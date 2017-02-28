كيف تصمم شقة راقية على مساحة 126 متراً فقط

تم تقسيم الغرفة الرئيسية لتضم معيشة و سفرة بجوار بعضهما البعض دون أن يحدث أي خلل في المساحة و لكن تمت مراعاة كل المساحة الممكنة للتنقل بينهما و تم عكس الاتجاه في الغرفة لتزيد من قوة التقسيم و هو ما تأكد أيضاً باستخدام نجف في مكان السفرة و استخدام بيوت نور فقط في غرفة المعيشة