7 غرف معيشة مودرن رائعة التصميم

من قال أن السجادة يجب أن تكون بشكل محدد، دائرية أ ومربعة أو مستطيلة؟ يمكنك اختيار سجادة ذات حدود مختلفة وبدرجات ألوان تتناسب مع باقي الأثاث. في هذا التصميم نجد الغرفة كلها باللون الكريمي لهذا كان استخدام تلك السجادة التي تتراوح ألوانها بين البيج والبني ودرجات البرتقالي مناسبة جدًا لكسر ملل اللون الكريمي الموحد، وأظهرت جمال الأثاث.