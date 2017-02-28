الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميم كلاسيكي عصري لشقة ستريد عمل مثلها

Mohammed Awad Mohammed Awad
apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Loading admin actions …

التصميم العصري للمنزل يعد من أكثر الأساليب التصميمة رغبة من قبل الكثيرين لما فيه من لمسات مواكبة للتطور و متماشية مع روح العصر الحديث و ألوان على  الموضة، اليوم جولتنا غير عاديوة في شقة غير معتادة في موسكو صممت بشكل عصري و بألوان أكثر من رائعة و لها طابع و شخصية مميزة في كل غرفة فيها حيث نجح   مكتب Design Studio الروسي المتخصص في التصميم الداخلي من اختيار الأثاث المناسب و الاستغلال الأمثل لكل المساحة المتوفرة في تلك الشقة  الرائعة التي غلب علي كل مكوناتها الألوان الهادئة و أبرزها الأبيض الصافي و  التي نعتقد أنها ستنال اعجابك ..

إليكم التفاصيل 

غرفة معيشة عصرية بلمسة تريكواز

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

اللون الأبيض هو السائد في كل الشقة تقريباً و لذلك أطلقنا عليها وصف شقة بيضاء و لكن التصرف الجميل من المصمم الداخلي جعل من بعض اللمسات البسيطة بألوان اكثر سخونة و جرأة برغم ضآلتها مؤثرة للغاية في كسر هيمنة اللون الأبيض العصري على التصميم ، لاحظ هنا الوسادات و ربطة الستائر و بعض من لون السجادة فقط صنعوا الفارق في موازنة التصميم .

التنسيق

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

و لو تركنا الالوان و انتقلنا لفكرة التنسيق سنلاحظ أن أهم الأفكار هنا هو استخدام كنبة واحدة بمسند بوف من نفس لونها و بحجم أعرض قليلاً ليستخدم في حالات الزيارات و العزومات كما أن الجلسة قد خصصت بأباليك جميلة للغاية على يمينها و يسارها و بنجفة كلاسيكية في الوسط من الكريستالي اللامع و النحاس الأصفر لتزيد من قيمة و ثراء الغرف بأكملها 

نيش و تلفزيون

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخدمت الخزانات الصغيرة أو النيش باللهجة المصرية أسفل التلفزيون و جعلت الرفوف الخاصة بهذا النيش مثل البوفية تماماً ليوضع عليه المأكولات السريعة و المشروبات في غرفة المعيشة كما أن حجم التلفزيون مناسب للغاية لحجم الغرفة و مساحاتها فهناك قاعدة ذهبية تربط بين المساحة و حجم التلفزيون يرجى الانتباه لها .

مدفأة و كونسول

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخدمت المدفأة في هذه الغرفة  كالكونسول في مدخل أي شقة بطريقة مناسبة لروح التصميم حيث اللمسات الكلاسيكية و مزيج العصرية في النقوش الخاصة بالجبس المكون للمدفأة و السطح الرخامي الذي يعلوها ، أما المرآة فاستخدمت بشكل رائع في الاعلى لتكمل شكل الكونسول المعتاد في المداخل .

عن قرب

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

مدفأة أكثر من رائعة و بجوارها رفوف خشبية دفنت في الحائط بشكل متكرر على اليمين و اليسار يمكن أن تستخدم كخزانات للكتب أو رفوف للإكسسوارات الجميلة مثلما نلاحظ 

سفرة

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

استخدمت السفرة بشكل مستطيل و خشبي مطلي بالبني الداكن المائل للأسود قليلاً، و الكرسي في حد ذاته فخم و يوحي بقوة التصميم و فخامته كما أن تخصيص نجفة كريستالية في أعلاها يعتبر تكراراً و تثبيتاً لشكل النجف في الغرف الرسمية مثل الصورة الموضحة لغرفة المعيشة .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

مطبخ متخفي

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design مطبخ
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

بعد الجمال و الفخامة التي شاهدناها في غرفة المعيشة نلاحظ سوياً وجود مطبخ في الحائط المواجة لتلك السفرة و يتزين بخزانات بشكل بانورامي رائع مصممة من الخشب و خصص الحائط الذي خلفه بالرخام الهندي المتعرج بشكل طبيعي مميز مطعم بالذهبي ليتجلى في هذا الوسط الأبيض الجميل .

حمام متألق

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الأضواء المبهرة و الالوان المتدرجة من الأبيض و الكريمي في كل الأسطح و الحوائط و الأرضيات هي أبرز ما تميز ذلك الحمام الأنيق الذي يجمع بين أصالة كلاسيكية و لمسة عصرية مميزة ، الادوات الصحية تشهد على حسن الاختيار و كذلك استخدام الخزانات في كل ما هو أسفل الحوض تصرف ذكي و مرتب لاقصى درجة .

تكامل

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design حمام
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في ذلك المشهد نلاحظ كيف أن كل شيء في هذا الحمام له مكان محدد كابينة زجاجية مناسبة للمساحة و بانيو مستطيل متماشي مع الحمام المستطيل و أحواض على الجانب و مساحة متروكة في الوسط لحرية الحركة  ، باختصار نموذج للحمام المستطيل

غرفة النوم

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

في غرفة النوم تم الاعتماد على المواد العازلة للصوت سواء في ثقل الستائر أو في  السجاد المشابة للفراء و المسند المبطن للسرير و كل ذلك يعمل على شعور قوي بالعزلة و الراحة النفسية فضلاً عن اكمال المشهد باللون الرمادي المحايد الذي يساعد على الوصول لحالة الاسترخاء بشكل أيسر

أناقة عصرية و كلاسيكية

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الأناقة في تلك الغرفة أتت في كل مكوناتها حتى أبسط الأشياء مثل الفرش و الورود المستخدمة للزينة على أسطح التسريحة ، و من اللمسات العصرية كذلك استخدام التلفزيون كاكسسوار على الحائط في مواجهة السرير . منفرداً بالحائط بأكمله بين التسريحة الذهبية والستائر الرمادية ، و كذلك استخدم ديكور شبه كلاسيكي في الكومودينو و الكرسي الخاص بالتسريحة

الضوء بحساب

apartments in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

تم فتح نوافذ كبيرة الحجم في وسط الغرفة بالضبط و بشكل رائع يسمح بوصول الضوء والهواء لكل مكان بالغرفة، مع استغلال الحوائط و هدوئها لتستقبل كمية أكبر من الديكور الزخرفي البسيط مثل البراويز الذهبية الفارغة و الاباليك المبهرة .

اقرأ : كيف تختار باليتة ألوان رائعة لمنزلك

9 مطابخ أسمنتية مثالية لبيوتنا
تصميم يبهرك و يلهمك لشقة أحلامك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً