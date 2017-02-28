9 مطابخ أسمنتية مثالية لبيوتنا

المطبخالانيق في بيتك يعتبر محط أنظار الجميع و يجعلك في حالة نفسية رائعة أمام ضيوفك و عند استخدامه يومياً، فالتصميم الجيد للمطبخ يضمن لك شعور لا يوصف كلما قمت بتحضير أي طعام او مشروبات و يشجعلك على مزيد من التألق ليتك خصوصاً لو كان هذا المطبخ مفتوحاً كأغلب النماذج التي سنقوم برؤيتها و اقتباس الأفكار الرائع منها لتنسيق مطابخنا بطريقة مبسطة و سريعة و لا تحتاج لمجهود ..
موعدنا مع هوميفاي و باقة رائعة من 9 مطابخ مميزة منسقة و مرتبة بطرق مذهلة ستبهرك و تجعلك تتمنى أن تقتني مثلها في بيتك .
استخدام المطبخ على شكل حرف L يجعله عملياً بدرجة كبيرة حيث يكون هناك تنويع في استخدام الأجهزة و المكونات اللازمة للتخزين و التحضير في تلك المساحة التي غالباً ما تكون أسفل جزيرة أسمنتية في وسط ذلك المطبخ ويدمج بها كل المطبخ تقريباً عدا الاجهزة الكبيرة مثل الثلاجة و غسالة الأطباق .
بشكل غير معتاد يمكنك استخدام لون الاسمنت في تصميم المطبخ بالكامل في الارضية و في الحوائط و في جزيرة المطبخ و الخزانات و كل شيء، حيث سيبدو المشهد بالكامل رمادياً و يمكنك في تلك الحالة زيادة كمية الضوء الواصلة للداخل عن طريق استخدام نجف و سبوتات للإضاءة في كل الأركان كما يمكنك فتح نوافذ و استخدام اكسسوارات بيضاء بشكل متزايد حتى لا يصاب المطبخ بالشعور بالضيق بسبب كثرة الرمادي في كل شيء .
استخدام الخشب مع البناء الأسمنتي للجزيرة الوسطى يزيد من العنصر الجمالي للخشب و بالتالي للمطبخ و من شروط نجاح تلك النوعية من التصميمات استخدام خشب لامع و بكثرة في الخزانات حتى يغلب على الأسمنت الرمادي المنتشر في الركائز الأساسية للمطبخ مثل الجدران و الجزيرة كما وضحنا .
استخدام نمط تبسيطي في تنسيق المطبخ يكون رائعاً في المطابخ التي لا يوجد بها إعدادات كثيرة أو كثيفة سواء في حجم الأجهزة الكهربائية أو في أدوات المطبخ بشكل عام من الحل و الأطباق و الأواني مثل أن يكون المطبخ لا يكون خزانات بشكل كبير حتى ينجح مثل هذا التصميم لديك .الذي يعتمد على جزيرة في الوسط يوجد في اسفلها كل المطبخ و أدواته
نموذج حرف C يعد من أنجح الأساليب التي تزيد المطبخ خصوصية في مساحة مفتوحة مطلة على غرف أخرى أكثر رسمية مثل الاستقبال أو المدخل أو السفرة، و يتميز هذا النموذج بقدرته على توفير مساحة جيدة أمامه و فواصل مريحة تحيط بالمطبخ من كل الجهات و توفر المساحة
الخرسانة و الاسمنت بلون رمادي و المعدن بلون فضي أو نحاسي لامع دمج و تضاد غريب و لكن في وجودهما معاً سحر من نوع خاص حيث استخدام التضاد في مساحة معقولة للمطبخ تسمح بالتنويع و تعزز من شخصية المطبخ و تجعل له طابع مميز .
الطريقة ذاتها في انشاء جزيرة للمطبخ بالأسمنت و الخرسانة و لكن يمكننا طلائها فيما بعد بأي لون و بأي درجة لمعان مناسبة لتصميمك، لاحظ اللون المرمري الساحر في هذا التصميم و كيف أن درجة لمعانه هي أبرز ما يميز المطبخ من الأساس .
لو كانت لديك مساحة صغيرة و تريد أن تصمم جزيرة في الوسط فعليك بتصميم المطبخ على شكل حرف U الذي يضمن لك مساحة موفرة في الوسط خصوصاً لو كان المطبخ يقع في ركن بعيد و غير ملتصق بغرف أخرى و له مدخل من جهه واحدة و في تلك الحالة يكون التخزين مركزاً أسفل الرفوف وليس في الأعلى
استخدم الأسطح الخشبية فهي ذات طابع مميز خصوصاً في المطابخ الأصغر حجماً و هي كذلك سهلة التنظيف و قليلة التأثر بالأبخرة و تعطي شكل أكثر رسمية خصوصاً لو كان المطبخ مشاهداً من غرف أخرى و مفتوح من كل الجهات . يستطيع الخشب أن يثبت حضوره في تصميم المسطح بالكامل و ليس المطبخ فقط .