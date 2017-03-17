9 أفكار ذكية لاستخدام قطع خشبية غير مكلفة في أشياء مفيدة وعملية

تتمتع الأخشاب بسحر طبيعي لا يقاوم، وسعر لا ينافس، ومرونة تُتيح لك تطويعها لتصميم أي شكل تريد، لتُصبح حلًا مثاليًا لشغل الكثير من المساحات في منزلك الجديد بتكلفة قليلة تخفف من أعباء ميزانية تأثيث المنزل، بل وأيضًا حلًا رائعًا للحصول على قطعة ديكورية أنيقة تنعش التصميم الداخلي لمنزلك وتجدد مظهره بلمسات بسيطة غير مكلفة.

في هذا المقال من هوميفاي، جمعنا لكم 9 قطع خشبية بين الجديدة والمعاد تدوريها، لإلهامكم في الحصول على قطع ديكورية أنيقة وتتمتع بالوظيفية والتكلفة المنخفضة، للتخفيف من أعباء ميزانية تأثيث منزلكم أو تجديده.

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