8 صور لمنزل عائلي صغير سيلهمك

تصميم أكثر من رائع لمنزل عائلي في إحدى المشروعات الإسكانية في ألمانيا و الذي يتميز بالهدوء و الاناقة من الخارج و بدفء التفاصيل من الداخل ، مجموعة منازل متكررة بتصميم متشابة قام بتنفيذها مكتب FINGERHAUS GMBH المتخصص في البناء و التشييد بمدينة فرنكنبرج الالمانية .

في كتاب الأفكار هذا سوف نقوم بجولة رائعة في تفاصيل هذا المنزل حيث سنحصل على إلهام و أفكار رائعة لاقتباسات يمكن أن تغيير تماماً نظرتنا لديكور منزلنا ، إليكم التفاصيل مع هوميفاي