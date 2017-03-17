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17 صورة ستجعلك تريد استخدام اللون الأحمر في منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Ampliación Sonríe IDEES.2, MUEBLES ORTS MUEBLES ORTS غرفة نومأسرة نوم ألواح خشب مضغوط Red
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تلعب الألوان دورًا هامًا في التأثير على نفسية الأفراد، وبما أن بيتك هو المكان الذي تقضي فيه معظم أوقاتك، فإن اختيار الألوان فيه أمرًا هامًا للغاية.. ونحن في هذا المقال نُسلط الضوء على اللون الأحمر بإعتباره أحد الألوان القوية الجذابة المليئة بالحرارة والطاقة.

ويعتبر الأحمر من الألوان النارية التي تُعبر عن القوة والجرأة والإنطلاق، والذي اكتشف علماء الطاقة تأثيره القوي على الجهاز العصبي للأفراد، فوجود لمسة حمراء في ديكور وأثاث منزلك تبعث بداخلك طاقة وحيوية من شأنها رفع الروح المعنوية والحيوية لدى الأفراد.. فلماذا تتردد الاّن في الحصول على قطعة أثاث أو باقة زهور باللون الأحمر أو طلاء جدار بالكامل في أي ركن بمنزلك باللون الأحمر؟ سواء في غرفة المعيشة أو الحمام أو حتى خارج منزلك بالحديقة .. نحن نقدم لك اليوم 17 صورة تُبرز سحر اللمسات الحمراء في منزلك ستتعرف عليها من خلال هذا المقال.

1. طاولة حمراء بوحدات تخزين مُضيئة

Salas Pequenas, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda غرفة السفرة MDF Red
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

2. جدار السيراميك الصغير في تصميم كلاسكي بسيط

Integração Red, Lo. interiores Lo. interiores مطبخ
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

3. نجفة ووسائد حمراء في غرفة معيشة فاتحة

LAMPARAS DE TECHO, Angelo Luz + Diseño Angelo Luz + Diseño غرفة المعيشةإضاءة Red
Angelo Luz + Diseño

Angelo Luz + Diseño
Angelo Luz + Diseño
Angelo Luz + Diseño

4. الأحمر في طاولة الطعام للمسة أنيقة

Cobertura praia, LX Arquitetura LX Arquitetura غرفة المعيشة Red
LX Arquitetura

LX Arquitetura
LX Arquitetura
LX Arquitetura

5. مفروشات غرفة النوم ولا بأس بقطعة أثاث رقيقة لأجواء رومانسية

TOCADORES, Muebles Soliño Muebles Soliño غرفة نومتسريحة ألواح خشب مضغوط Red
Muebles Soliño

Muebles Soliño
Muebles Soliño
Muebles Soliño

6. مع وحدات الإضاءة في ركن مكتبي صغير

LAMPARAS DE TECHO, Angelo Luz + Diseño Angelo Luz + Diseño مكاتب العمل والدراسةإضاءة أبلكاش Red
Angelo Luz + Diseño

Angelo Luz + Diseño
Angelo Luz + Diseño
Angelo Luz + Diseño

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7. أصص الزرع الحمراء لمدخل منزل مُبهج

MODERN RED, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة Red
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

8. في غرفة الأطفال لطاقة وحيوية أكثر

Ampliación Sonríe IDEES.2, MUEBLES ORTS MUEBLES ORTS غرفة نومأسرة نوم ألواح خشب مضغوط Red
MUEBLES ORTS

MUEBLES ORTS
MUEBLES ORTS
MUEBLES ORTS

9. تناغم يكسر حيادية وبرودة الرمادي

Ampliación Sonríe IDEES.2, MUEBLES ORTS MUEBLES ORTS غرفة نومأسرة نوم ألواح خشب مضغوط Red
MUEBLES ORTS

MUEBLES ORTS
MUEBLES ORTS
MUEBLES ORTS

10. الأحمر في رسوم ورق الحائط الجميلة

Birch tree forest wall sticker with red birds Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
Vinyl Impression

Birch tree forest wall sticker with red birds

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

11. إطار النافذة في غرفة كلاسكية جميلة

Сказки бывают разные, восточные и не очень... коттедж в Лаишевском районе, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' غرفة نوم خشب Red
Студия дизайна интерьера <q>Золотое сечение</q>

Студия дизайна интерьера "Золотое сечение"
Студия дизайна интерьера <q>Золотое сечение</q>
Студия дизайна интерьера "Золотое сечение"

12. خلفية رائعة للتلفزيون لجذب الانتباه

Hotel Radisson BLU, Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ مساحات تجارية ألواح خشب مضغوط Red فنادق
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

13. سجادة الأرضية لمزيد من المرح

Itaquera | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة Red
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

14. تناغم مع الزجاج في باب حمام صغير

homify حمام بلاط Red
homify

homify
homify
homify

15. سيراميك منطقة الدُش لجلسة استحمام مُنعشة

Cobertura na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores حمام Red
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

16. طلاء الجدار الخرساني لأجواء دافئة

Maison H à Bruxelles, ARTERRA ARTERRA مطبخ حجر Red
ARTERRA

ARTERRA
ARTERRA
ARTERRA

17. عمود وسط المنزل للمسة فريدة

Residência em Nova Lima, Repsold Arquitetos Repsold Arquitetos غرفة السفرة سيراميك Red
Repsold Arquitetos

Repsold Arquitetos
Repsold Arquitetos
Repsold Arquitetos

ولأن الألوان تلعب دورها في تزيين منزلك وراحتك النفسية بداخله فإن هوميفاي يُخبرك كيف تختار باليتة ألوان رائعة لمنزلك

9 حلول مبتكرة لاستغلال ممرات منزلك الضيقة
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