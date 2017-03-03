غرفة المعيشة من أكثر الأماكن التي تقضي فيها الأسرة أوقاتها لهذا يجب أن تكون مصدر رائحة وبهجة وملائمة لكل أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم واهتماماتهم. في هذا المقال نقدم لكم بعض غرف المعيشة المصممة بنمط مودرن نرجو أن تكون مصدر إلهام لك عند تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك. إليك 7 غرف معيشة مودرن رائعة التصميم.
من قال أن السجادة يجب أن تكون بشكل محدد، دائرية أ ومربعة أو مستطيلة؟ يمكنك اختيار سجادة ذات حدود مختلفة وبدرجات ألوان تتناسب مع باقي الأثاث. في هذا التصميم نجد الغرفة كلها باللون الكريمي لهذا كان استخدام تلك السجادة التي تتراوح ألوانها بين البيج والبني ودرجات البرتقالي مناسبة جدًا لكسر ملل اللون الكريمي الموحد، وأظهرت جمال الأثاث.
هل أقمشة الأثاث بألوان داكنة وتريد أن تضيف قطعة تنبض بالحياة والبهجة؟ هذه فكرة رائعة لتطبيق ذلك! لوّن طاولة غرفة المعيشة بلون فاقع وجذاب يجعل غرفة المعيشة تبدو أكثر ألفة ومرح. كذلك الإطارات المعلقة على الحائط لرسومات مليئة بالألوان.
السجاد اليدوي يضفي دفئًا وبساطة على أي غرفة يوضع بها حتى لو كان تصميمها مودرن! ولكن تأكد أن يكون باقي الأثاث بأقمشة غير مزركشة حتى يكون السجاد اليدوي هو محظ الأنظار ولا يفقد بريقه.
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يميل معظم من يريد تصميم منزله بأثاث مودرن إلى طلاء الخشب بالألوان اللامعة أو المط وقليل ما نجد غرفة مودرن تم الإبقاء على لونها خشبي الأصلي. في هذا التصميم نرى جمال الخشب الفاتح في غرفة معيشة مودرن يتباين لونه مع الكنبة والأرضية الرمادية.
الكشافات المثبتة في السقف وخاصة فوق حائط مميز وبارز كهذا، وفوق صورة كبيرة تظهر جمال تلم الأشياء وتضفي أناقة على غرفة المعيشة.
درجات اللون البني من أكثر الألوان التي تضفي دفئًا على غرف المعيشة وغرف النوم. أضاف المصمم زهرية ورد لتنعش التصميم وكرسي بمخدة حمراء لتكسر من حدة الألوان الأرضية المستخدمة.
هل أنت من محبي لون معين كالبفسجي مثلا؟ انسَ إضافة أي لون لباقي الغرفة واجعلها كلها باللون الأبيض ما عدا الكنبة!
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