6 اخطاء في التصميم الداخلي و كيفية التعامل معها ؟

أثناء تصميمك لمنزلك قد تواجه بعض الأمور التي يتولد عنها أخطاء دون أن تدري، سنقوم اليوم بصحبة هوميفاي بتوضيحها لك من خلال 6 نماذج لأخطاء شائعة الحدوث في التصميمات المتنوعة في منازلنا عن دون قصد مع تزويدك بأكثر من طريقة وافية للتخلص من تلك الأخطاء لأنه من غير المعقول أن تتواجد في منزلك الأنيق المتألق على الدوام مثل تلك الهفوات البسيطة .
إليكم التفاصيل ..
من الأخطاء الشائعة الحدوث هو الاعتماد على مصدر وحيد للضوء سواء طبيعي أو صناعي في الغرفة خصوصاً الواسعة في مساحتها ، و لتجنب تلك الأخطاء حاول أن يكون لديك تعدد في مستويات شدة الإضاءة الصناعية عن طريق استخدام أكثر من لمبة بمستويات شدة متنوعة و اجعل طرق غلقها و فتحها متعددة ، و بالنسبة للضوء الطبيعي فيمكنك التحكم في شدته من خلال الستائر الخفيفة و الثقيلة أو استخدام الشيش مثلما نلاحظ في هذا النموذج
لو كنت ترغب في شراء أثاث فلماذا تشتري طقم بالكامل كما هو معروض، عليك اختيار القطع التي تناسب منزلك فقط، سواء في العدد أو الحجم، نلاحظ في هذا التصميم صعوبة كبيرة في المساحة أن تتوافق مع عدد و حجم هذا الطقم الذي يوجد به الكرسيين المنفصلين الذين نلاحظ أنهما ليس لهما أي داعي إلا أن تسببا في ضيق الغرفة فقط .
لو كان منزلك واسع المساحة فلماذا لا تخصص فيه خزانات في جهات محددة بدلاً من اللجوء لحيل استخدام الأثاث للتخزين و هي خاصية تستخدم للمساحات الضيقة بشكل اضطراري، حاول ألا تلجأ لأساليب اضطرارية و أنت لا تحتاجها، فمثلاً هذا المسطح يحتاج لقطع أثاث أكثر و شغل للمساحة بشكل أكبر فمن غير المنطقي أن يصمم كنبة بخزانات أو رفوف للتخزين على الحوائط لأنه يستطيع استخدام كونسول و جزامات و مكتبات مغلقة على سبيل المثال .
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استخدم الالوان المناسبة للمفروشات و الأثاث المناسب للأرضيات و الحوائط، اجعل كل شيء متوافقاً و لا تكتفي بالرص و التكديس فقط، فالألوان و تناسقها هما المسئول الرئيسي عن الجمال في تصميم منزلك .
التمسك بالكلاسيكيات ليس عيباً و لكن الخطأ أن تتمسح بنقشات و ألوان قد عفا عليها الزمن، حاول أن تلجأ لألوان عصرية و استخدامات حداثية حتى لو احببت أن يكون التصميم كلاسيكي، فحجم هذا الطقم من الكراسي غير مناسب مطلقاً لمساحة منزلك فالاصرار عليه من أكبر الأخطاء و الحل بسيط و يكمن في التحرر قليلاً نحو المستقبل .
حاول أن يكون التصميم ليس مزدحماً لمجرد الشعور أنك تمتلك كل شيء، فالديكور يعني بالتناسق و ليس بالازدحام، اجعل منزلك قطعة مرتبة و نظيفة و مكان آمن للاستمتاع و الاسترخاء في كل غرفة فيه، اصنع لكل غرفة غرضها و وظيفتها بشكل جمالي، و لا تحاول أن يكون منزلك أشبه بالكتب الدراسية المكتظة و المحشوة بالمعلومات التي قد لا تفيد .