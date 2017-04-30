الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 تصميمات لطاولات طعام غير تقليدية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie مطبخ
Loading admin actions …

أن تحصل على وجبة شهية لا يتوقف فقط على المذاق والشكل والرائحة، بل يتعلق أيضًا بمكان تناولها، والأجواء المحيطة به، لذا يهتم عشاق الطعام، ببذل مزيد من الاهتمام في تصميم غرفة السفرة وطاولات الطعام.

في مقال اليوم من هوميفاي، نقدم لك 9 تصميمات فريدة ومميزة لطاولات طعام وغرف سفرة، تخطى أصحابها كل حدود الإبداع، لينفذوا مساحة من البهجة والدفء، لتناول وجبة طعام شهية وممتعة. شاهدهم معنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء!

1. ألوان قوية وأريكة فاخرة

kitchen, Your royal design Your royal design مطبخ
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

ليس فقط تصميم الطاولة مختلف، بل أيضًا الألوان غير تقليدية، إضافة إلى تزويدها بتلفاز لقضاء أوقات عائلية حميمية لا تخلو من التسلية. تميز تصميم الطاولة يكمن في استبدال بعض الكراسي بمقعد، ليس مجرد كمقاعد الطاولات التقليدية، وإنما كأريكة غرفة المعيشة، فاخرة ومُريح، بالرغم من وضعه في المطبخ، خاصة مع تلك الطاولة الجانبية التي وضعت عليها أباجورة وبعض الكتب وكأنها غرفة معيشة متكاملة!

2. تصميم شبابي عصري

30 Upper Serangoon View, Renozone Interior design house Renozone Interior design house غرفة السفرة
Renozone Interior design house

Renozone Interior design house
Renozone Interior design house
Renozone Interior design house

وسط مساحة عصرية ضمت غرفتي المعيشة والسفرة، مع أرضيات لامعة وجدران بمظهر حجري، وضعت طاولة طعام بتصميم عملي ومتميز، حيث القضبان الحديدة تحمل السطح الخشبي المزين بمزهرية زجاجية وبعض الورود، بينما وضع أمامها وخلفها اثنين من المقاعد الجلد الطويلة، وزينت المساحة بجانبها باثنين من آلة الجيتار الموسيقية، مع لوحة جدارية أفقية، زينت الجدار الحجري، بلون أسود، وكتابات ملونة بخط اليد، في لمسة عصرية وشبابية مميزة.

3. كما المطاعم

Haus Ku., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie مطبخ
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

يبدو تصميم طاولة الطعام تلك وكأنه ينتمي لأحد المطاعم العصرية، وقد صممت فوق قاعدة أسمنتية مع إضاءات أرضية خفية، ومقعد خشبي على شكل حرف L، ولكن مثبت في الجدار، بينما وضعت في الجهة الأخرى من الطاولة 3 مقاعد معدنية مرتفعة، تشبه تلك التي توضع أمام البار.

4. أجواء مختلفة

Bolefloor y Curv8, Rochene Floors Rochene Floors جدران خشب
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

هذه المرة الاختلاف لا يكمن في تصميم الطاولة ذاتها، وإنما في الأجواء التي وضعت بها، حيث الجدران ذات المظهر الحجري، والأرضية الخشبية، مع المصابيح النحاسية التي تتدلى فوق الطاولة مباشرة، وتسلط ضوئها على اثنين من الأواني النحاسية وضعت في منتصفها. مع التصميم الخشبي البسيط للطاولة وكراسيها، تبدو غرفة الطعام وكأنها جزء من كوخ أو ربما كهف حجري عتيق.

5. عمق اللون والدوائر

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة السفرة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الجدار الأزرق الداكن، يمنح منطقة تناول الطعام عمق بصري مميز وفريد، إضافة إلى تصميم الطاولة المسندة إلى اسطوانة خشبية زينت الأرضية أسفلها بسجادة دائرية ليبدو كل شيء وكأنه مكون من دوائر متتالية، بينما يزيد تلك الغرفة تميزًا، الثريا الكبيرة المتدلية من السقف مع مصابيحها التي تشبه الشموع.

6. غرفة شبه فارغة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

صممت طاولة الطعام من الخشب الفاتح مع قاعدة من الألواح الخشبية المتعاكسة، ومقعد خشبي طويل حل مكان الكراسي التقليدية، بينما تدلت فوقها اثنين من المصابيح الكشافية،     وقد وضعت في غرفة شبه فارغة من التفاصيل الديكورية، إلا بعض الإضاءات وإطار وحيد على الجدار.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. طاولة حرف Z

Dining room homify غرفة السفرة خشب
homify

Dining room

homify
homify
homify

مرة أخرى غابت الكراسي التقليدية، وحل محلها مقعد كبير ممتد على شكل حرف L، ولكن هذه المرة مع مقعد من الخشب الأبيض خالي من التفاصيل، وقد وضعت عليه وسائد بيضاء للجلوس، وأخرى زرقاء فاخرة للديكور، بينما صممت الطاولة من سطح خشبي يستند إلى دعامتين مائلتين مع سطح خشبي آخر في الأرضية لتشكل في النهاية حرف Z

الإضاءات في السقف، والمتدلية منه، مع الجدار الحجري والشرفة بجانبه، كلها تفاصيل تزيد من تفرد وأناقة تلك الغرفة

8. شكل غير تقليدي

Un Haussmannien décoré, Dominique Marcon Dominique Marcon غرفة السفرة
Dominique Marcon

Dominique Marcon
Dominique Marcon
Dominique Marcon

اعتدنا أن نرى طاولة الطعام بتصميم دائري أو مستطيل، وربما مربع أو بيضاوي، أما هذا الشكل؛ فهو جديد ومختلف، خاصة مع الخطوط الثلاثة البيضاء في منتصف الطاولة، والكراسي الملونة التي أضفت حيوية وبهجة على تصميم منطقة الطعام.

9. وجبة في الحديقة

Dekorative 3d Wandpaneele LOFT DESIGN SYSTEM, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة السفرة
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

ماذا إن لم تكن لديك حديقة، أو مساحة كافية في الشرفة لتناول الطعام مع إطلالة خضراء!؟ يبدو هذا التصميم حلا ابداعيًا للحصول على وجبة شهية والاستمتاع بهدوء وحيوية اللون الأخضر، حيث قطعة السجاد من النجيلة الخضراء، وخلفية تزين الجدار مع ألوان خفية، مع تصميم معدني بسيط لطاولة الطعام والكراسي.

لمزيد من تصميمات غرف الطعام المميزة، تفضل بقراءة المقال التالي، غرف طعام كلاسيكية أنيقة وغير مكلفة

منزل بسيط بذوق تركي أنيق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً