هذا البيت يخفي من ورائه منزل مدهش وكأنك قطعة من الجنة!

اليوم سوف نستعرض معكم منزل مذهل يخفي تفاصيلة المذهلة خلف أسوار وأبواب عالية تضمن الخصوصية والأمان، سوف نرى في الطابق الأرضي مدخل رائع يقودنا نحو مساحة اجتماغية غاية الأناقة، كما سنرى غرفة النوم الرئيسية وغرف نوم الأطفال التى تميزت بتصاميم مريحة وحداثية.
ومنزل اليوم من تصميم المعماريين في the Brazilian Architecture and Interior studio ويتميز بمساحتة الشاسعة وغرفة المتنوعة التى توفر أشكال الرفاهية المختلفة لأفراد المنزل كما سنرى فيما بعد..
من مظهر المدخل الرائع يمكننا تخمين جمال التصاميم الداخلية للمنزل، والمدخل يتميز بتفاصيله الرائعة وخاماته المتنوعة حيث أنه مكون من باب كبير من الخشب البني وأجزاء من الزجاج الشفاف والتى تسمح بدخول الضوء الطبيعي إلى داخل المنزل، بالإضافة إلى حائط جانبي من الأحجار الصغيرة المميزة.
والآن هل أنتم مستعدون لرؤية المنزل من الداخل؟..
المنزل مفتوح على حديقة كبيرة ذات أسوار عالية مغطاه بأشجار ضخمة توفر درجة كبيرة من الخصوصية لأفراد المنزل، وتحتوى الحديقة على حمام سباحة مزود بمجموعة من الكراسي والمظلات، وتحتوي أيضاً على أنشطة مختلفة لتقضية أوقات ممتعة مع الأسرة داخل المنزل.
عند الدخول للمنزل نرى مساحة اجتماعية كبيرة تتميز بارتفاع مضاعف للسقف، مما يسمح بانتشار كبير للإضاءة الطبيعية في المكان من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة، كما يمنع حدوث الإختناق أو الضيق خلال التجمعات العائلية الكبيرة أو الحفلات.كما اتاح ارتفاع السقف للمصمم استخدام إضاءة متميزة و متعددة، تتدلى من السقف وتعزز من جمال الغرفة.
وتميزت غرفة المعيشة بأثاثها المريح الذي جاء بلون كريمي محايد، ووسائد ملونة باللون الأحمر العصري مثل مصابيح السقف، واتشحت أرضية الغرفة بسجاد ناعم ووثير يدلل الأقدام عند السير.
تميزت الغرفة بعدد كبير من الأرائك المريحة وهو ما يجعلها تتسع للكثير من الأصدقاء في الحفلات، أو تتسع للتجمعات العائلية والضيوف ليجلس الجميع في انسجام وسط الألوان الناعمة المريحة للأعصاب، ولم ينسى المصمم لمسات الطبيعة والنباتات الخضراء المميزة في الديكورات، والتى أضافت الحيوية والانتعاش للمكان.
أسلوب الفراغ المفتوح المتبع في الطابق الأرضي كا له أثر كبير في انتشار الضوء الطبيعي في كل الغرف، فنجد غرفة المعيشة والتلفاز والسفرة جميعهم ينعمون بإضاءة جيدة بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة وبفضل عدم وجود حواجز فيما بينهم مما سمح بانتشار الضوء بصورة أكبر.
ونجد هنا أن غرفة التلفاز منفصلة جزئياً عن بقية الغرف بالرغم من كونها مفتوحة على غرفة المعيشة، وذلك من أجل راحة أكبر في غرفة التلفاز التى تميزت بأريكة كبيرة ذات وسائد متعددة وجلسة مريحة، بالإضافة إلى إضاءة صناعية فريدة في السقف وعند الفاصل خلف الأريكة.
نتجول الآن في غرفة السفرة والتى توجد في نفس المساحة الإجتماعية بجانب غرفة المعيشة، ونجد أنها تمتاز بطاولة طعام كبيرة باللون الأبيض ومن حولها ثمانية كراسي مريحة مبطنة بالمخمل الكريمي،مع إمكانية إضافة المزيد من الكراسي على جانبي الطاولة لتتسع للكثير من الأفراد.
