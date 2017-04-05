35 فكرة ليبدو مطبخك الصغير منظم ورائع

الحفاظ على المطبخ نظيف ومنظم أصبح تحدي كبير نواجهه يوميًا، وتصبح المهم أصعب في حالة أن مساحة المطبخ صغيرة لأنها تتطلب جهد مضاعف في اختيار أثاث له مناسب ومفيد للمساحة لأقصى درجة بدون أن تزحمها، وفي هذا الموضوع ستذهب معنا لترى أفكار الخبراء لأفضل تصاميم لكي يبدو مطبخك منظم وجميل، نحن نضمن لك أن بعد قراءة هذه الأفكار ستلهمك بأكثر من فكرة لتنظيم مطبخك، دعنا نرى هذه الأفكار مع التفاصيل .
وضع درج في زاوية المطبخ أمر صعب لكن هذا الدرج سيصبح ملائم جدًا في الزاوية ولن تجد أي صعوبة .
النغمات الفاتحة تعطي إيحاء بأن المساحة أوسع ومشرقة أكثر.
الإضاءة الجيدة واستغلال السقف المرتفع ضمان لبقاء المطبخ مرتب.
إذا أضفت مقاعد ممتدة بطول المطبخ يمكن أن تستخدمها استخدامات متعددة، على سبيل المثال، يمكنك أن تستغلها للدراسة .
يمكن أن تضع أرفف أعلى الخزانات أو طاولة طعام المطبخ سيساعدك هذا على الحفاظ على الخزانات مرتبة ونظيفة .
هذا هو جمال المطابخ الصغيرة المفتوحة أنك لا تحتاج إلى القلق بشأن طاولة الطعام، بواسطة جزيرة المطبخ يمكنك فعل أكثر من شيء في مساحة واحدة كالتي تبدو أمامنا في هذه الصورة .
أنت تحب الطبخ وتريد موقد كبير في مطبخك الصغير؟، يمكنك تثبيت كل شيء سيساعدك في الطبخ في تصميم مدمج وحديث .
تزيين الجدار بالفسيفساء ذات الألوان الزاهية يجعل مطبخك الصغير يجعله ملون ونابض بالحياة .
مزيج الأبيض والأسود لن يصبح موضة قديمة أبدًا استخدامه مفضل في أي وقت .
مزيج الأصفر والأبيض يجعل المطبخ يبدو مبهج وساحر .
هذا المطبخ بسيط ومنظم بعناية، أن تمتلك كل شيء في مساحة واحدة وفي نفس الوقت تكون على اتصال بعائلتك وأنت تطبخ أمر رائع .
أنت ترغب في بار مثل هذا حتى تدعُ أصدقائك وأفراد عائلتك لتقضية أمسية جميلة معهم .
تصميم الخزائن الواضح والبسيط يبدو بدون أي رسومات في أي إتجاه لكنها كبيرة حتى تستوعب كل أدوات المطبخ.
الإضاءة، اللون، وتصميم المطبخ كل شيء على مايرام، الطبخ سيصبح خبرة ممتعة في هذه المساحة .
في المطابخ الصغيرة كل المساحة العليا وصولًا إلى السقف يمكنك استغلالها في تعليق خزائن لتحافظ على مطبخ منظم .
يبدو غريب إلا أنه محتمل التنفيذ، وجود خزانة بأبواب مفتوحة في المطبخ يمكنها أن تستوعب كل أدواته بداخلها.
الرف الممتد من طاولة العمل تزيد من المساحة التي تحتاجها في تقطيع الأشياء التي تريد طبخها .
للمحافظة على مطبخك الطويل مُرتب في حالة أن عرضه صغير حافظ على جانب واحد مفتوح حتى لا تعيق الحركة فيه.
لايهم إلى أي مدى مطبخك صغير، اختار الألوان، الطراز، والمواد التي ستبنيه بها .
أكثر من مجرد مطبخ، أنت ترى الآن مطبخ، غرفة سفرة، ومساحة لمشاهدة التلفاز في مساحة واحدة .
عبر عن شخصيتك في تصميم مطبخك سواء كان في ألوانه، أثاثه، أو المواد المصنوعة منه.
الثلاجة تشغل مساحة كبيرة في مطبخنا فأفضل طريقة لبقاء الثلاجة في المطبخ هو جعلها جزء من الأثاث وبهذه الطريقة ستجد لها مكان ومكان إضافي للتخزين .
إذا كان مطبخك جزء من غرفة وأنت ستستخدم الغرفة في غرض آخر أيضًا، يمكنك أن تغلق المساحة بطاولة طعام حتى تحددها .
الإضاءة المناسبة يمكن أن تضيء أي منطقة، بدلًا من الاعتماد على مصباحين يمكنك الاستعانة بخط ممدود بطول السقف للإضاءة، ستبدو المساحة رائعة حقًا.
كن جريئًا في اختيار البلاط لنظرة معاصرة وشبابية .
إذا كنت تريد لمسة طبيعية وريفية لمطبخك فهذا التصميم لأجلك.
مجموعة من البلاط الصغير واللمبات المعلقة يمكن أن تجعل مطبخك رائع .
إذا كان لديك مطبخ طويل مثل هذا سلط الضوء في نهايته .
امتلاك طاولة مثبتة بجانب الجدار تضمن لك حركة حرة في المطبخ .
اختارمقاعد البار بعناية لأن أرجل بعض التصاميم تأخذ الكثير من المساحة لذا تأكد من أن اختيارك وقع على الصحيح .
تحويل الجدار إلى سبورة وإعطائها لمسة ودودة له ستزيد من جمال مطبخك .
مكتب والدك القديم، لوحات طويلة، وصناديق خشبية متينة يمكن أن يكونوا أثاث لمطبخك الجديد
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