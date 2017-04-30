9 تصميمات لطاولات طعام غير تقليدية

أن تحصل على وجبة شهية لا يتوقف فقط على المذاق والشكل والرائحة، بل يتعلق أيضًا بمكان تناولها، والأجواء المحيطة به، لذا يهتم عشاق الطعام، ببذل مزيد من الاهتمام في تصميم غرفة السفرة وطاولات الطعام.

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 9 تصميمات فريدة ومميزة لطاولات طعام وغرف سفرة، تخطى أصحابها كل حدود الإبداع، لينفذوا مساحة من البهجة والدفء، لتناول وجبة طعام شهية وممتعة. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!