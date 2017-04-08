الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أفكار عبقرية لتجديد مطبخك القديم بدون مصاريف!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify مطبخ أبلكاش Metallic/Silver
Loading admin actions …

إذا كنت تعاني من مطبخك القديم وتبحث عن الأفكار الواقعية لتجديد مطبخك، فأنت في المكان المناسب! لأن هوميفاي اليوم سوف تقدم مجموعة أفكار لتجديد مطبخك القديم، وتتميز هذه الأفكار بكونها فعالة وسهلة التطبيق بالإضافة إلى أنها رخيصة ولا تحتاج لميزانية كبيرة أو مصاريف كثير، كل ما تحتاجه لمسة إبداع و ذوق راقِ . والآن نترككم مع 7 أفكار عبقرية لتجديد مطبخك القديم بدون مصاريف!

1- أشرطة ملونة

homify مطبخ أبلكاش Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

إذا كانت مشكلة مطبخك القديم تكمن في ألوانه المملة، فإن الحل بسيط، حيث يمكنك استخدام الأشرطة اللاصقة بألوان زاهية ومنعشة تكسر رتابة ألوان المطبخ الرمادية الكئيبة، وتضيف للمكان لمسة من الحيوية.ونرى هنا مطبخ مزين بالأشرطة الملونة بدرجات اللون البرتقالي الدافيء الذي يتناغم مع لون ساعة الحائط.

2- طلاء جديد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يعد طلاء خزائن المطبخ بطلاء جديد من أبسط الطرق المستخدمة في تحسين المظهر العام للمطابخ القديمة، لذا فإن كان مطبخك يعاني من طلاء تالف للخزانات ولا يوجد لديك ميزانية كبيرة لتغيير المطبخ يمكنك فقط طلاؤه بلون جديد ليبدو لامعا من جديد، وهناك فكرة أخرى أيضاً غير مكلفة و تعطي نتائج رائعة وهي استبدال أبواب الخزانات بأخرى جديدة تغير من مظهر المطبخ تماماً.

3- أسطح عمل إضافية

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors مطبخ
Shape Interiors

Shape Interiors
Shape Interiors
Shape Interiors

إذا كان الغرض الأساسي من تجديد مطبخك هو نقص أسطح العمل في مطبخك القديم، يمكنك خلق أسطح عمل جديدة كما في هذا المطبخ، حيث قام صاحب المنزل بإضافة كاونتر بجانب الحائط. فكرة بسيطة لكنها صنعت سطح مناسب لتحضير الطعام، ومكان جيد لوضع الفرن وأيضاً يصلح كبار لتنازل الوجبات الخفيفة.

4- تجديد الحوائط

Interior design, Eternity Designers Eternity Designers مطبخ
Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
Eternity Designers

بالطبع حوائط المطبخ تتعرض للتلف بفعل الزيوت والأبخرة التى تتصاعد أثناء طهي الطعام وتتراكم عليها، وللأسف لا تعود الحوائط بعد تنظيفها إلى البريق الذي كانت عليه، لذا يمكننا الإستعانة بالفينيل ذو الأشكال المتعددة لتغطية الحوائط بعد تنظيفها، كما يمكننا اختيار فينيل مقاوم للماء وبخامات جيدة بما يتناسب مع الميزانية المتوفرة.

5- تجديد الثلاجة

homify مطبخ MDF Wood effect
homify

homify
homify
homify

يعد تجديد الثلاجة واحد من  التجديدات التى تضيف لمسة حداثة على المطبخ، حيث أن استبدال الثلاجة القديمة بأخرى حديثة مزودة بباب مزدوج وواجهة معدنية، يعطي انطباع بأن المطبخ يتبع آخر صيحات الموضة، كما أنها ستساعد في ترتيب المطبخ لأنها ستضم الكثير من الأغراض التى كانت تسبب الفوضى في المطبخ.

6- إضافة جزيرة مطبخ

kitchen, artha interiors private limited artha interiors private limited مطبخ
artha interiors private limited

artha interiors private limited
artha interiors private limited
artha interiors private limited

جزيرة المطبخ تضفي على المكان دفء و أناقة، فإذا كان مطبخك لايحتوى على واحدة، فقد حان الوقت لتحصل عليها من أجل تجديد ملحوظ بمطبخك. قم بشراء طاولة مزودة بمجموعة بالرفوف بتصميم ملائم لتصميم مطبخ لتبدو وكأنها جزءاً منه، كما أن الاستعانه بنفس خامة الرخام المستخدمة في بقية المطبخ لتكون سطح الجزيرة، فكرة رائعة تجعل جزيرة المطبخ الجديدة جزء متأصل من المكان ومتناغم معه.

7- إضاءة مبتكرة

Urban Flats , organic Arts+Architecture organic Arts+Architecture مطبخ جرانيت Green
organic Arts+Architecture

organic Arts+Architecture
organic Arts+Architecture
organic Arts+Architecture

قد تكون مشكلة مطبخك القديم هي الإضاءة السيئة، لذا فإن استبدال عناصر الإضاءة القديمة بعناصر أخرى حديثة سوف يغير من مظهر المطبخ تماماً. وتعد الإضاءة الخفية بالسقف أو وحدات الإضاءة المثبة على جوانب السقف أو الحوائط من وسائل الإضاءة الحديثة التى تعزز جمال المطبخ، ونرى هنا مطبخ مزود بوحدات إضاءة متعددة بالسقف بالإضافة إلى عدد من المصابيح التى تتدلى على ارتفاع قريب وتصنع ظلالاً رائعة على حائط المطبخ ذو ورق الحائط المميز.

6 أخطاء يجب تجنبها للحصول على منزل أجمل وأبسط

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً