الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

35 فكرة ليبدو مطبخك الصغير منظم ورائع

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Peponi House - Back Door to Africa, STUDIO [D] TALE STUDIO [D] TALE مطبخ
Loading admin actions …

الحفاظ على المطبخ نظيف ومنظم أصبح تحدي كبير نواجهه يوميًا، وتصبح المهم أصعب في حالة أن مساحة المطبخ صغيرة لأنها تتطلب جهد مضاعف في اختيار أثاث له مناسب ومفيد للمساحة لأقصى درجة بدون أن تزحمها، وفي هذا الموضوع ستذهب معنا لترى أفكار الخبراء لأفضل تصاميم لكي يبدو مطبخك منظم وجميل، نحن نضمن لك أن بعد قراءة  هذه الأفكار ستلهمك بأكثر من فكرة لتنظيم مطبخك، دعنا نرى هذه الأفكار مع التفاصيل . 

1- درج عملي في الزاوية

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

وضع درج في زاوية المطبخ أمر صعب لكن هذا الدرج سيصبح ملائم جدًا في الزاوية ولن تجد أي صعوبة . 

2- ألوان فاتحة للشعور بالرحابة

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

النغمات الفاتحة تعطي إيحاء بأن المساحة أوسع ومشرقة أكثر.

3- رفوف لامعة على الحائط

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

الإضاءة الجيدة واستغلال السقف المرتفع ضمان لبقاء المطبخ مرتب. 

4- مساحة عمل صغيرة

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 مطبخألواح المطبخ
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

إذا أضفت مقاعد ممتدة بطول المطبخ يمكن أن تستخدمها استخدامات متعددة، على سبيل المثال، يمكنك أن تستغلها للدراسة . 

5- المزيج الكلاسيكي بين الأبيض والأسود

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living مطبخرفوف وأدراج
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

يمكن أن تضع أرفف أعلى الخزانات أو طاولة طعام المطبخ سيساعدك هذا على الحفاظ على الخزانات مرتبة ونظيفة . 

6- طاولة طعام صغيرة

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

هذا هو جمال المطابخ الصغيرة المفتوحة أنك لا تحتاج إلى القلق بشأن طاولة الطعام، بواسطة جزيرة المطبخ يمكنك فعل أكثر من شيء في مساحة واحدة كالتي تبدو أمامنا في هذه الصورة . 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- تصميم محكم

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

أنت تحب الطبخ وتريد موقد كبير في مطبخك الصغير؟، يمكنك تثبيت كل شيء سيساعدك في الطبخ في تصميم مدمج وحديث . 

8- فسيفساء عصرية على الجدار

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

تزيين الجدار بالفسيفساء ذات الألوان الزاهية يجعل مطبخك الصغير يجعله ملون ونابض بالحياة . 

9- أثاث وخزانات داكنة

Apartamento DE, Arquitetura 1 Arquitetura 1 مطبخ White
Arquitetura 1

Arquitetura 1
Arquitetura 1
Arquitetura 1

مزيج الأبيض والأسود لن يصبح موضة قديمة أبدًا استخدامه مفضل في أي وقت .

10- جدار مطلي بألوان نابضة بالحياة

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura مطبخألواح المطبخ
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

مزيج الأصفر والأبيض يجعل المطبخ يبدو مبهج وساحر . 

11- بسيط وعملي

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

هذا المطبخ بسيط ومنظم بعناية، أن تمتلك كل شيء في مساحة واحدة وفي نفس الوقت تكون على اتصال بعائلتك وأنت تطبخ أمر رائع .  

12- مثالية للاجتماعات

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

أنت ترغب في بار مثل هذا حتى تدعُ أصدقائك وأفراد عائلتك لتقضية أمسية جميلة معهم . 

13- تصميم بحرف U

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

تصميم الخزائن الواضح والبسيط يبدو بدون أي رسومات في أي إتجاه لكنها كبيرة حتى تستوعب كل أدوات المطبخ. 

14- لمسة خشبية

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

الإضاءة، اللون، وتصميم المطبخ كل شيء على مايرام، الطبخ سيصبح خبرة ممتعة في هذه المساحة . 

15- المساحة العليا

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

في المطابخ الصغيرة كل المساحة العليا وصولًا إلى السقف يمكنك استغلالها في تعليق خزائن لتحافظ على مطبخ منظم . 

16- خزانة في المطبخ

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

يبدو غريب إلا أنه محتمل التنفيذ، وجود خزانة بأبواب مفتوحة في المطبخ يمكنها أن تستوعب كل أدواته بداخلها. 

17- مفيد جدًا

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

الرف الممتد من طاولة العمل تزيد من المساحة التي تحتاجها في تقطيع الأشياء التي تريد طبخها . 

18- مطبخ طويل

Gelbe Küche, Berlin Interior Design Berlin Interior Design مطبخ
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

للمحافظة على مطبخك الطويل مُرتب في حالة أن عرضه صغير حافظ على جانب واحد مفتوح حتى لا تعيق الحركة فيه. 

19- الأبيض والخشب

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

لايهم إلى أي مدى مطبخك صغير، اختار الألوان، الطراز، والمواد التي ستبنيه بها .  

19 – الطراز المينيمالي الأنيق

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon مطبخإضاءة
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

20- تصميم عملي

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign مطبخ
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

أكثر من مجرد مطبخ، أنت ترى الآن مطبخ، غرفة سفرة، ومساحة لمشاهدة التلفاز في مساحة واحدة .  

21- مطبخ على حسب الطلب

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

عبر عن شخصيتك في تصميم مطبخك سواء كان في ألوانه، أثاثه، أو المواد المصنوعة منه.

22- مكان الثلاجة

Cozinha, DecaZa Design DecaZa Design مطبخ MDF Multicolored
DecaZa Design

DecaZa Design
DecaZa Design
DecaZa Design

الثلاجة تشغل مساحة كبيرة في مطبخنا فأفضل طريقة لبقاء الثلاجة في المطبخ هو جعلها جزء من الأثاث وبهذه الطريقة ستجد لها مكان ومكان إضافي للتخزين . 

23- تحديد المنطقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كان مطبخك جزء من غرفة وأنت ستستخدم الغرفة في غرض آخر أيضًا، يمكنك أن تغلق المساحة بطاولة طعام حتى تحددها . 

24- تصميم الإضاءة

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design مطبخ
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

الإضاءة المناسبة يمكن أن تضيء أي منطقة، بدلًا من الاعتماد على مصباحين يمكنك الاستعانة بخط ممدود بطول السقف للإضاءة، ستبدو المساحة رائعة حقًا. 

25- بلمسة حديثة

Projeto R9, Estúdio 12b Estúdio 12b مطبخ
Estúdio 12b

Estúdio 12b
Estúdio 12b
Estúdio 12b

كن جريئًا في اختيار البلاط لنظرة معاصرة وشبابية . 

26- نكهة ريفية

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

إذا كنت تريد لمسة طبيعية وريفية لمطبخك فهذا التصميم لأجلك. 

27- اجعلها جميلة

COZINHA PEQUENA E CHARMOSA, Rachel Avellar Interiores Rachel Avellar Interiores مطبخ Blue
Rachel Avellar Interiores

Rachel Avellar Interiores
Rachel Avellar Interiores
Rachel Avellar Interiores

مجموعة من البلاط الصغير واللمبات المعلقة يمكن أن تجعل مطبخك رائع . 

28- في النهاية

Cozinha Apartamento C|L, Humanize Arquitetura Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

إذا كان لديك مطبخ طويل مثل هذا سلط الضوء في نهايته . 

29- طاولة في الزاوية

COZINHA, ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA مطبخ
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

امتلاك طاولة مثبتة بجانب الجدار تضمن لك حركة حرة في المطبخ . 

30- اختيار المقاعد

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

اختارمقاعد البار بعناية لأن أرجل بعض التصاميم تأخذ الكثير من المساحة لذا تأكد من أن اختيارك وقع على الصحيح . 

31- لمسة ودودة

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

تحويل الجدار إلى سبورة وإعطائها لمسة ودودة له ستزيد من جمال مطبخك . 

32 – توفير المساحة

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

ثبت مقاعد البار من خلال فتحة به حتى تستطيع أن تنزعها متى شئت . 

33- الاستفادة من كل المساحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كن مبدع واستغل كل ركن في مطبخك . 

34- أفضل من القديم

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

مكتب والدك القديم، لوحات طويلة، وصناديق خشبية متينة يمكن أن يكونوا أثاث لمطبخك الجديد 

35- تسليط الضوء

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 12 نصيحة هامة لمنزلك إذا كنت متزوج

12 تصميم للأرضيات الرخام تناسب الذوق العربي
قيم هذه الأفكار من 1:10؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً