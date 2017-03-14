أهمية الإضاءة في المنازل لم تعد مقتصرة على الرؤية عند غياب النور الطبيعي وعند حلول الظلام، ولكنها أيضاً أصبحت جزء من التصميم أوالديكور. فالإهتمام بالإضاءة يبرز جمال الأجزاء المختلفة للمنزل، ويعزز الراحة في المكان. كما تساعد الإضاءة في خلق بيئة دافئة وحديثة للمكان، كما تكسبة أبعاداً إضافية حسب نوعيتها وطريقتها، فمن الجدير بالذكر أن هناك طريق مختلفة للإضاءة قد تختلف باختلاف المكان أو الغرض منها.

واليوم نستعرض معكم 16 فكرة لإضاءة حوائط منزلك بطريقة مبتكرة، بإمكانها أن تجعل المظهر العام للمنزل أفضل بكثير إذا تم تطبيقها بالصورة المثالية.