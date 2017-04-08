إذا كنت تعاني من مطبخك القديم وتبحث عن الأفكار الواقعية لتجديد مطبخك، فأنت في المكان المناسب! لأن هوميفاي اليوم سوف تقدم مجموعة أفكار لتجديد مطبخك القديم، وتتميز هذه الأفكار بكونها فعالة وسهلة التطبيق بالإضافة إلى أنها رخيصة ولا تحتاج لميزانية كبيرة أو مصاريف كثير، كل ما تحتاجه لمسة إبداع و ذوق راقِ . والآن نترككم مع 7 أفكار عبقرية لتجديد مطبخك القديم بدون مصاريف!
إذا كانت مشكلة مطبخك القديم تكمن في ألوانه المملة، فإن الحل بسيط، حيث يمكنك استخدام الأشرطة اللاصقة بألوان زاهية ومنعشة تكسر رتابة ألوان المطبخ الرمادية الكئيبة، وتضيف للمكان لمسة من الحيوية.ونرى هنا مطبخ مزين بالأشرطة الملونة بدرجات اللون البرتقالي الدافيء الذي يتناغم مع لون ساعة الحائط.
يعد طلاء خزائن المطبخ بطلاء جديد من أبسط الطرق المستخدمة في تحسين المظهر العام للمطابخ القديمة، لذا فإن كان مطبخك يعاني من طلاء تالف للخزانات ولا يوجد لديك ميزانية كبيرة لتغيير المطبخ يمكنك فقط طلاؤه بلون جديد ليبدو لامعا من جديد، وهناك فكرة أخرى أيضاً غير مكلفة و تعطي نتائج رائعة وهي استبدال أبواب الخزانات بأخرى جديدة تغير من مظهر المطبخ تماماً.
إذا كان الغرض الأساسي من تجديد مطبخك هو نقص أسطح العمل في مطبخك القديم، يمكنك خلق أسطح عمل جديدة كما في هذا المطبخ، حيث قام صاحب المنزل بإضافة كاونتر بجانب الحائط. فكرة بسيطة لكنها صنعت سطح مناسب لتحضير الطعام، ومكان جيد لوضع الفرن وأيضاً يصلح كبار لتنازل الوجبات الخفيفة.
بالطبع حوائط المطبخ تتعرض للتلف بفعل الزيوت والأبخرة التى تتصاعد أثناء طهي الطعام وتتراكم عليها، وللأسف لا تعود الحوائط بعد تنظيفها إلى البريق الذي كانت عليه، لذا يمكننا الإستعانة بالفينيل ذو الأشكال المتعددة لتغطية الحوائط بعد تنظيفها، كما يمكننا اختيار فينيل مقاوم للماء وبخامات جيدة بما يتناسب مع الميزانية المتوفرة.
يعد تجديد الثلاجة واحد من التجديدات التى تضيف لمسة حداثة على المطبخ، حيث أن استبدال الثلاجة القديمة بأخرى حديثة مزودة بباب مزدوج وواجهة معدنية، يعطي انطباع بأن المطبخ يتبع آخر صيحات الموضة، كما أنها ستساعد في ترتيب المطبخ لأنها ستضم الكثير من الأغراض التى كانت تسبب الفوضى في المطبخ.
جزيرة المطبخ تضفي على المكان دفء و أناقة، فإذا كان مطبخك لايحتوى على واحدة، فقد حان الوقت لتحصل عليها من أجل تجديد ملحوظ بمطبخك. قم بشراء طاولة مزودة بمجموعة بالرفوف بتصميم ملائم لتصميم مطبخ لتبدو وكأنها جزءاً منه، كما أن الاستعانه بنفس خامة الرخام المستخدمة في بقية المطبخ لتكون سطح الجزيرة، فكرة رائعة تجعل جزيرة المطبخ الجديدة جزء متأصل من المكان ومتناغم معه.
قد تكون مشكلة مطبخك القديم هي الإضاءة السيئة، لذا فإن استبدال عناصر الإضاءة القديمة بعناصر أخرى حديثة سوف يغير من مظهر المطبخ تماماً. وتعد الإضاءة الخفية بالسقف أو وحدات الإضاءة المثبة على جوانب السقف أو الحوائط من وسائل الإضاءة الحديثة التى تعزز جمال المطبخ، ونرى هنا مطبخ مزود بوحدات إضاءة متعددة بالسقف بالإضافة إلى عدد من المصابيح التى تتدلى على ارتفاع قريب وتصنع ظلالاً رائعة على حائط المطبخ ذو ورق الحائط المميز.