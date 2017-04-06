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12 مدخل سيجعلوك تقول لماذا لم أفكر بهم!

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Wood effect
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المدخل موقع مهم بمنزلك لا يقل أهمية حتى عن غرفة المعيشة، والذي لديه امكانات كبيرة في كثير من الأحيان تكون غير المستغلة. ونحن نقترح عليك أفكار مثيرة للاهتمام لجعل مدخل منزلك الخاص ممكن رائع ومميز من خلال عرض الاثني عشر صورة المقبلة، مع كل نمط دقيق والأبعاد المختلفة، وخاصة مع المفاهيم الإبداعية التي يمكن أن تلهمك.

وسوف نبدأ الآن هذه الجولة وبسرعة لعبور عتبة هذه المشاريع الجميلة!

1. بسيطة ولكنها فعالة

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

وهنا مدخل أنيق وراقي، يبدأ بطاولة بسيطة تضم رف مع أدراج بسيطة، ويستند إلى جوار جدار مغطى بورق الحائط، ويحمل مرآة غير تقليدية وإكسسوارات ملونة.

2. فسيحة وأنيقة

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories. Heatons Home Styling غرفة السفرةطاولات
Heatons Home Styling

Entrance staged for sale with hired furniture and accessories.

Heatons Home Styling
Heatons Home Styling
Heatons Home Styling

ردهة المدخل كبيرة هنا وتحمل اثنين من الطاولات الجميلة، والأثاث المنزلي الذي رُتب في الأمام، وذلك باستخدام مواد مميزة لاستقبال أنيق للضيوف.. فعلى الجانبين يوجد طاولتين تحملان تحف صغيرة وجميلة.

3. مفاجئ

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

 الفسيفساء باللون الأبيض والأسود، وتصميم الثريات، والأبواب، وخزانة الملابس ورف المعطف في نطاق الألوان، ومرآة عالية وورق الحائط المزخرف: كل هذه المكونات تجتمع لتصميم مدخل غير متوقع ليكون مفاجأة.

4. راقي

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

 نجمة المدخل هنا هي الإضاءة!.. فحجم الثريا XL تبين تسليط الضوء في هذا المدخل، لافتة الانتباه بوضوح، وتعطي لمسة متطورة.. مع زرقة الدرج والجمع بين الأسود والأبيض في المساحة المجاور مما يعطي شخصية قوية لمدخل المنزل.

5. عرقية وأنيقة

Entrance Troinex, LAdesign LAdesign سلالم وأروقة إضاءة
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

سلال الخوص، والمزهريات والحلي من الخشب والألوان الدافئة تجعل المدخل التالي يبدو في بيئة مثالية لنمط العرقية، لكي ترحب بالألفة ويأخذ العقل إلى البلدان الغريبة.

6. نمط الاسكندنافية

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

الأبيض يغزو الفضاء، بالتناوب مع بعض اللمسات الخشبية، والتي تتعايش بشكل وثيق مع النباتات على حافة النافذة وغيرها من الزينة اللذيذة.. فهذه هي المكونات الرئيسية الصغيرة ولكنها جميلة، ليبدو المدخل أنيق.

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7. غني بالألوان

Interno domestico_Caserta2016, maps_architetti maps_architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك Turquoise
maps_architetti

maps_architetti
maps_architetti
maps_architetti

 للفصل بصريًا بين المدخل وغرفة المعيشة الموجودين في المساحة الواحدة المفتوحة، يُستخدم تقنية لون الكتلة.. ويبدو هذا التصميم مصدر إلهام رائع وجريئ، لـ الذي لديه فرصة رائعة لنسخه في منزله.

واستكمالًا لفكرة الألوان فإن هوميفاي يخبرك كيف تختار باليتة ألوان رائعة لمنزلك 

8. لمحة من غرفة المعيشة

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi الممر والمدخل خشب White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

هذا المدخل له حقًا لمحة رائعة من غرفة المعيشة التي يتم فصلها بلطف بفضل مجموعة الأرفف مع المقصورات، وتقسيم المساحة بالعنصر الزخرفي. ليعطي تأثير جيد جدًا على الذوق حتى في المنازل الصغيرة.

9. لمسة فنية

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

لا يوجد شيء أفضل للترحيب بالضيوف من اللمسات الفنية الراقية، التي تتكئ على الحائط، وبعض اللوحات والعناصر الفنية التي لها تأثير بصري كبير، كما في هذا المدخل، اللوحات تسترد اللون الذهبي من الطابق لخلق اختلاف لطيفة.

10. التصميم

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. الممر والمدخل
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

التركيز على عدد قليل من اللمسات التصميمية مما لا شك فيه حل فعال لخلق تأثير جميل عند مدخل منزلك، حتى إذا كانت المساحة محدودة.. هذا هو بالضبط ما حدث في هذا المدخل الجميل، والذي يبرز الدرج والدرابزين بشبكة منمنمة مع مفهوم إضاءة صناعي.

11. النمط الريفي

Restauro di una casa molto antica in Francia, Archimania Archimania إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Archimania

Archimania
Archimania
Archimania

هذا المدخل الجميل على الطراز الريفي وهناك الكثير من الإشارات الطبيعية في نفس السياق الذي يبدو عليه المنزل، فهذه هي البيئة الحقيقية للقوة التي نجدها هنا، حيث استخدام جذوع الأشجار والأشجار والجدران المطلية باللون الأبيض والإضاءة الجميلة للفت الانتباه، كل هذه أشياء تغريك لاكتشاف البيت كله.

12. انتقائي ومرح

HALL Movelvivo Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Wood effect
Movelvivo Interiores

HALL

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

هذا المدخل انتقائي ومرح بشكل جميل، حيث يظهر مشهد الدخول مميز على الفور بفضل الأجواء الإستوائية ونظام الألوان، ونمط الخلفية والنباتات.

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