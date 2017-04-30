9 تصميمات لطاولات طعام غير تقليدية

أن تحصل على وجبة شهية لا يتوقف فقط على المذاق والشكل والرائحة، بل يتعلق أيضًا بمكان تناولها، والأجواء المحيطة به، لذا يهتم عشاق الطعام، ببذل مزيد من الاهتمام في تصميم غرفة السفرة وطاولات الطعام.
في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 9 تصميمات فريدة ومميزة لطاولات طعام وغرف سفرة، تخطى أصحابها كل حدود الإبداع، لينفذوا مساحة من البهجة والدفء، لتناول وجبة طعام شهية وممتعة. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!
ليس فقط تصميم الطاولة مختلف، بل أيضًا الألوان غير تقليدية، إضافة إلى تزويدها بتلفاز لقضاء أوقات عائلية حميمية لا تخلو من التسلية. تميز تصميم الطاولة يكمن في استبدال بعض الكراسي بمقعد، ليس مجرد كمقاعد الطاولات التقليدية، وإنما كأريكة غرفة المعيشة، فاخرة ومُريح، بالرغم من وضعه في المطبخ، خاصة مع تلك الطاولة الجانبية التي وضعت عليها أباجورة وبعض الكتب وكأنها غرفة معيشة متكاملة!
وسط مساحة عصرية ضمت غرفتي المعيشة والسفرة، مع أرضيات لامعة وجدران بمظهر حجري، وضعت طاولة طعام بتصميم عملي ومتميز، حيث القضبان الحديدة تحمل السطح الخشبي المزين بمزهرية زجاجية وبعض الورود، بينما وضع أمامها وخلفها اثنين من المقاعد الجلد الطويلة، وزينت المساحة بجانبها باثنين من آلة الجيتار الموسيقية، مع لوحة جدارية أفقية، زينت الجدار الحجري، بلون أسود، وكتابات ملونة بخط اليد، في لمسة عصرية وشبابية مميزة.
يبدو تصميم طاولة الطعام تلك وكأنه ينتمي لأحد المطاعم العصرية، وقد صممت فوق قاعدة أسمنتية مع إضاءات أرضية خفية، ومقعد خشبي على شكل حرف L، ولكن مثبت في الجدار، بينما وضعت في الجهة الأخرى من الطاولة 3 مقاعد معدنية مرتفعة، تشبه تلك التي توضع أمام البار.
هذه المرة الاختلاف لا يكمن في تصميم الطاولة ذاتها، وإنما في الأجواء التي وضعت بها، حيث الجدران ذات المظهر الحجري، والأرضية الخشبية، مع المصابيح النحاسية التي تتدلى فوق الطاولة مباشرة، وتسلط ضوئها على اثنين من الأواني النحاسية وضعت في منتصفها. مع التصميم الخشبي البسيط للطاولة وكراسيها، تبدو غرفة الطعام وكأنها جزء من كوخ أو ربما كهف حجري عتيق.
الجدار الأزرق الداكن، يمنح منطقة تناول الطعام عمق بصري مميز وفريد، إضافة إلى تصميم الطاولة المسندة إلى اسطوانة خشبية زينت الأرضية أسفلها بسجادة دائرية ليبدو كل شيء وكأنه مكون من دوائر متتالية، بينما يزيد تلك الغرفة تميزًا، الثريا الكبيرة المتدلية من السقف مع مصابيحها التي تشبه الشموع.
صممت طاولة الطعام من الخشب الفاتح مع قاعدة من الألواح الخشبية المتعاكسة، ومقعد خشبي طويل حل مكان الكراسي التقليدية، بينما تدلت فوقها اثنين من المصابيح الكشافية، وقد وضعت في غرفة شبه فارغة من التفاصيل الديكورية، إلا بعض الإضاءات وإطار وحيد على الجدار.
مرة أخرى غابت الكراسي التقليدية، وحل محلها مقعد كبير ممتد على شكل حرف L، ولكن هذه المرة مع مقعد من الخشب الأبيض خالي من التفاصيل، وقد وضعت عليه وسائد بيضاء للجلوس، وأخرى زرقاء فاخرة للديكور، بينما صممت الطاولة من سطح خشبي يستند إلى دعامتين مائلتين مع سطح خشبي آخر في الأرضية لتشكل في النهاية حرف Z
الإضاءات في السقف، والمتدلية منه، مع الجدار الحجري والشرفة بجانبه، كلها تفاصيل تزيد من تفرد وأناقة تلك الغرفة
اعتدنا أن نرى طاولة الطعام بتصميم دائري أو مستطيل، وربما مربع أو بيضاوي، أما هذا الشكل؛ فهو جديد ومختلف، خاصة مع الخطوط الثلاثة البيضاء في منتصف الطاولة، والكراسي الملونة التي أضفت حيوية وبهجة على تصميم منطقة الطعام.
ماذا إن لم تكن لديك حديقة، أو مساحة كافية في الشرفة لتناول الطعام مع إطلالة خضراء!؟ يبدو هذا التصميم حلا ابداعيًا للحصول على وجبة شهية والاستمتاع بهدوء وحيوية اللون الأخضر، حيث قطعة السجاد من النجيلة الخضراء، وخلفية تزين الجدار مع ألوان خفية، مع تصميم معدني بسيط لطاولة الطعام والكراسي.
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