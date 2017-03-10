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5 مشكلات شائعة في البيوت المصرية وحلولها

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حمام
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هناك بعض المشكلات الشائعة في تصميم المنازل في مصر والتي أخذناها كمُسلّمات وبدأنا نتعايش معها أنها أمر واقع على الرغم من أنه بتغير الطرق التقيدية وببعض الأفكار البسيطة يمكننا الحصول على حلول تمكننا من تسهيل وتغير حياتنا.

إليكم هذه المشكلات الشائعة وحلولها

​1.استخدام خشب بدون عزل

Hehku Cucina Range, Hehku Hehku مطبخ
Hehku

Hehku Cucina Range

Hehku
Hehku
Hehku

سواء في الأرضيات و في خزانات المطبخ أو الحمام جميع استخدامات الخشب تحتاج لعزل لتجنب المشكلات التي قد تظهر بعد ذلك من تسريب المياة أو الرطوبة. فالخشب له مميزات رائعة في إعطاء المنزل أناقة ودفئ وخاصة في المناطق الباردة شتاءاً.

الحل: 

1. بسهولة يمكنك معالجة الخشب بملئ أليافه الطبيعيىة ودهانه بطلاء مقاوم للرطوبة والحرارة. 

2. يمكنك استخدام الخشب المعالج HDF كبديل للأرضيات الخشبية فهو بطبيعة الحال معالج بحيث يتحمل أكثر من الخشب العادي أو إذا أردت يمكنك السؤال عن الأنواع التي لها مقاومة أكبر.

​2.تهدير المساحات

Appartement 107m², Lise Compain Lise Compain غرف نوم صغيرة
Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

في أثناء تأثيث البيوت يلجأ الكثير منا لاستخدام أثاث كبير أو أثاث زائد بدون داعي وأحياناً أثاث لا يتناسب مع حجم المساحة والذي ينتج عنه تهدير للمساحات وبالتالي شغل كل شبر والتأثير على حرية الحركة. فعلى الرغم من أن مساحة 90م قد تعد مساحة كافية لأسرة صغيرة إذا تم استغلالها بشكل جيد ولكن هناك إعتقاد في العرف والتقاليد أنها مساحة صغيرة. 

الحل: 

1. قم بقياس المساحة والتخطيط الجيد قبل شراء الأثاث. 

2. قلل من كمية الأثاث ولاداعي للأثاث الزائد، مثل النيش والدواليب الكبيرة.  استغل الحوائط بعمل خزانات وأرفف.

3.التقليل من أهمية العزل

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

سواء كان عزل حراري في الأسطح والحوائط أوعزل رطوبة في الأدوار السفلية والحمامات أو حتى عزل صوت في الحوائط لا يوجد إهتمام في مصر بعمل العزل الصحيح واختباره للتأكد من فاعليته والذي يكون له عواقب وخيمة فيما بعد. أهمها ما نشهده صيفاً وشتاءاً في أن درجات الحرارة داخل البيوت قد تكون أسوأ من الخارج.

الحل:

1. الإهتمام بعمل العزل الحراري في الأسطح وعزل الرطوبة في الأدوار السفلية والحمامات أثناء البناء مع إختباره. 

2. تغير طرق البناء التقليدية للحوائط من طوب أحمر لطوب أبيض حراري، تكلفته قد تكون أعلى ولكنها ستصنع فارق على المدى البعيد.

4.تكديس ما ليس له داعي

Cocina AMBLESIDE AW15, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración مطبخمخزن خشب نقي Wood effect
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

هناك سلوكيات خاطئة متبعة في كثير من البيوت المصرية، فعند تجهيز بيوت الأزواج الجدد نقوم بشراء أطقم كثيرة، أجهزة وأدوات قد لا يحتاجها الزوجين. الكثير منا قد لا يرمي ما لا حاجة له من أكياس، برطمانات، علب بلاستيكية أو زجاجات. نقوم بتكديس الأشياء في الشرفات أو في الخزانات والذي لا يعطي فرصة لاستغلال كل المساحات (مثل الشرفة والمستغلة كمخزن في أغلب الوقت) بل وينشر الفوضى حول المنزل.

الحل: 

 1. قم بعمل تنظيف شامل لكل خزاناتك كل عام بحيث تتخلص مما لا حاجة لك به وتفسح المجال للأشياء المستخدمة يومياً. 

2. قم برمي الزجاجات والأوعية البلاستيكية فهي غالباً ما تكون غير مناسبة للاستخدام المتكرر لسلامتك وسلامة أولادك.

​5.عدم وجود خصوصية

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects مكتب عمل أو دراسة
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

أحياناً يتم تصمم المنازل أو توزيع العناصر بشكل لا يوفر الخصوصية بين الغرف الداخلية الخاصة والمساحة الاجتماعية والذي يؤثر على راحتك وراحة اسرتك بكل تأكيد. 

الحل: 

إحرص على توزيع عناصر بيتك بحيث تكون موفرة للخصوصية وتقسم المنزل إلى مساحتين واحدة لضيوفك والأخرى لأسرتك بحيث توفر لكلاً منهم الراحة المتناهية.

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