بين شكل السراميك لكنه من الرخام ذو العمر الطويل.
التصاميم التي تجمع أكثر من لون في آن واحد من أكثر الأنواع المنتشرة في السوق ويمكن استخدامها لخلق تأثيرات، وتستطيع بكل سهولة أن تستخدم هذه التصاميم الهندسية .
إذا كنت تريد أن تظهر غرفتك بشكل أوسع أو أطول مماهي عليه استخدم البلاط المخطط بالطول في كافة المساحة، في النهاية هو اختيار أنيق بالإضافة إلى أنه يجعل الغرفة تبدو أطول .
الطباعة الصغيرة على طول المساحة الكبيرة للغرفة تعطي منظر ممتع، على سبيل المثال الغرفة في الأعلى لديها وفرة في الأرضية لذا وجود الرخام يعطي تأثير ضخم للغرفة بأكملها.
إذا كان الخشب هو اختيارك لكنه غير ملائم لميزانيتك أو موقعك الجغرافي ابتسم فلدينا لك خبر جيد يمكنك الحصول على الطراز الخشبي من خلال الرخام .
الأرضيات التي تكون من الرخام الداكن ملائمة للغرف لأننا نمر عليها مرات كثيرة طوال اليوم، ولا تتأثر بذلك بسهولة فتبدو نظيفة وتحتاج إلى الصيانة قليلًا.
إذا كنت تعتقد أن الأرضية السوداء ستجعل منزلك رث أو حقير أذًا أنت في الإتجاه الخاطيء، فقط انظر إلى بلاط الأرضية الأسود سيقدم لك مبرر كافي لإثبات أنك مخطيء.
لكي تحصل على لمسة ملوكية ممكن أن تمزج بين ظلين لامعين أو أكثر لتخلق بعض التصاميم الهندسية بطول الأرضية تليق بباقي الديكور .
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