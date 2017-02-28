تصميم كلاسيكي عصري لشقة ستريد عمل مثلها

التصميم العصري للمنزل يعد من أكثر الأساليب التصميمة رغبة من قبل الكثيرين لما فيه من لمسات مواكبة للتطور و متماشية مع روح العصر الحديث و ألوان على الموضة، اليوم جولتنا غير عاديوة في شقة غير معتادة في موسكو صممت بشكل عصري و بألوان أكثر من رائعة و لها طابع و شخصية مميزة في كل غرفة فيها حيث نجح مكتب Design Studio الروسي المتخصص في التصميم الداخلي من اختيار الأثاث المناسب و الاستغلال الأمثل لكل المساحة المتوفرة في تلك الشقة الرائعة التي غلب علي كل مكوناتها الألوان الهادئة و أبرزها الأبيض الصافي و التي نعتقد أنها ستنال اعجابك ..
إليكم التفاصيل
اللون الأبيض هو السائد في كل الشقة تقريباً و لذلك أطلقنا عليها وصف شقة بيضاء و لكن التصرف الجميل من المصمم الداخلي جعل من بعض اللمسات البسيطة بألوان اكثر سخونة و جرأة برغم ضآلتها مؤثرة للغاية في كسر هيمنة اللون الأبيض العصري على التصميم ، لاحظ هنا الوسادات و ربطة الستائر و بعض من لون السجادة فقط صنعوا الفارق في موازنة التصميم .
و لو تركنا الالوان و انتقلنا لفكرة التنسيق سنلاحظ أن أهم الأفكار هنا هو استخدام كنبة واحدة بمسند
بوف من نفس لونها و بحجم أعرض قليلاً ليستخدم في حالات الزيارات و العزومات كما أن الجلسة قد خصصت بأباليك جميلة للغاية على يمينها و يسارها و بنجفة كلاسيكية في الوسط من الكريستالي اللامع و النحاس الأصفر لتزيد من قيمة و ثراء الغرف بأكملها
استخدمت الخزانات الصغيرة أو النيش باللهجة المصرية أسفل التلفزيون و جعلت الرفوف الخاصة بهذا النيش مثل البوفية تماماً ليوضع عليه المأكولات السريعة و المشروبات في غرفة المعيشة كما أن حجم التلفزيون مناسب للغاية لحجم الغرفة و مساحاتها فهناك قاعدة ذهبية تربط بين المساحة و حجم التلفزيون يرجى الانتباه لها .
استخدمت المدفأة في هذه الغرفة كالكونسول في مدخل أي شقة بطريقة مناسبة لروح التصميم حيث اللمسات الكلاسيكية و مزيج العصرية في النقوش الخاصة بالجبس المكون للمدفأة و السطح الرخامي الذي يعلوها ، أما المرآة فاستخدمت بشكل رائع في الاعلى لتكمل شكل الكونسول المعتاد في المداخل .
مدفأة أكثر من رائعة و بجوارها رفوف خشبية دفنت في الحائط بشكل متكرر على اليمين و اليسار يمكن أن تستخدم كخزانات للكتب أو رفوف للإكسسوارات الجميلة مثلما نلاحظ
استخدمت السفرة بشكل مستطيل و خشبي مطلي بالبني الداكن المائل للأسود قليلاً، و الكرسي في حد ذاته فخم و يوحي بقوة التصميم و فخامته كما أن تخصيص نجفة كريستالية في أعلاها يعتبر تكراراً و تثبيتاً لشكل النجف في الغرف الرسمية مثل الصورة الموضحة لغرفة المعيشة .
بعد الجمال و الفخامة التي شاهدناها في غرفة المعيشة نلاحظ سوياً وجود مطبخ في الحائط المواجة لتلك السفرة و يتزين بخزانات بشكل بانورامي رائع مصممة من الخشب و خصص الحائط الذي خلفه بالرخام الهندي المتعرج بشكل طبيعي مميز مطعم بالذهبي ليتجلى في هذا الوسط الأبيض الجميل .
الأضواء المبهرة و الالوان المتدرجة من الأبيض و الكريمي في كل الأسطح و الحوائط و الأرضيات هي أبرز ما تميز ذلك الحمام الأنيق الذي يجمع بين أصالة كلاسيكية و لمسة عصرية مميزة ، الادوات الصحية تشهد على حسن الاختيار و كذلك استخدام الخزانات في كل ما هو أسفل الحوض تصرف ذكي و مرتب لاقصى درجة .
في ذلك المشهد نلاحظ كيف أن كل شيء في هذا الحمام له مكان محدد كابينة زجاجية مناسبة للمساحة و بانيو مستطيل متماشي مع الحمام المستطيل و أحواض على الجانب و مساحة متروكة في الوسط لحرية الحركة ، باختصار نموذج للحمام المستطيل
في غرفة النوم تم الاعتماد على المواد العازلة للصوت سواء في ثقل الستائر أو في السجاد المشابة للفراء و المسند المبطن للسرير و كل ذلك يعمل على شعور قوي بالعزلة و الراحة النفسية فضلاً عن اكمال المشهد باللون الرمادي المحايد الذي يساعد على الوصول لحالة الاسترخاء بشكل أيسر
الأناقة في تلك الغرفة أتت في كل مكوناتها حتى أبسط الأشياء مثل الفرش و الورود المستخدمة للزينة على أسطح التسريحة ، و من اللمسات العصرية كذلك استخدام التلفزيون كاكسسوار على الحائط في مواجهة السرير . منفرداً بالحائط بأكمله بين التسريحة الذهبية والستائر الرمادية ، و كذلك استخدم ديكور شبه كلاسيكي في الكومودينو و الكرسي الخاص بالتسريحة
تم فتح نوافذ كبيرة الحجم في وسط الغرفة بالضبط و بشكل رائع يسمح بوصول الضوء والهواء لكل مكان بالغرفة، مع استغلال الحوائط و هدوئها لتستقبل كمية أكبر من الديكور الزخرفي البسيط مثل البراويز الذهبية الفارغة و الاباليك المبهرة .