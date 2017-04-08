الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

هذا البيت يخفي من ورائه منزل مدهش وكأنك قطعة من الجنة!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores منتجع
Loading admin actions …

اليوم سوف نستعرض معكم منزل مذهل يخفي تفاصيلة المذهلة خلف أسوار وأبواب عالية تضمن الخصوصية والأمان، سوف نرى في الطابق الأرضي مدخل رائع يقودنا نحو مساحة اجتماغية غاية الأناقة، كما سنرى غرفة النوم الرئيسية وغرف نوم الأطفال التى تميزت بتصاميم مريحة وحداثية.

ومنزل اليوم من تصميم المعماريين في the  Brazilian Architecture and Interior studio ويتميز بمساحتة الشاسعة وغرفة المتنوعة التى توفر أشكال الرفاهية المختلفة لأفراد المنزل كما سنرى فيما بعد..

1- مدخل رائع

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores أبواب رئيسية
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

من مظهر المدخل الرائع يمكننا تخمين جمال التصاميم الداخلية للمنزل، والمدخل يتميز بتفاصيله الرائعة وخاماته المتنوعة حيث أنه مكون من باب كبير من الخشب البني وأجزاء من الزجاج الشفاف والتى تسمح بدخول الضوء الطبيعي إلى داخل المنزل، بالإضافة إلى حائط جانبي من الأحجار الصغيرة المميزة.

والآن هل أنتم مستعدون لرؤية المنزل من الداخل؟..

2- منطقة الألعاب

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores بلكونة أو شرفة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

المنزل مفتوح على حديقة كبيرة ذات أسوار عالية مغطاه بأشجار ضخمة توفر درجة كبيرة من الخصوصية لأفراد المنزل، وتحتوى الحديقة على حمام سباحة مزود بمجموعة من الكراسي والمظلات، وتحتوي أيضاً على أنشطة مختلفة لتقضية أوقات ممتعة مع الأسرة داخل المنزل.

3- غرفة المعيشة

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

عند الدخول للمنزل نرى مساحة اجتماعية كبيرة تتميز بارتفاع مضاعف للسقف، مما يسمح بانتشار كبير للإضاءة الطبيعية في المكان من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة، كما يمنع حدوث الإختناق أو الضيق خلال التجمعات العائلية الكبيرة أو الحفلات.كما اتاح ارتفاع السقف للمصمم استخدام إضاءة متميزة و متعددة، تتدلى من السقف وتعزز من جمال الغرفة.

وتميزت غرفة المعيشة بأثاثها المريح الذي جاء بلون كريمي محايد، ووسائد ملونة باللون الأحمر العصري مثل مصابيح السقف، واتشحت أرضية الغرفة بسجاد ناعم ووثير يدلل الأقدام عند السير.

4- مساحة عصرية كبيرة

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

تميزت الغرفة بعدد كبير من الأرائك المريحة وهو ما يجعلها تتسع للكثير من الأصدقاء في الحفلات، أو تتسع للتجمعات العائلية والضيوف ليجلس الجميع في انسجام وسط الألوان الناعمة المريحة للأعصاب، ولم ينسى المصمم لمسات الطبيعة والنباتات الخضراء المميزة في الديكورات، والتى أضافت الحيوية والانتعاش للمكان.

5- غرفة التلفاز

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة المعيشة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

أسلوب الفراغ المفتوح المتبع في الطابق الأرضي كا له أثر كبير في انتشار الضوء الطبيعي في كل الغرف، فنجد غرفة المعيشة والتلفاز والسفرة جميعهم ينعمون بإضاءة جيدة بفضل النوافذ الزجاجية الكبيرة وبفضل عدم وجود حواجز فيما بينهم مما سمح بانتشار الضوء بصورة أكبر.

ونجد هنا أن غرفة التلفاز منفصلة جزئياً عن بقية الغرف بالرغم من كونها مفتوحة على غرفة المعيشة، وذلك من أجل راحة أكبر في غرفة التلفاز التى تميزت بأريكة كبيرة ذات وسائد متعددة وجلسة مريحة، بالإضافة إلى إضاءة صناعية فريدة في السقف وعند الفاصل خلف الأريكة.

7- غرفة السفرة

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة السفرة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

نتجول الآن في غرفة السفرة والتى توجد في نفس المساحة الإجتماعية بجانب غرفة المعيشة، ونجد أنها تمتاز بطاولة طعام كبيرة باللون الأبيض ومن حولها ثمانية كراسي مريحة مبطنة بالمخمل الكريمي،مع إمكانية إضافة المزيد من الكراسي على جانبي الطاولة لتتسع للكثير من الأفراد.

