12 مدخل سيجعلوك تقول لماذا لم أفكر بهم!

المدخل موقع مهم بمنزلك لا يقل أهمية حتى عن غرفة المعيشة، والذي لديه امكانات كبيرة في كثير من الأحيان تكون غير المستغلة. ونحن نقترح عليك أفكار مثيرة للاهتمام لجعل مدخل منزلك الخاص ممكن رائع ومميز من خلال عرض الاثني عشر صورة المقبلة، مع كل نمط دقيق والأبعاد المختلفة، وخاصة مع المفاهيم الإبداعية التي يمكن أن تلهمك.
وسوف نبدأ الآن هذه الجولة وبسرعة لعبور عتبة هذه المشاريع الجميلة!
وهنا مدخل أنيق وراقي، يبدأ بطاولة بسيطة تضم رف مع أدراج بسيطة، ويستند إلى جوار جدار مغطى بورق الحائط، ويحمل مرآة غير تقليدية وإكسسوارات ملونة.
ردهة المدخل كبيرة هنا وتحمل اثنين من الطاولات الجميلة، والأثاث المنزلي الذي رُتب في الأمام، وذلك باستخدام مواد مميزة لاستقبال أنيق للضيوف.. فعلى الجانبين يوجد طاولتين تحملان تحف صغيرة وجميلة.
الفسيفساء باللون الأبيض والأسود، وتصميم الثريات، والأبواب، وخزانة الملابس ورف المعطف في نطاق الألوان، ومرآة عالية وورق الحائط المزخرف: كل هذه المكونات تجتمع لتصميم مدخل غير متوقع ليكون مفاجأة.
نجمة المدخل هنا هي الإضاءة!.. فحجم الثريا XL تبين تسليط الضوء في هذا المدخل، لافتة الانتباه بوضوح، وتعطي لمسة متطورة.. مع زرقة الدرج والجمع بين الأسود والأبيض في المساحة المجاور مما يعطي شخصية قوية لمدخل المنزل.
سلال الخوص، والمزهريات والحلي من الخشب والألوان الدافئة تجعل المدخل التالي يبدو في بيئة مثالية لنمط العرقية، لكي ترحب بالألفة ويأخذ العقل إلى البلدان الغريبة.
الأبيض يغزو الفضاء، بالتناوب مع بعض اللمسات الخشبية، والتي تتعايش بشكل وثيق مع النباتات على حافة النافذة وغيرها من الزينة اللذيذة.. فهذه هي المكونات الرئيسية الصغيرة ولكنها جميلة، ليبدو المدخل أنيق.
للفصل بصريًا بين المدخل وغرفة المعيشة الموجودين في المساحة الواحدة المفتوحة، يُستخدم تقنية
لون الكتلة.. ويبدو هذا التصميم مصدر إلهام رائع وجريئ، لـ الذي لديه فرصة رائعة لنسخه في منزله.
واستكمالًا لفكرة الألوان فإن هوميفاي يخبرك كيف تختار باليتة ألوان رائعة لمنزلك
هذا المدخل له حقًا لمحة رائعة من غرفة المعيشة التي يتم فصلها بلطف بفضل مجموعة الأرفف مع المقصورات، وتقسيم المساحة بالعنصر الزخرفي. ليعطي تأثير جيد جدًا على الذوق حتى في المنازل الصغيرة.
لا يوجد شيء أفضل للترحيب بالضيوف من اللمسات الفنية الراقية، التي تتكئ على الحائط، وبعض اللوحات والعناصر الفنية التي لها تأثير بصري كبير، كما في هذا المدخل، اللوحات تسترد اللون الذهبي من الطابق لخلق اختلاف لطيفة.
التركيز على عدد قليل من اللمسات التصميمية مما لا شك فيه حل فعال لخلق تأثير جميل عند مدخل منزلك، حتى إذا كانت المساحة محدودة.. هذا هو بالضبط ما حدث في هذا المدخل الجميل، والذي يبرز الدرج والدرابزين بشبكة منمنمة مع مفهوم إضاءة صناعي.
هذا المدخل الجميل على الطراز الريفي وهناك الكثير من الإشارات الطبيعية في نفس السياق الذي يبدو عليه المنزل، فهذه هي البيئة الحقيقية للقوة التي نجدها هنا، حيث استخدام جذوع الأشجار والأشجار والجدران المطلية باللون الأبيض والإضاءة الجميلة للفت الانتباه، كل هذه أشياء تغريك لاكتشاف البيت كله.
هذا المدخل انتقائي ومرح بشكل جميل، حيث يظهر مشهد الدخول مميز على الفور بفضل الأجواء الإستوائية ونظام الألوان، ونمط الخلفية والنباتات.