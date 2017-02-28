كيف تصمم شقة راقية على مساحة 126 متراً فقط

كيف نصمم منزلاً راقياً على مساحة متوسطة تقدر بــ 126 متر مربع فقط؟ ، الإجابة تكمن في كتاب الأفكار هذا حيث يقدم لنا هوميفاي اليوم جولة رائعة في منزل عائلي مصمم في روسيا بإمكانيات بسيطة بعيداً عن البهرجة التي لا طائل منها و يتميز بعملية الاستغلال للمساحة في هيئة غرف بمساحات متوسطة أيضاً نجحت في استيعاب الأسرة الساكنة للمنزل و تلبية احتياجاتهم و أشياء أكثر من رائعة من تصميم مكتب NEW INTERIOR المتخصص في التصميم الداخلي في روسيا .
استخدم فيهذا المدخل مبدأ الهدوء و التعامل مع ضيق مساحته عن طريق عدم الاعتماد على أي قطع أثاث فيه و لا حتى كونسول و لكن تم الاكتفاء بمرآة وحيدة في مقابل الباب لمضاعفة مجال رؤيته و زيادة مساحته معنوياً .
بألوان أكثر من رائعة جاء تصميم غرفة المعيشة مبهجاً لأقصى درجة بفضل الألوان الطبيعية من الارجوانية و التريكواز المطفي و ألوان الأزهار الزاهية كل ذلك توج بنوافذ مناسبة للغاية تسمح بدخول الضوء لكل المساحة المصممة خلالها الغرفة و هو ما يظهر في انعكاسات و لمعان الأرضيات الباركية في عمقها .
تم تقسيم الغرفة الرئيسية لتضم معيشة و سفرة بجوار بعضهما البعض دون أن يحدث أي خلل في المساحة و لكن تمت مراعاة كل المساحة الممكنة للتنقل بينهما و تم عكس الاتجاه في الغرفة لتزيد من قوة التقسيم و هو ما تأكد أيضاً باستخدام نجف في مكان السفرة و استخدام بيوت نور فقط في غرفة المعيشة
المطبخ يتبر مغلقاً من كل الجهات عدا المدخل الخاص به لذا فهو غير متداخل مع الغرف الأخرى و لكنه لا يعيق مجال رؤيته أي شيء في الوسط ، فتنسيقه و طريقة تصميمه باستناد كل العناصر على الحائط جعلت منه مناسباً للغاية لتلك المساحة البسيطة و كذلك تخصيص أرضياته بسيراميك مختلف عن الممرات أوحى بأنه غرفه منفصلة
و من ناحية أخرى تم تنويع الخزانات ما بين الأسفل و الأعلى لمزيد من العملية و لعدم ظهور أي فوضى فيما بعد
البساطة هي أهم العناصر المكونة لتصميم تلك الغرفة سواء في اللون أو في اختيار الأثاث المتمثل في السرير و الكومودينو و كذلكالجفة التي اكتفى بوجودها مع طقم الاباليك في الجدران لتكون نظام الضوء الوحيد في الغرفة
تمت مراعاة الجانب المشرق أيضاً في تلك الغرفة عن طريق استخدام نوافذ كبيرة و طبقتين من الستائر الخفيفة و الثقيلة للتحكم في شدة الضوء النهاري و لتحقيق مزيد من الخصوصية و التحمكم الكامل بها
صممت بطريقة مبتكرة للتحكم في المساحة المتوفرة بطريقة رائعة حيث السرير ذو الطابقين و الخزانات المغلقة على الحائط، كل ذلك كان من شانه توفير مساحة كبيرة في وسط الغرفة و عند المدخل لتسمح بحركة أكبر للاطفال و عدم غلق مجال اللهو أمامهم .
لو تمكننا من توفير بعض المساحات في منزلنا يمكننا استخدامها كغرفة للدراسة و العمل و الاسترخاء كما نلاحظ وجود كنبة تساعد على القيلولة و مكتبة لحفظ الكتب و مكتب جميل بجوار النافذة المشرقة و يتضح أن تلك الغرفة يمكن أن تكون مساحة خاصة للأطفال منفصلة عن غرفة نومهم أو مفتوحة عليها وفقاً لذوقك
الحمام الملحق بغرفة الأطفال مصمم بطريقة مبسطة و تظهر في حجم أدواته الصحية مثل البانيو و الكابينية و الحوض و اللون الأبيض مناسب لتلك المساحة و كذلك مستوى الضوء المستخدم هنا .
استخدمت مرآة كبيرة في وسط الحمام لتزيد من مساحته قدر الإمكان خصوصاً و أن الحمام من النوع المستطيل الذي يتأثر للغاية بوجود المرآة في إحدى جانبيه و استخدمت كذلك الإكسسوارات الهادئة مثل فازة الورد لتضفي لمسة جمالية ناجحة عليه .
يعد هذا الحمام هو الحمام الرئيسي في الشقة هو بالفعل ملحق بغرفة النوم الرئيسية و لكنه حمل الطابع الرسمي و بعض الكلاسيكية في بعض مكوناته مثل المرآة و الوحدة الخشبية اسفل الحوض ، الطريقة التي اختيرت بها الألوان أكثر من رائعة و هادئة و مناسبة جداً للمساحة الصغيرة .
تم تغيير الألوان في الحوائط و الأرضيات بشكل رائع هنا حيث صممت كابينة الإستحمام
الشاور بشكل مختلف تماماً من حيث درجة سخونة الألوان و الجرأة بالمقارنة بباقي الحمام الهاديء و هذا لتمييزها