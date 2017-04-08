علم الفاستو: 6 نصائح لتعزيز الطاقة الإيجابية بمنزلك!

علم الفاستو هو علم هندي قديم يصف العوامل المثالية لاختيار تصميم المنزل، وهو أحد علوم الفيديك التى تدرس الترددات الروحية والطاقة بأنواعها في المكان. ويهدف علم الفاستو شوسترا إلى تعزيز الطاقة الإيجابية في المنزل، وذلك باتباع عدد من التوجيهات والنصائح المتعلقة بشأن وضع الغرف أو الملامح العامة للمنزل.
وهوميفاي أحضرت لنا اليوم 6 نصائح لتعزيز الطاقة الإيجابية لمنزلك من علم الفاستو، والتى تلائم المنازل الحديثة وتساعد في جلب الثروة وزيادة النماء والبهجة في المنزل، سنقوم باستعراضها معكم بطريقة مبسطة سهلة التطبيق.
المنزل الذي ينعم بهواء متجدد وأجواء نقية يوفر بيئة صحية سليمة لأصحابه، ونفس الأمر عندما يكون المنزل نظيف ومرتب على الدوام. وذلك لأن المنازل الخالية من الفوضى تضمن الراحة وصفاء الذهن للسكان.
لذا علينا التأكد من وجود مساحات مناسبة للتخزين في منزلنا، ونتخلص من الأشياء الغير ضرورية التى تتسبب في اختناق المنزل، لتبدو الغرف رائقة وأنيقة. كما أن التهوية المستمرة لهواء الغرف أمر هام لجلب الطاقة الإيجابية، وخلق بيئة اجتماعية مريحة وهادئة تعزز الترابط الأسري.
من المعروف أن الألوان الزاهية تكسر الملل والروتين في المنزل، خاصة إذا كانت معظم التصاميم بألوان حيادية، تكون إضافة اللون إلى الإكسسورات أو أحد الحوائط أمر ضروري للتخلص من الرتابة. وينصح علم الفاستو باستخدام الألوان في المنزل لما لها من تأثير مبهج وحيوي، وبالتالي تعزز الطاقة الإيجابية في المكان، ولكن يجب الحرص عند اختيار اللون حتى لا يؤدي إلى تأثير عكسي، فعلى سبيل المثال علينا تجنب استخدام اللون الأسود بكمية كبيرة لأنه يجلب الطاقة السلبية، وبدلا منه نختار الألوان الزاهية كالأخضر والأصفر والأزرق بدرجاتهم الفاتحة والهادئة.
للنباتات والزهور لمسة مهدئة للأعصاب وجالبة للاسترخاء، لذا فتزيين المنزل بلمسات الطبيعة من خلال قصاري الزرع أو مزهريات الورود تعد إضافة منعشة للمنزل، ولكن علم الفاستو ينبهنا إلى أن الزهور والنباتات الذابلة قد يكون لها تأثير عكسي وتجلب الطاقة السلبية للمكان، لذا فعلينا تجديد المياه للنبات باستمرار لنحافظ علية من الذبول.
يتم استخدام المرايا من قبل علماء الطاقة من أجل إصلاح عيوب التصميم، ومعالجة الأخطاء في المنزل. وذلك لأن المرايا تساعد في نظرهم على جلب السعادة والثروات إلى المنزل إذا تم وضعها في المكان والكيفية الصحيحة. كما أنها في نظرهم أداة لعكس الطاقة الإيجابية في المنزل، وبالتالي لا يحبذ وجودها أمام باب المنزل الرئيسي لأنها بذلك ستعكس الطاقة الداخلية للمنزل إلى الخارج.
يمكننا استخدام الصور العائلية الدافئة والصور الشخصية السعيدة في ديكورات الغرف، بالإضافة إلى لوحات المناظر الطبيعية التى تعزز صفاء الذهن والطاقة الإيجابية في المكان. ويحبذ دائما الاستعانة بالمناظر الطبيعية كالبحار وشلالات المياه التى تعبر عن تدفق الطاقة، والابتعاد عن المناظر السلبية كالفقر والمرض أو أي صور سلبية.
مثلما يتم استخدام القطع النقدية الأثرية لجلب الطاقة في أسلوب الفنغ شوي، يتم هنا أيضاً استخدام بعض الإكسسوارات لإبعاد الطاقة السلبية وجذب الطاقة الإيجابية للمنزل، وهذه الإكسسوارات مثل القطع الزجاجية أو تحف الكريستال على شكل أهرامات.