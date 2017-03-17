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9 أفكار ذكية لاستخدام قطع خشبية غير مكلفة في أشياء مفيدة وعملية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify سلالم وأروقة رفوف وأدراج خشب
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تتمتع الأخشاب بسحر طبيعي لا يقاوم، وسعر لا ينافس، ومرونة تُتيح لك تطويعها لتصميم أي شكل تريد، لتُصبح حلًا مثاليًا لشغل الكثير من المساحات في منزلك الجديد بتكلفة قليلة تخفف من أعباء ميزانية تأثيث المنزل، بل وأيضًا حلًا رائعًا للحصول على قطعة ديكورية أنيقة تنعش التصميم الداخلي لمنزلك وتجدد مظهره بلمسات بسيطة غير مكلفة.

في هذا المقال من هوميفاي، جمعنا لكم 9 قطع خشبية بين الجديدة والمعاد تدوريها، لإلهامكم في الحصول على قطع ديكورية أنيقة وتتمتع بالوظيفية والتكلفة المنخفضة، للتخفيف من أعباء ميزانية تأثيث منزلكم أو تجديده.

لا تفوتوا مشاهدتها!

1. أريكة متعددة الاستخدامات

Sofa KASHAN e15 غرفة المعيشة
e15

Sofa KASHAN

e15
e15
e15

إن كان هناك ميزة لا يختلف عليها اثنان في أي قطعة أثاث، فهي تعدد الاستخدامات، ليس فقط لتوفير المساحة بل أيضًا لإعطاء مظهر عصري وذكي لمنزلك، كما في تلك القطعة الخشبية التي صممت كأريكة مع مسند ظهر يمكن استخدامه كرف لترتيب بعض الكتب وقطع اليدكور الصغيرة، وربما الجلوس بشكل عكسي واستخدام هذا الرف كمكتب للمذاكرة والكتابة!

2. خزانة بسيطة

homify سلالم وأروقة رفوف وأدراج خشب
homify

homify
homify
homify

مدخل المنزل قد يمثل عقبة تصميمية، تجعلنا نقف حائرين أمام قطعة الأثاث التي يمكن اختيارها لتزيينه بشكل أنيق ووظيفي، وهذا التصميم يحل المعضلة بكل بساطة، فقط بضعة صناديق خشبية مفرغة رتبت فوق مقعد ممتد، لتبدو كخزانة لترتيب القطع الديكورية، وربما وضع المفاتيح والمحفظة عند الدخول من باب المنزل. في النهاية شكلت هي ذاتها قطعة ديكورية أنيقة وغير مكلفة.

3. أريكة عتيقة لركن فريد

Wohnräume dekoriert mit Kiran Kelims, Kiran Kelim & Teppich Kunst Kiran Kelim & Teppich Kunst غرفة المعيشة Multicolored
Kiran Kelim &amp; Teppich Kunst

Kiran Kelim & Teppich Kunst
Kiran Kelim &amp; Teppich Kunst
Kiran Kelim & Teppich Kunst

دائمًا ما يكون هناك ذلك الركن الذي نتمنى اشغاله بقطعة أثاث أنيقة وغير مكلفة، يمكنك طلب مثل هذا التصميم من النجار، حيث الأريكة الخشبية ذات المظهر العتيق، ولكن مع أقمشة ووسائد ملونة، تمنحها مظهرًا فريدًا قادرًا على تزيين أي ركن في منزلك بلمسة جمالية أنيقة.

4. وداعا للمطبخ التقليدي

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

مع تلك القطعة الخشبية، يمكنك أن  تقول وداعًا للمطبخ التقليدي بكل سرور. هيكل خشبي يزين الجدار، وفي الوقت ذاته يتضمن العديد من الأرفف المقسمة، لتخزين وترتيب الأشياء، بشكل جديد تمامًا، وبدون شغل أي مساحة تُذكر، بل وبدون تكلفة كبيرة.

5. صناديق معلقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مقارنة بالأرفف المعلقة، تبدو الصناديق أكثر وظيفية، حيث أنها تُتيح لك مساحتين للتخزين بدلًا من واحدة، داخل الصندوق، وفوق سطحه، كما أنه تتمتع بأناقة ديكورية خاصة، عند ترتيبها بأحجام وأشكال مختلفة.

6. مثالية للشرفة

RUSTIC INTERIORS, Turiya Lifestyle LLP Turiya Lifestyle LLP غرفة المعيشة خشب Beige
Turiya Lifestyle LLP

Turiya Lifestyle LLP
Turiya Lifestyle LLP
Turiya Lifestyle LLP

أريكة خشبية، أعيد تدويرها  مع الكثير من الفراغات التي تزين المقعد والظهر، ووسائد صغيرة أنيقة تُضفي لمسة عصرية على مظهرها العتيق.  تبدو مثالية لتزيين الشرفة، للاستمتاع بالهواء النقي وأشعة الشمس في يوم دافئ.

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7. خزانة مفتوحة

Totem Wooden Clothes Rail Dupere Interior Design غرفة نومخزانة الملابس خشب Brown
Dupere Interior Design

Totem Wooden Clothes Rail

Dupere Interior Design
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design

البساطة لها سحر لا يقاوم، لذا لا يمكن ألا نقع في حب تلك القطعة الخشبية المصممة بذكاء لتصبح خزانة مفتوحة تناسب كل من مدخل المنزل وغرفة النوم، لتعليق المعطف وترتيب الأحذية، مع عدم إغفال عنصر الجمال في خطوطها النظيفة وشكلها المتناسق.

8. منضدة صغيرة مع مساحة تخزينية

homify غرفة الملتيميديامخزن خشب White
homify

homify
homify
homify

الصناديق الخشبية كنز لا يقدر بثمن عندما يتعلق الأمر بمحاولة توظيف القطع الخشبية في المنزل، فقط أنظر إلى بساطة تلك الفكرة! صندوق خشبي تم طلائه بالأبيض ليُصبح منضدة قهوة صغيرة، بل إنه أصبحت لديك طاولة مع مساحة تخزينية. هل هناك أفضل من ذلك!

9. طاولة شاي من البالتات الخشبية

TEIDE mesa palets. 80×68 cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario المنزلأغراض منزلية
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

البالتات الخشبية أفضل القطع المعاد تدويرها على الإطلاق، نظرًا لكثرة الاستخدامات والتصميمات التي يمكنك تحقيقها من خلال تلك القطعة الخشبية الرائعة، ومن اسهل التصميمات التي لا تحتاج إلى الكثير من المجهود، هي طاولة الشاي، فقط ضع على سطح البالتة الخشبية لوحًا زجاجيًا وستصبح لديك طاولة أنيقة وفريدة.

لمزيد من الأفكار الديكورية المُلهمة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 أفكار لأماكن التخزين الذكية والمبتكرة!

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