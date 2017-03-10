5 مشكلات شائعة في البيوت المصرية وحلولها

سواء في الأرضيات و في خزانات المطبخ أو الحمام جميع استخدامات الخشب تحتاج لعزل لتجنب المشكلات التي قد تظهر بعد ذلك من تسريب المياة أو الرطوبة. فالخشب له مميزات رائعة في إعطاء المنزل أناقة ودفئ وخاصة في المناطق الباردة شتاءاً.

الحل:

1. بسهولة يمكنك معالجة الخشب بملئ أليافه الطبيعيىة ودهانه بطلاء مقاوم للرطوبة والحرارة.

2. يمكنك استخدام الخشب المعالج HDF كبديل للأرضيات الخشبية فهو بطبيعة الحال معالج بحيث يتحمل أكثر من الخشب العادي أو إذا أردت يمكنك السؤال عن الأنواع التي لها مقاومة أكبر.