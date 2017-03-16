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5 مشكلات شائعة في البيوت المصرية وحلولها 2

Marwa Hasan Marwa Hasan
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Blue
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تحدثنا في المقال السابق عن بعض المشكلات الشائعة في البيوت المصرية ولكن لا يسعنا إلا أن نستكمل بعض النقاط والمشكلات التي تواجهنا مع عرض حلول لها، لعلها تكون مفيدة لكم ولنرتقي ببيوتنا وبيئاتنا المحيطة.

​1.استخدام خامات غير مناسبة

Perspectiva noturna Santos Arquitetura منازل
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

بداية من استخدام الطوب الأحمر في البناء والذي لا يعد خامة مناسبة للعزل الحراري أو لعزل الضوت ولكنها خامة رخيصة وتقليدية. 

الحل:

إذا كنت صاحب مبنى وتريد الحصول على مبنى معزول فقم باستخدام طوب أبيض عازل مع سد الوصلات والثغرات تماماً واستخدام عزل إضافى عند الحاجة.

homify غرفة نوم خشب Blue
homify

homify
homify
homify

أيضاً استخدام السيراميك أو البورسيلين في أرضيات الأماكن الباردة شتاءاً مثل أطراف المدن ومدن الصعيد وخاصة في غرف النوم. فخامة الأرضية تشارك في زيادة البرودة في الشتاء وبالتالي بؤدي لاستهلاك زائد للطاقة وأحياناً بتسبب بشلل في الحركة في الشتاء.

الحل:

استخدام خشب أو خشب معالج للأرضيات فهو خامة دافئة وخاصة في غرف النوم.

​2.إضاءة غير موزعة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

يخطئ الكثير منا في تجاهل توزيع الإضاءات وخاصة في الأماكن التي تحتاج إضاءات مركزة وموجهه. ففي أغلب الأحوال تحتاج أكثر من مصدر للإضاءة في كل غرفة.

الحل:

إحرص على وضع مصدرين إضاءة أو أكثر في كل غرفة، وفي الأماكن ذات الحاجة مثل غرف النوم فيجب التركيز على وضع مصدر إضاءة مناسب لوضع المكياج أو إرتداء الملابس وهكذا..

​3.عدم الإهتمام بالصيانة الدورية

WHITE TREE , Artichok Design Artichok Design حمام White
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

يظن الكثير منا أن عملية تشطيب المنازل أو الديكور المنزلي هي عملية تتم مرة واحدة أو مرتين في العمر ولكن منازلنا في استخدام مستمر والذي يجعلها في حاجة لصيانة دورية للحفاظ عليها وتجنب أية مشكلات قد تظهر في المستقبل. 

الحل:

 قم بصيانة أجهزة منزلك الكهربية كل عام وقم بصيانة السباكة، الكهرباء كل عامين حسب حالتها مع تخصيص ميزانية لها حيث أن الصيانة قد تجنبك دفع أموال قد تكون أكثر من المبالغ المستخدمة في الصيانة وستوفر المشاكل الغير متوقعة.

​4.تصاميم فقيرة بدون روح أو شخصية

Gorgeous Feathers Pixers غرفة المعيشة Blue poster,posters,frame,wall decor,wall decor
Pixers

Gorgeous Feathers

Pixers
Pixers
Pixers

يتم تصميم الكثير من البيوت بدون روح أو شخصية بتقليد ما تراه أو بتطبيق قواعد التصميم المعروفة أو حتى باتباع الإختيارات الآمنة من تشطيب وتأثيث. ولكن لا يكتمل دفئ المنزل وراحته بدون ظهور شخصية مميزة له.  

الحل:

قم بوضع رف عليه مقتنايتك، أو باستخدام لون طلاء جرئ على أحد الحوائط، أو نشر بعض الألوان كأكسسوارات حول المنزل، من وسادات، معلقات أو شموع، يمكنك أيضاً تعليق بعض اللوحات الفنية المفضلة لديك أو حتى وضع أي ورقة ذات قيمة داخل إطار وتعليقها وأخيراً باستخدام النباتات كديكور حول المنزل يمكنك نشر الحيوية والإنتعاش.

​5.عدم الإهتمام بالتهوية

Headlands Cottage - Interior Barc Architects غرفة المعيشة
Barc Architects

Headlands Cottage – Interior

Barc Architects
Barc Architects
Barc Architects

نواجهه هذه المشكلة باستمرار وخاصة في حالة الأبراج العالية فيقوم أصحاب البيوت أو المقاولين بتقليص مساحة المناور فينتهي الحال بأن الغرف أو المطابخ تكون تهويتها سيئة والذي يؤثر على الصحة العامة حيث يقلل من دخول الضوء والهواء اللازم لقتل البكتريا والجراثم كما ينتج عنه رائحة كريهه وخاصة في حالة المطابخ التي تفتقر التهوية بشكل صحي.

الحل:

قم بإلحاق شفاط قوي في المطبخ في حالة عدم وجود تهوية جيدة مع مراعاة تعريض المفروشات الخاصة بك للهواء ولأشعة الشمس وتهوية باقي الغرف والمساحات يومياً.

شقة صغيرة مصممة بشكل يأخذ العقل (مع مسقطها)
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