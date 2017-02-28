6 اخطاء في التصميم الداخلي و كيفية التعامل معها ؟

لو كنت ترغب في شراء أثاث فلماذا تشتري طقم بالكامل كما هو معروض، عليك اختيار القطع التي تناسب منزلك فقط، سواء في العدد أو الحجم، نلاحظ في هذا التصميم صعوبة كبيرة في المساحة أن تتوافق مع عدد و حجم هذا الطقم الذي يوجد به الكرسيين المنفصلين الذين نلاحظ أنهما ليس لهما أي داعي إلا أن تسببا في ضيق الغرفة فقط .