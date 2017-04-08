علم الفاستو: 6 نصائح لتعزيز الطاقة الإيجابية بمنزلك!

علم الفاستو هو علم هندي قديم يصف العوامل المثالية لاختيار تصميم المنزل، وهو أحد علوم الفيديك التى تدرس الترددات الروحية والطاقة بأنواعها في المكان. ويهدف علم الفاستو شوسترا إلى تعزيز الطاقة الإيجابية في المنزل، وذلك باتباع عدد من التوجيهات والنصائح المتعلقة بشأن وضع الغرف أو الملامح العامة للمنزل.

وهوميفاي أحضرت لنا اليوم 6 نصائح لتعزيز الطاقة الإيجابية لمنزلك من علم الفاستو، والتى تلائم المنازل الحديثة وتساعد في جلب الثروة وزيادة النماء والبهجة في المنزل، سنقوم باستعراضها معكم بطريقة مبسطة سهلة التطبيق.