ونلاحظ الإضاءة المبهرة للغرفة بفضل ثريا السقف المستطيلة البراقة مع النوافذ الزجاجية الشفافة التى تسمح بمرور آشعة الشمس الذهبية، بالإضافة إلى المرايا التى تضاعف الضوء في المكان.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

8- المطبخ

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores مطبخ
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

جاء المطبخ بتصميم حداثي على شكل حرف L، والتصميم مليء بالخطوط المستقيمة وخالى من الزخرفة والمنحنيات، مما يجعله مليء بأماكن التخزين ويتسم بالعملية، كما يلفت نظرنا جزيرة المطبخ ذات السطح اللامع باللون الأسود ولمسة الخشب الطبيعي الذي أضاف الدفء للمطبخ.

9- مكان للشواء

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores مطبخ
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

يحتوى منزلنا المدهش على مكان مخصص للشواء وحفلات الباربكيو، لإقامة الحفلات مع الأصدقاء أو العائلة، وتتسم خامات المكان بأنها ملائمة للبيئة الخارجية وقوية التحمل لعوامل التعرية كالأمطار في الشتاء وحرارة الشمس في الصيف.

10- التراس

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores بلكونة أو شرفة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

أمام منطقة الشواء في الخارج نجد طاولة مستديرة ومجموعة كراسي تتيح تناول الطعام أثناء الإستمتاع بالهواء وآشعة الشمس، حيث تستطيع العائلة قضاء أمتع الأوقات سوياً في الخارج بدون الحاجه لدخول المنزل لمجرد تناول الطعام.

11- الطابق العلوي

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

نصعد الآن إلى الطابق الثاني حيث نرى مجموعة مصابيح عصرية تضيءهذه المنطقة الفاصلة، حيث أن الطابق العلوي  مفصول عن الطابق الأول بألواح زجاجية تمنع الصوت وتتيح الخصوصية لغرف المنزل الخاصة.

12- غرفة نوم مريحة

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة نوم
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

ننتقل الآن إلى الغرف الخاصة بالمنزل، ونبدأ جولتنا بغرفة النوم الرئيسية والتى تحتوى على سرير كبير ومريح مزود بعدد كبير من الوسائد المرتبة بعناية لتوفر راحة مثالية لأفراد المنزل، كما نلاحظ  الألوان الناعمة للغرفة والتى تبعث على هدوء الأعصاب والاسترخاء.

ولكن هذه الغرفة مازالت تحتوى على المزيد… .

13- غرفة معيشة في غرفة النوم!

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة نوم
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

نعم كما نرى يوجد مكان صغير ومميز يشبة غرفة المعيشة بداخل غرفة النوم، حيث توجد أريكة كبيرة ومريحة توفر متعة وانسجام أثناء مشاهدة التلفاز في غرفة النوم قبل الخلود إلى النوم بدون الحاجه للذهاب إلى الطابق الأرضي.

14- الحمام

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores حمام
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

نصل الآن إلى الحمام الذي يتميز بنافذه مفتوحة على الخارج تسمح بمرور الضوء الطبيعي ولكنها محمية بسياج من النباتات لضمان الخصوصية، ونلاحظ التصميم المدهش ولعصري للحمام، حيث توجد بانيو كبير مريح بالإضافة إلى كابينة استحمام بمساحة واسعة ومتوفر بداخلها أيضاً مقعد للجلوس مثل الذي نجده في غرف الساونا لإسترخاء مثالي.

15- غرفة الملابس

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة الملابس
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

تتميز غرفة الملابس بمساحتها الكبيرو والمناسبة، التى تحتوى على عدد كبير من الخزانات بمختلف أشكالها لترتيب وتنظيم الأغراض والملابس المختلفة لمنع حدوث الفوضى في المكان.

16- غرفة الأطفال

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores غرفة الاطفال
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

تتميز غرفة الأطفال بألوانها المنعشة والمبهجة ، كما ان الأثاث مختار بعناية بحيث يلائم شخصية الطفل الصغير واحتياجه إلى غرفة لطيفة ومبهجة، وفي نفس الوقت تحتوى على أماكن تخزين مناسبة كمكتبة الحائط وصناديق الحائط المميزة التى تضمن النظام المثالي للمكان.

17- الحديقة

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores حديقة
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

وأخيراً نذهب إلى الحديقة التى تميزت بأسوارها العالية المعززةالمزينة بالحديقة العمودية المبتكرة، بالإضافة إلى الأشجار الخضراء الطويلة التى تضمن الخصوصية القصوى للمنزل بعيداً عن أعين المنازل المجاورة.

6- منظر منعش

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores منتجع
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

أحد أبواب غرفة المعيشة تطل مباشرة على منظر منعش، حيث نجد الحديقة فنرى منها الجاكوزي والتراس وحمام السباحة، وسوف نذهب إلى هناك لاحقاً..

20 فكرة لحوائط غرفة نوم مزدوجة ستحبها للغاية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً