5 مشكلات شائعة في البيوت المصرية وحلولها 2

تحدثنا في المقال السابق عن بعض المشكلات الشائعة في البيوت المصرية ولكن لا يسعنا إلا أن نستكمل بعض النقاط والمشكلات التي تواجهنا مع عرض حلول لها، لعلها تكون مفيدة لكم ولنرتقي ببيوتنا وبيئاتنا المحيطة.
بداية من استخدام الطوب الأحمر في البناء والذي لا يعد خامة مناسبة للعزل الحراري أو لعزل الضوت ولكنها خامة رخيصة وتقليدية.
الحل:
إذا كنت صاحب مبنى وتريد الحصول على مبنى معزول فقم باستخدام طوب أبيض عازل مع سد الوصلات والثغرات تماماً واستخدام عزل إضافى عند الحاجة.
أيضاً استخدام السيراميك أو البورسيلين في أرضيات الأماكن الباردة شتاءاً مثل أطراف المدن ومدن الصعيد وخاصة في غرف النوم. فخامة الأرضية تشارك في زيادة البرودة في الشتاء وبالتالي بؤدي لاستهلاك زائد للطاقة وأحياناً بتسبب بشلل في الحركة في الشتاء.
الحل:
استخدام خشب أو خشب معالج للأرضيات فهو خامة دافئة وخاصة في غرف النوم.
يخطئ الكثير منا في تجاهل توزيع الإضاءات وخاصة في الأماكن التي تحتاج إضاءات مركزة وموجهه. ففي أغلب الأحوال تحتاج أكثر من مصدر للإضاءة في كل غرفة.
الحل:
إحرص على وضع مصدرين إضاءة أو أكثر في كل غرفة، وفي الأماكن ذات الحاجة مثل غرف النوم فيجب التركيز على وضع مصدر إضاءة مناسب لوضع المكياج أو إرتداء الملابس وهكذا..
يظن الكثير منا أن عملية تشطيب المنازل أو الديكور المنزلي هي عملية تتم مرة واحدة أو مرتين في العمر ولكن منازلنا في استخدام مستمر والذي يجعلها في حاجة لصيانة دورية للحفاظ عليها وتجنب أية مشكلات قد تظهر في المستقبل.
الحل:
قم بصيانة أجهزة منزلك الكهربية كل عام وقم بصيانة السباكة، الكهرباء كل عامين حسب حالتها مع تخصيص ميزانية لها حيث أن الصيانة قد تجنبك دفع أموال قد تكون أكثر من المبالغ المستخدمة في الصيانة وستوفر المشاكل الغير متوقعة.
يتم تصميم الكثير من البيوت بدون روح أو شخصية بتقليد ما تراه أو بتطبيق قواعد التصميم المعروفة أو حتى باتباع الإختيارات الآمنة من تشطيب وتأثيث. ولكن لا يكتمل دفئ المنزل وراحته بدون ظهور شخصية مميزة له.
الحل:
قم بوضع رف عليه مقتنايتك، أو باستخدام لون طلاء جرئ على أحد الحوائط، أو نشر بعض الألوان كأكسسوارات حول المنزل، من وسادات، معلقات أو شموع، يمكنك أيضاً تعليق بعض اللوحات الفنية المفضلة لديك أو حتى وضع أي ورقة ذات قيمة داخل إطار وتعليقها وأخيراً باستخدام النباتات كديكور حول المنزل يمكنك نشر الحيوية والإنتعاش.
نواجهه هذه المشكلة باستمرار وخاصة في حالة الأبراج العالية فيقوم أصحاب البيوت أو المقاولين بتقليص مساحة المناور فينتهي الحال بأن الغرف أو المطابخ تكون تهويتها سيئة والذي يؤثر على الصحة العامة حيث يقلل من دخول الضوء والهواء اللازم لقتل البكتريا والجراثم كما ينتج عنه رائحة كريهه وخاصة في حالة المطابخ التي تفتقر التهوية بشكل صحي.
الحل:
قم بإلحاق شفاط قوي في المطبخ في حالة عدم وجود تهوية جيدة مع مراعاة تعريض المفروشات الخاصة بك للهواء ولأشعة الشمس وتهوية باقي الغرف والمساحات يومياً.