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الاتجاه الجديد: البلاط الهيدروليكي صمم ليبقي

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Aranżacje płytek cementowych w kuchni, Kolory Maroka Kolory Maroka مطبخ
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في السبعينات كان البلاط الهيدروليكي رمز الأناقة والتميز، وقد مرت سنوات عديدة وعاد نجم البلاط الهيدروليكي ليسطع من جديد في سماء عالم الديكورات بعد فترة من الإختفاء، و نجح في اكتساب جماهيرية كبيرة في التصاميم الداخلية للمنازل،وهذا بفضل مميزاته العديدة وأشكاله الفريدة والمتنوعة.

ويطلق البلاط الهيدروليكي على قوالب الأسمنت المطبوعة أو المصبوغة بألوان وأشكال ثابتة ومميزة، وهذه القوالب الأسمنتية مصنوعة بالضغط الهيروليدي ومن هنا جاءت تسميته باسم البلاط الهيدروليكي.

و اليوم سنساعدك في التعرف أكثر على طرق إضافة البلاط الهيدروليكي المميز إلى منزلك، من خلال مجموعة من الأفكار المميزة.

1- جدران لافتة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

تم استخدام البلاط الهيدروليكي في الجدار الملاصق للسلم ذو التصميم العصري، وذلك من أجل تسليط الضوء على هذه المنطقى المحورية في الغرفة. وقد نجح التصميم في تغيير مظهر الغرفة تماماً، فاصبحت الغرفة غنية بالتفاصيل ولم يعد المكان أسفل السلم موحش أو مهمل، بل أصبح  بيئة مناسبة للجلوس والاسترخاء مثل أي مكان بالمنزل.

2- إبراز منطقة معينة

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في المنازل المعتمدة على أسلوب الفراغ المفتوح والمساحة الاجتماعية الواحدة، علينا اتباع بعض الحيل من أجل فصل الغرف بطريقة غير مباشرة أي بدون حوائط، ومن ضمن هذه الطرق تغيير مظهر أو خامة الأرضيات في كل غرفة. وفي الصورة نجد استخدام البلاط الهيدروليكي المميز في أرضيات المطبخ لفصل المطبخ عن غرفة المعيشة الموجودة معه بنفس الفراغ المفتوح.

3- لمسة أناقة للمساحات الصغيرة

Aranżacje płytek cementowych w pokojach, Kolory Maroka Kolory Maroka جدران
Kolory Maroka

Kolory Maroka
Kolory Maroka
Kolory Maroka

يشكل تصميم المساحات الصغيرة تحدي كبير بالنسبة للجميع، وذلك لحساسيتها الشديدة تجاه الأثاث الغير ضروري والإكسسوارات المتكلفة، حيث يمكن لأي خطأ أن يجعل الغرفة غير مريحة. لذا ينصح باستخدام البلاط الهيدروليكي في المساحات الصغيرة، باعتمادة في الحوائط أو الأرضيات مع أثاث بسيط لإكساب الغرفة شخصية مميزة.4

4- تزيين الأثاث

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

لم يترك البلاط الهيدروليكي شيئاً إلا وانسجم معه، حتى الأثاث بأنواعه المختلفة سواء كان في المطبخ أو الحمام أو حتى غرف النوم، وذلك بفضل أشكالة وألوانة المتنوعة التى تلائم كافة الأغراض. وفي الصورة استخدم المصمم nais البلاط الهيدروليكي باللون الأبيض والأسود في تزيين جزيرة المطبخ وفي تزيين الأرضيات أيضاً.

5- مناسب لداخل وخارج المنزل

Condomínio São Roque, Lodo Barana Arquitetura e Interiores Lodo Barana Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

بفضل قوة تحمل البلاط الهيدروليكي وتعدد أشكالة وألوانه نجد أنه صالح لديكورات داخل وخارج المنزل، وفي الصورة تراس لمنزل كبير يظهر مزيناً بالبلاط الهيدروليكي على الحائط، مما أضاف بهجة وحيوية للمكان بفضل زخارفة الزاهية.

6- حائط الصنبور في المطبخ

Aranżacje płytek cementowych w kuchni, Kolory Maroka Kolory Maroka مطبخ
Kolory Maroka

Kolory Maroka
Kolory Maroka
Kolory Maroka

حائط المطبخ الملاصق للحوض والصنبور يعد من أنسب الأماكن لإضافة الديكورات إلى المطبخ، وذلك لأنها منطقة كثيرة الإستخدام من جميع أفراد المنزل. واستخدام البلاط الهيدروليكي الملون في هذه المنطقة يعد حيلة رائعة لتزيين المطبخ بدون شك، ولكن يجب الحرص على بساطة بقية أجزاء المطبخ حتى لايكون في المكان مبالغة.

7- وأخيراً في الحمام

Skyros wall and floor tiles homify جدران وأرضياتبلاط
homify

Skyros wall and floor tiles

homify
homify
homify

كما شاهدنا معاً الإستخدامات العديدة التى يصلح لها البلاط الهيدروليكي المميز، نرى هنا استخداماته المتعددة في الحمام أيضاً، حيث أنه يساوي السيراميك في المزايا، وذلك لأنه مغطى بطبقة حماية تجعله سهل التنظيف وتحافظ على مظهرة الجميل. ويمكن استخدام البلاط الهيدروليكي في أجزاء مختلفة من الحمام من الحوائط والأرضيات وجوانب البانيو.

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