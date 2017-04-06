10 أفكار لتزيين منزلك بدون تكاليف

لدينا جميعًا رغبة في تغيير شكل وأجواء منزلنا، من المدخل للغرف و الحمام ولكن لا يساعدنا دائمًا الجانب المادي، فربما تحتاج بعض الأشياء إلى نفقات باهظة.. وبما أننا نبحث عن الشيء الأقل تكلفة، فنحن اليوم نجمع في هذا المقال 10 حيل من شأنها أن تجعل منزلك مليء بالحيوية والأناقة والجمال بدون تكلفة إطلاقًا. حيث يمكنك العثور طريقة ملهمة لتزيين منزلك من هذه الأفكار التي نقدمها لك في مجموعة صور للحصول على المنزل الذي تحلم به.
مع لوحات خشبية بسيطة يمكن أن تخلق أجواء مختلفة وراء اللوح الأمامي للسرير الخاص بك، والدليل في هذه الصورة الملهمة التي تم فيها تغليف الجدار بأكمله خلف اللوح الأمامي للسرير بالألواح الخشبية البسيطة. وهو المادة التي يمكن أن تكون في منزلك أو يمكنك الحصول عليه بسهولة من أي مكان ما إذا لم يكن لديك.
في النهاية يكون لديك وسيلة رائعة لتزيين سريرك مع الملحقات الهامة مثل لحاف جميلة والوسائد الملونة والبطانيات.
إذا لم يكن لديك المال الكافي لشراء طاولة جديد فلا تجهد نفسك، يمكنك الحصول على واحدة قديمة من منزل والديك القديم، بالتأكيد هم لديهم هناك طاولة قديمة في الطابق السفلي أو العلوي دون الحاجة لشراء واحدة، فمن هنا لديك فرصة لتحقيق الشخصية وإعطاء الفرصة لقطعة قديمة للتألق مرة أخرى.
قد تحتاج إلى ترميم بسيط فقط، إذا كنت تريدها حقًا فلن يكن من الصعب العثور عليها. فهذه الطاولة ستكون وظيفية جدًا في الغرف وفي المطبخ، وقد تكون مريحة ومهمة لغرفة الطفل الجديد بحيث لا يشوه الجديدة بسرعة أو يُدمرها.
لدينا دائمًا الكثير من الزجاجات في المنزل ومعظم الوقت لا نستخدمها أو نقوم بإعادة تدوير!.. ولكن بعد رؤية هذا الإلهام ستفكرون مرة أخرى قبل إلقائها في النفاية، عن طريق جعلها كالمزهريات الجميلة لتحمل بعض الزهور التي تشتريها أو تزرعها في الحديقة الخاصة بك. فتعطي شكلًا رائع للديكور ولمسات أكثر سحرًا لمنزلك.
تغييرمكان الأثاث أو تقسيم الغرفة كتحريك الأثاث بشكل مختلف في المساحة الموجودة، بحيث يمكنك العثور على مكان مختلف في الغرفة الخاصة بك. كما في هذا المثال الذي حرك السرير أمام الخزانة القديمة ليبدو شكل الخزانة هو اللوح الأمامي للسرير.
نستمر في موجة استعادة وتحويل الأشياء القديمة، لأنه في الحقيقة يمكننا الحصول على حلول مذهلة لتزيين منزلنا دون إنفاق أي شيء.. و صناديق الفواكه يمكن أن تكون حليف ممتاز لإعطاء أسلوب خاص إلى منزلك، وتكوين شخصية هائلة.. حيث يمكنك إنشاء العديد من الأشياءبها كأدراج بجانب السرير، طاولات صغيرة، والأرائك، وأثاث في الهواء الطلق، والأرفف. بحيث يمكنك أخيرًا الاستفادة منها بطريقة رائعة وجعلها أكثر وظيفية.
المزيد والمزيد من الصور.. معها نستطيع أن نقدم ترقية وبهجة واضحة إلى الجدران ولم يعد هناك حاجة لشراء الإطارات، يمكنك تعليق الفروع لهم مع إكليل من أضواء أو وضعها مع قطعة من الشريط الملون ولصقها بالغراء، على سبيل المثال نقدم لك هذه الغرفة للحصول على الإلهام من هذه الأفكار سعيدة!
لدينا جميعًا كثير من الأوراق في المنزل من ورق المجلات أو الصحف يمكننا استخدامها لعمل الأشكال الورقية الرائعة. وجعل المصابيح الخاصة بك في المنزل تبدو بإطلالة فريدة من نوعها.
ونطلق لخيالكم العنان في ابتكار تلك الأشكال التي تريدون تزيين المصابيح بها.
إذا كنت لا تريد الأوراق، قم بإعادة تدوير الأكواب القديمة الموروثة من جدتك، وضع فيها المصابيح للحصول على منظر فريد من نوعه، وسوف يكون وسيلة جميلة لتذكر الماضي والحصول على إضاءة جميلة وتزيين منزلك بأقل تكلفة ممكنة.
سلالم خشبية بسيطة في ديكور المنزل، سواء في الحمام، وغرفة نوم أو غرفة المعيشة. ولكن الحقيقة هي أنها مكلفة ونحن نبحث أن أقل تكلفة ممكنة، لذلك علينا أن نبني الدرج الخشبي بأنفسنا ببعض من العصي، والتي سوف نستطيع جمعها من أي مكان أو بعض الأخشاب القديمة مع وبعض المسامير.. لاحظ أن هذا السلم هو ديكور فقط لوضع المناشف أو الملابس أو الأغطية، وليس لديه ما يكفي من القوة لتحمل جسمك.
وأخيرًا واحدة من الحيل التي لا تنتهي ورخيصة جدًا وهي أن يكون لديك منزل أنيق ومشرق ونظيف ويبدو بشكل منتظم، عن طريق حفظ كل شيء في مكانه.
والتخلص من بعض الكراكيب، والأثاث، والملابس، وكل ما هو غير مفيد، من أجل أن يكون لديك منزل متناغم، وجلسة نظيفة ومريحة وكريمة، وهذا مثال رائع.
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