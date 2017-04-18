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20 تصميم فريد لطاولات غرف معيشة غير عادية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة
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التفاصيل دائمًا تصنع الفارق، وتختلف معها النهايات، كانتقاء طاولات غرف المعيشة، التي يختلف من خلالها المظهر النهائي بين الرائع والجيد وأيضًا السيئ، والوصول إلى تلك النهايات الجيدة يتطلب بعض الدقة والانتقاء، أما الرائعة، فتطلب الكثير من التميز والاختلاف.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم .. تصميم مختلف وفريد لطاولات غرف المعيشة، لإلهامكم للوصل إلى تلك النهايات الرائعة في التصميم الداخلي لمنازلكم.

1. حتى وإن كانت غير قابلة للنقل مازالت تتمتع بالتصميم الفريد!

Die neue Moderne, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

2. متعددة ولكنها تبدو متناسقة للغاية وكأنها قطعة واحدة

Villa auf der Unrugstraße, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

3. مرتفعة وممتدة ليستطيع الجميع وضع أكوابه

Küche, Bad und Wintergarten - Fachwerkhaus im Bergischen, raum.4 - Die Meisterdesigner raum.4 - Die Meisterdesigner غرفة المعيشة
raum.4 – Die Meisterdesigner

raum.4 - Die Meisterdesigner
raum.4 – Die Meisterdesigner
raum.4 - Die Meisterdesigner

4. صغيرة ولكنها مازلت تتمتع بالأناقة التي تتكامل مع أجواء الغرفة الناعمة

Die neue Klassik, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

5. تبدو للوهلة الأولى قابلة للطي! الخداع البصري ينطوي على شيء من الجمال

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة المعيشة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

6. لعشاق الطبيعة.. لا تكتفي بمجرد تصميم خشبي احتفظ بجزء من الطبيعة في منزلك

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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7. شيء من الطابع الآسيوي وسط نمط انتقائي واشراقة حيوية

Courtyard House, NO Architecture NO Architecture غرفة المعيشة
NO Architecture

Courtyard House

NO Architecture
NO Architecture
NO Architecture

8. الرخام وتجزيعاته الأنيقة في حلة سوداء تعكس لون الأشجار.. فاخرة للغاية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

9. أجزاء منفصلة وأحجام متفاوتة تتكامل مع بعضها كقطع الأحجية

stüdyo daire, GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ غرفة المعيشة
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

10. تناقض العصرية والطراز العربي العتيق

2013/2014 MAYKA, Hdl Studio Hdl Studio غرفة المعيشة
Hdl Studio

Hdl Studio
Hdl Studio
Hdl Studio

11. مفرغة مع تداخلات وتشابكات بيضاء أنيقة

monolith modul - DER HEIZKAMIN, CB-tec GmbH CB-tec GmbH غرفة المعيشة حجر
CB-tec GmbH

CB-tec GmbH
CB-tec GmbH
CB-tec GmbH

12. ماذا عن فوتيه من الجلد لتحوله إلى مقعد مريح أو مسند للقدم!

Kalkpresstechnik | Betonoptik | Vintage-Optik ..., Paul Jaeger GmbH & Co. KG Paul Jaeger GmbH & Co. KG غرفة المعيشة
Paul Jaeger GmbH &amp; Co. KG

Paul Jaeger GmbH & Co. KG
Paul Jaeger GmbH &amp; Co. KG
Paul Jaeger GmbH & Co. KG

13. الطاولات الزجاجية تقليدية ولكن هذا التصميم بالتأكيد ليس تقليدي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

14. القطع المعاد تدويرها لا يمكن منافستها

Wohnen am Südpark, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure غرفة المعيشة
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

15. بالتأكيد ليست عادية! ولكن الأهم أنها تتناسب تمامًا مع الأثاث

WHITEHOUSE PARK, HB Design Pte Ltd HB Design Pte Ltd غرفة المعيشة
HB Design Pte Ltd

HB Design Pte Ltd
HB Design Pte Ltd
HB Design Pte Ltd

16. مثالية للمساحات الصغيرة ويمكن دمجها مع الأريكة عند الحاجة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

17. تشبه حلوى الـ كاب كيك ولكن مع هيكل من الخوص!

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

18. هذه المرة قابلة بالفعل للطي لسهولة النقل وتوفير المساحة

London Townhouse The Silkroad Interior Design غرفة المعيشة
The Silkroad Interior Design

London Townhouse

The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design
The Silkroad Interior Design

19. التلاعب بالأشكال الهندسية بالتأكيد سيمنحك نتيجة مرضية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

20. المعنى الحقيقي للتفرد.. حتى أنها غير قابلة للوصف!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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