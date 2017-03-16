5 مشكلات شائعة في البيوت المصرية وحلولها 2

يخطئ الكثير منا في تجاهل توزيع الإضاءات وخاصة في الأماكن التي تحتاج إضاءات مركزة وموجهه. ففي أغلب الأحوال تحتاج أكثر من مصدر للإضاءة في كل غرفة.

الحل:

إحرص على وضع مصدرين إضاءة أو أكثر في كل غرفة، وفي الأماكن ذات الحاجة مثل غرف النوم فيجب التركيز على وضع مصدر إضاءة مناسب لوضع المكياج أو إرتداء الملابس وهكذا..