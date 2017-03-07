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8 صور لمنزل عائلي صغير سيلهمك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify أبواب رئيسية
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تصميم أكثر من رائع لمنزل عائلي في  إحدى المشروعات الإسكانية في ألمانيا  و الذي  يتميز بالهدوء و الاناقة من الخارج و بدفء التفاصيل من الداخل ، مجموعة منازل متكررة بتصميم متشابة قام بتنفيذها مكتب FINGERHAUS GMBH  المتخصص في البناء و التشييد بمدينة فرنكنبرج الالمانية .

في كتاب الأفكار هذا سوف نقوم بجولة رائعة في تفاصيل هذا المنزل حيث سنحصل على إلهام و أفكار رائعة لاقتباسات يمكن أن تغيير تماماً نظرتنا لديكور منزلنا ، إليكم التفاصيل مع هوميفاي

1- مشهد عام للمنزل

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

المنزل من الخارج غلب عليه الطابع الهاديء في التفاصيل و لم يميزه سوى استخدام المظهر الكوخي المائل للسقف من الطوب الرصاصي الداكن و المستخدم بخاصة للتعامل مع الرطوبة و درجات الحرارة و تصريف المطر و كذلك الجدار من لون أبيض أغمق مائل للسكري و الذي زاد من جمال الواجهة الخارجية بفعل التضاد الواضح بين السقف و لون الجدران .

2- صالون بسيط مع زخارف جدارية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المنزل من الداخل يكشف عن اختلاف و أفكار أكثر من رائعة يمكننا التركيز عليها، أولاً الأرضيات التي استخدم فيها السيراميك الداكن المطفي و الخشن الملمس ليناسب حركة الأطفال بعكس البورسلين مثلاً و الذي يعد غير مناسب للهو الاطفال لأنه يساعد على الانزلاق، و لكن السيراميك الخشن أكثر أماناً .

و الفكرة الثانية مرتبطة باستخدام أريكة على شكل حرف L  في غرفة المعيشة  لتستوعب جميع العائلة ، و أيضاً قد زاد تألق تلك الغرفة و جود بعض الزخارف الجدارية  المتمثلة في اللوحات المزهرة ذات الالوان الحية و التي ساعدت قليلاً على الاختلاف عن اللون الأبيض السائد في الجدار الطويل و البيج في الجدار المقابل له .

3- مطبخ مشرق

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

المطبخ تم تصميمه بطريقة رائعة حيث يعتبر مفتوحاً من الداخل و الخارج بخزانات متنوعة و يطل على سفرة أنيقة عائلية بلون أبيض مماثل لأكثر من مكون في المنزل اكتشفناه للتو، أما اختيار نظام الإضاءة فهو رائع للغاية بالاعتماد على الضوء الطبيعي الداخل من النوافذ و الشرفة التي يطل عليها المطبخ و منها يطل على خارج المنزل من محيط طبيعي ساحر .

4- السلم

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

سلم المنزل استخدم فيه الدرجات الخشبية الطبيعية و التي لونت بلون بني و دهنت بورنيش نصف لامع فجعل شكلها جذاب للغاية لعشاق الطبيعة و كذلك حدث مزيج عبقري حيث تم استخدام المعدن الفضي اللون ليكون سوراً لامعاً للسلم و هو ما جعله متألقاً للغاية و بارزاً في التصميم .

5- حمام تألفه

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من أول وهلة تشعر أن ذلك الحمام مألوف بالنسبة لك و لعل أبرز ما أوصل لنا هذا الشعور هو أن كل شيء في هذا الحمام مثالي و مألوف ليس بخارج عن الطبيعي و المعتاد سواء في استخدام الضوء بشكل متساوي في كل الجهات أو استخدام المرآة بطريقة معتادة في وسط الحمام أعلى الحوض و حتى تخصيص كابينة شاور من الزجاج يعد متوقعاً في مثل تلك المساحة المتوسطة و غير المنتظمة

6- المفاجأة بالفناء الخلفي

homify منزل عائلي صغير
homify

homify
homify
homify

في الفناء الخلفي تنتظرنا مفاجأة تمثلت في وجود مسبح خاص بالمنزل و ملحق به و مزود بنظام ضوئي لمشهد ساحر ليلاً و مياة صافية و جلسة مطلة عليه بمظلات بيضاء اللون و كأنك في الشاطيء الخاص بك حيث يستمتع الأطفال و الوالدين و لكن في منزلهم دون مضايقات .

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7- شرفة مشمسة

homify بلكونة أو شرفة
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homify
homify
homify

الجلسة الخلفية تمتعت بخصوصية و جانب مشرق للغاية في الهواء الطلق و استخدم في تصميمها الجلسات الشبكية للمقاعد المتحررة نوعاً ما و المصنوعة من المعدن الشكبي و تم تخصيص الأخشاب لتكون ارضية مناسبة لمثل هذه الجلسة المنطلقة في المحيط  الطبيعي المفتوح دون أي قيود .

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8- مدخل المنزل

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

مدخل المنزل به الكثير ليقال و لكننا نريد التركيز على نقطة أكثر أهمية و هي استخدامات النوافذ الزجاجية في الواجهة الامامية بطريقة جمالية و عملية ايضاً، لاحظ شكل النوافذ الزجاجية كيف أن الزجاج المستخدم هنا مصنفراً بحيث يزيد من الخصوصية حتى في عدم وجود ستائر .

و في الباب استخدم الزجاج العاكس المانع للرؤية في باب يجمع بين لون السقف و لون الجدار في توازن جيد للغاية، أيضاً يمكننا أن نركز على إكسسوار النبات المستخدم للزينة بشكل منفرد على يمين المدخل ليضيف لمسة ترحيب لمسناها سوياً .

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