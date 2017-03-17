9 أفكار ذكية لاستخدام قطع خشبية غير مكلفة في أشياء مفيدة وعملية

تتمتع الأخشاب بسحر طبيعي لا يقاوم، وسعر لا ينافس، ومرونة تُتيح لك تطويعها لتصميم أي شكل تريد، لتُصبح حلًا مثاليًا لشغل الكثير من المساحات في منزلك الجديد بتكلفة قليلة تخفف من أعباء ميزانية تأثيث المنزل، بل وأيضًا حلًا رائعًا للحصول على قطعة ديكورية أنيقة تنعش التصميم الداخلي لمنزلك وتجدد مظهره بلمسات بسيطة غير مكلفة.
في هذا المقال من هوميفاي، جمعنا لكم 9 قطع خشبية بين الجديدة والمعاد تدوريها، لإلهامكم في الحصول على قطع ديكورية أنيقة وتتمتع بالوظيفية والتكلفة المنخفضة، للتخفيف من أعباء ميزانية تأثيث منزلكم أو تجديده.
لا تفوتوا مشاهدتها!
إن كان هناك ميزة لا يختلف عليها اثنان في أي قطعة أثاث، فهي تعدد الاستخدامات، ليس فقط لتوفير المساحة بل أيضًا لإعطاء مظهر عصري وذكي لمنزلك، كما في تلك القطعة الخشبية التي صممت كأريكة مع مسند ظهر يمكن استخدامه كرف لترتيب بعض الكتب وقطع اليدكور الصغيرة، وربما الجلوس بشكل عكسي واستخدام هذا الرف كمكتب للمذاكرة والكتابة!
مدخل المنزل قد يمثل عقبة تصميمية، تجعلنا نقف حائرين أمام قطعة الأثاث التي يمكن اختيارها لتزيينه بشكل أنيق ووظيفي، وهذا التصميم يحل المعضلة بكل بساطة، فقط بضعة صناديق خشبية مفرغة رتبت فوق مقعد ممتد، لتبدو كخزانة لترتيب القطع الديكورية، وربما وضع المفاتيح والمحفظة عند الدخول من باب المنزل. في النهاية شكلت هي ذاتها قطعة ديكورية أنيقة وغير مكلفة.
دائمًا ما يكون هناك ذلك الركن الذي نتمنى اشغاله بقطعة أثاث أنيقة وغير مكلفة، يمكنك طلب مثل هذا التصميم من النجار، حيث الأريكة الخشبية ذات المظهر العتيق، ولكن مع أقمشة ووسائد ملونة، تمنحها مظهرًا فريدًا قادرًا على تزيين أي ركن في منزلك بلمسة جمالية أنيقة.
مع تلك القطعة الخشبية، يمكنك أن تقول وداعًا للمطبخ التقليدي بكل سرور. هيكل خشبي يزين الجدار، وفي الوقت ذاته يتضمن العديد من الأرفف المقسمة، لتخزين وترتيب الأشياء، بشكل جديد تمامًا، وبدون شغل أي مساحة تُذكر، بل وبدون تكلفة كبيرة.
مقارنة بالأرفف المعلقة، تبدو الصناديق أكثر وظيفية، حيث أنها تُتيح لك مساحتين للتخزين بدلًا من واحدة، داخل الصندوق، وفوق سطحه، كما أنه تتمتع بأناقة ديكورية خاصة، عند ترتيبها بأحجام وأشكال مختلفة.
أريكة خشبية، أعيد تدويرها مع الكثير من الفراغات التي تزين المقعد والظهر، ووسائد صغيرة أنيقة تُضفي لمسة عصرية على مظهرها العتيق. تبدو مثالية لتزيين الشرفة، للاستمتاع بالهواء النقي وأشعة الشمس في يوم دافئ.
البساطة لها سحر لا يقاوم، لذا لا يمكن ألا نقع في حب تلك القطعة الخشبية المصممة بذكاء لتصبح خزانة مفتوحة تناسب كل من مدخل المنزل وغرفة النوم، لتعليق المعطف وترتيب الأحذية، مع عدم إغفال عنصر الجمال في خطوطها النظيفة وشكلها المتناسق.
الصناديق الخشبية كنز لا يقدر بثمن عندما يتعلق الأمر بمحاولة توظيف القطع الخشبية في المنزل، فقط أنظر إلى بساطة تلك الفكرة! صندوق خشبي تم طلائه بالأبيض ليُصبح منضدة قهوة صغيرة، بل إنه أصبحت لديك طاولة مع مساحة تخزينية. هل هناك أفضل من ذلك!
البالتات الخشبية أفضل القطع المعاد تدويرها على الإطلاق، نظرًا لكثرة الاستخدامات والتصميمات التي يمكنك تحقيقها من خلال تلك القطعة الخشبية الرائعة، ومن اسهل التصميمات التي لا تحتاج إلى الكثير من المجهود، هي طاولة الشاي، فقط ضع على سطح البالتة الخشبية لوحًا زجاجيًا وستصبح لديك طاولة أنيقة وفريدة.
لمزيد من الأفكار الديكورية المُلهمة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 أفكار لأماكن التخزين الذكية والمبتكرة!