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9 مطابخ أسمنتية مثالية لبيوتنا

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
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المطبخالانيق في بيتك يعتبر محط أنظار الجميع و يجعلك في حالة نفسية رائعة أمام ضيوفك و عند استخدامه يومياً، فالتصميم الجيد للمطبخ يضمن لك شعور لا يوصف كلما قمت بتحضير أي طعام او مشروبات و يشجعلك على مزيد من التألق ليتك خصوصاً لو كان هذا المطبخ مفتوحاً كأغلب النماذج التي سنقوم برؤيتها و اقتباس الأفكار الرائع منها لتنسيق مطابخنا بطريقة مبسطة و سريعة و لا تحتاج لمجهود ..

موعدنا مع هوميفاي و باقة رائعة من 9 مطابخ مميزة منسقة و مرتبة بطرق مذهلة ستبهرك و تجعلك تتمنى أن تقتني مثلها في بيتك .

1- على شكل حرف L

House in Coruche, Santarém, é ar quitectura é ar quitectura مطبخ MDF White
é ar quitectura

é ar quitectura
é ar quitectura
é ar quitectura

استخدام المطبخ على شكل حرف L يجعله عملياً بدرجة كبيرة حيث يكون هناك تنويع في استخدام الأجهزة و المكونات اللازمة للتخزين و التحضير في تلك المساحة التي غالباً ما تكون أسفل جزيرة أسمنتية في وسط ذلك المطبخ ويدمج بها كل المطبخ تقريباً عدا الاجهزة الكبيرة مثل الثلاجة و غسالة الأطباق .

2- خرساني

Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

بشكل غير معتاد يمكنك استخدام لون الاسمنت في تصميم المطبخ بالكامل في الارضية و في الحوائط و في جزيرة المطبخ و الخزانات و كل شيء، حيث سيبدو المشهد بالكامل رمادياً و يمكنك في تلك الحالة زيادة كمية الضوء الواصلة للداخل عن طريق استخدام نجف و سبوتات للإضاءة في كل الأركان كما يمكنك فتح نوافذ و استخدام اكسسوارات بيضاء بشكل متزايد حتى لا يصاب المطبخ بالشعور بالضيق بسبب كثرة الرمادي في كل شيء .

3- خرسانة و خشب

Casa JA Cholul, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

استخدام الخشب مع البناء الأسمنتي للجزيرة الوسطى يزيد من العنصر الجمالي للخشب و بالتالي للمطبخ و من شروط نجاح تلك النوعية من التصميمات استخدام خشب لامع و بكثرة في الخزانات حتى يغلب على الأسمنت الرمادي المنتشر في الركائز الأساسية للمطبخ مثل الجدران و الجزيرة كما وضحنا .

4- تبسيطي

Renovação moradia em Birre | Cascais, shfa shfa مطبخ
shfa

shfa
shfa
shfa

استخدام نمط تبسيطي في تنسيق المطبخ يكون رائعاً في المطابخ التي لا يوجد بها إعدادات كثيرة أو كثيفة سواء في حجم الأجهزة الكهربائية أو في أدوات المطبخ بشكل عام من الحل و الأطباق و الأواني مثل أن يكون المطبخ لا يكون خزانات بشكل كبير حتى ينجح مثل هذا التصميم لديك .الذي يعتمد على جزيرة في الوسط يوجد في اسفلها كل المطبخ و أدواته

5- نموذج C

LIVE - Restaurante e SPA Showroom LoveTiles, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores مطبخ
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

نموذج حرف  C يعد من أنجح الأساليب التي تزيد المطبخ خصوصية في مساحة مفتوحة مطلة على غرف أخرى أكثر رسمية مثل الاستقبال أو المدخل أو السفرة، و يتميز هذا النموذج بقدرته على توفير مساحة جيدة أمامه و فواصل مريحة تحيط بالمطبخ من كل الجهات و توفر المساحة 

6- خرسانة و معدن

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura مطبخ
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

الخرسانة و الاسمنت بلون رمادي و المعدن بلون فضي أو نحاسي لامع دمج و تضاد غريب و لكن في وجودهما معاً سحر من نوع خاص حيث استخدام التضاد في مساحة معقولة للمطبخ تسمح بالتنويع و تعزز من شخصية المطبخ و تجعل له طابع مميز .

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7- خرسانة مطلية

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ أنسجة طبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

الطريقة ذاتها في انشاء جزيرة للمطبخ بالأسمنت و الخرسانة و لكن يمكننا طلائها فيما بعد بأي لون و بأي درجة لمعان مناسبة لتصميمك، لاحظ اللون المرمري الساحر في هذا التصميم و كيف أن درجة لمعانه هي أبرز ما يميز المطبخ من الأساس .

8- حرف U مع جزيرة

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura مطبخ أنسجة طبيعية Beige
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

لو كانت لديك مساحة صغيرة و تريد أن تصمم جزيرة في الوسط فعليك بتصميم المطبخ على شكل حرف U  الذي يضمن لك مساحة موفرة في الوسط خصوصاً لو كان المطبخ يقع في ركن بعيد و غير ملتصق بغرف أخرى و له مدخل من جهه واحدة و في تلك الحالة يكون التخزين مركزاً أسفل الرفوف وليس في الأعلى 

9- أسطح خشبية

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

استخدم الأسطح الخشبية فهي ذات طابع مميز خصوصاً في المطابخ الأصغر حجماً و هي كذلك سهلة التنظيف و قليلة التأثر بالأبخرة و تعطي شكل أكثر رسمية خصوصاً لو كان المطبخ مشاهداً من غرف أخرى و مفتوح من كل الجهات . يستطيع الخشب أن يثبت حضوره في تصميم المسطح بالكامل و ليس المطبخ فقط .

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