12 تصميم للأرضيات الرخام تناسب الذوق العربي

أرضيات الرخام من أكثر الأرضيات المفضلة للعائلات في مختلف أنحاء العالم، لما لها من مميزات كثيرة مثل البساطة وسهولة التنظيف، فـعند التفكير في اختيار أرضية المنزل فالأرضية الرخامية من أوائل الخيارات التي ستخطر على بالنا.

الألوان الزاهية، خيارات التكلفة المختلفة، والأنماط المتعددة، تجعلها ملائمة جدًا للمنازل الهندية، لقدرتها على الصمود أمام كل التغيرات المناخية، إذا كنت تخطط إلى الاعتماد على أرضية من الرخام لمنزلك فـهذا الموضوع سيساعدك جدًا في اختيار الأرضية المناسبة لك، لأانه سيقدم لك تصاميم مختلفة للأرضيات الرخامية .