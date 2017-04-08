الاتجاه الجديد: البلاط الهيدروليكي صمم ليبقي

في السبعينات كان البلاط الهيدروليكي رمز الأناقة والتميز، وقد مرت سنوات عديدة وعاد نجم البلاط الهيدروليكي ليسطع من جديد في سماء عالم الديكورات بعد فترة من الإختفاء، و نجح في اكتساب جماهيرية كبيرة في التصاميم الداخلية للمنازل،وهذا بفضل مميزاته العديدة وأشكاله الفريدة والمتنوعة.

ويطلق البلاط الهيدروليكي على قوالب الأسمنت المطبوعة أو المصبوغة بألوان وأشكال ثابتة ومميزة، وهذه القوالب الأسمنتية مصنوعة بالضغط الهيروليدي ومن هنا جاءت تسميته باسم البلاط الهيدروليكي.

و اليوم سنساعدك في التعرف أكثر على طرق إضافة البلاط الهيدروليكي المميز إلى منزلك، من خلال مجموعة من الأفكار المميزة.