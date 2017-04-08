هذا البيت يخفي من ورائه منزل مدهش وكأنك قطعة من الجنة!

اليوم سوف نستعرض معكم منزل مذهل يخفي تفاصيلة المذهلة خلف أسوار وأبواب عالية تضمن الخصوصية والأمان، سوف نرى في الطابق الأرضي مدخل رائع يقودنا نحو مساحة اجتماغية غاية الأناقة، كما سنرى غرفة النوم الرئيسية وغرف نوم الأطفال التى تميزت بتصاميم مريحة وحداثية.

ومنزل اليوم من تصميم المعماريين في the Brazilian Architecture and Interior studio ويتميز بمساحتة الشاسعة وغرفة المتنوعة التى توفر أشكال الرفاهية المختلفة لأفراد المنزل كما سنرى فيما بعد..