ونلاحظ الإضاءة المبهرة للغرفة بفضل ثريا السقف المستطيلة البراقة مع النوافذ الزجاجية الشفافة التى تسمح بمرور آشعة الشمس الذهبية، بالإضافة إلى المرايا التى تضاعف الضوء في المكان.
جاء المطبخ بتصميم حداثي على شكل حرف L، والتصميم مليء بالخطوط المستقيمة وخالى من الزخرفة والمنحنيات، مما يجعله مليء بأماكن التخزين ويتسم بالعملية، كما يلفت نظرنا جزيرة المطبخ ذات السطح اللامع باللون الأسود ولمسة الخشب الطبيعي الذي أضاف الدفء للمطبخ.
يحتوى منزلنا المدهش على مكان مخصص للشواء وحفلات الباربكيو، لإقامة الحفلات مع الأصدقاء أو العائلة، وتتسم خامات المكان بأنها ملائمة للبيئة الخارجية وقوية التحمل لعوامل التعرية كالأمطار في الشتاء وحرارة الشمس في الصيف.
أمام منطقة الشواء في الخارج نجد طاولة مستديرة ومجموعة كراسي تتيح تناول الطعام أثناء الإستمتاع بالهواء وآشعة الشمس، حيث تستطيع العائلة قضاء أمتع الأوقات سوياً في الخارج بدون الحاجه لدخول المنزل لمجرد تناول الطعام.
نصعد الآن إلى الطابق الثاني حيث نرى مجموعة مصابيح عصرية تضيءهذه المنطقة الفاصلة، حيث أن الطابق العلوي مفصول عن الطابق الأول بألواح زجاجية تمنع الصوت وتتيح الخصوصية لغرف المنزل الخاصة.
ننتقل الآن إلى الغرف الخاصة بالمنزل، ونبدأ جولتنا بغرفة النوم الرئيسية والتى تحتوى على سرير كبير ومريح مزود بعدد كبير من الوسائد المرتبة بعناية لتوفر راحة مثالية لأفراد المنزل، كما نلاحظ الألوان الناعمة للغرفة والتى تبعث على هدوء الأعصاب والاسترخاء.
ولكن هذه الغرفة مازالت تحتوى على المزيد… .
نعم كما نرى يوجد مكان صغير ومميز يشبة غرفة المعيشة بداخل غرفة النوم، حيث توجد أريكة كبيرة ومريحة توفر متعة وانسجام أثناء مشاهدة التلفاز في غرفة النوم قبل الخلود إلى النوم بدون الحاجه للذهاب إلى الطابق الأرضي.
نصل الآن إلى الحمام الذي يتميز بنافذه مفتوحة على الخارج تسمح بمرور الضوء الطبيعي ولكنها محمية بسياج من النباتات لضمان الخصوصية، ونلاحظ التصميم المدهش ولعصري للحمام، حيث توجد بانيو كبير مريح بالإضافة إلى كابينة استحمام بمساحة واسعة ومتوفر بداخلها أيضاً مقعد للجلوس مثل الذي نجده في غرف الساونا لإسترخاء مثالي.
تتميز غرفة الملابس بمساحتها الكبيرو والمناسبة، التى تحتوى على عدد كبير من الخزانات بمختلف أشكالها لترتيب وتنظيم الأغراض والملابس المختلفة لمنع حدوث الفوضى في المكان.
تتميز غرفة الأطفال بألوانها المنعشة والمبهجة ، كما ان الأثاث مختار بعناية بحيث يلائم شخصية الطفل الصغير واحتياجه إلى غرفة لطيفة ومبهجة، وفي نفس الوقت تحتوى على أماكن تخزين مناسبة كمكتبة الحائط وصناديق الحائط المميزة التى تضمن النظام المثالي للمكان.
وأخيراً نذهب إلى الحديقة التى تميزت بأسوارها العالية المعززةالمزينة بالحديقة العمودية المبتكرة، بالإضافة إلى الأشجار الخضراء الطويلة التى تضمن الخصوصية القصوى للمنزل بعيداً عن أعين المنازل المجاورة.
أحد أبواب غرفة المعيشة تطل مباشرة على منظر منعش، حيث نجد الحديقة فنرى منها الجاكوزي والتراس وحمام السباحة، وسوف نذهب إلى هناك لاحقاً..