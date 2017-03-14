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16 فكرة لإضاءة حوائط منزلك بطريقة مبتكرة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
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أهمية الإضاءة في المنازل لم تعد مقتصرة على الرؤية عند غياب النور الطبيعي وعند حلول الظلام، ولكنها أيضاً أصبحت جزء من التصميم أوالديكور. فالإهتمام بالإضاءة يبرز جمال الأجزاء المختلفة للمنزل، ويعزز الراحة في المكان. كما تساعد الإضاءة في خلق بيئة دافئة وحديثة للمكان، كما تكسبة أبعاداً إضافية حسب نوعيتها وطريقتها، فمن الجدير بالذكر أن هناك طريق مختلفة للإضاءة قد تختلف باختلاف المكان أو الغرض منها.

واليوم نستعرض معكم 16 فكرة لإضاءة حوائط منزلك بطريقة مبتكرة، بإمكانها أن تجعل المظهر العام للمنزل أفضل بكثير إذا تم تطبيقها بالصورة المثالية.

1- إضاءة موجهة نحول الأسفل بشكل مميز تكسب الفناء شخصية فريدة

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design بلكونة أو شرفة
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

2- الإضاءة والظلال تضفي أجواء دافئة على غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

3- الإضاءة الأرضية عند مدخل المنزل في لمسة ترحيبية لافتة

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

4- تسليط الضوء على الديكورات الحجرية لإبرازها

Casa Ped, CONSTRUCTORA ARQOCE CONSTRUCTORA ARQOCE بلكونة أو شرفة
CONSTRUCTORA ARQOCE

CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE

5- الإضاءة من وسط النباتات لحديقة داخلية متألقة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

6- إضاءة متعددة غير تقليدية وكأن الضوء ينتشر من نقطة مظلم!

Casas Trapecio, INDICO INDICO بلكونة أو شرفة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

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7- مصابيح طويلة على امتداد السقف وانعكاساتها المدهشة على الحوائط الرخامية

homify جدران
homify

homify
homify
homify

8- إضاءة دافئة في غرفة المعيشة تنسجم مع دفء الحائط الخشبي

Dom w szarościach, COCO Pracownia projektowania wnętrz COCO Pracownia projektowania wnętrz غرفة المعيشة
COCO Pracownia projektowania wnętrz

COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz

9- إضاءة بسيطة للفناء تشبه لهب الشموع

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura جدران فخار
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

10- إضاءة بيضاء تنعكس على الحائط

homify جدران
homify

homify
homify
homify

11- إضاءة طبيعية من خلال نوافذ الحائط الصغيرة، مع إضاءة صناعية تسلط النور على درجات السلم

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos جدران
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

12- إضاءة سفلية مثبتة بخزانات الحائط لتسليط الضوء على سطح العمل بالمطبخ

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

13- خط من الضوء على حواف السقف والحوائط لتأثير مذهل

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos مطبخ
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

14- إضاءة نقاط النور بداخل تجاويف الحائط مربعة الشكل لإبرازها

Beautiful Living Room Interiors, 3D Power Visualization Pvt. Ltd. 3D Power Visualization Pvt. Ltd. غرفة المعيشة
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

15- إضاءة خفية عند مدخل المنزل لمظهر عصري لافت

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

16- الإضاءة عند جوانب السقف وانعكاسها على الحائط لخلق أجواء أكثر إثارة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

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