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7 غرف معيشة مودرن رائعة التصميم

ريم عوض ريم عوض
Küche, Bad und Wintergarten - Fachwerkhaus im Bergischen, raum.4 - Die Meisterdesigner raum.4 - Die Meisterdesigner غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة من أكثر الأماكن التي تقضي فيها  الأسرة أوقاتها لهذا يجب أن تكون مصدر رائحة وبهجة وملائمة لكل أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم واهتماماتهم. في هذا المقال نقدم لكم بعض غرف المعيشة المصممة بنمط مودرن نرجو أن تكون مصدر إلهام لك عند تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك. إليك 7 غرف معيشة مودرن رائعة التصميم.

ألوان مبهجة

apartamento em São Paulo, Ana Lucia Salama - Arquitetura e Interiores Ana Lucia Salama - Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Ana Lucia Salama – Arquitetura e Interiores

Ana Lucia Salama - Arquitetura e Interiores
Ana Lucia Salama – Arquitetura e Interiores
Ana Lucia Salama - Arquitetura e Interiores

من قال أن السجادة يجب أن تكون بشكل محدد، دائرية أ ومربعة أو مستطيلة؟ يمكنك اختيار سجادة ذات حدود مختلفة وبدرجات ألوان تتناسب مع باقي الأثاث. في هذا التصميم نجد الغرفة كلها باللون الكريمي لهذا كان استخدام تلك السجادة التي تتراوح ألوانها بين البيج والبني ودرجات البرتقالي مناسبة جدًا لكسر ملل اللون الكريمي الموحد، وأظهرت جمال الأثاث.

طاولة صفراء

Prédio Comercial, Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo غرفة المعيشة
Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo

Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo
Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo
Alvaro Camiña Arquitetura e Urbanismo

هل أقمشة الأثاث بألوان داكنة وتريد أن تضيف قطعة تنبض بالحياة والبهجة؟ هذه فكرة رائعة لتطبيق ذلك! لوّن طاولة غرفة المعيشة بلون فاقع وجذاب يجعل غرفة المعيشة تبدو أكثر ألفة ومرح. كذلك الإطارات المعلقة على الحائط لرسومات مليئة بالألوان.

سجاد يدوي

Küche, Bad und Wintergarten - Fachwerkhaus im Bergischen, raum.4 - Die Meisterdesigner raum.4 - Die Meisterdesigner غرفة المعيشة
raum.4 – Die Meisterdesigner

raum.4 - Die Meisterdesigner
raum.4 – Die Meisterdesigner
raum.4 - Die Meisterdesigner

السجاد اليدوي يضفي دفئًا وبساطة على أي غرفة يوضع بها حتى لو كان تصميمها مودرن! ولكن تأكد أن يكون باقي الأثاث بأقمشة غير مزركشة حتى يكون السجاد اليدوي هو محظ الأنظار ولا يفقد بريقه.

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خشب فاتح

WimbergerHaus Wieser in Siegersdorf, WimbergerHaus WimbergerHaus غرفة المعيشة
WimbergerHaus

WimbergerHaus
WimbergerHaus
WimbergerHaus

يميل معظم من يريد تصميم منزله بأثاث مودرن إلى طلاء الخشب بالألوان اللامعة أو المط وقليل ما نجد غرفة مودرن تم الإبقاء على لونها خشبي الأصلي. في هذا التصميم نرى جمال الخشب الفاتح في غرفة معيشة مودرن يتباين لونه مع الكنبة والأرضية الرمادية.

إضاءة وحائط بارز

Dekorative 3d Wandpaneele LOFT DESIGN SYSTEM, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة المعيشة
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

الكشافات المثبتة في السقف وخاصة فوق حائط مميز وبارز كهذا، وفوق صورة كبيرة تظهر جمال تلم الأشياء وتضفي أناقة على غرفة المعيشة.

دفء الألوان

Penthouse Prenzlauer Berg, BERLINRODEO interior concepts GmbH BERLINRODEO interior concepts GmbH غرفة المعيشة
BERLINRODEO interior concepts GmbH

BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH
BERLINRODEO interior concepts GmbH

درجات اللون البني من أكثر الألوان التي تضفي دفئًا على غرف المعيشة وغرف النوم. أضاف المصمم زهرية ورد لتنعش التصميم وكرسي بمخدة حمراء لتكسر من حدة الألوان الأرضية المستخدمة.

البنفسجي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هل أنت من محبي لون معين كالبفسجي مثلا؟ انسَ إضافة أي لون لباقي الغرفة واجعلها كلها باللون الأبيض ما عدا الكنبة!

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