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10 أفكار لتزيين منزلك بدون تكاليف

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
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لدينا جميعًا رغبة في تغيير شكل وأجواء منزلنا، من المدخل للغرف و الحمام ولكن لا يساعدنا دائمًا الجانب المادي، فربما تحتاج بعض الأشياء إلى نفقات باهظة.. وبما أننا نبحث عن الشيء الأقل تكلفة، فنحن اليوم نجمع في هذا المقال 10 حيل من شأنها أن تجعل منزلك مليء بالحيوية والأناقة والجمال بدون تكلفة إطلاقًا. حيث يمكنك العثور طريقة ملهمة لتزيين منزلك من هذه الأفكار التي نقدمها لك في مجموعة صور للحصول على المنزل الذي تحلم به.

1. لوحات خشبية على الجدران

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

مع لوحات خشبية بسيطة يمكن أن تخلق أجواء مختلفة وراء اللوح الأمامي للسرير الخاص بك، والدليل في هذه الصورة الملهمة التي تم فيها تغليف الجدار بأكمله خلف اللوح الأمامي للسرير بالألواح الخشبية البسيطة. وهو المادة التي يمكن أن تكون في منزلك أو يمكنك الحصول عليه بسهولة من أي مكان ما إذا لم يكن لديك.

في النهاية يكون لديك وسيلة رائعة لتزيين سريرك مع الملحقات الهامة مثل لحاف جميلة والوسائد الملونة والبطانيات.

2. طاولة قديمة

homify غرفة السفرةخزانات وبوفيه
homify

homify
homify
homify

إذا لم يكن لديك المال الكافي لشراء طاولة جديد فلا تجهد نفسك، يمكنك الحصول على واحدة قديمة من منزل والديك القديم، بالتأكيد هم لديهم هناك طاولة قديمة في الطابق السفلي أو العلوي دون الحاجة لشراء واحدة، فمن هنا لديك فرصة لتحقيق الشخصية وإعطاء الفرصة لقطعة قديمة للتألق مرة أخرى.

قد تحتاج إلى ترميم بسيط فقط، إذا كنت تريدها حقًا فلن يكن من الصعب العثور عليها. فهذه الطاولة ستكون وظيفية جدًا في الغرف وفي المطبخ، وقد تكون مريحة ومهمة لغرفة الطفل الجديد بحيث لا يشوه الجديدة بسرعة أو يُدمرها.

3. الزهور في زجاجات

homify غرفة السفرة Wood effect
homify

homify
homify
homify

لدينا دائمًا الكثير من الزجاجات في المنزل ومعظم الوقت لا نستخدمها أو نقوم بإعادة تدوير!.. ولكن بعد رؤية هذا الإلهام ستفكرون مرة أخرى قبل إلقائها في النفاية، عن طريق جعلها كالمزهريات الجميلة لتحمل بعض الزهور التي تشتريها أو تزرعها في الحديقة الخاصة بك. فتعطي شكلًا رائع للديكور ولمسات أكثر سحرًا لمنزلك.

4. استبدال مكان الأثاث

Bedroom, Cabbages & Roses Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses

Bedroom

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

تغييرمكان الأثاث أو تقسيم الغرفة كتحريك الأثاث بشكل مختلف في المساحة الموجودة، بحيث يمكنك العثور على مكان مختلف في الغرفة الخاصة بك. كما في هذا المثال الذي حرك السرير أمام الخزانة القديمة ليبدو شكل الخزانة هو اللوح الأمامي للسرير.

5. استخدام صناديق الفاكهة

elektryzujące wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة نوم
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

نستمر في موجة استعادة وتحويل الأشياء القديمة، لأنه في الحقيقة يمكننا الحصول على حلول مذهلة لتزيين منزلنا دون إنفاق أي شيء.. و صناديق الفواكه يمكن أن تكون حليف ممتاز لإعطاء أسلوب خاص إلى منزلك، وتكوين شخصية هائلة.. حيث يمكنك إنشاء العديد من الأشياءبها كأدراج بجانب السرير، طاولات صغيرة، والأرائك، وأثاث في الهواء الطلق، والأرفف. بحيث يمكنك أخيرًا الاستفادة منها بطريقة رائعة وجعلها أكثر وظيفية.

6. تعليق الصور

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المزيد والمزيد من الصور.. معها نستطيع أن نقدم ترقية وبهجة واضحة إلى الجدران ولم يعد هناك حاجة لشراء الإطارات، يمكنك تعليق الفروع لهم مع إكليل من أضواء أو وضعها مع قطعة من الشريط الملون ولصقها بالغراء، على سبيل المثال نقدم لك هذه الغرفة للحصول على الإلهام من هذه الأفكار سعيدة!

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7. الأشكال الورقية

Orikomi Plain Pastel Pink Orikomi غرفة نومإضاءة
Orikomi

Orikomi Plain Pastel Pink

Orikomi
Orikomi
Orikomi

لدينا جميعًا كثير من الأوراق في المنزل من ورق المجلات أو الصحف يمكننا استخدامها لعمل الأشكال الورقية الرائعة. وجعل المصابيح الخاصة بك في المنزل تبدو بإطلالة فريدة من نوعها.

ونطلق لخيالكم العنان في ابتكار تلك الأشكال التي تريدون تزيين المصابيح بها.

8. إنشاء المصابيح

Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

إذا كنت لا تريد الأوراق، قم بإعادة تدوير الأكواب القديمة الموروثة من جدتك، وضع فيها المصابيح للحصول على منظر فريد من نوعه، وسوف يكون وسيلة جميلة لتذكر الماضي والحصول على إضاءة جميلة وتزيين منزلك بأقل تكلفة ممكنة.

9. بناء سلم

Bathroom Studio D. Interiors غرفة المعيشة
Studio D. Interiors

Bathroom

Studio D. Interiors
Studio D. Interiors
Studio D. Interiors

سلالم خشبية بسيطة في ديكور المنزل، سواء في الحمام، وغرفة نوم أو غرفة المعيشة. ولكن الحقيقة هي أنها مكلفة ونحن نبحث أن أقل تكلفة ممكنة، لذلك علينا أن نبني الدرج الخشبي بأنفسنا ببعض من العصي، والتي سوف نستطيع جمعها من أي مكان أو بعض الأخشاب القديمة مع وبعض المسامير.. لاحظ أن هذا السلم هو ديكور فقط لوضع المناشف أو الملابس أو الأغطية، وليس لديه ما يكفي من القوة لتحمل جسمك.

10. التخلص من الأشياء الغير مفيدة

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH غرفة المعيشة
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

وأخيرًا واحدة من الحيل التي لا تنتهي ورخيصة جدًا وهي أن يكون لديك منزل أنيق ومشرق ونظيف ويبدو بشكل منتظم، عن طريق حفظ كل شيء في مكانه.

والتخلص من بعض الكراكيب، والأثاث، والملابس، وكل ما هو غير مفيد، من أجل أن يكون لديك منزل متناغم، وجلسة نظيفة ومريحة وكريمة، وهذا مثال رائع.

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