تصميم كلاسيكي عصري لشقة ستريد عمل مثلها

التصميم العصري للمنزل يعد من أكثر الأساليب التصميمة رغبة من قبل الكثيرين لما فيه من لمسات مواكبة للتطور و متماشية مع روح العصر الحديث و ألوان على الموضة، اليوم جولتنا غير عاديوة في شقة غير معتادة في موسكو صممت بشكل عصري و بألوان أكثر من رائعة و لها طابع و شخصية مميزة في كل غرفة فيها حيث نجح مكتب Design Studio الروسي المتخصص في التصميم الداخلي من اختيار الأثاث المناسب و الاستغلال الأمثل لكل المساحة المتوفرة في تلك الشقة الرائعة التي غلب علي كل مكوناتها الألوان الهادئة و أبرزها الأبيض الصافي و التي نعتقد أنها ستنال اعجابك ..

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