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12 تصميم للأرضيات الرخام تناسب الذوق العربي

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Residence at Carmichael Road, Dhruva Samal & Associates Dhruva Samal & Associates غرفة المعيشة
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أرضيات الرخام من أكثر الأرضيات المفضلة للعائلات في مختلف أنحاء العالم، لما لها من مميزات كثيرة مثل البساطة وسهولة التنظيف، فـعند التفكير في اختيار أرضية المنزل فالأرضية الرخامية من أوائل الخيارات التي ستخطر على بالنا. 

الألوان الزاهية، خيارات التكلفة المختلفة، والأنماط المتعددة، تجعلها ملائمة جدًا للمنازل الهندية، لقدرتها على الصمود أمام كل التغيرات المناخية، إذا كنت تخطط إلى الاعتماد على أرضية من الرخام لمنزلك فـهذا الموضوع سيساعدك جدًا في اختيار الأرضية المناسبة لك، لأانه سيقدم لك تصاميم مختلفة للأرضيات الرخامية .    

ومضات رمادية

Modern Residence, RAVI - NUPUR ARCHITECTS RAVI - NUPUR ARCHITECTS غرفة السفرة
RAVI – NUPUR ARCHITECTS

RAVI - NUPUR ARCHITECTS
RAVI – NUPUR ARCHITECTS
RAVI - NUPUR ARCHITECTS

إذا كنت تعتقد أن الظلال الخفيفة للأرضية تحتاج إلى صيانة دائمة أو تلميع أذًا أنت تحتاج إلى تصميم للأرضية رصين كالذي نراه في الصورة .

الأبيض النظيف

A Modern Living Room, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة المعيشة
KARU AN ARTIST

KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST

لا شيء أرقى وأجمل من اللون الأبيض في الأرضيات الرخامية للغرفة، الغرفة تبدو عظيمة، أصلية، وقادمة مباشرة من الجنة .

التدرج والقوام

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الأرضية الرخامية والحجرية لا تشوبها شائبة بخيارات لا نهائية لتدرج وقوام للتصميمات لاستخدامها في المساحات الواسعة المفتوحة ذات السقوف العالية . 

أسلوب الباركيه

Residence at Carmichael Road, Dhruva Samal & Associates Dhruva Samal & Associates ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Dhruva Samal &amp; Associates

Dhruva Samal & Associates
Dhruva Samal &amp; Associates
Dhruva Samal & Associates

أفضل شيء في الأرضيات الرخامية أنه يمكن توظيفها وفقًا لرغبتك، فـيجب أن تتعاقد مع فريق من الخبراء الممتازين لكي تصل إلى تصميم فريد للأرضية كالذي نراه في هذه الصورة .  

في شكل السراميك

Residence at Carmichael Road, Dhruva Samal & Associates Dhruva Samal & Associates غرفة المعيشة
Dhruva Samal &amp; Associates

Dhruva Samal & Associates
Dhruva Samal &amp; Associates
Dhruva Samal & Associates

 السراميك من أشهر أنواع الأرضيات لكن عمره قصير لذا فهو يعتبر استثمار غير مربح في أرضية منزلك، لذا يمكن أن تعتمد على تصميم يجمع بين شكل السراميك لكنه من الرخام  ذو العمر الطويل. 

تصميم الأمراء

Modern Residence, RAVI - NUPUR ARCHITECTS RAVI - NUPUR ARCHITECTS مرآب~ كراج بلاط
RAVI – NUPUR ARCHITECTS

RAVI - NUPUR ARCHITECTS
RAVI – NUPUR ARCHITECTS
RAVI - NUPUR ARCHITECTS

التصاميم التي تجمع أكثر من لون في آن واحد من أكثر الأنواع المنتشرة في السوق ويمكن استخدامها لخلق تأثيرات، وتستطيع بكل سهولة أن تستخدم هذه التصاميم الهندسية .  

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خطوط طولية

Contemporary Home design, Design House Design House غرفة نوم
Design House

Design House
Design House
Design House

إذا كنت تريد أن تظهر غرفتك بشكل أوسع أو أطول مماهي عليه استخدم البلاط  المخطط بالطول في كافة المساحة، في النهاية هو اختيار أنيق بالإضافة إلى أنه يجعل الغرفة تبدو أطول . 

بسيطة ومفرودة

Fabien Charuau - Architectural and Interiors Photography - Recent Projects, Fabien Charuau Photography Fabien Charuau Photography غرفة المعيشة
Fabien Charuau Photography

Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography

الطباعة الصغيرة على طول المساحة الكبيرة للغرفة تعطي منظر ممتع، على سبيل المثال الغرفة في الأعلى لديها وفرة في الأرضية لذا وجود الرخام يعطي  تأثير ضخم للغرفة بأكملها.  

طراز خشبي للمدخل

Fabien Charuau - Architectural and Interiors Photography - Recent Projects, Fabien Charuau Photography Fabien Charuau Photography غرفة المعيشة
Fabien Charuau Photography

Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography

إذا كان الخشب هو اختيارك لكنه غير ملائم لميزانيتك أو موقعك الجغرافي ابتسم فلدينا لك خبر جيد يمكنك الحصول على الطراز الخشبي من خلال الرخام .

ظلال داكنة لمظهر ملوكي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأرضيات التي تكون من الرخام الداكن ملائمة للغرف لأننا نمر عليها مرات كثيرة طوال اليوم، ولا تتأثر بذلك بسهولة فتبدو نظيفة وتحتاج إلى الصيانة قليلًا.  

أرضية سوداء

Bungalow at Undri, Space Craft Associates Space Craft Associates غرفة المعيشة
Space Craft Associates

Space Craft Associates
Space Craft Associates
Space Craft Associates

إذا كنت تعتقد أن الأرضية السوداء ستجعل منزلك رث أو حقير أذًا أنت في الإتجاه الخاطيء، فقط انظر إلى بلاط الأرضية الأسود سيقدم لك مبرر كافي لإثبات أنك مخطيء. 

لمسة ملوكية

Residence at Lajpat Nagar Jalandhar (Bantu Sabhawal), SPACE RACE ARCHITECTS SPACE RACE ARCHITECTS غرفة المعيشة
SPACE RACE ARCHITECTS

SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS
SPACE RACE ARCHITECTS

لكي تحصل على لمسة ملوكية ممكن أن تمزج بين ظلين لامعين أو أكثر لتخلق بعض التصاميم الهندسية بطول الأرضية تليق بباقي الديكور . 

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أيهما تفضل الأرضية الرخام أم السراميك؟ ولماذا؟

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