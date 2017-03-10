5 مشكلات شائعة في البيوت المصرية وحلولها

هناك بعض المشكلات الشائعة في تصميم المنازل في مصر والتي أخذناها كمُسلّمات وبدأنا نتعايش معها أنها أمر واقع على الرغم من أنه بتغير الطرق التقيدية وببعض الأفكار البسيطة يمكننا الحصول على حلول تمكننا من تسهيل وتغير حياتنا.
إليكم هذه المشكلات الشائعة وحلولها
سواء في الأرضيات و في خزانات المطبخ أو الحمام جميع استخدامات الخشب تحتاج لعزل لتجنب المشكلات التي قد تظهر بعد ذلك من تسريب المياة أو الرطوبة. فالخشب له مميزات رائعة في إعطاء المنزل أناقة ودفئ وخاصة في المناطق الباردة شتاءاً.
الحل:
1. بسهولة يمكنك معالجة الخشب بملئ أليافه الطبيعيىة ودهانه بطلاء مقاوم للرطوبة والحرارة.
2. يمكنك استخدام الخشب المعالج HDF كبديل للأرضيات الخشبية فهو بطبيعة الحال معالج بحيث يتحمل أكثر من الخشب العادي أو إذا أردت يمكنك السؤال عن الأنواع التي لها مقاومة أكبر.
في أثناء تأثيث البيوت يلجأ الكثير منا لاستخدام أثاث كبير أو أثاث زائد بدون داعي وأحياناً أثاث لا يتناسب مع حجم المساحة والذي ينتج عنه تهدير للمساحات وبالتالي شغل كل شبر والتأثير على حرية الحركة. فعلى الرغم من أن مساحة 90م قد تعد مساحة كافية لأسرة صغيرة إذا تم استغلالها بشكل جيد ولكن هناك إعتقاد في العرف والتقاليد أنها مساحة صغيرة.
الحل:
1. قم بقياس المساحة والتخطيط الجيد قبل شراء الأثاث.
2. قلل من كمية الأثاث ولاداعي للأثاث الزائد، مثل النيش والدواليب الكبيرة. استغل الحوائط بعمل خزانات وأرفف.
سواء كان عزل حراري في الأسطح والحوائط أوعزل رطوبة في الأدوار السفلية والحمامات أو حتى عزل صوت في الحوائط لا يوجد إهتمام في مصر بعمل العزل الصحيح واختباره للتأكد من فاعليته والذي يكون له عواقب وخيمة فيما بعد. أهمها ما نشهده صيفاً وشتاءاً في أن درجات الحرارة داخل البيوت قد تكون أسوأ من الخارج.
الحل:
1. الإهتمام بعمل العزل الحراري في الأسطح وعزل الرطوبة في الأدوار السفلية والحمامات أثناء البناء مع إختباره.
2. تغير طرق البناء التقليدية للحوائط من طوب أحمر لطوب أبيض حراري، تكلفته قد تكون أعلى ولكنها ستصنع فارق على المدى البعيد.
هناك سلوكيات خاطئة متبعة في كثير من البيوت المصرية، فعند تجهيز بيوت الأزواج الجدد نقوم بشراء أطقم كثيرة، أجهزة وأدوات قد لا يحتاجها الزوجين. الكثير منا قد لا يرمي ما لا حاجة له من أكياس، برطمانات، علب بلاستيكية أو زجاجات. نقوم بتكديس الأشياء في الشرفات أو في الخزانات والذي لا يعطي فرصة لاستغلال كل المساحات (مثل الشرفة والمستغلة كمخزن في أغلب الوقت) بل وينشر الفوضى حول المنزل.
الحل:
1. قم بعمل تنظيف شامل لكل خزاناتك كل عام بحيث تتخلص مما لا حاجة لك به وتفسح المجال للأشياء المستخدمة يومياً.
2. قم برمي الزجاجات والأوعية البلاستيكية فهي غالباً ما تكون غير مناسبة للاستخدام المتكرر لسلامتك وسلامة أولادك.
أحياناً يتم تصمم المنازل أو توزيع العناصر بشكل لا يوفر الخصوصية بين الغرف الداخلية الخاصة والمساحة الاجتماعية والذي يؤثر على راحتك وراحة اسرتك بكل تأكيد.
الحل:
إحرص على توزيع عناصر بيتك بحيث تكون موفرة للخصوصية وتقسم المنزل إلى مساحتين واحدة لضيوفك والأخرى لأسرتك بحيث توفر لكلاً منهم الراحة المتناهية.