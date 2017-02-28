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6 اخطاء في التصميم الداخلي و كيفية التعامل معها ؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной غرفة المعيشة
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أثناء تصميمك لمنزلك قد تواجه بعض الأمور التي يتولد عنها أخطاء دون أن تدري،  سنقوم اليوم بصحبة هوميفاي بتوضيحها لك من خلال 6 نماذج لأخطاء شائعة الحدوث في التصميمات المتنوعة في منازلنا عن دون قصد مع تزويدك  بأكثر من طريقة وافية للتخلص من تلك الأخطاء لأنه من غير المعقول أن  تتواجد في منزلك الأنيق المتألق على الدوام  مثل تلك الهفوات البسيطة .

إليكم التفاصيل  ..

1- الاعتماد على مصدر وحيد للإضاءة

Woonhuis Bergen , By Lenny By Lenny غرفة المعيشة
By Lenny

By Lenny
By Lenny
By Lenny

من الأخطاء الشائعة الحدوث هو الاعتماد على مصدر وحيد للضوء سواء طبيعي أو صناعي في الغرفة  خصوصاً الواسعة في مساحتها ، و لتجنب تلك الأخطاء حاول أن يكون لديك تعدد في مستويات شدة الإضاءة الصناعية عن طريق استخدام أكثر من لمبة بمستويات شدة متنوعة و اجعل طرق غلقها و فتحها متعددة ، و بالنسبة للضوء الطبيعي فيمكنك التحكم في شدته من خلال الستائر الخفيفة و الثقيلة أو استخدام الشيش مثلما نلاحظ في هذا النموذج

2- شراء مجموعة كاملة من المعارض

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной غرفة المعيشة
Amazing Studio Светланы Панариной

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

لو كنت ترغب في شراء أثاث فلماذا تشتري طقم بالكامل كما هو معروض، عليك اختيار القطع التي تناسب منزلك فقط، سواء في العدد أو الحجم، نلاحظ في هذا التصميم صعوبة كبيرة في المساحة أن تتوافق مع عدد و حجم هذا الطقم الذي يوجد به الكرسيين المنفصلين الذين نلاحظ أنهما ليس لهما  أي داعي إلا أن تسببا في ضيق الغرفة فقط .

3- لأنه يوجد لديك مشكلة في التخزين تقوم بشراء أثاث بخزانات أكثر و أكثر

Bridge House, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's غرفة المعيشة
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

لو كان منزلك واسع المساحة فلماذا لا تخصص فيه خزانات في جهات محددة بدلاً من اللجوء لحيل استخدام الأثاث للتخزين و هي خاصية تستخدم للمساحات الضيقة بشكل اضطراري، حاول ألا تلجأ لأساليب اضطرارية و أنت لا تحتاجها، فمثلاً هذا المسطح يحتاج لقطع أثاث أكثر و شغل للمساحة بشكل أكبر فمن غير المنطقي أن يصمم كنبة بخزانات أو رفوف للتخزين على الحوائط لأنه يستطيع استخدام كونسول و جزامات و مكتبات مغلقة على سبيل المثال .

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4- خلل الألوان و المواد

Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars غرفة المعيشة
Ookinhetpaars

Ookinhetpaars
Ookinhetpaars
Ookinhetpaars

استخدم الالوان المناسبة للمفروشات و الأثاث المناسب للأرضيات و الحوائط، اجعل كل شيء متوافقاً و لا تكتفي بالرص و التكديس فقط، فالألوان و تناسقها هما المسئول الرئيسي عن الجمال في تصميم منزلك .

4- البعد عن الموضة

Квартира в классическом стиле в ЖК «Смольный Парк», 115 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

التمسك بالكلاسيكيات ليس عيباً و لكن الخطأ أن تتمسح بنقشات و ألوان قد عفا عليها الزمن، حاول أن تلجأ لألوان عصرية و استخدامات حداثية حتى لو احببت أن يكون التصميم كلاسيكي، فحجم هذا الطقم من الكراسي غير مناسب مطلقاً لمساحة منزلك فالاصرار عليه من أكبر الأخطاء و الحل بسيط و يكمن في التحرر قليلاً نحو المستقبل .

6- أن تجعل التصميم الداخلي أشبه بكتاب دراسي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حاول أن يكون التصميم ليس مزدحماً لمجرد الشعور أنك تمتلك كل شيء، فالديكور يعني بالتناسق و ليس بالازدحام، اجعل منزلك قطعة مرتبة و نظيفة و مكان آمن للاستمتاع و الاسترخاء في كل غرفة فيه، اصنع لكل غرفة غرضها و وظيفتها بشكل جمالي، و لا تحاول أن يكون منزلك أشبه بالكتب الدراسية المكتظة و المحشوة بالمعلومات التي قد لا تفيد .

تصميم كلاسيكي عصري لشقة ستريد عمل مثلها
أخطاء جسيمة و كيفية معالجتها

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